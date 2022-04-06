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Россия нас покинула

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Ну вот все и объяснили….
"Философский пароход 2.0".
Волнуюсь, можно ли Макаревича отнести к "запутавшимся патриотам или пока еще нет"?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7542216.html
Метки: лучшие люди, макаревич, русофобия, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5346 4136
    Игорь 33 мин. назад

      Дело не в том патриот не патриот, а на пике или нет. Макаревич в девяностые был ух какой патриот, Галкин уго какой патриот, их творчество соотв. общ. заказу. Теперь другие лица, и их патр. оценится на закате, а не на восходе.

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