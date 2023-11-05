Комментарий редакции

Продолжение темы расследования преступлений нацистов. Егор Яковлев рассказывает, что происходило в северной части Восточной Пруссии, ныне Калининградской области и о личности Эрика Коха – гауляйтера и оберпрезидента этих территорий.

В данном видео рассказывается о преступлениях нацистов в Восточной Пруссии (на территории современной Калининградской области) во время Второй мировой войны.

Основные тезисы:

- Восточная Пруссия была частью Третьего рейха и там происходили те же преступления нацистов, что и на всей оккупированной территории – массовые убийства евреев, советских военнопленных, гражданского населения.

- Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии, был одним из главных нацистских преступников, ответственным за массовые убийства. Он проводил политику террора и уничтожения "неполноценных" народов.

- На территории Восточной Пруссии располагались концлагеря и лагеря принудительного труда, где узников морили голодом и убивали. В частности, в Штутгофе проводились эксперименты над узниками и производство мыла из человеческих тел.

- Массовые убийства евреев, советских военнопленных и гражданского населения продолжались вплоть до последних дней войны, в том числе непосредственно перед взятием Кёнигсберга советскими войсками.

Вывод:

Таким образом, в статье показано, что нацистские преступления на территории Восточной Пруссии ничем не отличались от преступлений в других оккупированных областях СССР. Руководство Третьего рейха последовательно проводило политику террора, порабощения и физического уничтожения населения вплоть до полного военного поражения Германии.