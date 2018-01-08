Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 2.1)

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Учёные, влюбленные в Августа Шлёцера. Откровенно об историках

Ф. И. – О них пока мало говорят. Были славянофилы, был Н. Венелин, C. Гедеонов, Н. Костомаров, был министр народного просвещения Александр Семёнович Шишков (1754–1841), [35] но никто тогда не догадывался, что летопись в части повествования о призвании варягов, подделана под Романовых. Кстати, историк Е. Спицын прав, сваливая первородный грех внедрения в сознание россиян 2-й пол. 17 века т. н. норманнской теории [36] на пруссака-иезуита Инокентия Гизеля (1600–1683), которому приписывается составление «Синопсиса», повествующего, в том числе, о варягах. [37]

… С. К. – Были ли в России в 18-19 вв. свои Ломоносовы, оберегающие родное прошлое от беспредела учёных-историков?

Правда, Евгений Юрьевич не сделал важные поправки относительно содержания «Синопсиса».



Например, там говорится, что:



Россы северные построили себе Новгород;

Россы выбрали себе правителя – князя Гостомысла, мужа знатного;

Новгород вырос к силе и славе, приравниваемой к Богу;

Начавшиеся в Новгороде размолвки сам же Гостомысл предложил решить «посланием к трём хорошим и храбрым князьям – братьям варяжским на княжение Росське», т. е. для того, чтобы править Русью, русскими.

Сделано это было потому, что «варяги над морем Балтийским, (Варяжским) поселения свои имели, народа славянского были, и весьма мужественные и сильные».



Таким образом, согласно всё тому же «Синопсису Гизеля» мужественные варяги жили здесь же, где и новгородцы (вокруг Балтийского моря), из их князей добровольно (по совету Гостомыслову) были выбраны три правителя, чтобы править этими русскими (славянскими) народами.

Далее «Синопсис» довершает эту тему:



Пришли по просьбе рóссив князья варяжские, три родных брата – Рурик, Синеус и Тривор, в землю Русскую, летом от сотворения мира 6370, а от Рождества Христова восемьсот шестьдесят первый.[38]



Вывод: «Синопсис И. Гизеля» повествует о варягах Руриках не как о норманнах (шведы, немцы, голландцы, датчане, англичане), а как о своих росских (русских) людях. Другими словами, русские новгородцы, выбрав из лучших князей, призвали их себе на княжение.

Сам же многим из нас и для русской истории небезызвестный Герхард Миллер, 27-летний сопляк-профессор, с 1732 г. став первым редактором исторического журнала[39] «Sammlung russischer Geschichte» подтвердил идею «Синопсиса» Гизеля о призвании варягов как бы уже от имени исторической науки.[40]



Потом, в 1761 году Миллер позовёт в Россию Шлёцера, который со временем и развернёт вместе с Великой императрицей работу по созданию и идентификации «новых древних летописей», где под теорией о призвании норманнов-Рюриков подведёт жирную научную черту.



В результате, отечественная историография ещё на начальном этапе своего становления получает мощных искажающий импульс, за которым, однако, пошло большинство учёных конца 18 – нач. 19 века, развивая и наследуя его новым поколениям.[41] Понятно, не только Жуков и Юлин являются сегодня продолжателями этого наследия, таких беспечных наследников много – примерно половина от всего научного цеха.[42]

С. К. – Получается, что беспечными оказывается многие современные учёные? Умнейшая часть общества дала себя подставить?

Ф. И. – При этом многие из них готовы костьми лечь за варяжско-норманнскую идею. Попался в эту секту точно так же введённый в заблуждение немецким просветительством и Карамзин, несмотря на то, что его предки ещё в 6-7 поколении участвовали в ополчениях и дальних походах ордынского ига.[43]



В результате, несмотря на собственное негодование, что «выгнанные с Руси шведы не могли спустя несколько месяцев быть приглашаемы обратно на Русь, чтобы править», ему пришлось покорно отрабатывать романовские гранты.[44] Но тогда был только один подневольный Карамзин, теперь же – целая армия карамзиных поневоле.

Что же до оригинального 12-го листа Радзивиловской летописи, который был вырван, дабы высвободить место для «норманнской провокации», то здесь разрыв и смысловой и пунктуационный между 11 и 12 листами налицо:

[В] лът(о) 6395. Леонъ ц(а)рствова, с(ы)нъ Васильевъ, иже Левъ прозвас(я), и брат его Алексадръ, иже ц(а)рьствоваста,… (разрыв) В лът(о) 26, в лът(о) 6396, в лът(о) 6397, в лът(о) 6396, в лът(о) 6397, в лът(о) 6398, в лът(о) 6399, в лът(о) 6400, лът(о) 6401, в лът(о) 6402, в лът(о) 6403, в лът(о) 6404, в лът(о) 6406 (898).

Историки объясняют, что два византийских брата процарствовали в совокупности 26 лет (официально с 886 по 913 гг.).[45] Однако из содержания летописи это не вытекает. Ведь на листе №12 прописаны только 11 лет правления: с 886 по 898. Куда делись известные из византийской историографии остальные годы царствования братьев, то есть с 898 по 915? Например, Суздальская летопись сообщает, что Леон правил, по крайней мере, ещё и в 902 году («Леон-царь нанял угров против болгар…» и «Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, и присягали друг другу»). А вот в Радзивилоской летописи правление обрывается почему-то 898 годом.

После слов «иже ц(а)рьствоваста»[46] в самом конце листа 11обор. стоит точка, которая в тот период обозначала запятую.[47] Действительно, на рисунке хорошо видно, что лист 11обор. заканчивается смысловой запятой, а следующий лист №12 начинается почему-то с заглавной буквы. Так же и содержание в этом месте имеет смысловой разрыв: «В год 6395 (887). Царствовал Леон, сын Василия, который прозывался Львом, и брат его Александр, и царствовали двадцать шесть лет».

Заметим, что хронологический лист (т. е. лист, содержащий новую хронологию Скалигера) присутствует также и в «Повести временных лет», и в Суздальской летописи, и в ряде других более поздних письменных источниках. Как, собственно, и упоминание о призвании варягов-шведов на Русь.



Что бросается в глаза? Это то, что все эти древние источники почти слово в слово повторяют друг друга. Каждая новая летопись в виде переписки (список) создавалась на основе предыдущей.



В этом смысле старейшей из дошедших считается Нестерова, описывающая историю от Адама и до 1110 года (Руси – с 852 года).[48] Если время создания этой летописи действительно относится к 12 веку, надо понять, зачем, как и почему она была создана и какую цель преследовала.

Кстати, судя по фотографиям оригинала «Радзивиловской летописи», некоторые её рисунки дорисовывались поверх какого-то другого рисунка. Подобные же наложения, но относящиеся уже к тексту, есть и в «Летописном своде Грозного». Вот пример для критиков, утверждающих, что чернила, которыми писалась «Радзивиловская летопись», нельзя править. Внизу справа (пятно) часть текста по какой-то причине стала полностью невидимой. При этом бумага не пострадала, сохранив изначальную свою белизну.

То, что ПВЛ исправлялась на рубеже как раз 18 века (стало быть, и Радзивиловская – в согласии с ней), можно заключить из следующего соображения.

Считается, что:



До крещения Руси (988) Русь в целом считается языческой.

Никакой церковной иерархии до крещения (988) на Руси ещё не было.

Поэтому первых христианских священников (греков) Владимиру пришлось везти из-за границы.

А первый русский митрополит появляется на Руси только при Ярославе Мудром.



На самом деле:



Большой Катехизис (1627) в разделе «О крещении русского народа» повествует не об одном, а о четырёх крещениях, притом три первых были задолго до Владимира.[49]

При князе же Владимире состоялось то самое крещение, которое Русская православная церковь сегодня признаёт единственным: «Итако повеле креститеся всей земли Русстей, в лето 6497 от святых патриарх, от НИКОЛЫ ХРУСОВЕРТА, или от СИСИНИЯ, или от СЕРГИЯ, архиепископа Новгородского, при Михайле митрополите киевском». Никогда не признавая открыто и однозначно хождения Св. Андрея на Русь, наша церковь тем самым идёт на поводу у западных партнёров от науки, поощряя в себе внутренних норманнистов.

Из текста «О Крещении» можно видеть, что к моменту первого и единственного крещения на Руси почему-то не только уже имеются свои священники, но есть даже и христианские святые. Более того, на Руси к этому моменту уже существовали и свои высшие иерархические церковные чины – митрополит (киевский) и архиепископ (новгородский).

Перечисляемые патриархи Русской церкви: Никола Хрусоверт, Сисиния и Сергий, судя по союзам «или», проставленным при их перечислении, демонстрируют, с одной стороны, некое общее каноническое согласие внутри единой Церкви, в которой при этом, с другой стороны, существовало несколько теологических течений, из которых народ и выбирал себе авторитетную веру: или от Хрусоверта, или от Сисиния, или от Сергия. Все такие течения, представленные разными землями и разными иерархами Церкви, стало быть, канонически объединял Христос.



Так говорит А. Фоменко.

А вот в романовских пособиях по истории никаких крупных иерархов при Владимире не числится. Но ведь сообщение об апостоле Андрее (ученике Христа) есть в «Повести временных лет».



Если эта повесть была известна церковникам или историкам до прихода Романовых, неужели никто бы не принял её к сведению, и не определил время крещения Руси 1 веком, когда по ней ходил апостол Андрей? Предположить, что церковь могла отказаться от такого искушения, невозможно. Отказалась не церковь, отказали власти.

И что же, до 17 века на Руси не знали, как на самом деле крестилась Русь? Конечно, до 17 века и помнили, и знали. А вот в 17 и 18 веке уже забыли. Новые поколения – новые знания. Поэтому-то к 18 веку и появилась возможность написать «правильную» историю Руси.



А там, где что-то не срасталось, например, отсутствовало унизительное для славян призвание чужеземцев, там делались правки, которые под видом научных изданий и переводов выставлялись для всеобщего обозрения. Для этого и выписывались из-за границы мастера «исторического и филологического искусства», не связанные с русским народом ни моралью, ни какими-либо обязательствами чести.[51]

Логика здесь простая – «научно обоснованная правда о крещении Руси появилась в русской истории (и в истории уже реформированной царём Алексеем церкви) в недрах российской академии наук. Именно там «впервые высчитали» из «Повестей и Летописей», что Русь крещена Владимиром в 988 году.



А сохранившиеся чудом в народе или по монастырям «церковные воспоминания» в виде катехизисов или преданий, реформаторская романовская церковь сначала объявила ересью, противной вере Христовой, а потом признала полумистическим Преданием.



И «Повесть временных лет», вместе с её близнецом-последышем Радзивиловской летописью, появляются тоже только к 18 веку.[52] Иначе бы русская церковь справляла празднование Крещения «от 988 года» ещё до Романовых, а не аккурат после призвания в Россию «немецких варягов-братьев»: Байера, Миллера, Шлёцера, т. е. начиная только с 1888 года.[53]

Кстати, первый из них занимался варяжско-норманнской историей (на основе византийских и скандинавских источников),[54] основал скандинавскую школу, не знал никогда (как и многие иностранцы в России) русского языка, вывез от нас (отправил) в Кенигсберг богатейшие рукописные материалы, которые российской Академии так и не удалось вернуть обратно, почему они и были там попросту распроданы…[55]