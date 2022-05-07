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Наш основной противник – не США. Кто главный игрок в Третьей мировой войне? Владимир Лепехин

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Кто основной игрок в начавшейся мировой войне, и кто станет её главным бенефициаром? В чём конкретный интерес Байдена на Украине? И почему главный противник России – вовсе не США? Об этом беседуеют руководитель Института ЕАЭС Владимир Лепехин и ведущий – историк Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yQofe00VWbc
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