Новости Украины и Новороссии 29 августа 2019

Донецкий блогер и участник боевых действий на Донбассе Алексей Петров в комментарии «Русской Весне» поделился своей точкой зрения на ситуацию вокруг вызвавшей широкий общественный резонанс недавней встречи ополченцев и военных ВСУ в эфире «России 24».

«Я не считаю, что передачи с бывшими “атошниками” и нашими военными на федеральных каналах способствуют установлению мира.

Почему?

Да хотя бы потому, что после съемок участники шли по Москве и пели украинские песни.

И я могу себе представить такую картину на улице Артема в Донецке, но не могу представить этих людей, поющих русские песни на киевском Крещатике.

И вряд ли теперь экс-“атошники” вернутся на Украину, представляя практически неизбежные последствия для их свободы, а то и жизни.

Потому что за 5 лет на Украине не было ни одного антивоенного митинга.

Потому что в русскоязычном Славянске не осталось ни одного русского класса в школах.

Потому что по Украине свободно разгуливают тысячи вооруженных бандитов, прикрывающихся патриотическими лозунгами.

Потому что украинские власти не сделали ничего для нормализации отношений с Республиками и не заинтересованы в этом.

Наконец потому, что участники пресловутой программы являются частными лицами и представляют исключительно себя. А насколько основная масса украинцев и жителей Донбасса готова к примирению (во всяком случае в таком формате, как показал нам Рогаткин), можно судить по реакции социума по обе стороны линии фронта.

Вот поэтому „Окопная правда“ — не более, чем глупое шоу, по всей вероятности, заказанное теми же кругами, в чью пользу (если здесь вообще можно говорить о пользе) в Республиках был организован такой же дурацкий флешмоб с обращением к Зеленскому.

Все эти братания и мимимишные обнимашечки, если и произойдут в реальных окопах, а не в уютных фортификационных сооружениях телестудии, будут быстро и жестко пресечены командирами и сослуживцами „братишек“.

Поскольку без стремления к миру со стороны украинского военно-политического руководства и соответствующего разрешения будут являться нарушением приказа и дезертирством со всеми вытекающими последствиями».

Схожее мнение в своем блоге выразила военный корреспондент Екатерина Катина.

«Войны заканчиваются либо победой, либо поражением. Это аксиома. Тем более, гражданские. История не знает примеров примирения в гражданских войнах.

Попытки примирения с Украиной и дальнейшего мирного существования с натяжкой были возможны в самом начале войны, но с каждым днем количество крови увеличивается, точка невозврата давно пройдена.

Адекватных людей в украинской армии, вопреки аргументам некоторых людей, на шестой год войны быть не может. Адекватные украинцы просто не взяли в руки оружие против Донбасса, сбежали из страны, дезертировали, сдались в плен…

Вариантов много было. А ситуация в студии с солдатом ВСУ, который служил пять лет и все пять лет стрелял по камышам (!) может быть лишь выдумкой писателя-фантаста. Какого-то очередного Ива Гандона…

Нельзя простить смерти и горе, которые так щедро сеяли ВСУ и нацбаты в Донбассе. Такое не забывается никогда. Древние недаром говорили: „Хочешь мира — готовься к войне“. Мир любой ценой является капитуляцией. Потому что мир по-бандеровски не предполагает иных взглядов, кроме как неонацистских. Или вы, товарищи примирители, всерьез думаете, что после подобных шоу украинские солдаты сложат оружие и уйдут восвояси, освободив оставшуюся часть Донбасса?

„Окопная правда“ в уютной студии и настоящая окопная правда лежат в диаметрально противоположных плоскостях.

Вполне предсказуемо, что этот сомнительный телеспектакль вызвал волну народного гнева, и шквал критики обрушился на его участников. На какой диалог и понимание вы рассчитываете? Что вы можете увидеть в глазах врага? Раскаяние?!

Мы уже достаточно видели примеров якобы раскаивающихся людоедов, которые, будучи в плену у нас, говорили, как они жалеют о случившемся, как не стреляли и вообще мимо пробегали, а вернувшись на Украину, вновь брали оружие и шли убивать Донбасс.

Оставьте иллюзии и заблуждения, они не только вредят вашей репутации, но и попросту опасны».

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