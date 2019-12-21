«Всегда был на острие»: как дважды Герой Советского Союза маршал Пётр Кошевой защищал СССР от нацистов

115 лет назад родился выдающийся советский полководец, дважды Герой Советского Союза маршал Пётр Кошевой. Дивизии и корпуса, которыми он командовал в годы Великой Отечественной войны, приняли участие в целом ряде знаковых сражений и сыграли важную роль в разгроме Третьего рейха. По словам историков, в полной мере полководческий талант Петра Кошевого раскрылся в ходе освобождения Крыма и изгнания гитлеровцев из Восточной Пруссии. В годы холодной войны Петру Кошевому был доверен один из наиболее важных и сложных участков обороны стран Варшавского договора — он командовал Группой советских войск в Германии. Маршал Кошевой был высокопрофессиональным управленцем и бережно относился к своим солдатам. На его опыте, по мнению экспертов, следует готовить новые поколения российских офицеров.

Пётр Кошевой родился 21 декабря 1904 года в городе Александрия Херсонской губернии (в наши дни — Кировоградская область Украины) в крестьянской семье. «Ему было всего 15, когда он добровольцем вступил в Красную армию. Участвовал в защите Советской России от польской агрессии, воевал с петлюровцами и махновцами. После завершения Гражданской и Советско-польской войн решил остаться в армии и стать профессиональным военным», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Борис Соколов.

Кавалерист, танкист, стрелок

По словам военного историка Юрия Кнутова, руководство Красной армии увидело в молодом Петре Кошевом перспективного командира. В 1922—1923 годах он был направлен на Крымские кавалерийские курсы, после чего стал старшиной эскадрона в 3-м кавалерийском полку Червонного казачества.

В 1925 году Кошевой вступил в ВКП(б). Спустя два года он окончил Украинскую кавалерийскую школу им. С.М. Будённого в городе Зиновьевске (современный Кропивницкий), после чего возглавил взвод в Особой кавалерийской бригаде имени И.В. Сталина, входившей в состав Московского военного округа.

«Некоторое время Кошевой был порученцем в штабе округа и сотрудником 1-й Советской объединённой военной школы РККА. Но вскоре в числе прочих талантливых кавалеристов его направили осваивать модное и перспективное в те годы направление в военном деле — бронетанковое. В 1932 году он стал выпускником Бронетанковых курсов усовершенствования комсостава РККА. Те управленческие и учебные этапы, которые он прошёл, создали серьёзные предпосылки для дальнейшего профессионального роста», — рассказал Юрий Кнутов в интервью RT.

До 1936 года Кошевой являлся начальником полковой школы и помощником начальника оперативной части штаба Особой кавалерийской дивизии им. И.В. Сталина, а затем занял должность начальника штаба полка. С неё он был направлен на трёхлетнюю учёбу в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе.

В 1939 году Пётр Кошевой был назначен начальником штаба дивизии в один из самых сложных на тот момент военных округов СССР — Забайкальский. Через год, в начале 1940 года, он стал командиром 65-й Стрелковой дивизии в том же округе.

Первые годы войны

В начале Великой Отечественной войны советское командование ожидало удара на Дальнем Востоке со стороны японских войск. Однако осенью 1941 года благодаря самоотверженной работе советских разведчиков руководство СССР узнало, что Япония в обозримом будущем не собирается нападать на Страну Советов. Это позволило начать переброску дальневосточных дивизий на запад, чтобы остановить наступление гитлеровских войск.

Как писал в своих воспоминаниях сам Пётр Кошевой, он до последнего момента был уверен, что его дивизии предстоит участвовать в обороне Москвы. Однако в ноябре 1941 года уже находившаяся в Москве 65-я Стрелковая дивизия была перенаправлена в Ленинградскую область, чтобы принять участие в тяжелейших боях в районе важного транспортного узла — города Тихвин. Нацисты пытались полностью замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда, соединившись с финскими войсками, и перерезать ведущую в город на Неве железную дорогу. Своих целей гитлеровцы смогли достичь только частично — вступили в Тихвин и заблокировали железную дорогу, но не пробились к финнам. Перед прибывшим с востока советским пополнением стояла задача выбить оккупантов с занятых ими позиций, восстановить снабжение Ленинграда и покончить с блокадой города.

По словам Бориса Соколова, Тихвинская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 10 ноября 1941 года, стала одним из первых масштабных наступлений Красной армии в ходе Великой Отечественной войны.

65-й Стрелковой дивизии Петра Кошевого в этих событиях была отведена важная роль. Она входила в восточную оперативную группу и в конце ноября 1941 года смогла вступить в пригороды Тихвина. А 9 декабря 65-я и 191-я стрелковые дивизии полностью освободили город, вынудив нацистов отступать к Волхову.

«Преследование, которое развернулось по всем дорогам, не позволило фашистам совершить ещё одно гнусное преступление. В ту ночь на западной окраине города они согнали в один из сараев детей, женщин и стариков из семей, которых подозревали в связи с партизанами, заколотили двери, поставили к ним автоматчиков. Заключённых ждала неминуемая гибель, но пришло спасение: на заре у сарая разгорелась стрельба, раздались крики «ура». Советские люди были освобождены», — пишет в своих воспоминаниях «В годы военные» Пётр Кошевой.

В результате Тихвинской операции советские войска не допустили установления полной блокады Ленинграда, восстановили железнодорожное движение по ветке Тихвин — Волхов и лишили нацистов стратегической инициативы в регионе.

Летом 1942 года Пётр Кошевой был назначен командиром 24-й Гвардейской стрелковой дивизии, которая в августе — сентябре принимала участие в Синявинской операции. Дивизия Кошевого в сентябре 1942 года оказалась в окружении, но вышла из него с боями. Хотя советским войскам не удалось в это время полностью прорвать блокаду Ленинграда, они сорвали попытку гитлеровцев захватить город, сковали значительные силы врага и заставили Гитлера перебрасывать войска с южного направления на север.

От Сталинграда до Восточной Пруссии

Понёсшую тяжелые потери 24-ю Гвардейскую стрелковую дивизию в октябре 1942 года направили в Тамбовскую область, чтобы доукомплектовать курсантами военных училищ и моряками Тихоокеанского флота. В середине декабря она была переброшена под Сталинград, на реку Мышкова.

В это время немецкое командование готовило операцию по разблокированию находящейся в Сталинграде 6-й армии Фридриха Паулюса. По словам Юрия Кнутова, эта задача была возложена на группу армий «Дон» под командованием Эриха фон Манштейна.

Советское командование знало, что удар будет, но неправильно рассчитало его направление — Манштейн решил не двигаться по кратчайшему пути, а пойти в обход. Поэтому замысел нацистского командования сначала удался. 20 декабря гитлеровцы вышли на реку Мышкова, от позиций Паулюса их отделяло всего 35—40 километров. Однако встречный удар советских войск остановил их наступление.

21—23 декабря 1942 года 24-я Гвардейская стрелковая дивизия с тяжёлыми боями освободила имевшие огромное значение хутора Нижнекумский и Верхнекумский. 29 декабря дивизия приняла участие в освобождении посёлка и станции Котельниково. Попытка Манштейна деблокировать 6-ю армию провалилась, гитлеровские войска в Сталинграде были обречены.

В дальнейшем во главе 24-й гвардейской стрелковой дивизии Пётр Кошевой участвовал в Ростовской и Миусской наступательных операциях. В августе 1943 года он был назначен командиром 63-го Стрелкового корпуса, принимавшего участие в освобождении Донбасса и Южной Украины.

«В 1944 году Пётр Кошевой и его 63-й корпус сыграли огромную роль в изгнании нацистов из Крыма. Изначально корпус должен был играть вспомогательную роль, однако его действия в начале апреля оказались настолько успешными, что командование 51-й армии перенесло направление главного удара в полосу наступления именно 63-го корпуса», — рассказал Юрий Кнутов.

11 апреля оперативно-тактическое формирование Кошевого вступило в Джанкой, 13 апреля — в Симферополь. За несколько дней корпус освободил около 200 населённых пунктов Крыма и вышел к пригородам Севастополя. Здесь он был брошен на штурм высоты, занимавшей центральное место в обороне города, — Сапун-горы.

«В ходе артиллерийской подготовки враг не был сломлен. Шесть ярусов его оборонительных сооружений, каждый камень на склоне горы таили в себе опасность и смерть. Сумеют ли наши бойцы преодолеть эту огненную черту? Такая короткая в иной обстановке минута казалась нам томительно долгой. Мы приникли к стереотрубам и биноклям, с волнением всматривались в клокочущее на склоне горы море огня, свинца и стали», — описывает бои за Сапун-гору в своих воспоминаниях Пётр Кошевой.

Тем не менее бойцы 63-го корпуса упорно продвигались вперёд по склонам горы. В решающий момент наступления Кошевой пошёл на военную хитрость — запросил поддержку авиации, у которой практически не оставалось бомб. Тем не менее, увидев пикирующие бомбардировщики, гитлеровцы залегли в окопы, благодаря чему красноармейцы ворвались на их позиции.

Вечером 7 мая 1944 года боец 63-го корпуса Абдулазиз Курбанов поднял над Сапун-горой Красное знамя. А два дня спустя Севастополь был полностью очищен от нацистских оккупантов.

Сразу после освобождения Севастополя Кошевой был переведён на должность командира 71-го Стрелкового корпуса и отличился в ходе белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».

В начале 1945 года Пётр Кошевой возглавил 36-й Гвардейский стрелковый корпус. По словам Юрия Кнутова, полководец сыграл важную роль в изгнании нацистов из Восточной Пруссии, отличившись при взятии Кёнигсберга (современного Калининграда) и Пиллау (современного Балтийска).

«В полной мере полководческий талант Кошевого раскрылся в 1944—1945 годах. Жемчужинами в его военной карьере стали бои за Крым и Восточную Пруссию. После освобождения Севастополя и взятия Кёнигсберга он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. На Параде Победы он лично командовал сводным полком 3-го Белорусского фронта», — рассказал Юрий Кнутов.

Война после войны

В 1946 году Пётр Кошевой был назначен командующим 6-й Гвардейской армией, а год спустя направлен на учёбу на высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. После завершения учёбы командовал 5-й, а затем 11-й Гвардейской армией.

В 1955 году Кошевой стал первым заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Германии. А затем — командующим войсками Сибирского и Киевского военных округов.

«В 1965 году Пётр Кошевой был удостоен высокого доверия — его назначили главнокомандующим Группой советских войск в Германии. Это была одна из ключевых командных должностей в системе советских Вооружённых сил. В случае агрессии со стороны НАТО ГСВГ должна была принять на себя первый удар, устоять и перейти в наступление. Это были одни из самых боеспособных частей СССР и всех сил Варшавского договора. В напряжённых условиях холодной войны эта должность предполагала колоссальную ответственность. В 1968 году Кошевому было присвоено звание маршала Советского Союза», — рассказал Юрий Кнутов.

В 1969 году Кошевой был переведён на должность генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1962 по 1970 год он параллельно с военной службой являлся депутатом Верховного Совета СССР.

В 1974 году Петру Кошевому было присвоено звание почётного гражданина Севастополя. А через два года, 30 августа 1976, маршал скончался и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Памятники легендарному военачальнику установлены во многих городах бывшего Советского Союза.

«Пётр Кошевой всегда был на острие обороны Советского Союза: в наиболее знаковых сражениях Великой Отечественной, а затем и в Германии. Он был талантливым военачальником и при этом всегда старался беречь своих солдат. Его опыт следует изучать сегодня новым поколениям молодых офицеров», — подытожил Юрий Кнутов.

Источник: https://nstarikov.ru/vsegda-byl-na-ostrie-kak-dvazhdy-geroj-sovetskogo-sojuza-marshal-pjotr-koshevoj-zashhishhal-sssr-ot-nacistov-111579