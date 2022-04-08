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В чем сильные и слабые стороны России. Владимир Лепехин

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Какие цивилизации сейчас вступили в горячую фазу противостояния. В чём сейчас главная слабость России и как её можно превратить в силу. О чём говорит появление в российской власти “партии победы”. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и аналитик Владимир Лепехин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5tpTGKof6cY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18202 9170
    BlackCat 14 мин. назад

      День ТВ, Царьград ТВ сейчас будут поднимать информационную волну.
      Накачивать публику эмоциями, поляризовать общество.
      Процесс запущен.

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