Внешнее управление Россией. Как это было возможно? Владимир Лепехин
Какова реальная структура российских элит? Как и когда формировались группы интересов? Какие две группы элиты выделились уже к концу 1970-х годам? Владимир Анатольевич Лепехин, директор «Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза», о текущих вызовах в мире во время распада единого западного пространства. В студии Дмитрий Перетолчин. Полная версия (101 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/ydc6vj-dtv
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#ДеньТВ #элиты #российскаяэлита #олигархи #власть #Лепехин #ВладимирЛепехин #Перетолчин
как это было возможно ?-это возможно сотни лет на Руси -разве триста лет царствования криптокатоликов Романовых, после полонизации поляками(странное созвучие не находите?) так же сотен лет ,не является примером и фактом,который всегда скрывался ,а потом после 1917 они уже открыто сели в Кремле и до сих пор сидят ..Обрусели ли главы нашего президенты господа Израитэли -это вопрос к Лениду и да -самому главному нашему отличнику СЕРГЕЕВУ ..А что по этому поводу нагородит человек в маске ВОЯЖЕР ? Жорик понятно -он каким-то образом с ними связан, ибо не реагировал так по-животному ..А почему в маске то -может там Семенченко -и выход его из маски был разочарованием для публики ,особенно женской -помните этот фарс?Если политик или “экспэрт”-не отслеживает всю нить истории РИ -значит он врет сознательно или за деньги…
п.с. в пятницу тихо расформировали РОСНАНО-все кормушки Дворковичей и др.Громовых расформировывают -и заметьте без помпы,подведения итогов ,которые очень печальны -млрд украденых денег ,миллионы загубленных открытий русского народа…А почему??потому что сами себя не стегают -а вслух эти вопросы никто не задает -впереди война, нельзя раскалывать общество…Всё повторяется -Израитель вчера сказал ,что если война станет народной -то Россия победит..А вы думаете где-то по-другому ??-см.как отрывали от стола вчера ХУ в прямом эфире …те же кланы и интересанты…