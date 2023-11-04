Артем Драбкин выложил новый документальный фильм посвященный освобождению Донбасса (да, снова актуальная тема) от немецко-фашистских захватчиков. Фильм активно использует материалы одноименной работы, которая вышла усилиями большого коллектива историков в этом году.





Аннотация:

17 июля 1943 года советские войска начали операцию по освобождению Донбасса. Ее первый этап результата не дал – войска Южного и Юго-Западного фронтов не смогли сбить немцев с позиций по рекам Миус и Северский Донец. Наконец, в конце августа очередной натиск наших армий принес успех – немцы покатились до Днепра и реки Молочная.

Сложная история освобождения Донбасса в советское время была написана с такими искажениями, что скорее можно говорить о вымысле, а не об исторической правде. Поражения, нанесенные нашим войскам немцами в июле и августе 1943 года, остались в тени победоносного шествия к Днепру в сентябре. Не получили должного освещения героизм и жертвенность солдат и офицеров Юго-Западного и Южного фронтов, своими жизнями оплативших успех войск Воронежского и Степного фронтов на Курской дуге, а в конечном итоге заставивших немцев откатиться до Днепра. Наш фильм заново открывает историю освобождения Донбасса.



Комментарий редакции

Основные сюжеты этого выпуска:

1. Описывается значение высот Перемыловская, Сапун-гора и Мамаев курган в обороне Москвы, Севастополя и Сталинграда соответственно.

2. Рассказывается о роли кургана Саур-Могила в обороне Донбасса в 1943 году. Эта высота была ключевым пунктом немецкой обороны.

3. 29 августа 1943 года 96-я гвардейская стрелковая дивизия взяла Саур-Могилу штурмом после многодневных боёв. Это прорвало оборону немцев.

4. В июле-сентябре 1943 года войска Южного и Юго-Западного фронтов вели тяжелые бои за освобождение Донбасса. Ценой больших потерь им удалось разгромить немецкие войска.

5. Подчёркивается важность памяти о событиях тех лет и необходимость не допустить повторения войны.

Вывод: в выпуске рассказывается о решающей роли отдельных высот, таких как Саур-Могила, в обороне важных регионов в годы Великой Отечественной войны. Показаны масштаб и цена победы в боях за освобождение Донбасса.