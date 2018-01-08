Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 2.1)
Тем не менее, по данным Гугля, первое упоминание слова „синопсис” (которое, вообще говоря, не обязательно относится именно к упомянутому учебнику, т.к. само по себе может быть именем нарицательным) зафиксировано лишь примерно в 1775 г.
Либо данные Гугля неполные, либо историки заблуждаются.
…С. К. – Были ли в России в 18-19 вв. свои Ломоносовы, оберегающие родное прошлое от беспредела учёных-историков?
Ф. И. – О них пока мало говорят. Были славянофилы, был Н. Венелин, C. Гедеонов, Н. Костомаров, был министр народного просвещения Александр Семёнович Шишков (1754–1841),[35] но никто тогда не догадывался, что летопись в части повествования о призвании варягов, подделана под Романовых.
Кстати, историк Е. Спицын прав, сваливая первородный грех внедрения в сознание россиян 2-й пол. 17 века т. н. норманнской теории[36] на пруссака-иезуита Инокентия Гизеля (1600–1683), которому приписывается составление «Синопсиса», повествующего, в том числе, о варягах.[37]
Правда, Евгений Юрьевич не сделал важные поправки относительно содержания «Синопсиса».
Например, там говорится, что:
- Россы северные построили себе Новгород;
- Россы выбрали себе правителя – князя Гостомысла, мужа знатного;
- Новгород вырос к силе и славе, приравниваемой к Богу;
- Начавшиеся в Новгороде размолвки сам же Гостомысл предложил решить «посланием к трём хорошим и храбрым князьям – братьям варяжским на княжение Росське», т. е. для того, чтобы править Русью, русскими.
- Сделано это было потому, что «варяги над морем Балтийским, (Варяжским) поселения свои имели, народа славянского были, и весьма мужественные и сильные».
Таким образом, согласно всё тому же «Синопсису Гизеля» мужественные варяги жили здесь же, где и новгородцы (вокруг Балтийского моря), из их князей добровольно (по совету Гостомыслову) были выбраны три правителя, чтобы править этими русскими (славянскими) народами.
Далее «Синопсис» довершает эту тему:
- Пришли по просьбе рóссив князья варяжские, три родных брата – Рурик, Синеус и Тривор, в землю Русскую, летом от сотворения мира 6370, а от Рождества Христова восемьсот шестьдесят первый.[38]
Вывод: «Синопсис И. Гизеля» повествует о варягах Руриках не как о норманнах (шведы, немцы, голландцы, датчане, англичане), а как о своих росских (русских) людях. Другими словами, русские новгородцы, выбрав из лучших князей, призвали их себе на княжение.
Сам же многим из нас и для русской истории небезызвестный Герхард Миллер, 27-летний сопляк-профессор, с 1732 г. став первым редактором исторического журнала[39] «Sammlung russischer Geschichte» подтвердил идею «Синопсиса» Гизеля о призвании варягов как бы уже от имени исторической науки.[40]
Потом, в 1761 году Миллер позовёт в Россию Шлёцера, который со временем и развернёт вместе с Великой императрицей работу по созданию и идентификации «новых древних летописей», где под теорией о призвании норманнов-Рюриков подведёт жирную научную черту.
В результате, отечественная историография ещё на начальном этапе своего становления получает мощных искажающий импульс, за которым, однако, пошло большинство учёных конца 18 – нач. 19 века, развивая и наследуя его новым поколениям.[41] Понятно, не только Жуков и Юлин являются сегодня продолжателями этого наследия, таких беспечных наследников много – примерно половина от всего научного цеха.[42]
С. К. – Получается, что беспечными оказывается многие современные учёные? Умнейшая часть общества дала себя подставить?
Ф. И. – При этом многие из них готовы костьми лечь за варяжско-норманнскую идею. Попался в эту секту точно так же введённый в заблуждение немецким просветительством и Карамзин, несмотря на то, что его предки ещё в 6-7 поколении участвовали в ополчениях и дальних походах ордынского ига.[43]
В результате, несмотря на собственное негодование, что «выгнанные с Руси шведы не могли спустя несколько месяцев быть приглашаемы обратно на Русь, чтобы править», ему пришлось покорно отрабатывать романовские гранты.[44] Но тогда был только один подневольный Карамзин, теперь же – целая армия карамзиных поневоле.
Что же до оригинального 12-го листа Радзивиловской летописи, который был вырван, дабы высвободить место для «норманнской провокации», то здесь разрыв и смысловой и пунктуационный между 11 и 12 листами налицо:
[В] лът(о) 6395. Леонъ ц(а)рствова, с(ы)нъ Васильевъ, иже Левъ прозвас(я), и брат его Алексадръ, иже ц(а)рьствоваста,… (разрыв) В лът(о) 26, в лът(о) 6396, в лът(о) 6397, в лът(о) 6396, в лът(о) 6397, в лът(о) 6398, в лът(о) 6399, в лът(о) 6400, лът(о) 6401, в лът(о) 6402, в лът(о) 6403, в лът(о) 6404, в лът(о) 6406 (898).
Историки объясняют, что два византийских брата процарствовали в совокупности 26 лет (официально с 886 по 913 гг.).[45] Однако из содержания летописи это не вытекает. Ведь на листе №12 прописаны только 11 лет правления: с 886 по 898. Куда делись известные из византийской историографии остальные годы царствования братьев, то есть с 898 по 915? Например, Суздальская летопись сообщает, что Леон правил, по крайней мере, ещё и в 902 году («Леон-царь нанял угров против болгар…» и «Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, и присягали друг другу»). А вот в Радзивилоской летописи правление обрывается почему-то 898 годом.
После слов «иже ц(а)рьствоваста»[46] в самом конце листа 11обор. стоит точка, которая в тот период обозначала запятую.[47] Действительно, на рисунке хорошо видно, что лист 11обор. заканчивается смысловой запятой, а следующий лист №12 начинается почему-то с заглавной буквы. Так же и содержание в этом месте имеет смысловой разрыв: «В год 6395 (887). Царствовал Леон, сын Василия, который прозывался Львом, и брат его Александр, и царствовали двадцать шесть лет».
Заметим, что хронологический лист (т. е. лист, содержащий новую хронологию Скалигера) присутствует также и в «Повести временных лет», и в Суздальской летописи, и в ряде других более поздних письменных источниках. Как, собственно, и упоминание о призвании варягов-шведов на Русь.
Что бросается в глаза? Это то, что все эти древние источники почти слово в слово повторяют друг друга. Каждая новая летопись в виде переписки (список) создавалась на основе предыдущей.
В этом смысле старейшей из дошедших считается Нестерова, описывающая историю от Адама и до 1110 года (Руси – с 852 года).[48] Если время создания этой летописи действительно относится к 12 веку, надо понять, зачем, как и почему она была создана и какую цель преследовала.
Кстати, судя по фотографиям оригинала «Радзивиловской летописи», некоторые её рисунки дорисовывались поверх какого-то другого рисунка. Подобные же наложения, но относящиеся уже к тексту, есть и в «Летописном своде Грозного». Вот пример для критиков, утверждающих, что чернила, которыми писалась «Радзивиловская летопись», нельзя править. Внизу справа (пятно) часть текста по какой-то причине стала полностью невидимой. При этом бумага не пострадала, сохранив изначальную свою белизну.
То, что ПВЛ исправлялась на рубеже как раз 18 века (стало быть, и Радзивиловская – в согласии с ней), можно заключить из следующего соображения.
Считается, что:
- До крещения Руси (988) Русь в целом считается языческой.
- Никакой церковной иерархии до крещения (988) на Руси ещё не было.
- Поэтому первых христианских священников (греков) Владимиру пришлось везти из-за границы.
- А первый русский митрополит появляется на Руси только при Ярославе Мудром.
На самом деле:
- Большой Катехизис (1627) в разделе «О крещении русского народа» повествует не об одном, а о четырёх крещениях, притом три первых были задолго до Владимира.[49]
- При князе же Владимире состоялось то самое крещение, которое Русская православная церковь сегодня признаёт единственным: «Итако повеле креститеся всей земли Русстей, в лето 6497 от святых патриарх, от НИКОЛЫ ХРУСОВЕРТА, или от СИСИНИЯ, или от СЕРГИЯ, архиепископа Новгородского, при Михайле митрополите киевском». Никогда не признавая открыто и однозначно хождения Св. Андрея на Русь, наша церковь тем самым идёт на поводу у западных партнёров от науки, поощряя в себе внутренних норманнистов.
- Из текста «О Крещении» можно видеть, что к моменту первого и единственного крещения на Руси почему-то не только уже имеются свои священники, но есть даже и христианские святые. Более того, на Руси к этому моменту уже существовали и свои высшие иерархические церковные чины – митрополит (киевский) и архиепископ (новгородский).
- Перечисляемые патриархи Русской церкви: Никола Хрусоверт, Сисиния и Сергий, судя по союзам «или», проставленным при их перечислении, демонстрируют, с одной стороны, некое общее каноническое согласие внутри единой Церкви, в которой при этом, с другой стороны, существовало несколько теологических течений, из которых народ и выбирал себе авторитетную веру: или от Хрусоверта, или от Сисиния, или от Сергия. Все такие течения, представленные разными землями и разными иерархами Церкви, стало быть, канонически объединял Христос.
Так говорит А. Фоменко.
[50]
А вот в романовских пособиях по истории никаких крупных иерархов при Владимире не числится. Но ведь сообщение об апостоле Андрее (ученике Христа) есть в «Повести временных лет».
Если эта повесть была известна церковникам или историкам до прихода Романовых, неужели никто бы не принял её к сведению, и не определил время крещения Руси 1 веком, когда по ней ходил апостол Андрей? Предположить, что церковь могла отказаться от такого искушения, невозможно. Отказалась не церковь, отказали власти.
И что же, до 17 века на Руси не знали, как на самом деле крестилась Русь? Конечно, до 17 века и помнили, и знали. А вот в 17 и 18 веке уже забыли. Новые поколения – новые знания. Поэтому-то к 18 веку и появилась возможность написать «правильную» историю Руси.
А там, где что-то не срасталось, например, отсутствовало унизительное для славян призвание чужеземцев, там делались правки, которые под видом научных изданий и переводов выставлялись для всеобщего обозрения. Для этого и выписывались из-за границы мастера «исторического и филологического искусства», не связанные с русским народом ни моралью, ни какими-либо обязательствами чести.[51]
Логика здесь простая – «научно обоснованная правда о крещении Руси появилась в русской истории (и в истории уже реформированной царём Алексеем церкви) в недрах российской академии наук. Именно там «впервые высчитали» из «Повестей и Летописей», что Русь крещена Владимиром в 988 году.
А сохранившиеся чудом в народе или по монастырям «церковные воспоминания» в виде катехизисов или преданий, реформаторская романовская церковь сначала объявила ересью, противной вере Христовой, а потом признала полумистическим Преданием.
И «Повесть временных лет», вместе с её близнецом-последышем Радзивиловской летописью, появляются тоже только к 18 веку.[52] Иначе бы русская церковь справляла празднование Крещения «от 988 года» ещё до Романовых, а не аккурат после призвания в Россию «немецких варягов-братьев»: Байера, Миллера, Шлёцера, т. е. начиная только с 1888 года.[53]
Кстати, первый из них занимался варяжско-норманнской историей (на основе византийских и скандинавских источников),[54] основал скандинавскую школу, не знал никогда (как и многие иностранцы в России) русского языка, вывез от нас (отправил) в Кенигсберг богатейшие рукописные материалы, которые российской Академии так и не удалось вернуть обратно, почему они и были там попросту распроданы…[55]
[35] Вот одно из высказываний А. Шишкова: «Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но ещё многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством хвастают и величаются?»
[36] Любопытно слышать, как, разоблачая норманнскую теорию, Е. Спицыну приходится вести мирную беседу и выслушивать в студии историка Г. Артамонова, который, будучи антинорманнистом, однако не нашёл аргументов в пользу русского происхождения слова «русь», «русы».
[37] «Синопсис Гизеля» долгое время являлся этаким «Учебником по русской истории», которым просвещалась вся продвинутая Россия вплоть до А. Пушкина.
[38] Судя по несуществующему ещё тогда летоисчислению «от Христа» цитаты «Синопсиса» не являются оригинальными и носят, скорее всего, компилятивный характер позднего времени.
[39] Журнал «Собрание российских историй» выходил в России на немецком языке.
[40] Евгений Спицын, автор единого учебника истории России в 4 томах.
[41] В Новой Хронологии А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского дана другая трактовка исторических свидетельств. «В 1318 году на Ростовский престол в русской области, где возникла позже Владимиро-Суздальская Русь, взошел великий князь Георгий Данилович = Чингиз-Хан, Георгий-Юрий Данилович, который начинает ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ. Рюрик – одна из форм имени князя «РЮРИК = ЮРИЙ = ГЕОРГИЙ = ГЕОРГИЙ».
Потомки Даниловичи считали себя Рюриковичами и тоже составили элиту правящего класса средневековых Руси и Литвы. Авторы Новой хронологии сделали вполне определенные предположения о происхождении Рюрика. «… возрождение Империи с центром во Владимиро-Суздальской Руси было связано с именем царя, прибывшего из горящего Царь-Града. Именно он стал родоначальником русской Ордынской царской династии, получившей власть над миром. Она продержалась до начала XVII века.
Судя по первоисточникам, царь-беглец был отпрыском цареградской династии и родственником Андроника-Христа. Разные источники называют его по-разному. «Античные» сказания о Троянской войне – царём ЭНЕЕМ, русские летописи – князем РЮРИКОМ, призванным из-за моря». И это предположение – «Рюрик был «царьградцем», вполне проверяется методами геногенеалогии.
[42] Согласно генетического портрета процент гипотетических потомков Рюрика крайне низкий – 2,9%. «Rurikid Dynasty DNA Project».
[43] Критика летописи в «Истории государства Российского» Карамзина: 1. Сомнительно, что славяне сначала выгоняют варягов со своих земель, а затем через несколько месяцев приглашают их князей править Новгородом. 2. Славяне ввиду их воинственного характера не могли так поступить. 3. Вызывает сомнение краткость повествования о временах князя Рюрика. 4. Нестор основывает начало летописи исключительно на сомнительных устных сказаниях.
[44] Отсюда и та скудость сообщений у Нестора о Рюрике и его братьях. Такое же сомнение, как считается, поначалу выражал и Г. Миллер, а Карамзин, стало быть, лишь повторил его.
[45] Хотя Суздальский летописец даёт другие даты: «В год 6395 (887). Царствовал Леон, сын Василия, который прозывался Львом, и брат его Александр, и царствовали двадцать четыре года».
[46] В переводе – «который царствовал».
[47] В свою очередь, точка обозначалась тремя точками в треугольнике (для Радзивиловской летописи преимущественно – с волнистой линией или перечёркиванием конечной точки).
[48] В одну из летописей второй редакции добавлено самостоятельное литературное произведение, «Поучение Владимира Мономаха«, датируемое 1117 годом, т.е. после предполагаемой Шлёцером смерти Никона.
[49] ПЕРВОЕ крещение – от апостола Андрея. ВТОРОЕ – от патриарха цареградского Фотия, «во время греческого царя Василия Македонянина» и при великом князе Рюрике всея Руси. ТРЕТЬЕ – при великой княгине Ольге, в 6463 году.
[51] Если идти чуть глубже, то идея первых создателей «норманнской темы» лежала в необходимости разделения славян от т. н. скандинавов, которые на самом деле исторически являлись одним из их племён.
[52] А. Фоменко и Г. Носовский провели по этому поводу собственное расследование: «Год крещения Руси в связи с путаницей очевидно определен ошибочно ровно на ПЯТЬСОТ лет. Дело в том, что др.-русская буква Ц означала 900, а буква У означала 400. Стоило принять букву Ц за букву У, как дата сразу удревнялась на ПЯТЬСОТ лет.
А спутать их ничего не стоило (см. примеры). Таким образом, если в некоторой славянской дате сотни обозначены буквой У, то эта дата вполне могла быть в исходном старом документе на ПЯТЬСОТ лет более поздней. Потому что в старом, исходном документе там могла стоять буква Ц.
Ошибочно принятая позднейшим переписчиком за букву У. Именно эта ситуация возникает в дате крещения Руси. Эта дата 6497 год содержит букву У = 400.
Если в исходном старом тексте тут стояло Ц = 900, то дата была 6997 год. То есть, 1489 год н. э. Следовательно, вместо привычного нам сегодня 989 года н. э., возможно, в исходном старом документе крещение Руси датировалось 1489 годом н.э. То есть, – КОНЦОМ ПЯТНАДЦАТОГО ВЕКА.
А предыдущее крещение Руси при Ольге перемещается тогда в СЕРЕДИНУ ПЯТНАДЦАТОГО ВЕКА. Но ведь именно к пятнадцатому веку относится крупнейшая реформа русской церкви, прямо связанная с религиозным расколом, известным Флорентийским собором, неудавшейся церковной унией. Эта история всем хорошо известна, описана в многочисленных учебниках по истории церкви. Сегодня эта реформа преподносится нам как важный, но все же не ключевой момент в русской церковной истории.
Мы рассматриваем версию, что год крещения Руси на самом деле напрямую связан с временем раскола церкви. Но вот СОВРЕМЕННИКИ ЭТОГО СОБЫТИЯ писали, например, следующие интересные вещи. А. В. Карташов сообщает: «Симеон Суздалец в своей «Повести» уподобляет Василия Васильевича не только его прародителю СВЯТОМУ ВЛАДИМИРУ, но и самому равноапостольному великому царю КОНСТАНТИНУ, «СОТВОРИВШЕМУ ПРАВОСЛАВИЕ». Василий Васильевич или Владимир!?
Василий Васильевич – это великий князь Василий II Тёмный, живший как раз в XV веке. Получается, что именно эту эпоху и описала «Повесть Временных Лет» как последнее КРЕЩЕНИЕ РУСИ ПРИ КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ.
Напомним, кстати, что крестное имя Владимира Святого как раз и было ВАСИЛИЙ. Это хорошо известно, и отмечено, в том числе, и в Большом Катехизисе (лист 29). Но тогда возникает естественное желание разобраться – кто же такие Никола Хрусоверт, Сисиний и Сергий (архиепископ новгородский), чья вера была выбрана на Руси при её крещении. В миллеровско-романовском учебнике, в якобы X веке, – куда сегодня помещено крещение Руси, никакого архиепископа новгородского Сергия, конечно, нет.
И в самом деле. Какая может быть в «языческом Новгороде» православная архиепископия? Новгород «ещё только собираются крестить». Однако обратимся к XV веку. И поищем поименованных деятелей в эту эпоху.
Оказывается, здесь они действительно есть и, более того, ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ. Крестители Руси Никола Хрусоверт – это, скорее всего, известный Николай Кузанский – Nicolaus Chryppfs Cusanus, живший в 1401-1464 годах. Считается «величайшим из немецких гуманистов… богослов, философ, математик и церковно-общественный деятель».
Его прозвище КУЗАНСКИЙ считается происходящим от ДЕРЕВНИ КУЗА, откуда он был родом. Хотя не очень понятно, почему прозвище Кузанский отразило имя никому не известной ДЕРЕВНИ, а не, скажем, провинции или страны, откуда он был родом. По нашему мнению, прозвище КУЗАНСКИЙ скорее означало КАЗАНСКИЙ. То есть – родом из знаменитого в пятнадцатом веке города КАЗАНЬ.
Становится понятным, и откуда возникло его имя ХРУСОВЕРТ, попавшее на страницы Большого Катехизиса. Оказывается, Николай Кузанский носил также имя CHRYPPFS, см. выше, что на старом русском языке могло звучать как ХРУС. Откуда же тут появилось еще и слово ВЕРТ в имени ХРУСО-ВЕРТ? Возможно следующее объяснение.
Оказывается, Николай Кузанский написал сочинение о ВРАЩЕНИИ земли, в котором, как считается, «на 100 лет предварил Коперника». Но тогда слово ВЕРТ просто указывает на его открытие ВРАЩЕНИЯ Земли, от слова ВЕРТЕТЬ. То есть, ХРУСОВЕРТ – это «ХРУС, доказавший, что Земля ВЕРТИТСЯ». Или, еще проще, «ХРИСТИАНИН, доказавший, что Земля ВЕРТИТСЯ».
Тем более что, согласно Большому Катехизису, он был одним из основателей христианского православного вероучения XV века. Поэтому его прозвище ХРУС могло означать ХРИСТИАНИН, от имени ХРИСТОС= ХОРУС. Как мы начинаем понимать, именно при нем, или вскоре после него, великий князь Владимир = Василий крестил Русь.
Кто такой в XV веке Сисиний, второй церковный деятель эпохи крещения Руси? Мы не обнаружили в энциклопедии «Христианство» какого-либо известного СИСИНИЯ в XV веке. Зато мы нашли в ней ЗОСИМУ – одного из известнейших русских святых, основателя знаменитого Соловецкого монастыря. Зосима умер в 1478 году. Не Зосима ли упомянут в Большом Катехизисе под именем Сисиний?
Кроме того, оказывается, что именно на год крещения Руси 1489-й (по нашему исследованию), умер московский митрополит Геронтий, и вскоре был поставлен его преемник митрополит ЗОСИМА. История митрополита Зосимы сложна, запутана и происходила в обстановке бурной церковной смуты.
Её детали известны плохо. Не исключено, что СИСИНИЙ эпохи крещения Руси, по Большому Катехизису, это московский митрополит ЗОСИМА конца XV века. Что касается Сергия, архиепископа новгородского, который также назван в числе лиц, определивших крещение Руси, согласно Большому Катехизису, то на эту роль подходит только один известнейший русский святой – СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. Хотя его смерть сегодня датируется концом XIV века, однако к лику святых он был причислен в 1452 году.
То есть, – в точности в эпоху «четвертого крещения Руси» при князе Владимире = Василии. А время жизни Сергия Радонежского попадает в эпоху начала церковного раскола, начавшегося, по нашей реконструкции, в конце XIV – начале XV века. Итак, год крещения Руси – 1489 от Рождества Христова.
[53] Причитав противоречивые высказывания представителей церкви, я вынужден был задать этот вопрос протоиерею Георгию Бирюкову: «Знала ли наша Церковь до 16 века о Крещении Руси Владимиром в 988 году?
Чтобы это узнать, надо привести в доказательство документы (летописи, хроники…) доромановского периода (до конца 16 века), где бы говорилось о том, что православные люди хоть как-то помнили о крещении князем Владимиром в 988 году Киевской Руси. Есть ли такие свидетельства?»
Ответа пока не получил. Но и без него теперь известно, что до 1888 года Русская Церковь никогда не отмечала День крещения Руси святым Владимиров. Посто не знала о том, когда на самом деле была крещена. А узнала только благодаря немецкому брату и другу наших нынешних историков и лингвистов Шлёцеру. А, значит, будем отмечать День крещения Руси – 28 июля, как определила Дума в 2010 году.
Впрочем, об этом в июне 2008 года постановил Архиерейский Собор Русской православной церкви – в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника, а также обратился к руководству России, Украины и Белоруссии с предложением включить день святого князя Владимира в число государственных памятных дат. На Украине аналогичная дата является государственным праздником, именуемым Днем крещения Киевской Руси-Украины с 2008 года.
Первое же официальное празднование (сразу 900-летия) крещения Руси произошло только в 1888 году по инициативе обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева. Юбилейные мероприятия проходили в Киеве: в преддверии юбилея был заложен Владимирский собор, открыт памятник Богдану Хмельницкому, совершены торжественные богослужения.
[54] Т.е. являлся одним из первый создателей антинаучной норманнской теории, продолжателями которой стали многие российские и советские ученые, например, Л.Клейн, К.Жуков, С.Бурлак и проч.
[55] Оставшиеся собрания книг и рукописей Байера поступили на хранение в академическую библиотеку.
[56] Миллер утверждал, что: варяги – это скандинавы, при этом варяги и русь – тождественны. Ему «немного не хватило» до выводов Новой хронологии А. Фоменко, где нынешние скандинавы – одно из многих славянских племён, заселивших Скандию, но вот летописный Рюрик к ним отношения не имел, т. к. происходил из Византии. Сами же «варяги» (др.-русс. «враги, вороги») – это западное определение, характеризующее исторический момент объединения русских князей вокруг Новгородского (Ярославль на Волхе-Волге) государства. Неслучайно российские лингвисты до сих пор подыгрывают норманнистам, не признавая корневое родство названий рек Волга и Волхов, а так же Вологда.
Окончание части следует.
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Источник: ss69100.livejournal.com