Вся правда о Союзном государстве: интеграция или имитация? Владимир Лепехин
Что скрывают за разговорами о сближении России и Белоруссии. Кому и зачем на самом деле нужно Союзное государство в его нынешнем виде. О чём говорят недавно подписанные договорённости о взаимной интеграции. Свой комментарий о прошедшей на днях встрече Путина и Лукашенко даёт директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Эмоциональный напор пытается создать впечатление у зрителей, но как то не хватает материала для этого. Одни художественные сравнения и образы в поисках сомнений.
имитация