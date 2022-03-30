Санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Спустя всего несколько недель после введения “адских” санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом. Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной, – пишет он в Telegram. – Особенно если вспомнить, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах. Сегодня на Западе уже далеко не всех убеждает мысль, что “солидарность в борьбе за правое дело” важнее личного благополучия. Об этом говорят не только эксперты и СМИ, но и сами люди. Они выходят на стихийные протесты или напрямую обращаются к своим начальникам».

Медведев назвал очевидным и то, что сами санкции «пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики». «Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А её цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России. Наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею. Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям – владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим. Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата», – заметил он.

Зампредседателя Совбеза признал, что «конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться». «Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. Это обидно для наших “друзей” в Европе и за океаном. Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчётов за газ с недружественными странами. Поэтому коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня. Не более. Вот [президент США Джо] Байден ведь недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль. No comment», – отметил он.

«Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения. А они свою репутацию сильно подмочили. Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности, – заявил Медведев. – Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне “до последнего украинца”? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят. Наступает эра региональных валют».

Замглавы СБ подчеркнул, что «договариваться о новом финансовом миропорядке придётся». «И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надёжной денежной системой. А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже», – заключил он.

По материалам Telegram