Наш основной противник – не США. Кто главный игрок в Третьей мировой войне? Владимир Лепехин
Кто основной игрок в начавшейся мировой войне, и кто станет её главным бенефициаром? В чём конкретный интерес Байдена на Украине? И почему главный противник России – вовсе не США? Об этом беседуеют руководитель Института ЕАЭС Владимир Лепехин и ведущий – историк Игорь Шишкин.
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Мдя.
Сплошные Симняны.
Политики живут в своём ВЫДУМАННОМ мире и чёта друг другу рассказывают.
А страна ВЫЖИВАЕТ на них ЗАБИВ
Их рожи сытые и разговоры бредовые
Ни дня не работали и все миллиардеры
Наставник из США: Русские дали нам восемь лет
на подготовку ВСУ
https://eadaily.com/ru/news/2022/05/07/nastavnik-vsu-iz-ssha-russkie-dali-nam-vosem-let-na-podgotovku-vsu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNastavnik_VSU_izSSHA_KHopkins_russkie_dali_nam_vosem_let_napodgotovku–963e40698ba4f16c1f0b73a1babec485
Началось заморачивание мозга от пропагандистов День ТВ.
Размытие горизонта, подготовка окна овертона.
Виноватых предложат искать в бизнес структурах России и мира.
…
Давно вопрос висит – а кто и с какой конкретной финансирует День ТВ и Царьград ТВ?