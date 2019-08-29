Новости Украины и Новороссии 29 августа 2019
- 08:09 Под руинами на Львовщине нашли тела восьми погибших, среди них ребёнок (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:18 Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.
- 03:05 100-дневка Зеленского — что ждёт Украину в следующие пять лет (ВИДЕО).
- 00:00 Украина назначила Донбассу цену за нежелание забыть свою историю (ФОТО).
- Вчера 22:24 Парубий в зоне риска.
- Вчера 22:00 Враг навсегда остаётся врагом: Почему встреча ополченцев и «атошников» в телеэфире не ведёт к миру.
Под руинами на Львовщине нашли тела восьми погибших, среди них ребёнок (ФОТО, ВИДЕО)
Поисково-спасательные работы на месте завала дома в Дрогобыче Львовской по состоянию на 6:30 четверга, 29 августа, области окончены. Найдены тела восьми погибших, об этом сообщили в пресс службе ГСЧС Украины.
Среди погибших — один ребенок, его тело нашли в 03.28.
«Обнаружены тела восьми человек, смерть которых наступила сразу после завала, из которых: 28 августа: женщину (1975 г. р.) — 5:20; мужчину (1962 г. р.) — 8:25; 29 августа: мужчину (1977 г. р.) — 00:20; женщину (1940 г. р.) — 2:50; женщину (1955 г. р.) — 3:16; мальчика (5 лет) — 3:29; женщину (1939 г. р.) — 4:50; женщину (1998 г. р.) — 6:00.
Спасатели отмечают, что под завалами людей больше нет. Работы по разбору руин продолжаются. Было загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.
Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области обвалился целый подъезд четырехэтажного жилого дома. Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. Все жители поврежденного дома эвакуированы и решается вопрос об их временном расселении. В городе объявлен траур.
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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
По данным газеты, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Отмечается, что среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Politico поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа. “У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов”, – отмечено в заявлении представителя комитета. Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.
Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет $1,5 млрд.
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100-дневка Зеленского — что ждёт Украину в следующие пять лет (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором темы 100-дневного правления Владимира Зеленского.
Первые 100 дней обычно задают тон правления для любой новой власти. Именно в эти первые 100 дней формируется политическая повестка дня на всю каденцию, а потому она и привлекает так много внимания.
Итак, что можно сказать по поводу будущего Украины.
Политика
Машина тотальной цензуры и подавления инакомыслия, созданная Петром Порошенко, не демонтируется, а укрепляется. А отсюда можно сделать вывод о том, что с «демократией» на Украине покончено навсегда.
Причем под этим тотальным давлением теперь будут находиться все — от президента, парламента и судей до обычных граждан. Да, я не ошибся, «от президента». Он ведь тоже требует управления и может выйти из-под контроля тех, кто его посадил в его кресло.
Экономика
Первые шаги Зеленского говорят, что страну ждет большой дерибан, который будет назван реформами.
По итогу несколько лет безбедной жизни обеспечено, а потом «хоть потоп», который будет списан по традиции на мировой экономический кризис.
Война на Донбассе
А вот тут возможны варианты. Для Зеленского ситуация не так однозначна, как для Порошенко.
Можно продолжить пытаться списывать все на войну, но это может уничтожить его раньше, чем спонсоры отобьют вложенные в него деньги.
А отсюда попытка решения вопроса, скорее всего, будет предпринята. Но… ее всеми силами будут блокировать «ястребы войны». И здесь все будет зависеть больше от того, кто выиграет выборы в США в 2020 году.
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Украина назначила Донбассу цену за нежелание забыть свою историю (ФОТО)
В городе Петровское 28 августа прошёл митинг-реквием памяти жертв, погибших при захвате города Петровское украинскими военными в 2014 году.
Об этом «Русской Весне» сообщили в отделе по связям со СМИ и информационному сопровождению деятельности ОД «Мир Луганщине».
В митинге приняли участие представители администрации Красного Луча, представители отдела по обеспечению жизнедеятельности города Петровское, активисты общественного движения «Мир Луганщине», активисты проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», жители города Петровское и представители учебных заведений города.
Митинг открыла начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности города Петровское Алина Сытник.
«У каждого города есть своя память, история. И эта история иногда бывает трагической. 28 августа 2014 года на город Петровское обрушилась война, и мы почувствовали все ее тяготы.
В результате боевых действий в нашем городе погибло семь мирных жителей, среди них один ребёнок — Кирилл Сидорюк, ему на тот момент было всего 13 лет, 11 человек погибли, защищая наш родной край, наш Донбасс. Девятнадцать жизней — такую цену заплатил наш маленький мирный город за нежелание забыть свою историю».
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«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память мирных жителей и ополченцев, всех тех, кто погиб от преступных обстрелов со стороны Украины. Благодаря нашим мужьям, отцам и братьям, которые защитили наш край, на большей части Луганской Народной Республики сейчас мирно.
Жители республики продолжают жить, трудиться, сообща восстанавливая и защищая свои дома и родную землю, но на линии соприкосновения продолжают гибнуть люди», — сказала в своем выступлении заместитель главы администрации города Красный Луч, активист ОД «Мир Луганщине» Наталья Рогачева.
Активистка проекта «Молодая гвардия» Татьяна Толстикова отметила, что для жителей Донбасса Украина стала страной-агрессором, врагом.
А единственной страной, которая поддержала и подала руку помощи, стала Россия. На протяжении пятилетнего конфликта Российская Федерация помогает жителям Донбасса, отправляя гуманитарные конвои. Это яркий и показательный пример помощи братского народа.
«Новый президент Украины, как и Пётр Порошенко, только обещал мир и прекращение войны, но на самом деле риторика украинских властей не изменилась. Они всё так же идут на поводу у националистов, которые отвергают любые компромиссы и взаимодействие с Республиками Донбасса.
Обстрелы продолжаются, гибнут наши военные, есть пострадавшие от обстрелов, от украинских снарядов гибнут мирные жители, поэтому предвыборные обещания Зеленского о мире так и остались только обещаниями. Они изначально были лишь способом занять кресло президента», — сказал в своем выступлении координатор проекта «Молодая гвардия» ОД «Мир Луганщине» Кирилл Евтушенко.
Погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятникам.
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Парубий в зоне риска
О перспективах уголовного преследования Парубия
Парубий в зоне риска
Начало уголовного преследования бывшего спикера Верховной рады Украины Парубия – шаг достаточно ожидаемый и напрашивающийся. Парубий после соучастия в организации государственного переворота получил в кормление должность спикера, которую он использовал, в том числе, и для защиты от преследования за совершенные преступления, благо, лояльный Порошенко генеральный прокурор Луценко (который на днях покинет свой пост и также, весьма вероятно, станет объектом уголовного преследования) фактически блокировал любые расследования, связанные с преступлениями организаторов государственного переворота 2014 года, убийствами в Киеве или же массовым убийством одесситов 2 мая 2014 года.
Парубий фактически проходит по всем этим пунктам, которые ему легко можно вменить даже на основании той информации, которая наличествует в открытых источниках. Он были причастен к эскалации напряженности в период «евромайдана», когда кровь начала литься в столкновениях протестующих с «Беркутом» и внутренними войсками. Он курировал снайперов, которые стреляли из гостиницы «Украина» по протестующим и «Беркуту», чтобы вызвать кровопролитие, которое должно было дать формальный повод для решающего броска к захвату вожделенной власти.
Он же организовывал сбор и доставку в Одессу боевиков «сотен самообороны евромайдана», которые должны были силой подавить любое сопротивление государственному перевороту, что, в итоге, и привело к масштабному кровопролитию и бойне в Доме Профсоюзов. И достаточно символично, что уголовное преследование Парубия началось именно по этому обвинению, хотя ему можно предъявить (и скорее всего, будет предъявлено) много чего еще.
Тут важно понимать, что в рамках политической вендетты против Порошенко, люди Коломойского будут топить не только отставного шоколадного фюрера, но и связанных с ним людей, в числе которых входит и Парубий, ныне состоящий в «Европейской солидарности». Причем для людей Коломойского осуждение Парубия за Одессу — это, в том числе, и способ самим избежать ответственности за соучастие в организации Одесской Хатыни. Теперь же у них есть политический мотив, полнота исполнительной и законодательной власти, а также силовые и юридические инструменты для реализации практического уголовного преследования таких людей, как Парубий или Луценко. На примере вороха уголовные дел, заведенных против Порошенко, мы видим, что вопрос легко может перейти из иллюзорных построений к юридической практике, хотя это, конечно, и не гарантирует, что каждое из заявленных дел будет доведено до конца.
Парубий слишком много знает о тех, кто участвовал в организации государственного переворота и гражданской войны, как внутри Украины, так и за ее пределами. И поэтому на историю с возможным преследованием Парубия накладывается американская внутриполитическая повестка, где тему амбарной книги «Партии Регионов» и коррупционных действий Пола Манафорта сменила тема коррупции с участием семейства Байденов и компании «Бурисма».
Уже сейчас мы наблюдаем частые пасы из Вашингтона, где люди из окружения Трампа демонстрируют заинтересованность в том, чтобы люди, связанные с Байденом, подверглись преследованию на Украине, дабы это сыграло свою роль на выборах президента США осенью следующего года.
Интрига ситуации заключается в том, что «врагов президента США» Вашингтон обозначил как среди окружения Порошенко, так и среди окружения Зеленского. Ключевой вопрос применительно к Парубию заключается в том, готов ли Вашингтон сдать такую фигуру, которая при реальном уголовном преследовании может потащить за собой не только окружение Порошенко, но и подельников из оппонирующего лагеря, не говоря уже о возможных засветках соучастия Госдепа и ЦРУ в развязывании гражданской войны на Украине.
Парубий сейчас всячески храбрится, демонстрируя, что его не посмеют тронуть, так как он «слишком важен», чтобы избавиться от него путем банального уголовного дела. Но подспудно в Вашингтоне уже кипит работа нанятых лоббистов, которые во взаимодействии с представителями демократической партии пытаются сформировать общий посыл американской политики к Украине при Зеленском, где главным тезисом является: «Не надо сводить политические счеты, ради блага и будущего Украины».
Эта работа, конечно, вступает в противоречие с целями администрации Трампа, которой нужны реальные головы высокопоставленных украинских преступников, которые так или иначе связаны с Байденом, дабы на Fox-News и в альтернативных медиа весь 2020-й год можно было бы вбивать в голову американскому избирателю простую связь – Байден-Украина-коррупция-криминал. Ссылаясь, в том числе, и на решения украинских судебных органов, которые должны легитимизировать эту кампанию.
Безусловно, некоторые головы администрация Трампа получит, но будут ли среди них головы Порошенко, Парубия, Луценко, Пашинского и еще ряда лиц причастных к государственному перевороту и развязыванию гражданской войны, это мы увидим уже этой осенью, когда, обладая всей полнотой власти, Зеленский уже не сможет вилять и будет вынужден либо удовлетворить требования администрации Трампа, либо же сделать рискованную ставку на демократов. Как показывает пример Порошенко, ошибка в этом выборе может стоить слишком дорого.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/parubiy-v-zone-riska/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Враг навсегда остаётся врагом: Почему встреча ополченцев и «атошников» в телеэфире не ведёт к миру
Донецкий блогер и участник боевых действий на Донбассе Алексей Петров в комментарии «Русской Весне» поделился своей точкой зрения на ситуацию вокруг вызвавшей широкий общественный резонанс недавней встречи ополченцев и военных ВСУ в эфире «России 24».
«Я не считаю, что передачи с бывшими “атошниками” и нашими военными на федеральных каналах способствуют установлению мира.
Почему?
Да хотя бы потому, что после съемок участники шли по Москве и пели украинские песни.
И я могу себе представить такую картину на улице Артема в Донецке, но не могу представить этих людей, поющих русские песни на киевском Крещатике.
И вряд ли теперь экс-“атошники” вернутся на Украину, представляя практически неизбежные последствия для их свободы, а то и жизни.
Потому что за 5 лет на Украине не было ни одного антивоенного митинга.
Потому что в русскоязычном Славянске не осталось ни одного русского класса в школах.
Потому что по Украине свободно разгуливают тысячи вооруженных бандитов, прикрывающихся патриотическими лозунгами.
Потому что украинские власти не сделали ничего для нормализации отношений с Республиками и не заинтересованы в этом.
Наконец потому, что участники пресловутой программы являются частными лицами и представляют исключительно себя. А насколько основная масса украинцев и жителей Донбасса готова к примирению (во всяком случае в таком формате, как показал нам Рогаткин), можно судить по реакции социума по обе стороны линии фронта.
Вот поэтому „Окопная правда“ — не более, чем глупое шоу, по всей вероятности, заказанное теми же кругами, в чью пользу (если здесь вообще можно говорить о пользе) в Республиках был организован такой же дурацкий флешмоб с обращением к Зеленскому.
Все эти братания и мимимишные обнимашечки, если и произойдут в реальных окопах, а не в уютных фортификационных сооружениях телестудии, будут быстро и жестко пресечены командирами и сослуживцами „братишек“.
Поскольку без стремления к миру со стороны украинского военно-политического руководства и соответствующего разрешения будут являться нарушением приказа и дезертирством со всеми вытекающими последствиями».
Схожее мнение в своем блоге выразила военный корреспондент Екатерина Катина.
«Войны заканчиваются либо победой, либо поражением. Это аксиома. Тем более, гражданские. История не знает примеров примирения в гражданских войнах.
Попытки примирения с Украиной и дальнейшего мирного существования с натяжкой были возможны в самом начале войны, но с каждым днем количество крови увеличивается, точка невозврата давно пройдена.
Адекватных людей в украинской армии, вопреки аргументам некоторых людей, на шестой год войны быть не может. Адекватные украинцы просто не взяли в руки оружие против Донбасса, сбежали из страны, дезертировали, сдались в плен…
Вариантов много было. А ситуация в студии с солдатом ВСУ, который служил пять лет и все пять лет стрелял по камышам (!) может быть лишь выдумкой писателя-фантаста. Какого-то очередного Ива Гандона…
Нельзя простить смерти и горе, которые так щедро сеяли ВСУ и нацбаты в Донбассе. Такое не забывается никогда. Древние недаром говорили: „Хочешь мира — готовься к войне“. Мир любой ценой является капитуляцией. Потому что мир по-бандеровски не предполагает иных взглядов, кроме как неонацистских. Или вы, товарищи примирители, всерьез думаете, что после подобных шоу украинские солдаты сложат оружие и уйдут восвояси, освободив оставшуюся часть Донбасса?
„Окопная правда“ в уютной студии и настоящая окопная правда лежат в диаметрально противоположных плоскостях.
Вполне предсказуемо, что этот сомнительный телеспектакль вызвал волну народного гнева, и шквал критики обрушился на его участников. На какой диалог и понимание вы рассчитываете? Что вы можете увидеть в глазах врага? Раскаяние?!
Мы уже достаточно видели примеров якобы раскаивающихся людоедов, которые, будучи в плену у нас, говорили, как они жалеют о случившемся, как не стреляли и вообще мимо пробегали, а вернувшись на Украину, вновь брали оружие и шли убивать Донбасс.
Оставьте иллюзии и заблуждения, они не только вредят вашей репутации, но и попросту опасны».
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