Её древняя история окутана какой-то тёмной тайной. Здесь явно прошлась какая-то мстительная сила, которая всё снесла подчистую, оставив зелёные полянки вместо сотни городов. А за что? Чтобы не ворошить её историю, даже символом Рязани выбран нейтральный шутливый бренд-«грибы с глазами»-«В Рязани грибы с глазами, их ядят, а они глядят». Хотя символ Рязани очевидный –грозный Лебедь, Царевна Лебедь. Только в Рязани и в Киеве протекали речки Лыбедь. В Рязани она высохла и вместо неё там теперь Лыбедский бульвар. Здесь схлестнулись в битве за власть над Русской равниной четыре силы: Запад, Восток, Север и Юг с Центром-Русью, превратив Рязань в пустыню.

Орфей

Там, где Лебедь, там и Орфей, потому что созвездие Орфея это Лебедь. Рядом его созвездие Лира. Рязань каким-то образом связана с Лыбедем. Узнать о действительных событиях с этими «Лебедями» помогут Мифы Древней Греции. Было предположено, что «Роса» была последним победителем в Войне Богов с «Драконидами-Змеями», поэтому её история самая новейшая и она изложена в мифах Древней Греции. Это не мифы, а суровая БЫЛЬ установления власти «Росы», её новой цивилизации, в том числе и на Русcкой равнине, и превращение её в Россию. Это бурное тысячелетие и отражено на памятнике «1000-летие России» (862-1862 г.г.), а вы думали в них «древность» несусветная. Там должна быть история Васов «Железного века». Это история России, но не древней Руси. Русь намного древнее (2049 до Р.Х, см. ниже «Сим»).

Эта же история повторена в Библии, которая так и названа по-русски «Бывлина». Там история «Росы» должна быть изложена в «Книгах царств». Причём, в 3-ей Книге Царств прямо пишется о войне Асов и Ваасов (Железных).

На рисунке на амфоре Орфея убивают или пленяют Менады. Здесь отражена очень примечательная деталь. Орфей в головном уборе правителей Змей-Драконидов в виде гребня дракона и пёстром в горох наряде. В таких «гребешковых» шапках изображались Медея (правительница Мидии- Змея-Злата Баба), Радамант (правитель Персии), Дарий (правитель Мидии после подавления восстания Магов). Значит и Орфей в таком же головном уборе был правителем и сторонником «магов-Драконидов» и именно он один из главных участников Восстания Магов. Он был сначала в одном лагере с Зевсом, а потом перешёл на сторону «магов» и сам стал правителем вместо убитого Зевса. Как следует из картинки на костяном троне Ивана Грозного, Орфей действительно стал правителем некой «Фракии».

Орфей на костяном троне Ивана Грозного.

Вас не удивляет, что костяной трон Ивана Грозного-Ивана3 весь в картинках из Мифов Древней Греции, как будто эти мифы и есть завуалированная история «Иванов». На этих картинках история Орфея тесно связана с историей династии Ивана Грозного-Вассов-Железных. На картинках трона не должно быть ничего случайного. На передней спинке его изображён Единорог по правую руку (когда сидишь на троне) и Лев (тотем «Попа Ивана»-«Пресвитера Иоанна») по левую руку, над головой Голубь. Это должны быть кумиры и предки «иванов».

Справа показан эпизод ниже справа вверху, связанный с неким поражением «иванов»: показан персонаж с копьём, нацеленным на Льва, рядом поверженный Медведь и упавшая Лира.

А вот внизу трона на задней части трона изображена целая история с Орфеем, на него указывает Лира. Сначала Орфей в фаворе и в зрелом возрасте изображён правителем «Фракии». Он в зубчатом венце царей на голове. Но что-то случилось чрезвычайное и на последних картинках его копьём изгоняют из «Фракии».

Ниже лежит, отдыхая, полумужчина, полуженщина с женской грудью, похожий на Диониса. Рядом Гусь (?) и Кривой Рог изобилия. Это тот, кто стал карающей рукой Росы (изгнав Орфея). Он выполнил свою роль и теперь отдыхает. По версии автора он тесно связан с личной трагедией «Росы» и её сыном от «Тесея». В день свадьбы в 18 лет был оскоплён магами её любимый сын Атис- наследник на престол. Её горе было безмерным, Грейвс в «Мифах» описывает, как она долго целыми днями плакала и не могла работать (врачевать). Таким способом маги устранили соперника на власть. У магов на власть над Миром был свой кандидат - Люцифер царевич Мидии клана Змеев-Драконидов от матери Медеи. В мифах этим персонажем- полуженщиной должна быть безжалостная Артемида с волшебным без промаха разящим копьём, он же Единорог, так как он уже не мог дать ни одного «рога»-царственного наследника клана Росов-Луны.

Маги, с которыми она раньше дружила, стали для неё заклятыми врагами. Они тоже изображены на костяном троне справа внизу в виде поверженного Дракона со своей семейкой, наверх они выталкивают Младенца.

Они также изображены на фреске затонувшего Николо-Малицкого монастыря «Изгнание Злых Сил» и названы «Злыми Силами», это: беловолосые старцы «Жиди», «Священницы», Кызылбаши, Арапи, Дракон Арий, Диавол (дед Люцифера), Иуда (Люцифер), Змея Трёхглавая (Медея и две её сестры), царь Мидии (отец Медеи- «Астиаг», «Аэт» в мифах). Ничто не могло утолить душевные муки Росы и самого сына Росы - он стал живым орудием мести Росы. Его невеста осталась «невестой неневестною». В лице Росы Маги-«Дракониды» обрели врага изощрённейшего ума. «Лиsу». Ей чужда была роскошь, драгоценности, внешние атрибуты, поэтому её «греки» в произведениях все раздетые догола. Она- созидатель.

Фракия.

Именно Орфей-Лебедь становится царём Фракии. Сейчас историки помещают Фракию на территорию трёх стран Болгария, Северная Македония, Турция. Но вот какое примечательное совпадение и оно не случайное, а намеренно обозначенное картографом. В «Древней Фракии» оказались точно такие же топонимы, как и в Рязанской области. Оказалось, что в древней «Фракии» имеются города Тырново, Скопьё, Ресен, как и в рязанской области, сёла Тырново, Скопин, Рязань («Резан»). Некий Скопин упомянут у Геродота, как Вождь Скифов. В Канаде и на Украине есть сёла Мервин, как и в рязанской области есть село Мервино. В Европе имеются посёлки Свинеск и такой же посёлок Свинчус в Рязанской области. Нет, не случайные это совпадения. Историю древней Фракии считает своей Болгария, примечательно, что в ней имена правителей совпадают с именами правителей Руси (Борис, Симеон, Иван и т.д.). Это второе совпадение с историей Руси. Явно языческая Фракия (Праксия) касается Рязанского края Руссии.

Более того, город Ресен фигурирует и в Ветхом Завете. «Ресеями» называли русских. Ресен отмечается, как самый южный город «библейской» «Ниневии». А ведь действительно, Рязанская область является южным пограничным краем Московии («Ниневии»). Здесь «город» в смысле «огород-граница» территории. Это был «город» некого «ЛОВЦА». Так звали Мамая. Рязанский регион, как и Москва, подчинялся ему некоторое время, пока Мамая не выгнали. Вот как в библии упомянут Ресен. «Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий» (Быт. 10:11,12). Фраза понимается так, что эти города или области вместе составили землю «великую». Где, по версии автора, Ресен это Рязанская область, Ниневия это Московская область, РеховофИр это Суздальская и Володимерская область, где «Рех» означал «первую» верховную ставку Вождя. Калах это Нижегородская область или Казань. Вот эти 4 «города» и должны составлять «Великий Город» (союз областей).

Рез царь Фракии.

Рез тоже упомянут, как царь Фракии. На гербе князя Рязанской области Чевкина из Муратово крылатые белые кони. Город Рязань тоже имеет в гербе белого коня, но без крыльев и Химеру с Орлиной головой и телом Льва. Такими белыми волшебными конями управлял Рес (драма Еврипида «Рес»), который только на 10 год пришёл на помощь илионцам-троянцам- Гектору, так как 10 лет воевал со скифами. Но Рес тут же был убит во сне Одисеем и Диомедом, место его привала выдал предатель Долон, а кони были уведены Одисеем. Поэтому на небе созвездие Реса Малый Спящий Лев. Рядом созвездие Большой Лев-его отец Реж, он погибнет как Самсон, ослеплённый, обвалив некие «Колонны» (Столпы «Симоновской Руси»?) и тем самым похоронив под развалинами старый мир. Было предположено, что Рязань («Резан» -РезАнны) названа в честь погибшего Реза-Реса-Режа, так как здесь в Рязани была его ставка. Роса увековечила всех погибших за неё на звёздном небе и на земной карте.

Царь Фракии Одиссей-Орфей

После гибели Реса и троянцев Гектора царём Фракии становится «мятежник» Диомед с Одисеем. Судя по хитроумию и амбициям, Одиссей- главный «мятежник», описанный в скандинавских сагах, как скандинавский «Один». Он же «Орфей», ранее бывший другом Вождя Зевса (Ясона), но решивший сам стать Вождём и, поэтому выступивший против Зевса. В ангелологии это Падший Архангел самого высокого ранга Азазелло. Аз-первый из первых. После подавления «Мятежа Магов» Один, как и Одиссей, превратился в скитальца и ушёл в Исландию с одним глазом. Но про выбитый один глаз у Одиссея не упоминается. Жизнь Орфея-Одиссея должна быть описана в «Одиссее».

Руины Рязани

Именно здесь в Рязани и на Русской равнине разыгралась трагедия невиданного масштаба и она запечатлена на карте Московии 1706 года в виде скопления нескольких РУИН (7 штук) в направлении от Волги к Киеву. На карте Московии 1706 года обнаруживаются несколько городов, названных «руинами» (ruine).

1.Руины города Рязани на реке Оке.

2.Руины города Донко, современный Данков на Дону.

3.Руины города Мценска на Дону.

4.Руины 6 «Свияжских» городов) в «Нагорной» стране южнее реки Свияга (от нашествия Тамерлана).

5.Руины города Симбирска («Симбирская Гора») на Волге (от нашествия Тамерлана).

6.Руины города Кайгора («Унеро Кай Гора») на Волге напротив Симбирска (от нашествия Тамерлана).

7.Руины города Царёва -«Серайя(Сарай) или Царёвгорода» в месте впадения реки Ахтубы в Волгу недалеко от Астрахани.

Логично предположить, что в руины были превращены города, виноватые в очень серьёзном преступлении и так они были наказаны. Таким преступлением стал заговор нескольких городов против пришельца русской Золотой Орды (она названа по-русски «Золотая») царя Аса (Злата-Жёлчи-Джучи, в мифах Ясон), названным «знатнейшим русским коленом словенов» самим Македонским. Поводом стало его злодейское и нарочно показательное убийство Магами-«Змеями-Драконидами». Ему отрезали голову и сделали Чашу, а из жил сделали Лиру. Причём это было изуверское «творчество» бывшей первой жены Аса Злата, которую так и звали Баба Злата (Медея). От Аса у неё были 2 сына, старший Люцифер Дей царевич от партии «Змеев». После убийства Джучи-Злата на тропу мести встал его сын Батый (п.113). Ему надо было заново утвердиться в ранее покорённых Джучи городах и наказать виновных -разрушить города участников убийства его отца. «Резан» была в их числе. Что он и сделал. Батый, вероятно, второй сын Аса от Медеи. Так появилась эта цепочка «руин» на карте Московии 1706 г. (версия автора). Вместо руин «Резани» (городище Старая Рязань) новая власть Росы поставит потом новый город Переславль Рязанский на месте современной Рязани и свои символы- церкви и Рязанский Кремль. «Царёв город» на Ахтубе был ставкой Аса, поэтому его разрушение надо приписать его убийцам ( «магам»). Если Ас –Джучи русское колено словенов, то и его сын Батый тоже словено-рус, а нам монголами голову морочают. Марко Поло лично служил в Орде 17 лет у Кублая и ни одного монгола в глаза там не видел. Там одни европеоиды (см. фото в конце).

Столбовая Русь и Рязань.

Кроме этого Рязань тесно связана со «Столбовой Симовской Русью», об этом говорят топонимы. Это село Симеон возле с. Кораблино и, ранее там располагавшийся Мужской Симонов монастырь, также церковь Симеона Столпника в городе Рязани у Земляного Вала. Ареал Симовой Столбовой Руси был определён по престолам Симеона Столпника и, как оказалось, она охватывала всю Русскую Равнину, где Киев и Полоцк был её западным краем, а Тобол с Казанью восточным краем, Визинга, Нева на севере, а Казахстан на юге (там птица Симург на мечети). Центр находился в Москве. В Киеве тоже находится Симонов Мужской монастырь. Как назывался глава Симоновой Руси в Москве неизвестно, вероятно, Великий Князь (не царь) или Голова, а соправителями были Столбовые Дворяне или Бояре. Там глава (Голова) царства восседал на столбах типа римских колонн, или на них возвышались их бюсты.

Вот типаж этих Голов на фреске славянского вида с тёмно-русыми волосами. На старых храмах Руси ещё остались эти колонны, но почему-то с головами в основании колон.

Управляла всем вероятно женщина-мать клана по правилам матриархата, наподобие Марфы Посадницы (Марта). Какие у них были Кумиры-нам неизвестно. Как у могущественных соседей-Мидии (Южный Урал) Змея- Дракон? Этот культ стал ненавистным для Росы и она его заменила на Троицу и Христа. Другим культом мог быть Рогатый Телец (его «оскопляют» Тесей и его соратники на барельефе).

Яркий представитель Рязанских столбовых дворян Прокопий Ляпунов, возглавивший первое восстание против поляков (власти «Глиняных») в Москве, он вскоре был убит. Вторыми были Минин и Пожарский, выгнавших поляков из Москвы. Он изображён в характерной шапке в виде столба, как у бояр. Здесь, вероятно, передача власти шла по «столбу» (отец, сын, внук), а не по «лиственничному» праву дерева рода (братьям).

Сим

Как оказалось, история библейских братьев касается не истории евреев, а истории руссов Русской равнины, так как изложена в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» именно как история руссов. Позже она была «приватизирована» бедным и малочисленным племенем евреев, у которых в руках она оказалась и они поверили в библию, как в свою историю, и даже убедили в этом весь мир. Но историю делают самые многочисленные народы (европеоиды), а не малочисленные кочевники. Они и сейчас имеют большие государства. В этом «Сказании…» прямо сказано, что вся земля была поделена между братьями Симом, Хамом и Афетом. По версии автора, именно Симу досталась «Русская Равнина», которая с древности так и называлась «Земля» (Гея, Гоя на греческом) или «Мать СеРай Земля». Сериф. Где «СеРай» должно значить Семиона Рай, названного так в честь первопредка Семиона-Сима. Второй Рай был создан «Росой» на Востоке на месте Охотского моря-Катая (Марко Поло).

В «Сказании…» имя Рус появляется в 3099 г от Сотворения Света, по нашему в 2049 г до рождества Христова. Причём, он поселился на озере Илмер (Ильмень), где уже говорили на русском (речку с русским названием Мутная Перун Гром-сын Словена и ПоЛисты переименовывает в Волхов).

ИТАК. В Сказании уже в 2049 году до нашей эры это «Русская земля» (Сима) и в ней дополнительно появляется ещё один Рус, пришедший с Чёрного моря, но он выходец из скифов «Сибирского Египта» (р. Лена). А нам говорят, что до 9 века Русов не было, а в «Сказании…» Русы есть уже в 2049 г. до рождения Христа. Но историки коренными в Рязани называют не руссов, а каких-то мифических «фино-угров», «татар мишарей» и «мордву». Татары уже по определению не могут быть коренными, так как татары производное от «тартары», что означало множество племён пришельцев с Тихого океана, пришедших сюда в 13 веке в одном общем Исходе народов, спасаясь от природной катастрофы (кометы). Они пришлые с Востока (в 13 в). На карте Келлера я вижу только «угров-иугоров» на Севере севернее Перми и реки Кама, «от которых венгры изыдоша». Так написано на карте Келлера 1590 г. (п.13). В «Сказании» они названы «белые угры» (белокурые народы). Но они обитатели Севера России, а не центра. Мордва тоже пришлая с Запада, поэтому они тоже не коренные, а пришельцы с Запада («Сказание…», п.13 ниже).

Белые угры-венгры

Поэтому настоящими первичными коренными должны быть именно центральные «русы» древней Столбовой Симовой Руси в Московии. Именно здесь находятся многочисленные престолы Симеона Столпника и именно он кумир русов до сего времени. Как таковые русы, как коренной народ на Руси, историками отрицается, что очень странно. Ведь европейцы сами называют территорию Руси издавна «Русская равнина или Сарматская», на карте Келлера написано «Руссия» над «Сарматией» или Руссия вместо Сарматии на другой карте. Где Сарматия должна значить «Земля Матери Царей Анны» и появляется после прихода сюда «царей» Аса. Там в 2049 лет до нашей эры говорили на русском (там в 2049 д.н.э. река Мутная, переименованная в Волхов). И Гостомысл говорит именно о нахождении именно здесь «Русской Земли». Он в 862 г. по-другому её народ не называет: ни серами, ни симами, ни сарматами, ни уграми, ни финнами, ни мордвой, ни татарами,ни московитами, а только Русами. В неё и влились пришедшие с Запада и Востока племена.

Симаргл

Симаргл, похожий на крылатую Львицу

Животным тотемом в Симовой столбовой Руси должна быть Птица Симаргл и Телец. «В «Повести временных лет» сказано о Семаргле, а в «Слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере» — «веруют… и в Сима и в Рьгла (Ерьгла)». В позднейших произведениях употребляется одно имя — Си(ѣ)марьгл или Семургл» (Википедия. Симаргл)». Некий Дракон похищал яйца Симаргла, чтобы тот не размножался. Понятно, Дракон заинтересован был только в своих «яйцах»-наследниках. Он подрубил не только корень Росы, но и Сима. Её называют великая птица Саэна. Не того ли Саина-Святого «россов», что пришёл от Охотского моря и основал КазАнь в честь первоматери Анны, расчистив это место от «Змей». Этот Саин появился после Батыя в «Казанской истории». «Симаргл (Семаргл) — древнерусское языческое божество с неясными функциями, входившее в пантеон князя Владимира». Сим предок Владимира? Его другое название Переплут от слова плутать и слова Перун (МоноМаха). Влияние этой птицы распространялось далеко, в том числе и на Мидию (Арал). Там на мечетях изображена похожая птица Симург.

Рязанская история и её символы

На основе этих данных, можно попробовать описать древнюю историю Рязани. Сами понимаете, что писать русскую историю на основании западных и азиатских источников нельзя, там ложь льётся рекой, а росы, словено-русы на глазах переделываются в монголов, татар и азиатов. Можно лишь иметь их источники в виду. Поэтому её можно писать только на основании русских источников. «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» однозначно утверждает, что Библейские события это события Русской истории, а не Средиземноморских евреев. Ной приплыл к горам «Араратским» (Уральским, чьё древнее название «Ареа» (Арийские?) на Мадабской карте), а потом поселился на «Земле»-Русской равнине у реки Ра (Волга на сарматском Ра в надписи на карте Келлера). Три сына после смерти Ноя получили земли. Старший сын Сим остался с отцом на Русской равнине. Хам поселился на Юге в Мидии (Южный Урал) и Персии, младший Афет на Севере. « Афету же по благословению отца своего Ноя излиявшуся на ЗАПАДНЫЯ и на СЕВЕРНЫЙ страны даже и до ПОЛУНОЩИЯ» . Это Северные (вдоль Ледовитого океана у Полярного круга, там полгода ночь и полгода день), также Западная Европа, Северная Америка. А нам говорят, что это земли современного Египта и Средиземного моря, но там нет Полярной Ночи? «В старину полунощными называли северные страны, а полуденными - края южные».

Иафет (ИаПет)начинает экспансию с Востока на Запад на Русскую равнину. «И да вселится Иафет в шатрах Сима». Вот как это отразилось на Рязани.

1. На Русской Равнине существует самая древняя Симова Столбовая Русь. Гостомысл называет её Русская Земля. Севернее Гостомысл помещает Прусскую землю. В эту Столбовую Русь входит РЯЗАНЬ. Об этом говорят топонимы. Это село Симеон и мужской монастырь Симонов монастырь.

Село Симеон

В Рязани-церковь Симеона Столпника.

Здесь должна сохраниться в находках и Птица Симовой Руси-Симаргл. Действительно, в Старой РЯЗАНИ найден колт-женское украшение с изображением Симаргла.

Также от Столбовой Руси остался архитектурный стиль «римские столбы» на некоторых церквях.

В Рязани это Христо-Воздвиженский храм с «греческими» колоннами (Успенский). Эти Столпы потом «обрушат» Вассы-Иваны (Василий Тёмный?) и возьмут там власть, сместив Симов. Вероятно, элита древних Симов-бояре тяготели к Западу (полякам) и Магам Мидии. Немудрено, ведь это издавна их соседи.

2.Затем с Севера и Востока приходит Афет и начинает «вселяться в шатрах Сима», окружать –подбираться к этой Симовой Руси сначала на окраинах, потом путём родства вглубь к Москве.

Сначала туда идут Скифы. «Царские»(1*) Скифы Афета под руководством скифа Скопы и Зардан уходят с реки Лена на Чёрное море и 5 сыновей-князей Скифа (от единого отца) 1)Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман, 5) Истер, образуют на море Великую Скифию и столицу Царьград- Константинополь. Шестой 6) Каган сыроядец (Ас-знатнейшее русское колено словенов) «вызскочи» в конце от этих сыновей.

Словен и Рус уходят на Русскую равнину вместе со словенами и частью болгар в 2049 г. до н. э. и поселяются на озере Ильмень. Рус и Словен внедряется в Симову Столбовую Русь и они СЛИВАЮТСЯ родством. Гостомысл называет её «Руская Земля». На первый взгляд, непонятно, что Гостомысл имеет ввиду- землю пришельца Руса на оз. Ильмень или Московию-Симову Русь. Но по тесту потом Гостомысл чётко разделяет Прусскую Землю ( от жены Руса Порусы, словено-русскую, на севере) и Русскую Землю (центр).

В РЯЗАНИ с приходом царских скифов должен появиться скифский «звериный» стиль находок и топоним –имя Скифа Скопьё. Действительно в РЯЗАНСКОЙ области появляется села Скопин и Тырново-тырны-воины-иглы тёрна. Потом скифы двигаются дальше по «Сибирскому тракту», ведущего к «царским» скифам на реке Лене. Там их исходная точка на карте Келлера 1590 г. Так они и курсируют туда сюда-река Лена -Южный Урал-Рязань-Болгария-Константинополь и обратно. Скифы охраняли западную границу (Лена)Тихоокеанской Державы (Катая).

3.В результате какого-то невиданного мора-эпидемии ВСЕ скифы опять уходят на Чёрное море и на Север, но потом опять возвращаются на Русскую равнину. Но их прогоняют «Белые угры» (венгры) и уничтожают их города на севере Русской равнины. Судя по расположению реки Угры, белые угры находились очень близко от Москвы на севере, но не в Москве. РЯЗАНЬ из-за эпидемии тоже должна опустошиться. Люди уходят на Запад к Чёрному морю. Многие Симонеи, вероятно, умерли от этой эпидемии (чумы).

4.Но через многое время ушедшие народы «словено-русы» с третьей попытки возвращаются в виде россыпи племён, названных по месту проживания. «И паки приидоша из ДУНАЯ множество их без числа, с ними же и СКИФЫ и БОЛГАРЫ и ИНОСТРАННИЦЫ поидоша на землю Словенскую и Рускую». К Симовым руссам прибавляются Западные пришельцы.

. «…нарекошася ПОЛЯНЕ, сиречь ПОЛЯКИ, овии ПОЛОЧАНЕ речки ради Полоты, овии МАЗОВШАНЕ, овии ЖМУТЯНЯ, инии же БУЖАНЕ по реце Бугу, овии ДРЕГОВИЧИ, овии КРИВИЧИ, овии ЧЮДЬ, инии МЕРЯ, инии же ДРЕВЛЯНЕ, и инии МОРАВА, СЕРБИ, БОЛГАРИ сих же от роды, и инии же СЕВЕРЫ, и инии ЛОПИ, и инии ЖН МОРДВА, и инии же МУРАМА, инии же в различная именования прозвахуся». Обратите внимание, никаких татар тут не «приидоша», их нет в перечне. Пришли и некие «иностранницы» («инии» бужане, меря, древляне, морава, серби, болгари, лопи, мордва, мурама и др.).

В РЯЗАНИ появляются мордва и мурама, село Мурмино. Они пришельцы с Запада, но корни их (не иностранцев) из Афетского «Сибирского Египта» на Ледовитом и Тихом океане. Они приносят какие-то символы с Чёрного моря.

5. Афет продолжит «окучивать» Русскую равнину. Живущая там элита «Попа Ивана» обмениваются женихами и невестами с центральной Русью и смешиваются между собой (Келлер, надпись). К дальнейшему смешиванию подтолкнул политический переворот в Державе Попа Ивана. Попа Ивана (Льва) убивает представитель новой нарождающейся элиты «прароссов» Рогатой Луны-Месяца Темучжин (Тёмный), которая народилась на реке Амур в Забайкалье. Элита Попа Ивана бежит в Московию в Александровскую слободу (1100 г.) Эти цари внедряются в элиту Симонеев и в ней появляются «Иваны»-Иван Калита, его сын Симеон Иванович. В РЯЗАНИ должен появиться символ Попа Ивана-ЛЕВ.

6.Теперь наступает очередь «окучивать» Русскую равнину кланом Луны-россов. Следующий правитель Востока после Темучжина Великий Хам Кублай выгоняет с Амура «Росу»-Луну с подругой (сестрой) жрицей «Калисто». Они бегут в «Великую Росию»- её описывает Марко Поло. Северная Рось образуется Росой Малой Медведицей-РоссоМахой, её подругой Калисто Большой Медведицей и её сыном «Тесеем»-Медведем, рождённым «Калисто» от «Ясона» (Аса). У «Тесея» большой гарем жриц, около 50. Так он формирует свой род россов –Зыряне, Эрзя, Резане. «Тесея» ещё во младенчестве отлучили от матери и отправили к «Юрикам» на Амур (Чжурки, п.115), чтоб спасти от Драконидов и Медеи. Оттуда от «Юриков» он в 16 лет вернулся со вторым именем- Рюриком. Он становится в истории Михаилом Архангелом. Михаилами обычно зовут медведей, а он рождён Большой Медведицей. За него Роса выходит замуж (разница в 20-35 лет). У них рождается сын Атис, ставший Единорогом. « Белых угров» (типаж белых венгров европеоидов ) Роса каким-то образом делает своими союзниками, может родством с «Тесеем» через наложниц.

А что в Рязани? В Рязани должен появиться символ Луны и её животный тотем-Кречет-Сокол, Месяц , а также Медведь.

7. Исход. Теперь наступает очередь «окучивать» Русскую равнину Асу –знатнейшему русскому колену словенов («кагану сыроядцу»). Его имя Злат, поэтому его армия называется Золотая Орда. Ас прямой потомок Попа Ивана и приёмный неродной сын Темучжина (Тёмного Месяца). Там у Аса три сына-царевичи: «Тесей» от Калисто клана Росов, Люцифер и третий от Медеи клана Магов Драконидов. Из-за грядущей природной катастрофы (ожидаемого прилёта кометы в 1312 г.) в 1220 году начинается Исход народов с Востока. На Русскую равнину идёт Ас со своим заместителем «Орфеем-Лебедем». Тот является Асу «побратимом» или молочным братом и имеет больше прав на власть по происхождению. Ас приходит к тестю «Аэту»-«Астиагу» и бывшей жене «Медее-Томе-Баба Злата». Лебедь поселяется в Рязани со своей женой Лебедем (Афродитой). В РЯЗАНИ должен появиться символ-Лебедь. И он действительно появляется в виде названия реки Лыбедь.

8. Ас ЗАКЛЮЧАЕТ СОЮЗ ТРЁХ СИЛ: Северной Росии, южной Мидии (Арал) и Центральной Симовой Руси. Ас возглавляет этот СОЮЗ.

Власть Аса-Злата тоже распространяется на РЯЗАНЬ и она, как самый южный город «Ниневии», получает название «Ресен». Это самая напряжённая граница с «магами». Символы Аса- «Орёл», его предка Крона- «Ворон» и его кумира Попа Ивана- «Льва» должны появиться в РЯЗАНИ. Если следовать библии, Москва должна назваться «Нином» (Ниневия от Нин Белы), но таких топонимов там нет, разве что «Белый город» в Кремле. «Белым царём» был Поп Иван-предок Аса.

9. Убийство Аса. «Лыбедь» входит в сговор с Мидией (тестем Аса, Медеей, Люцифером) и заманив на пир Аса, они убивают Аса. Змеи-Дракониды Мидии захватывают власть на 7 лет. Роса и Тесей «в страхе бегут в Египет» и в Прусию на Север и в Великобританию. Мать Тесея попадает в плен. Куда-то пропадает «невеста» Единорога. В РЯЗАНИ должен быть уничтожен символ ЛЬВА и появиться символ Дракона, Змея, Козла.

10. Тогда «Росой» посылается на них из Египта на Ниле потомок Афетских «Сибирских Египтян» Александр Македонский. Но сначала с Юга идёт потомок знатных Персов (от Оттона-Перуна) Дарий. Дарий подавляет Восстание Магов и сам становится царём Мидии. Дарий властвовал 36 лет. Но приходит Александр и убивает Дария. Александр сталкивается с Асами и они договариваются о зонах влияния. Граница утверждается в районе перевала Дербентские Ворота на Каспии. В РЯЗАНИ должен появиться, как кумир, на изображениях-Александр Македонский (Рогатый). Он возвращает власть древних «россов». Может это он на костяной картинке мчится на Рогатом Олене прямо на Дракона.

11. Когда временно победили Маги и выгнали россов и Асов, на правление Руской Землёю назначают Премудрого Гостомысла и Вадима Храброго. Но после поражения магов Гостомысл решает вернуть прежнего правителя Рюрика из Пруссии.

«По смерти же сего Гостомысла послашавсею Рускою землею послы своя в ПРУСКУЮ землю. Они же шедше и обретоша тамо курфистра или князя великого, именем РЮРИКА, рода суща Августова , и молиша сего, да будет к ним княжити. И УМОЛЕН быв князь Рюрик, и поиде на Русь з двема братома своима, с ТРУВОРОМ и з СИНЕУСОМ» . (862 г. н.э)

Судя по поведению Гостомысла, он не считает себя вправе править Руской землёю, так как в нём нет царской крови русов (он болгарского происхождения?), а править ею он был вынужден, так как настоящего правителя они лишились по какой-то веской причине. Он даже считает себя виноватым и умоляет Рюрика прийти, наверное, в своё время Гостомысл ему не помог. Вероятно, Рюрик и был раньше их правителем, но был вынужден бежать из-за мятежа Магов Мидии.

12. Никто не может понять-откуда взялся этот Рюрик с братьями. Было предположено, что Рюрик это «Тесей» в мифах. Он рождён от «сестры» Росы Калисто и во младенчестве был переправлен в царство Мани Росов в МаньЧжурию к Юрику, Илию и Хуанди (Ивану) (п.115), чтобы спасти этого ценного наследника от Змеев-Драконидов, те любили «пожирать» чужие яйца. В 16 лет он приходит на родину-Русскую равнину завоёвывать МИР и там образуется на Севере «Великая Росия» (Марко Поло описывает «Великую Росию» на севере, где обитает исключительно белый белокурый высокий и красивый народ-европеоиды, тут пока нет «тунгусов», но есть «белые угры». «Тунгусов»-ханты-манси, пришедших намного позже в 19 в., историки назначили коренными вместо настоящих коренных «белых угров» и «россов»).

Разгадку даёт экспедиция Невельского в 1848 году (п.115). Прийдя в устье Амура, он обнаружил там «мань чжуров» Юрика (Урика-Чжурка-Георгия), Илью и Хуанди (Иоанна), которые охраняли и не пустили сюда ни одного китайца, японца и монгола. По-другому их можно назвать УрМанами от Юрика (Георгия) и МануИлами от Ильи. Известно, что князем Урманским называли Олега Вещего, значит, он из рода Георгия. Марко Поло пишет, что Георгий Жор был 6 прямым потомком Попа Ивана. Власть Хуанди распространялась до Пекина, Порт-Артура. Эти территории (Забайкалье) они сохранили для России, так как издревле это была территория «праРоссов»-«Небесной» страны со столицей «Квинсаи»-Небо. Вот эти три «брата» (Юрик, «Трувор», «Синеус» ) были призваны Росой для становления её власти в качестве военной силы Рюрику. Помогает им Единорог-сын Росы от Тесея, чей мстительный пыл сдерживал Юрик-Урик.

Помимо рода Луны-Елены-Селены существует родственный ей род Оленихи- Ольги. На костяном троне Ивана Грозного есть рисунок Рогатого Оленя с Всадником, который так летит прямо на Дракона, что волосы всадника развиваются на ветру. Роса устраивает рождение царского наследника «рюриковича» Игоря для Олега Вещего (шурин Рюрика) от его сестры Ефанды и тот за помощь «Росе» получает титул «Великий Князь»-высший титул правителя Руси и правит 33 года от имени Игоря. Судя по имени Игорь, в нём кровь «белых угров» и россов «Тесея» (Рюрика). Роса владела искусством врачевания и рождения от хранимого семени (искусственное оплодотворение, «непорочное зачатие»). Поэтому от старого Рюрика-он умер в 879 г., в 877 г. родился Игорь.

В РЯЗАНИ от правления Рюрика и сменившего его Единорога должен появиться символ Единорога, его изображали в виде Белой Лошади с Рогом. Действительно, он остался в гербе Рязани, но без Рога и в гербе князей Чевкиных. Возможно, это некие «Белые кони» Реса.

13. Сын убитого Аса «царь Бату» начинает мстить мидийцам за смерть отца и разрушает те города, что были в сговоре против Аса. Все Маги убегают в Западную Европу, Геную. Бату светловолосый и бородатый славянского вида персонаж в Золотом Венце в «Летописном своде», не азиат, поклоняется Солнцу и кумиру («Попу Ивану»). Батыем разрушается современная Рязань (там сидел Орфей и его жена Лебедь) и городище Старая РЯЗАНЬ, бывшие в заговорщиках. Там на карте появляется надпись-руины. Так как топоним Лыбедь находится в современной Рязани, значит руины всё-таки должны быть здесь в современной Рязани, а не только в городище Старой Рязани.

14.Чтобы прийти к власти, Рюрик убил прежнего правителя новгородца Вадима Храброго и многих его советников. Он возвращает под свою власть «Великую Росию» (так её называет Марко Поло) - Архангельскую и Новгородскую землю. Так как Мидия боролась за власть с руссами и росами, то, вероятно, Вадим был «симом» (Дим-«Земля»).

После прихода Рюрика в РЯЗАНИ Змеинные и Драконовские символы должны смениться на северный стиль северных руссов-словян. Рязань заселяется голубоглазыми высокими блондинами из Переславля Залесского на место современной Рязани. «Пере» от Перуна. Все они с большими перьями на шапках.

15. В 1312 г. прилетает ожидаемая комета. Все земли на её пути опустошаются и погибают. Погибает Мидия, сгорает Персия, Монголия, Турция, Крым. Песком засыпает Забайкалье, Москва засыпается глиной, её задевает боком.

Засыпанная Москва. Было

Через несколько лет жизнь возобновляется, на Востоке только в 17-18 веках. Орда уже не та, так как Ордынские южные земли опустошились и обезлюдили. В неё на службу больше стали набирать азиатов, они и раньше там служили, но элита осталась прежняя европеоидная «царская» от крови Попа Ивана-это закон наследования. Комета должна задеть и Рязань, там разрушаются и сгорают деревянные города. Они тоже должны быть засыпаны грунтом и подтоплены потопом или смыты потопом.

16.Желающих «окучить» Русскую равнину не убавилось. После катастрофы начинается новый передел власти. С Запада идут Польша, Литва, Генуя (убежавшие маги-волхвы). С севера Александр Невский выкуривает ливонцев. Московские «Иваны» начинают «выкуривать» поляков, литовцев, а затем и пришедших царей с Тихого океана («тартар»-сарацин, варваров, басУрман). Они освобождают от них Казань-восточную границу Руси. Царей «тихоокеанских» привлекает на свою сторону Иван Грозный, ведь предки их общие от «Попа Ивана» с Севера Ледовитого океана, у них «царская кровь». Он их перекрещивает, даёт им города и там появляются «тартарские» названия. Местные этому не очень рады. Он к высшему титулу на Руси «Великий Князь» прибавляет титул «Царь» и становится «Царём Царей», на нём помимо Шапки Князей появляется Венец Царей. В РЯЗАНИ от этого периода тоже должны появиться и исчезнуть-символы Мамая, временно тут правившего, пока его не выгнали. Потом должна появиться «Засечная черта»-укреплённая граница Московии от нашествия сторонников проигравших магов (сгоревшая земля Хама).

17. Рюриковичи вытесняют Иванов приводят к власти род Владимиров (Росы) от Перуна-Мономаха. Владимир от рода Рюрика и его чады из рода в род стали царями Русской Земли. Так Роса получила власть над Русской равниной и стала победительницей в войне Богов. Русь получает название Империя от Перуна и название Россия с новым атрибутом власти Корона Российской империи, сделанной в виде «пузырьчатой» шапки Владимиров, а не высокой острой шапки Ивана Грозного. Она везде устанавливает свои символы-монастыри и храмы. Она созидает. Так вселился «Иафет в шатрах Сима».

В библии написано, род Железного Дуба (Васов – «Иванов») будет срублен под корень, но поросль останется и даст ростки.

Заключение.

Историков можно понять, когда от Рязанского региона не остаётся даже руин, трудно что-либо узнать о её древности. Тогда действительно можно выбрать символами Рязани что-то нейтральное- «петушка на палочке», «мужика косопузого» и «грибы с глазами». Хотя сама «пустота» на месте сотни городов и оставшиеся топонимы уже о многом говорят. Что есть у неё более глубинные символы: Лыбедь-Орфей, Царевна Лебедь, Птица Симаргл, «Симовы Столпы», драма Еврипида «Рес», Белые кони Реса, Белая Лошадь Единорога, символы Перуна из Переславля Залесского. На каком-нибудь столбе древнего города зажигали огонь –«Красного Петуха» в случае появления врага, от которого и остался леденец «петушок на палочке». Два первых символа –Лебеди должны стоять на Лыбедском бульваре. Рязань граничное «царство», поэтому сюда были направлены самые надёжные войска «Росы» Режа и Реса (Львов) со своим «колдуном»-жрецом Мервином (резане, эрзя, зыряне от рода «Тесея»).

Смотрю фильмы про «Конька Горбунка», «По щучьему велению»- там так потешно показаны глупые и старые «Цари» в деревянных зубчатых венцах, над которыми все смеются. Никто и не знает, что эти грозные великие Восточные Цари в Золотых венцах были европеоидного происхождения (Год, Ян, Пресвитер Иоан, Темучжин-Тёмный, Кублай, Алау, Мани, Луна-Елена-«Роса»). Вот Кублай сидит в теремце, а напротив, наверное, его брат Алау.

Илюстрации книги Марко Поло "О разнообразии мира"

Они владели Миром, колониями в Эфиопии, Индии, Индокитае, Кавказе, привозили слонов и сокровища из Индии, ходили за пушниной по Ледовитому океану в «Северную Росию» и за птицами в Гренландию. Это их Державу (европеоидную) описывает Марко Поло. Род Ивана Грозного ведётся от этих царей-Ваасов и Пресвитера Иоанна. Они пережили величайшую трагедию-гибель своей Дальневосточной Державы на Ледовитом и Тихом океанах от природной катастрофы, но спасли свои народы Исходом на Запад. Исход привёл к «Войне Богов», победителем которой стала «Роса» в союзе с Русами и Асом-«знатнейшим русским коленом словенов» против «Дракона-Змея» (Ария). «Иванов» она увековечила на памятнике 1000 летие России-там фигура Ивана3.

Тут была восстановлена справедливость, восстановлена утраченная власть «Пресвитера ИоАнна», которого убил Темучжин ещё в той Дальневосточной Державе. Все «цари» опять вернулись под власть Иванов, но уже на новом месте-Русской равнине.

Иваны-Васы и Росы тяготели к Востоку, так как оттуда происходили, а черноморские пришельцы Скифа к Западу. Они и столкнулись лбами за Симову центральную Русь.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

92. «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал».

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 (nekto).

116. Молчание Рязани. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13.Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

«Книга о разнообразии мира». Марко Поло

«На основании этого Президиум Горсовета, выполняя волю трудящихся, выраженную в своем наказе Горсовету, постановил закрыть девять церквей: Николо-Дворянскую, Николо-Высоковскую, Илии Пророка, Спаса на Яру, Екатерининскую, Вознесенскую, Симеона Столпника, Святого Духа и Введенскую. Необходимо добавить, что летом 1929 года в Рязани было закрыто только четыре церкви, остальные верующим удалось отстоять.

Таким образом на территории Рязанского округа по состоянию на 25 апреля 1930 года из 835 зданий культа (в том числе 20 мечетей) 37 было закрыто, 798 продолжали функционировать. (там же Л643)».

1*У Геродота «царские» скифы.