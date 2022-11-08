НАТО в Восточной Европе напоминает об истории нацистов-колонизаторов
НАТО в Восточной Европе напоминает об истории нацистов-колонизаторов
С 1991 НАТО и ЕС продолжают поглощать все новые страны Восточной Европы – но это не первая подобная интеграция со стороны Западной Европы в новейшей истории. Важность Восточной Европы для мирового господства была известна с самого начала гитлеровскому режиму, который планировал завоевать ее и превратить в германскую сетлерскую колонию.
Кошмарные масштабы нацистского геноцида и военных преступлений привлекли куда больше внимания после Второй мировой войны, чем планы и действия нацистов по сетлерской колонизации Восточной Европы. Однако, для самих нацистов завоевания на Востоке были неотложной целью с самого начала, и рассматривались как часть восстановления тевтонской истории и Первого рейха. Гиммлер отождествил себя с тевтонскими рыцарями 14 века – завоевателями восточных земель, и использовал древние германские названия на завоеванных территориях.
Нацистский сетлерский колониализм
Нападение гитлеровской Германии на СССР шло под кодовым названием «Операция Барбаросса» – по прозвищу Фридриха Первого, германского императора 12 века (Первого рейха).
Сама причина Второй мировой войны, стоившей свыше 50 миллионов жизней, на самом деле – реализация старого/нового грандиозного германского проекта сетлерской колонизации, который нацисты решили воплотить в жизнь.
Но так как сетлерский колониализм был неизменной политикой США, Англии, Франции, Италии и других европейских колониальных империй, нацисты учились у этих предшественников, составляя свои собственные планы для Европы.
США были излюбленным образцом, которому они подражали. Например, идеологию lebensraum («жизненного пространства»), ставшую основой нацистского сетлерского колониализма, первым провозгласил германский географ Фридрих Ратцель (1844-1904), вдохновленный расистской сетлерской колониальной экспансией США в 19 веке и его идеологическим основанием – доктриной "'предначертания'", о которой он написал свою первую книгу в 1878-80, воспевая белый американский сетлерский колониализм на Западе.
В 1901 Ратцель опубликовал эссе под названием «Lebensraum», в котором утверждал важнейшую роль пространства и почвы для современного государства, и для белых продвинутых рас, что он назвал «биогеографией».
В самом деле расистский лозунг сетлерского колониализма США – доктрина "'предначертания'", впервые провозглашенная в 1845 году журналистом, призывающим к захвату Техаса (и проклинающим попытки Англии и Франции помешать экспансии США на Запад), вдохновил не только неологизм Ратцеля -«жизненное пространство», но также нацистскую идеологию, которая взяла себе это выражение.
Вдохновляясь примером США
В 1893 году белый историк из США Фредерик Джексон Тёрнер оправдывал такую территориальную экспансию как жизненно важную для американского (белого) характера, и утверждал, что западный фронтир представляет «встречу варварства и цивилизации», в свою очередь под влиянием трудов Ратцеля.
Тем временем, сам Ратцель признавал, что вдохновлялся трудами Тёрнера для создания своей идеи «жизненного пространства».
В том же году, когда Тёрнер опубликовал свой «тезис о фронтире», германский экономист Макс Зеринг написал книгу «Внутренняя колонизация германского востока» (имея в виду провинцию Познань и другие польские регионы Пруссии». Также Зеринг посетил США, прежде чем писать эту книгу, и прославлял белых американских сетлеров как образец для германских колонизаторов Востока.
Судеты
Это расистское оправдание сетлерского колониализма так сильно повлияло на Гитлера, что он сравнивал «германский восток» с американским западом: «Нашей Миссисипи должна стать Волга, а не Нигер».
Он добавил, что геноцидные колониальные сетлеры США, которые перебили миллионы краснокожих и оставили только несколько сотен тысяч, которых теперь держат под присмотром в клетке», дают вдохновляющий прецедент того, что ожидает славян Восточной Европы, особенно русских, которых Гитлер тоже называл «краснокожими».
Гитлер объявил, что германские сетлеры-колонизаторы и завоеватели должны «германизировать эту страну путем иммиграции германцев, и смотреть на туземцев как на краснокожих». Он добавил, что на германском востоке «процесс повторит второй раз завоевание Америки».
Даже германская евгеника была настолько заимствована у США, что евгенисты США и нацистов сотрудничали до самого конца 30-х годов, и евгенисты США были «самыми горячими иностранными сторонниками расовой политики нацистов».
Американские законы слишком расистские
Больше всего нацисты изучали расистские законы США, готовя свои собственные Нюренбергские законы, хотя, как отметил историк американского права Джеймс Уитмен, «когда нацисты отвергали пример США, иногда это было потому, что они считали американскую практику слишком жестокой, для нацистов в начале 1930, даже самых радикальных, расовые законы США иногда выглядели слишком расистскими».
Особенно в случае «правила одной капли крови» для определения негров, от которого нацисты «содрогались» из-за вызванной им «жестокости», и приняли менее жесткие критерии для расовой классификации германских арийцев.
В целом, в своей книге о мировой истории 1934 года, написанной для нацистов, германский историк Альбрехт Вирт (1866–1936) хорошо понимал, что «самое важное событие в политической истории второго тысячелетия до самой Первой мировой войны – основание США. Борьба арийцев за мировое господство в этом получила сильнейшую поддержку».
Земледельческая экспансия
Но реальными идеологами «жизненного пространства» были географы-последователи Ратцеля. Шведский политик Рудольф Келлен теоретизировал о важности захвата новой территории как естественном для любого государства, и английский географ сэр Хэлфорд Макиндер писал в 1919 о высшей мощи континентальных государств по сравнению с морскими.
Макиндер в конце Первой мировой войны был обеспокоен возможным союзом Советской России и Германии, и предупреждал, что тот, кто контролирует Восточную Европу, сможет господствовать на земном шаре.
Германский географ Карл Хаусхофер (профессор политехнического университета Мюнхена) синтезировал все эти труды в 1920-х годах. Он соединил идею жизненного пространства как естественную и органическую для государства и необходимость контроля над Восточной Европой для мирового господства.
Хаусхофер подчеркивал идею Ратцеля о важности для государства укоренения в родной почве, но сузил ее до земледелия.
Именно у Хаусхофера, которого его верный студент Рудольф Гесс представил Гитлеру в 1924, Гитлер и нацисты взяли лозунг «жизненного пространства» и настаивали, что Восточная Европа должна стать земледельческой колонией на службе у Третьего рейха.
Кошмарная геноцидная история захвата нацистами Восточной Европы и СССР – воплощение этих планов ценой десятков миллионов жизней.
Нацисты вторглись в Польшу 1 сентября 1939. Спустя пять недель 7 октября Гитлер издал указ о создании «Имперской комиссии по усилению германскости» и назначил Гиммлера ее главой.
Задачи комиссии включали «возврат» германцев из-за границ рейха (которые Германия не планировала завоевать, как Италия) в нацистское государство, предотвращение пагубного влияния чуждого населения (евреев и славян) на нацистское государство, и создание новых колоний для заселения германскими колонистами (желательно теми, кто «вернулся») на новых оккупированных территорий Восточной Европы.
Лицемерие сторонников «белого превосходства»
История германского сетлерского колониализма в Восточной Европе не была отклонением от нормы в европейской истории колониализма, не считая того, что ее целью была Европа, а не Америка, Азия, Африка и Океания.
Когда белые христиане Европы и ее сетлерских колоний ужасались после войны уровнем разрушений и убийств в Европе, колонизированные народы Азии, Африки и Америк не видели в этом ничего, кроме лицемерия сторонников «белого превосходства».
Возможно, лучше всего это выразил мавританский поэт и мыслитель Айме Сезаире.
Не только политика массового геноцида нацистской Германии подвигла Сезаире сравнить нацистов с колониальным европейским геноцидом за пределами Европы, но и нацистский сетлерский колониализм в Европе. В своем классическом сочинении 1950 года «Рассуждение от колониализме», он подтвердил, что взгляды европейских христиан на нацизм таковы:
«Это варварство, но высшая степень варварства, венец ежедневного варварства, нацизм, да, но прежде, чем (европейцы) стали его жертвами, они были соучастниками, они терпели нацизм, пока он не напал на них, они принимали его, закрывали на него глаза, оправдывали его, потому, что до тех пор, он был направлен только на не европейцев, они культивировали этот нацизм, они ответственны за него, и прежде, чем охватить всю западную христианскую цивилизацию своими кровавыми водами, он льется из каждой трещины (этой цивилизации)».
Для Сезаире нацизм был европейским колониализмом, обращенным внутрь. Он напоминает, что это европейские «гуманные, крайне христианские буржуа 20 века не могут простить Гитлеру не самого преступления против человека, не унижения человека как такового, а того, что это преступление против «белого», унижение «белого», и того факта, что они применял к европейцам колониальные методы, которые до того применяли только к арабам Алжира, кули Индии и неграм Африки».
Более современное расистское освещение западными СМИ жесткостей войны на Украине и вызванный ими ужас, потому что все происходит в европейской стране, сравнительно с изображением западных войн против не европейских стран, продолжает ту же традицию.
То, что это результат усилий Западной Европы и США по установлению господства над Восточной Европой после падения СССР, вряд ли может служить смягчающим обстоятельством.
(с)
Джозеф Масад
https://www.middleeasteye.net/opinion/german-settler-colonialism-eastern-europe – оригинал на английском