110 лет назад родился дважды Герой Советского Союза, лётчик-ас Василий Зайцев. По словам военных историков, за годы Великой Отечественной войны он сбил 34 самолёта противника лично и 19 — в групповых боях. При этом Зайцев ни разу не был сбит сам, а 5-й гвардейский истребительный авиационный полк, которым он командовал, по мнению экспертов, считается одним из самых результативных полков советских Военно-воздушных сил. Как утверждают историки, Зайцев был не только лётчиком-асом, но и прекрасным педагогом.

Командир 5-го гвардейского истребительного авиационного полка В.А. Зайцев. Май 1942 года © Wikimedia Commons

10 января 1911 года родился дважды Герой Советского Союза, лётчик Василий Зайцев. Уничтожив в годы Великой Отечественной войны десятки нацистских самолётов, он ни разу не был сбит сам. При этом, по словам историков, Зайцев был не только лётчиком-асом, но и талантливым военным педагогом, делившимся своим уникальным опытом с молодыми пилотами.

Из рабочих — в лётчики

Василий Зайцев родился в деревне Семибратское Московской губернии в крестьянской семье. После окончания школы фабрично-заводского ученичества он некоторое время работал формовщиком-литейщиком на Коломенском паровозостроительном заводе, а в 1932 году был призван в Красную армию.

Зайцев окончил Луганскую военную авиационную школу лётчиков и около двух лет прослужил в 16-й истребительной авиационной эскадрилье в Белорусском военном округе, летая на самолётах Р-5 и Р-5ССС. В 1936 году он окончил курсы командиров звеньев при Борисоглебской военной авиационной школе лётчиков и остался служить в ней.

В дальнейшем Василий Зайцев проходил службу в частях Калининского и Прибалтийского военных округов. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он был направлен на Липецкие авиационные курсы усовершенствования командиров эскадрилий для переучивания на истребитель ЛаГГ-3.

Войну Зайцев встретил командиром авиаэскадрильи на Западном фронте. В июле 1941 года он одержал свою первую официально установленную воздушную победу, сбив нацистский истребитель Messerschmitt Bf.110 в районе деревни Воротышино Смоленской области.

В августе 1941 года эскадрилья Зайцева была введена в состав 129-го истребительного авиационного полка (в дальнейшем преобразованного в 5-й гвардейский), а в августе (согласно другим источникам — в сентябре) 1942 года Зайцев был назначен командиром полка.

После Западного он воевал на Калининском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах.

Авиация Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Самолёт-разведчик Р-5 РИА Новости

Одну за другой Зайцев одерживал воздушные победы — как личные, так и в составе группы. 5 мая 1942 года он получил свою первую золотую звезду Героя Советского Союза.

«Василий Александрович «проповедовал» воздушный бой на коротких дистанциях — это самый эффективный, но и опасный вид воздушного боя. Лётчика могли сбить при сближении с врагом», — рассказал в интервью RT методист научного отдела Музея Победы Андрей Горбунов.

Воздушный учитель

«Зайцев воспитал эскадрильи умелых и смелых истребителей. Молодёжь учится у молодого по возрасту, но опытного истребителя немецких самолётов», — так писала о советском асе газета «Комсомольская правда» в августе 1942 года.

По словам Андрея Горбунова, 5-й гвардейский истребительный авиационный полк стал одним из самых результативных в СССР по количеству сбитых вражеских самолётов.

Василий Зайцев © warheroes.ru

«Зайцев был выдающимся командиром и воспитателем, именно под его командованием из молодых, необстрелянных лётчиков выросли мастера воздушного боя», — подчеркнул эксперт.

Как рассказал в беседе с RT историк авиации, кандидат технических наук Николай Бодрихин, всего 5-й гвардейский истребительный полк уничтожил 739 нацистских самолётов, из них 657 — в воздухе. Лётчики полка совершили около 15 тыс. боевых вылетов.

«Полк полноценно включился в войну и блестяще себя проявил, был примером для других подразделений», — подчеркнул эксперт.

По словам заслуженного военного лётчика России, генерал-майора Владимира Попова, Зайцев остро ощущал ответственность за коллектив, болел душой за своих подчинённых и старался, чтобы его полк никогда не «ударил в грязь лицом».

Лётчики 5-го гвардейского истребительного авиационного полка. Слева направо: Ю.М. Беркаль, В.В. Ефремов, Г.Д. Онуфриенко, Б. Афанасьев, Н.Е. Романов, Г.А. Инякин, И. Бикмухамедов, В.П. Рулин © Wikimedia Commons

Командование настолько высоко ценило Зайцева, что его опыт начали транслировать в масштабах всей страны. В сентябре 1942 года в газете «Красная Звезда» вышел материал Зайцева, в котором лётчик делился своим боевым опытом и давал советы молодым пилотам.

«Перед атакой взвесь обстановку и, если нет возможности удобно подойти к врагу, лучше немного выждать. Пройдёт несколько минут, и противник вдруг совершит такой разворот, что подставит своё уязвимое место, либо облако удобное подвернётся, откуда будет легче незаметно сблизиться с противником. Когда атакуешь, не забывай самого главного — веди только прицельный огонь и только с коротких дистанций», — просто и доходчиво объяснял Зайцев азы воздушного боя молодым коллегам на страницах «Красной Звезды», дополняя в дальнейшем теорию примерами из своих конкретных боёв.

По словам историков, Зайцев лично принял участие во многих крупных воздушных сражениях. 24 августа 1943 года он во второй раз стал Героем Советского Союза. Осенью того же года при перелёте на УТ-2 Зайцев был атакован двумя нацистскими истребителями. Советский ас смог уклониться от попаданий, но при посадке самолёт перевернулся, лётчик получил тяжёлые травмы и на несколько месяцев попал в госпиталь.

Василий Зайцев участвовал в освобождении от нацистов УССР и стран Восточной Европы. В 1944 году он был назначен заместителем командира 11-й гвардейской истребительной авиадивизии, а в 1945 году — 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса.

Самолёт-истребитель ЛаГГ-3 (1940 год) советских авиационных конструкторов Семёна Алексеевича Лавочкина (1900—1960), Владимира Петровича Горбунова и Михаила Ивановича Гудкова РИА Новости

«В последнее время некоторые исследователи уменьшают количество побед Зайцева, но, по моим данным, у него было 427 боевых вылетов и 163 воздушных боя. Он сбил лично 34 и в составе группы 19 самолётов противника», — рассказал RT Николай Бодрихин.

При этом, по словам эксперта, в годы войны Зайцев летал на нескольких типах самолётов, дольше всего — на Ла-5.

Поющая эскадрилья

Как отметил военный историк Юрий Кнутов, полк Василия Зайцева отличился не только в воздушных сражениях, но и в области художественной самодеятельности. Существует версия, что именно история одной из эскадрилий 5-го гвардейского истребительного авиаполка натолкнула Леонида Быкова на идею снять знаменитый фильм «В бой идут одни старики».

«В одной из эскадрилий полка существовала такая самодеятельность, которая помогала снять стресс, установить узы боевого товарищества. Такие вещи помогают решать многие психологические проблемы, учат понимать друг друга с полуслова», — подчеркнул эксперт.

По словам Андрея Горбунова, самодеятельность существовала во многих частях Красной армии, но так вышло, что подчинённые Зайцева прославились больше других.

«Музыка стала для лётчиков 5-го гвардейского разрядкой. После кровопролитных тяжёлых боёв, изнурительных перегрузок они брали в руки инструменты и играли музыкальные произведения. Таким образом они хотя бы на время забывали ужасы войны и горечь утрат, возвращаясь в нормальное русло жизни», — отметил сотрудник Музея Победы.

Как рассказал Николай Бодрихин, хотя за всю войну Зайцев ни разу не был сбит врагом в небе, на земле его почему-то преследовали несчастные случаи. Однажды во время войны он травмировался, упав с коня, а затем, осенью 1945 года, в чехословацком городе Брно прославленный лётчик попал в автокатастрофу. Травмы оказались очень серьёзными и тяжело поддавались лечению. Зайцев был списан с лётной службы, а в 1946 году в звании гвардии полковника отправлен в отставку.

После завершения службы Василий Зайцев возглавлял Коломенский аэроклуб, а также некоторое время был директором Коломенского шиноремонтного завода. Умер Василий Зайцев в возрасте 50 лет — 19 мая 1961 года.

Памятник Василию Зайцеву © Сергей Мержанов / warheroes.ru

«Зайцева высоко ценили однополчане. Список его побед был огромен. Он учил подчинённых беречь товарищей и хорошо знать врага. Он проявил себя одновременно и как великий лётчик, и как отличный организатор. Его боевая работа была бесподобна, он всегда умел удивить необычным ходом и неприятеля, и сослуживцев», — подытожил Николай Бодрихин.