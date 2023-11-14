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История повторяется. Как интернет вещей сделал мир беззащитным

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В студи канала "День" эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович и IT-эксперт Валентин Каськов.

Комментарий редакции

В беседе IT-эксперта Валентина Каськова и эксперта по кибербезопасности Андрея Масоловича обсуждались следующие основные тезисы:

1. История развития систем защиты периметров началась с приручения собак около 15 000 лет назад.

2. Первые представления о частной модели нарушителя и частной модели угроз появились при строительстве крепостей и городов-крепостей.

3. Важно составлять частные модели угроз и нарушителей при построении любых систем защиты.

4. Современные системы защиты периметров включают широкий спектр датчиков и используют возможности искусственного интеллекта.

5. Важными проблемами являются защита от взлома и обмана систем ИИ, обеспечение резервирования и отказоустойчивости.

6. Необходима постоянная боеготовность и планирование действий в кризисных ситуациях.

7. В будущем важно правильно определить критерии самосознания ИИ, чтобы избежать его неконтролируемого развития.

Вывод: в беседе был дан подробный исторический обзор и выявлены ключевые тенденции развития в области систем защиты периметров с использованием новых технологий. Особое внимание уделено вопросам обеспечения надежности и безопасности таких систем.

Источник: https://rutube.ru/video/769c0254b2c69da30990329bc68f5c8a/
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