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Как свиньи противостоят техническому прогрессу

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Сегодня узнал, как достижения науки летят свинье под хвост сталкиваясь с реалиями. В общем долго и с восхищением читал, как сейчас пытаются продвигать так называемое точное кормление в свиноводстве. Просто говоря суть в чем. Свинье на пятак ставят чип (на самом деле на ухо) и когда она захочет пожрать, то сует пятак в кормушку и специальные датчик считывает ее данные и выдает ей из автомата корма столько, сколько ей положено. И соответственно регистрирует в базе данных сколько и когда ей дали. Если свинья  сует пятак раньше времени, то автомат ей уже не дает.

Казалось бы, отличная идея. Но в результате такая система не работает там, где большие популяции, работает только скажем так в научных или узкоспециализированных производствах, где свиней мало и где они чуть ли все по именам  известны. Почему не работает на больших ? Потому что свиньи очень хитрые и быстро приспосабливаются. Так пятак сует одна, а потом та что выше в иерархии ее отгоняет и жрет то, что положено не ей. Возникают целые классы опущенных, задача которых совать пятак, чтобы авторитеты жрали в два горла. В итоге начинается неразбериха и никакой точности не получается. Так свиньи противостоят техническому прогрессу.

Комментарий редакции

1. Новые технологии не всегда эффективно работают при внедрении в реальные условия, особенно если это касается сложных биологических систем, таких как поведение животных.

2. Система точного кормления свиней с использованием чипов и автоматических кормушек, хотя и казалась перспективной, на практике не сработала из-за того, что свиньи быстро научились ее обходить.

3. Свиньи проявляют высокий уровень сообразительности и способность приспосабливаться к новым условиям, чтобы получить доступ к ресурсам (в данном случае – корму).

4. Иерархическая структура стада свиней препятствует внедрению индивидуального подхода при кормлении. Доминантные особи забирают корм у более слабых.

5. Попытки усовершенствовать технологии в животноводстве часто наталкиваются на сложности из-за того, что приходится иметь дело со сложным поведением и биологией животных.

6. Это хорошая иллюстрация того, что иерархия, основанная на доминировании одних особей над другими, укоренена не только среди животных, но и в человеческих сообществах. Как говорится, "человека можно вывести из свинарника, но свинью из человека вывести гораздо сложнее".

Источник: https://t.me/su2050/3835
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