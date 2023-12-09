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1943: На пути к освобождению Донбасса/ Алексей Исаев и Егор Яковлев

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Продолжение рассказа военного историка Алексея Валерьевича Исаева о событиях 1943-го года.
Видео создано в рамках проекта «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются события боев за освобождение Донбасса летом 1943 года. Ключевые тезисы:

1. Наступление советских войск на Донбассе не было успешным, в отличие от успеха зимой 1943 года. Однако эти события очень важны для понимания всей Великой Отечественной войны.

2. Наступление планировалось одновременно на двух фронтах – Юго-Западном (командующий Малиновский) и Южном (командующий Толбухин). Однако советское командование ошиблось в оценке планов противника.

3. Главная проблема советских войск – отсутствие подходящих плацдармов и малый опыт наступательных действий, особенно у 8-й гвардейской армии Чуйкова. Изюмский плацдарм считался наиболее перспективным.

4. В результате ожесточенных боев наступление захлебнулось. Основные причины: сильно укрепленная оборона немцев, появление новой бронетехники (тигры, фердинанды), большое количество мин на путях наступления советских войск. 

5. Несмотря на неудачу, Красная армия смогла сохранить боеспособность и в августе предприняла новую попытку освобождения Донбасса.

Вывод: Наступление на Донбассе летом 1943 года закончилось неудачей для Красной армии, однако в ходе этих сражений советские войска накопили ценный боевой опыт и сохранили силы для последующих действий по освобождению этого региона.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fTvJ7A_k0yU
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