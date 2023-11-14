История повторяется. Как интернет вещей сделал мир беззащитным
В студи канала "День" эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович и IT-эксперт Валентин Каськов.
Комментарий редакции
В беседе IT-эксперта Валентина Каськова и эксперта по кибербезопасности Андрея Масоловича обсуждались следующие основные тезисы:
1. История развития систем защиты периметров началась с приручения собак около 15 000 лет назад.
2. Первые представления о частной модели нарушителя и частной модели угроз появились при строительстве крепостей и городов-крепостей.
3. Важно составлять частные модели угроз и нарушителей при построении любых систем защиты.
4. Современные системы защиты периметров включают широкий спектр датчиков и используют возможности искусственного интеллекта.
5. Важными проблемами являются защита от взлома и обмана систем ИИ, обеспечение резервирования и отказоустойчивости.
6. Необходима постоянная боеготовность и планирование действий в кризисных ситуациях.
7. В будущем важно правильно определить критерии самосознания ИИ, чтобы избежать его неконтролируемого развития.
Вывод: в беседе был дан подробный исторический обзор и выявлены ключевые тенденции развития в области систем защиты периметров с использованием новых технологий. Особое внимание уделено вопросам обеспечения надежности и безопасности таких систем.