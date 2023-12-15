Комментарий редакции

Финальная часть беседы военного историка Алексей Валерьевич Исаева и Егора Яковлева о событиях 1943-го года на Донбассе.Видео создано в рамках проекта «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ключевые тезисы лекции:

1. В 1943 году советские войска предпринимали несколько попыток прорвать оборону немцев на Миусском фронте и освободить Донбасс, но успехов поначалу не добились.

2. Однако летом 1943 г. Южный фронт смог пробить оборону противника и вклиниться в ее глубину, создав плацдарм для дальнейшего наступления.

3. Командование Южного фронта под руководством генерала Толбухина приняло решение о развороте ударного кулака в сторону Таганрога, где удалось отрезать и окружить часть немецких войск.

4. В этот же момент советские войска прорвали так называемую линию "Черепаха" – запасную линию обороны противника.

5. Немцы были вынуждены начать отступление на запад к Днепру и оставлять Донбасс. Освобождение Донбасса и прорыв обороны противника стали возможны благодаря грамотным и смелым решениям советского командования во главе с генералом Толбухиным.

Вывод:

Освобождение Донбасса в 1943 г. имело огромное значение. Во-первых, был освобожден важнейший промышленный регион СССР. Во-вторых, удалось разгромить группировку противника и отбросить его на запад. В-третьих, были созданы условия для дальнейшего наступления Красной армии. Таким образом, битва за Донбасс стала важным этапом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.