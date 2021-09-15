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Вся правда о Союзном государстве: интеграция или имитация? Владимир Лепехин

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Что скрывают за разговорами о сближении России и Белоруссии. Кому и зачем на самом деле нужно Союзное государство в его нынешнем виде. О чём говорят недавно подписанные договорённости о взаимной интеграции. Свой комментарий о прошедшей на днях встрече Путина и Лукашенко даёт директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WBLyPQWtLOs
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