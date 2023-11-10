Всего-то лишь заглянешь в Летописный свод и «мир» рухнет. Сами посмотрите на картинку Лицевого свода, там царь Батый (не хан Батый) в огромном Золотом венце царей с русским бородатым лицом крушит Великих князей Руси до самого Киева, причём только тех, кто решил сопротивляться. Их немного-около семи городов (Гумилёв). Остальные просто заключали с ним мирное соглашение с выплатой дани.

Батый в Золотом Венце

Вот он на картинке убивает Юрия Ингровича. Рядом с Юрием его жена тоже в Золотом венце, как у Батыя. Такие же Золотые Венцы на всех Казанских царях и сарацинах. Казалось бы, загадка, но она разрешается в «Летописном своде».

Прошлась Золотая Орда царя Бату до Киева и нигде не оставила ни одного монгольского лица. Она влилась в Русь незаметно, так как была с руссами на одно лицо. И на карте Келлера 1590 г на территории Руси появилось временно название «Сарматия».

Осада Киева Батыем

Итак, в Летописи нет монголов. Нет и выдуманных «ханов»-есть «Цари». А «татарами» названы «царские» народы, пришедшие с Востока с этими царями. Вместо «ханские» земли имеется «канские», от которых остался топоним город Канск, Канны.

Царские венцы на царях Греках в Константинополе и царях Орды

Царские венцы в «Летописном своде Ивана Грозного» мы видим на греческом царе Алексее Порфирогоните, который пришёл в Новгород (стр. 216), на дочери Верхуславе Владимирского князя Всеволода сына Юрия Долгорукова в 1189 г (стр.276), жене Всеволода (282 стр.), на Февронии супруге князя Михаила в Суздале(стр.428), на Ефросинье супруге князя Бориса в Кидекше (стр.429), на Рогнеде жене Владимира, её сыне Ярославе Мудром, поляках и на других.

Золотой венец на Ярославе Мудром-третий

Также золотые венцы имеются на сарацинах Ахмате, Алекаме и его матери, Едигер-Магмете и др. сарацинах, на Батые, на Мамае, которых принято сейчас считать этническими «монголо-татарами». Мамай назван «Восточный полновеликий царь» (см.п 112).

Вот Венец надет на Кублае (Великий Хам Хубилай) прямо на шапку на карте Келлера и Темучжине в книге Марко Поло. Последние оба европейского типажа-просто очевидно-не монголы.

Венец на Великом хане (Кублае)

Самое ГЛАВНОЕ- в летописи Константинопольские греческие цари Алексей и Исаак изображены в точно таких же Золотых венцах, как и Ордынские цари.

Значит, Ордынцы от рода Попа Ивана ведут происхождение от греческих царей Константинополя, иначе кто бы им дал право называться царями и носить золотые венцы. Вот это поворот истории, а нам говорят это вылитые «монголо-татары» с русскими-словенскими лицами в греческих золотых коронах щеголяют в Летописном своде. Историки же имеют какое-то свое особенное зрение. Они говорят- видишь словянина в летописи-подразумевай монгола. Хотя я чётко вижу словянина.

Царских венцов нет у Великих князей Московии-Руси у них высокая красная шапка (справа на картинке).

Венцов нет у Владимирских князей-у них шапка пузырём (слева). У них совсем другие регалии высшей власти.

Оказалось, «царскость» передавалась по женской линии от «греческих» царевен. Именно они назывались ЖЁНАМИ с большой буквы. Они обладали кровью греческих царей. Только от них рождались «цари» и за них дрались претенденты. Другие были наложницами и дети от них не имели права быть царями.

Вера царя Батыя и Золотой Орды в Солнце и своего Кумира (Ивана).

С удивлением узнаю, какой веры был Батый. В Летописном своде так и написано-у него была вера в СОЛНЦЕ (т.6, стр103) и на постаменте стоял их кумир в виде обнажённого мужчины-он в таком виде и нарисован, как в греческих скульптурах. Это и была вера Золотой Орды, а этот голый мужчина, вероятно предок «Поп Иван», от которого они ведут своё происхождение.

Иван Грозный становится Царём Царей

Другой на его месте посрубал бы им всем головы и сидел бы надменно на троне, упиваясь кровью. Но нет, Иван Грозный и его предок, покорив восточных царей (казанских), приютил у себя в Московии, обласкал, обогрел, дал города. Этим самым он прибавил к своему титулу Великий князь-титул «Царь» и сам стал «Царём царей» и титул его стал Царь Великий Князь и теперь его род можно считать от самих греческих царей Константинополя. Оказалось, что титул «Царь» принадлежал только правителям Тихоокеанской Державы- прямым потомкам «Попа Ивана» и его держава называлась «Большим Царством» («Казанская история») и был он «Белым царём»-«над царями царь» (Голубиная книга), а после его свержения (убийства) правители по-прежнему назывались царями-сарями. Отсюда названия «сарацины» (царя сыны) и «сарматы» (цари матери), но главного правителя стали величать Великий Хам, а государство Большою Ордой (надпись на карте Келлера 1590г.). Все они носили на голове Золотые венцы. Предки Ивана Грозного происходили от этого Попа Ивана, от этих Царей. Вот почему такое лояльное отношение к восточным царям было у Ивана Грозного, вот почему он так их обхаживал. Как выяснилось, тайна их происхождение –от греческих царей.

Оказалось, именно пришлые с Востока «поганые», сарацины, варвары (Казанская история, ч.1) и были «царями», а на Руси в Москве титул верховного правителя был «Великий князь». Князьями обычно назывались и сыновья правителя. «Дивы» (поганые) были сильнее Москвы и царили в Евразии. Иван Грозный победил «поганых»- последнего сарацинского царя Казанского Алекама и теперь по праву титул «царь» и ВЕНЕЦ перешёл от них к Москве, и он одел его прямо на шапку Великого Князя.

Помимо этого он стал обладателем и шапки царей Казанских.

Прародина Василиев

В «Сказании о Словене и Руссе» Словен муж, а Руса жена, пришли с Чёрного моря на озеро Ильмень. Их приютил Моикс. Речку, звавшуюся по-русски Мутная, они переименовывают в Волхов. То есть эта земля уже была землёю руссов, если название русское-Мутная. От них родился Перун, по-русски Гром (словено-рус), ставший родоначальником Россов и Единым Духом Моно. От него ведут происхождение Владимирские князья и он на памятнике 1000-летия России за спиной Рюрика.

Те, кто не верил в Моно Маха, назвались ДеМонами веры в Змея-Дракона. Этот Перун-Гром уходит сначала в Персию, потом его потомки уходят на Амур и создают регионы Миен и Манги (версия автора). Вот их-росов современники и превратили в «монголо-татар».

Из-за природной катастрофы цари в 13 в. начинают покидать Восток (Ледовитый и Тихий океан). Они же потом начали возвращаться на покинутые отеческие земли в 14- 18 веке (Ермак, Невельской, Казачество). Этот процесс современные историки объявили «колонизацией» Сибири Россией, тем самым сделав коренных «царей» колонизаторами. На эти земли ринулись и другие-китайцы пришли на Амур, но Россия отстояла их за собой эти бывшие земли прароссов. Это сейчас Русская Маньчжурия, Владивосток, Благовещенск. Сейчас Русская Маньчжурия в устье Амура переименована Сталиным в Еврейскую автономную область в 1934 г. (там сейчас 1% приезжих евреев), а стойбище эвенков Биробиджен стало его столицей. То, что эти земли принадлежали «царям», а не китайцам, доказывает карта Келлера 1590 г. (регионы Миен, Манги). Карта доказывает, что и земли от Чукотки, Камчатки до реки Лена, тоже принадлежали «царям» -«Иванам», а не китайцам.

Когда был убит кумир Поп Иван Тэмучжином на Востоке белые цари Васы (Васильичи-предки Ивана Грозного) с элитой бегут в Александровскую слободу, так как Москва была занята местными правителями Руси-Симами (Иван Калита, Симеон Иванович, судя по отчеству, породнённые с древности с «Иванами»).

Корона Российской империи от Владимира

Когда на арену истории выходят словено-русы-РОСЫ, они для себя изобретают совсем другую корону-корону Российской Империи в виде раздвоенного «пузыря», наподобие шапки, надетой на Владимире-отце Рогнеды (картинка из Летописного свода), а не на Иване Грозном.

Целый том Летописного свода (т.8) посвящён Владимирскому роду князей, потому что они зачинатели России и россов. Поэтому и корона Российской империи такая, как шапка Владимира, а не греков Константинополя и Орды.

Вера Владимирских князей

Их кумиром был Перун из дерева с серебряной головой и золотыми усами. Он на памятнике 1000 летия России стоит за спиной Рюрика.

Москва-третий Царьград (Рим)

Вот почему Константинополь назван Царьградом, потому что там правили цари. Тогда и на Тихом океане в Орде царстве пресвитера Иоанна, где тоже правили цари, тоже должен быть свой Царьград и он там действительно был. Он описан у Марко Поло и назван «Царский город». Это переименованный в Камбалу город, ныне утонувший в Охотском море в районе Магадана. Вот он на карте справа в виде звёздочки (он определён по карте Келлера).

По логике Москва должна была стать третьим Царьградом и там должны находиться атрибуты утонувшего второго Царьграда на Тихом океане, это Царь-Колокол, Царь-Пушка, Лев-Поп Иван и др. (п. 18). А Московия тоже должна приобрести второе название-«Большое Царство» (Рим). Это и должен быть «Третий Рим» от Рымника (Южный Урал) до края КиРыма (Крыма, Киева, Днепра). «А четвёртому не бывать».

Понятно, что участие этнических монгол в «царях» исключается сразу. Они не ведут своё происхождение от греческих царей Константинополя и никогда не носили венцы. Они кочевники степей. Типаж в летописном своде русский, славянский (словянский) с бородами. Современные этнические татары тоже исключаются, как совсем молодая народность. До 1920 года они не были татарами, а были «безымянные», что очень странно, ведь у других оно имелось- остяков, черемисы (буртасы?), болгар-булгар, башкир. Ленин дал им название татары только в 1920 г. Неужели в сказках и преданиях не сохранилось это самоназвание. В русских былинах татарами и басурманами названы литовцы. Официально «тартарами» историками названы множество народов, пришедших с Востока (Тихого океана).

На карте видно Русь отстаивала свои западные (Киев) и восточные границы (Урал). Война Руси, оказалось, велась с царями Восточной Державы. Они Асы-«знатнейшее русское колено словенов» (Македонский), но со «змеиной» верой при Темучжине. Их всех перекрестил и зачислил в свои ряды Иван Грозный. На западе борьба велась с «Русской Литвой», литовцами, поляками, ливонцами, генуэзцами. Где монголы? Здесь Русы со словенами и словено-русами (росами) воевали за власть.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

37. «Лев, Барс, Дракон в книге пророка Даниила»

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. От 31.05.2021г

107. Шапка Мономаха и её первообладатель. 11.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 10.11.2023 г. Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина..27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». Камень Алатырь. 07.11.2023 г. Тонких Г.Л.

Летописный свод Ивана Грозного 16 в. т. 6,7, 8 в Википедии (книга в конце).

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.

1*О крещении Казанского царя. Той же зимой 26 февраля, во второе воскресенье Поста, крещен был Казанский царь Едигер-Магмет на реке у тайника, а наречен был в святом крещении Симеон. А на крещении был благоверный царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич и митрополит Макарий, и брат царя и великого князя князь Юрий Васильевич, и князь Владимир Андреевич и владыка Крутицкий, и весь собор, архимандриты и игумены, и протопопы, и множество бояр. А принял его от купели Макарий, митрополит всея Руси, а священствовал отец его духовный Амос, протопоп (церви) Николы Гостунского, и владыка Савва Крутицкий.