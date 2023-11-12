СПИЦЫН. Новый учебник истории России для 11-го класса
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждается новый школьный учебник истории для 11 класса, который вводится в 2023 году.
Основные тезисы дискуссии:
1. Учебник содержит много фактических ошибок и нестыковок. Приводятся конкретные примеры – разные даты полета Гагарина на одной странице, неверная дата принятия плана Маршалла.
2. В учебнике присутствуют оценочные суждения и интерпретации, которые не должны быть в школьном учебнике. Например, характеристика атеизма как "духовного Чернобыля".
3. Отсутствует целостная методологическая концепция преподавания истории. Факты подаются бессистемно, не прослеживается причинно-следственных связей.
4. Авторы учебника придерживаются либеральной точки зрения, критически оценивая советский период истории. При этом положительно оценивается деятельность Ельцина.
5. Учебник не содержит цивилизационного подхода, не акцентирует внимание на традиционных российских ценностях.
6. Участники дискуссии считают, что учебник должен содержать позитивную оценку советского периода истории, достижений СССР.
Вывод:
Участники дискуссии критически оценивают новый школьный учебник истории, указывая на его методологические и фактологические недостатки. Они считают, что учебник должен больше акцентировать традиционные российские ценности и позитивную роль СССР в истории.