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Владимир Лепехин | Карабах: Последствия для России

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Ситуация в Карабахе – это результат геополитической борьбы между Россией и Западом за влияние в регионе. Армения проиграла из-за прозападной политики элиты.

2. Ситуация на Ближнем Востоке тоже является элементом глобальной гибридной войны. Израиль используется как источник дестабилизации региона.

3. Мировыми процессами управляют несколько глобальных центров силы, среди которых есть противоречия. Британия заинтересована в эскалации, США сдерживают ее до выборов.

4. Российская элита не понимает глобальную картину и не имеет стратегических целей, в отличие от западных элит.

5. Для успеха России нужна новая экономическая модель и идеология, альтернативная западному инклюзивному капитализму.

В целом, в беседе обсуждается текущая геополитическая ситуация через призму глобального противостояния и необходимости для России выработки новой стратегии развития.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mebQJ1KM2cw
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