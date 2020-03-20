Вина Европы в геноциде русского народа (ч. 1/4)

Глядя на современных сторонников Гитлера среди русских/украинских нацистов и либероидных «коль с уренгоя» возникает вопрос: «Кто они?» То ли безродные дебилы (вырусь с нерусью), отрекшиеся от памяти русских предков (более тысячи лет считавших себя русами, русичами, русинами, малоросами, великоросами, белорусами, то есть русскими людьми) и старающихся по-холуйски примазаться к западным «сверхлюдям» (" пустите нас, неразумных, в Европу, правьте нами!" ), то ли они пребывают не в курсе гитлеровских планов «окончательного решения» не только еврейского, но и русского (славянского) вопроса, нацистского проекта « жизненного пространства на Востоке для высшей расы» . Расы, к которой «истинные арийцы» никого из славян и близко не относили.

Очень, очень много букв и фото (в том числе с мертвыми) – поэтому малым, слабым, торопливым точно не сюда . Не сюда и тем, кто считает, что все знает о Второй мировой войне (все уровни «стрелялки» прошел). Для оставшихся перед самим текстом еще ремарка: на Западе все жители СССР считались и считаются русскими.

Вот из-за такой вот выруси/неруси или «иванов и абрамов, родства не помнящих» история Второй мировой для нас отнюдь не «дела давно минувших дней» . Тем более, что с 2014 года Украина оккупирована нацистами современными, которые продолжают политику « очистки жизненного пространства» от себя и насильственной дерусификации всех прочих.

Украинские наци сжигают копию Знамени Победы

Темпы майданного «обнуления населения» Украины не сильно отличаются от темпов геноцида начала сороковых годов прошлого века: и тогда и сейчас они составляют примерно по 2 – 2, 5 миллиона убыли гражданского населения за год. Современный майданомор украинцев/русских – это истинный геноцид (как и другие реальные западные геноциды прошлого в Ирландии, Северной Америке, Индии, Австралии…), в отличие от фейкового «голодомора украинцев» 30-х годов прошлого века.

Одним из главных «призов» европейского «дранг нах Остен» являлась именно благодатная Украина.

Во время войны Гитлер объездил ее почти всю: побывал в Полтаве, Умани, Мариуполе, Запорожье, Житомире, Бердичеве. Вот его впечатления: "Мы с трудностями вырываем у моря несколько метров земли, мы мучаемся, осваивая болота, тогда как в Украине безгранично плодородная земля. И эта земля ждет нас. Украина нам может дать то, чего не хватает Германии. Эта задача должна быть выполнена, несмотря на потери".

Бассейн Гитлера у его ставки под Винницей







Бассейн Гитлера сегодня

Фюрер отмечал, что для немцев украинские земли – как Индия для англичан и там можно для начала управлять с помощью горстки людей, а потом колонизировать немцами восточные территории, в первую очередь – Украину.

Согласно "Генеральному плану Ост" в Западную Сибирь предполагалось переселить почти всех поляков, 75 % белорусов и 65 % украинцев, в том числе Галиции. Более высокая доля оставляемых украинцев была связана с тем, что высшей расе тогда (без современной механизации) нужно было множество сельзозрабов. А в целом с европейской части Союза по планам 1040 – 1941 годов должно было быть депортировано или истреблено свыше 30 млн. местного славянского населения. В апреле 1942 г. в доработанном плане это количество возросло до 50 млн. человек.







А.Гитлер под Винницей беседует с рейхскомиссаром Украины А.Кохом, слева от фюрера М.Борман

Сотрудник юридической службы в главной ставке Гитлера Генри Пиккер был специально приставлен Борманом, чтобы записывать все "великие" высказывания "Великого Фюрера". Он был рядом с Адольфом во время неофициальных встреч, в том числе во время обедов и ужинов с высшим руководитством Третьего рейха. Пиккер стенографически записывал все, что говорили на "свободные темы" присутствующие.

Так родилась книга "Застольные разговоры Гитлера 1941-1942", в которой записано множество высказываний фюрера на счет Украины.

К примеру, ровно через месяц после начала войны с СССР вечером 22 июля 1941 года в ставке Вервольф, рейхсляйтер Мартин Борман начал делиться впечатлениями от поездки украинскими селами. Он отметил, что за это время увидел в них много детей и мало взрослых мужчин и подчеркивал, что дети, которые "могут вынести гораздо более суровые испытания" чем немецкий народ, рано или поздно доставят много проблем Рейху.

"Любой из нас, выпив стакан сырой воды, тут же заболеет. А эти люди живут в грязи, среди нечистот, пьют какую-то жуткую воду из своих колодцев и рек и ничем не болеют. Рост численности этих русских или так называемых украинцев в не слишком отдаленные времена будет представлять для нас угрозу.

Мы заинтересованы в том, чтобы эти русские или так называемые украинцы не слишком сильно размножились: ведь мы намерены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее русскими земли были полностью заселены немцами". - говорил Борман.







Гитлер в связи с этим отметил: "Нам будет только на руку, если их девушки и женщины будут как можно больше употреблять противозачаточных средств. Нужно не только разрешить неограниченную торговлю ими, но и всячески поощрять ее, ибо мы ни в малейшей степени не заинтересованы в росте численности местного населения…

Даже речи не может быть о вакцинации местных жителей и тому подобных мерах по укреплению их здоровья. И всячески способствовать распространению среди них суеверного представления о том, что все эти прививки и тому подобные вещи крайне опасны…»







С начала европейской оккупации Украины и до осени 1944 г. на Запад немцы отправили 9,2 млн т зерна, 622 тыс. т мяса, миллионы тонн другой сельскохозпродукции, 85 % всего объема снабжения Рейха продуктами с территории СССР поступало с Украины.

Неоднократно Гитлер акцентировал внимание на том, что русские, включая украинцев, должны будут работать на немцев и нужно сделать все, чтобы этот народ находился на как можно более низком уровне культурного развития.







"Сообщества деревень нужно организовать так, чтобы между соседними сообществами не образовалось нечто вроде союза. В любом случае следует избегать создания единых церквей на более или менее обширных русских землях.

В наших же интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта со своими представлениями о боге. Даже если таким образом жители отдельных деревень станут, подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культур, мы это можем только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском пространстве еще более усилятся…







Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка, музыка, ничего кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях трудовой энтузиазм".

Вам это сейчас ничего не напоминает (с учетом технического прогресса)? Но давайте забудем западную и прозападную пропаганду – болтологию, станем оперировать фактами. Сначала проведем аналогии с современностью.

В результате «советской оккупации» население Украины выросло до 52 миллионов человек, сейчас же при реальной нацистской (жидобандеровской) оккупации сократилось максимум до 30 миллионов. Эта цифра исходит из потребленных продуктов питания и других жизнеобеспечивающих ресурсов, перепись же населения сознательно не проводится "незалежной" Украиной уже почти 20 лет (наперекор требованиям ООН).







"Слава Гитлеру – слава Украине"

Так что враги России и русского народа продолжают с нами войну на уничтожение, продолжают геноцид всех русских (как бы они сейчас себя не называли), в том числе – ведут информационную войну на стирание исторической памяти и русской гордости за подвиги русских предков (то, что часть их потомков «украинизировалась» на национальность умерших не влияет). Соответственно, наших врагов переубеждать ни в чем не нужно, их нужно бить правдой, нашей русской правдой.

Правда же в том, что три четверти века назад наша страна, называвшаяся Советским Союзом, победила объединенную фашистскую Европу, несшую «просвещенную» смерть всем народам «варварского» СССР.







Кому-то раньше, кому-то чуть погодя, после того как одних использовали бы против других, а затем также уничтожили (как обслугу концлагерей убивали чуть позже узников). В гитлеровских планах не было никаких независимых украин/прибалтик или других национальных территорий «недочеловеков».







Тот же Крым в случае победы рейха никаким татарам бы не достался, уничтожали бы эти «дикари» партизан или нет – Крым по немецким планам был бы заселен «высшей расой».

Но так как наши предки победили объединенную рейхом Европу, для Кремля тогда на первый план вышло политическое закрепление итогов Великой Победы в виде передела Европы на советскую и американскую сферы влияния. Для этой цели «удобной» оказалась версия персонификации ответственности на гитлеровской Германии, ее же европейские союзники были выставлены «жертвами», а Франция вообще вошла в число победителей (при том что ее северная часть была включена в Рейх, а «вишистская» его рьяно поддерживала, сопротивлялись же нацистам лишь небольшие воинские части в некоторых колониях).

Во всей «оккупированной» Европе в движении сопротивления фактически участвовали только коммунисты и бежавшие советские военнопленные.

Оттого Европа и ненавидит коммунистов, а в нацистских странах (вроде Украины) их деятельность под запретом. В последних под запретом и символы Победы над предыдущими нацистами (Знамена Победы и георгиевские ленты). Жители колоний не должны помнить о победах своих предков над колонизаторами.

«Лучшая защита – нападение». Оттого Европа, виновная в геноциде русского народа в сороковых годах 20 века, занята переписыванием истории, сваливанием вины «с больной головы на здоровую», тиражированием различных теорий: «двух тоталитарных режимов, виновных во Второй мировой войне», «Сталин хотел напасть на Гитлера, тот просто защищался», «огромные потери народов СССР связаны с тем, что не умеющая воевать Москва заваливала противника трупами своих солдат», «Гитлера победили западные союзники, главные битвы второй мировой : Эль-Аламейн в Африке и воздушная над Англией, Восточный фронт вторичен» и т.д., и т.п.







При этом Запад умалчивает очевидный факт: вся континентальная Европа 5 лет старательно вносила весомый вклад не в разгром, а в укрепление и пополнение гитлеровской армады (включая якобы нейтральные Швейцарию, славшую тысячи добровольцев на «борьбу с большевистскими ордами» или Швецию, снабжавшую Третий рейх почти всей железной рудой для «войны моторов»).

Островная же Европа с Америкой 3 (!!!) года выжидали с открытием второго фронта, дожидаясь наибольших жертв обеих сторон. Лишь только когда Красная Армия вышла на границы СССР – англосаксы решились вступить в реальную войну, чтобы всю континентальную Европу не утратить. Это все – очевидные, неопоримые, факты. Остальное – болтология и пропаганда. Ну и еще мелкие (по сравнению в масштабами битв Восточного фронта) стычки малочисленных экспедиционных корпусов на задворках колониальных империй (в Ливии, Египте, Новой Гвинее и т.п.)

При этом другие страны, «оккупированные» Гитлером (по большей части – его добровольные союзники), выставляют себя «жертвами». Якобы пришли злые нацисты, бороться с ними нормальные европейцы не могли (коммунисты не в счет), немцы заставляли работать на себя под страхом смерти и насильно мобилизовывали в вермахт миллионы «коллаборантов», полицаев, «эсэсовцев» (правда, исключительно добровольцев) и миллионы из стран союзников Германии (но ведь в них тоже были диктаторы вроде Муссолини, Салазара, Франко, Хорти и т.д.и т.п. – и в этом якобы один Гитлер виноват).

Если же изучить европейскую прессу, фотографии, документы тех лет – проступает совсем другая картина, картина в которой континентальная Европа не была «изнасилована» Третьим рейхом, а буквально наслаждалась в его «постели».

















Сценки "захваченного" Парижа







"Оккупированная" Бельгия

Это «варварские» советские войска, отступая с боями, взрывали промышленные предприятия, чтобы они не достались врагу, а партизаны и жители оккупированных советских территорий, несмотря на массовый устрашающий террор с казнями заложников и угоном на каторгу в рейх, устраивали саботаж, диверсии, нападения на регулярные части вермахта, полицию, тыловые формирования оккупантов.







Варшава через месяц после начала "оккупации"

Зато «цивилизованные» европейцы прилежно трудились на Гитлера и его союзников, получая зарплату, попивая пивко после работы, посещая стадионы и бордели, значительная часть которых ударно ублажала «героев Восточного фронта» в отпусках, европейцы почти всех стран Европы пополняли собой гитлеровские войска в борьбе с нашей страной.







Датские эсэсовцы отправляются на Восточный фронт

Для того чтобы сражаться с объединенной Германией Европой, нищему Советскому Союзу, только-только отошедшему от последствий кровопролитной Гражданской войны, нужны были не только солдаты, но и оружие с продовольствием. Для их производства также были нужны мужчины в тылу, которых женщинами или подростками заменить было нельзя.

Поэтому и вынужден был СССР принимать на фронт женщин.























Запад и Восток Украины "разом"





Снайперши 3 Белорусского фронта, вторая слева кавалер ордена Славы Роза Шанина, погибла в Восточной Пруссии, спасая раненого командира







Москвичка Лидия Литвяк, сбила 12 самолетов – самая результативная женщина-пилот 2 мировой войны, погибла незадолго до своего двадцатидвухлетия в августе 1943 года над Донбассом

У немцев такой проблемы не было, так как их обеспечивала не только оружием, сырьем, продовольствием, ресурсами, финансами, промышленной мощью, но и солдатами вся континентальная Европа.

Европа воевала против нас не только на трудовом фронте. Германии не нужно было надрывать свои силы, как нам, создавая новые отрасли промышленности, строя заводы и домны, открывая сотни институтов.

Вооружения, которое Германия получила в Европе, было достаточно, чтобы сформировать 200 дивизий.

В банках «нейтральной» Швейцарии хранились финансы нацистского правительства, а также золотые слитки, а это составило 3/4 захваченного Рейхом золота. В том числе, переплавленного из выдранных у жертв концлагерей зубов и снятых с них украшений.

Швейцарские высокоточные приборы, телефоны, рации, часы исправно поставлялись фашистам, а газ для использования в концлагерях шел из лабораторий химической компании «Ciba». Одна из компаний, которая использовала рабский труд вывезенных советских граждан, популярная сейчас в России и на Украине «Нестле».







Вторая европейская «нейтралка» Швеция снабжала Германию железной рудой и сталью: треть (!!!) немецких боеприпасов и вооружения были изготовлены именно из шведского сырья, именно шведы поставляли вермахту необоходимые подшипникки в качестве необходимых комплектующих для германской военной техники. В период с 1941 по 1943 год (пока были живы шведские надежды на победу фюрера) «Тре крунур» предоставляли свою территорию для транзита немецко-фашистских войск, вооружения и грузов, а шведский король Густав V в личном письме октября 1941 года (когда падение Москвы казалось неминуемым) поторопился поблагодарить Адольфа за разгром большевизма.

Оружия и снаряжения почти на 14 миллиардов (!!!) рейхсмарок получил Гитлер в свое распоряжение от 857 заводов присоединенной Чехии. Одна только «Шкода» производила оружия больше, чем вся довоенная Великобритания. Именно Чехия создала немцам весь парк бронетранспортёров, огромное количество танков, самолётов, стрелкового оружия, артиллерии и боеприпасов.

Без чешской военной промышленности и чешских танков у немцев не было бы четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нацистское нападение на СССР.













Прага мая 1945 года, наши дошли, а "братья славяне" не при делах

При этом немцам ни разу не пришлось столкнуться с акциями каких-либо саботажей или сопротивления со стороны «свободолюбивых» чехов. Кроме того, фашистская Германия получила в довесок ещё и чешский золотой запас в 80 тонн. А подарили все это Гитлеру никто иные как западные "демократии" мюнхенским сговором 1938 года.

Зато теперь неизвестные, но очень "свободолюбивые чешские патриоты" оскверняют памятник красноармейцам, освободившим их страну от фашистской Германии. И нужно было таким чехам это «освобождение»? Да они еще не все немецкие сапоги и задницы вылизали!

Франция и ее предприниматели также тесно сотрудничали с немцами, были их главными поставщиками по целой группе товаров.

Не говоря уже о сельхозпродукции, к началу войны с СССР во французской «оборонке», работавшей на вермахт, было занято 1,6 млн. человек. Именно во Франции была произведена самая большая гаубица вермахта: ее снаряды весом 1 654 килограмм крошили кварталы Ленинграда.







Около 10 000 (!!!) танков, самоходок и базовых машин для их создания поставила Гитлеру Франция.







Как заявлял в Берлине Отто Райле, помощник главы германской военной разведки: «Французы без всякого принуждения производили в больших объемах и без рекламаций продукцию для нашей военной промышленности». Бронетехника, гаубицы, минометы, противотанковые пушки, боеприпасы регулярно по спущенным из Берлина планам поступали на Восточный фронт с заводов Франции (по прихоти союзников зачисленной в победительницы Гитлера благодаря малочисленному отряду Де Голля и 72 летчикам эскадрильи «Нормандия Неман»).

Мы многое слышали об этих героях-летчиках. Однако их количество «несколько теряется» на фоне размаха, с которым Франция оказывала помощь Гитлеру. И многие у нас ничего не знают о 200 000 французов-добровольцев, воевавших в вермахте и в Легионе французских добровольцев.





Французские легионеры отправляются на Восток

Легион прибыл в ноябре 1941 году на Русский фронт и сражался под Бородино, затем использовался против русских партизан (прямая параллель с «евроинтеграторами» Наполеона). В 1944 году Легион стал частью 33-й дивизии СС «Шарлемань». В итоге в советском плену оказалось свыше 23 тысячи выживших французских граждан «страны- победительницы нацизма».

Немецкая «оккупация» вообще не стала для жителей Парижа временем тягот и лишений, а парижанки ударным «трудом» ублажали фашистов. С приходом немцев количество «сотрудниц» французских борделей увеличилось в шесть раз.







Французские женщины выстраивались в очередь, чтобы с усердием обслужить «гансов и фрицев», прибывавших с Восточного фронта. Эти «освободители Европы от большевизма» чувствовали себя там весьма комфортно, так как француженки создавали домашний уют оторванным от родного очага немецким воякам. Вся светская жизнь в столице Франции во все время Второй мировой продолжала бурлить.







А где-то там были: блокадный Ленинград с умирающими от голода детьми, концлагеря с газовыми камерами, ежедневно кровоточащий тысячами смертей Восточный фронт. В это же время высохшие от голода и слёз русские женщины пахали землю, впрягаясь вместо скотины, или работали по 12-14 часов на производстве, чтобы приблизить Великую Победу, к которой «лягушатники» в 1945 году примазались.

Не довольствуясь своими европейскими союзниками, немцы активно формировали коллаборационистские части на оккупированных землях Советского Союза.







Львов встречает европейских "освободителей", площадь Рынок, на соседних улицах уже идут погромы, а на северо-западе области еще держится застава Лопатина







Европейцев приветствует Рига







Галичанки провожают своих эсэсовцев на войну

Была власовская «Русская освободительная армия», были батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», состоящие из украинских националистов, были многочисленные полицейские части. Были многочисленные прибалтийские добровольцы, которые несли службу и в германских сухопутных войсках, и в люфтваффе, и в СС.







Только литовские каратели приняли участие в уничтожении на территории Литвы 229 тысяч советских военнопленных, 220 тысяч евреев, а также многих тысяч мирных жителей, партизан и солдат на территории других областей СССР, Польши и Югославии. Это для Европы они являются «литовскими национальными героями», а для нас это кровожадные нацисты и соучастники холокоста евреев и геноцида русского народа.

В Польше на Германию работали 264 крупных, 9 тысяч средних и 76 тысяч мелких предприятий (!!!). «Благородные» и всеми обиженные «паны и пани» добровольно собирали немцам как самолёты, так и зерно, надзирали за тем, чтобы евреи в концлагерях под страхом смерти производили для убийства советских граждан взрывчатку.







Дания покрывала потребности немецкого населения Рейха в масле на 10 процентов, в мясе на 20, в свежей рыбе на 90 (!!!) процентов. И, разумеется, датская промышленность выполняла все немецкие заказы. Норвежцы снабжали гитлеровцев морепродуктами. Бельгия и Голландия поставляли немцам уголь, чугун, железо, марганец, цинк и продовольствие, включая ту же рыбу.

Не только немецкое население в тылу, но и немецкая армия на Восточном фронте благодаря старательной объединенной Европе ни в чем себе не отказывали.

И еще важное – все страны Европы за свою продукцию не требовали от Рейха оплаты наличными. Тот своим союзникам пообещал оплатить их затраты после победоносного для немцев завершения войны. Так что европейцы именно его ждали, именно в нем был их «кровный интерес», а ни в каком «освобождении от фашизма», тем более, освобождении Красной Армией.

Наша Победа над нацизмом была таким европейцам в прямой убыток.

Они-то и в финансовые, и в территориальные (например, для Румынии в Новороссии или для Финляндии в Карелии и Ингрии) обещания фюрера свято верили. Некоторые «упоротые нацики» до сих пор в новые «свои» земли за русский счет верят, а кое-кто из них – «майдауны» мечтают об Украине до Волги и Кавказа за счет натовских денег и крови (самые майданутые аппетиты простираются до Тихого океана). Эти «скакуасы» реально «думают», что кто-то будет за них воевать, да еще и оплачивать их территориальные «хотелки» – грустный дурдом с клоуном на гетьманстве.

Но вернемся в Европу начала сороковых годов 20 века. Она не только бесплатно работала на Гитлера под его «гарантии» расплатиться восточными трофеями и рабами, но европейцы еще и помогали Германии также тем, что взяли на себя расходы по содержанию немецких оккупационных войск. Франция, например, с лета 1940 года выделяла на эти цели ежедневно (!!!) по 20 миллионов немецких марок, а с осени 1942 года по 25 миллионов. Всего европейские страны подарили Германии на эти цели более 80 млрд. (!!!) дойчмарок.

Насколько добровольным был этот «подарок» той или иной страны можно спорить. Во всяком случае, перед началом войны с СССР Гитлер обратился ко всем европейцам с призывом о «крестовом походе против большевизма». Ряд католических епископов след за фюрером поспешили назвать вторжение в СССР «европейским крестовым походом». Именно с этим периодом связана большая часть споров вокруг папы Пия XII. Представители еврейских организаций считают его ответственным за то, что во время войны Ватикан прямо и решительно не высказался против Холокоста и не помогал преследуемым евреям. А как Ватикан помогал в геноциде русских и православных? Мы-то почему молчим?

А ведь в наше время уничтожение православия продолжено "томососием" Варфоломейки – натовским офицером, выпускником иезуитского Папского института.







Итальянец на "Фиате" не доехал до Сталинграда

По призыву Гитлера европейские нации встали «на защиту западной цивилизации от советского варварства, а любой честный помощник в этой борьбе будет встречен как соратник…» .

Фашисты создали в вермахте и войсках СС самый настоящий антисоветский/антирусский интернационал нацистов. Самое важное – ДОБРОВОЛЬНЫЙ!

В Великой Отечественной войне СССР с начальной численностью населения в 190 миллионов человек воевал не с 80 миллионами тогдашних немцев, а со всей континентальной Европой, численность которой (без островной Англии) была порядка 400 миллионов.

Сравнивать объемы промышленного (включая «оборонку») и сельскохозяйственного производства, размеры золотых запасов и капиталов объединенной Европы и СССР 1941 года вообще смешно. Помимо «пушечного мяса» на Восточный фронт, европейцы предоставили Гитлеру старательную «семью» из 150 (!!!) миллионов работников. Кроме добровольных рабочих на зарплате, на немцев бесплатно трудились вывезенные из СССР «остарбайтеры» и евреи в гетто/концлагерях.

Как при всех этих условиях наши предки смогли выстоять и победить объединенную Гитлером Европу – для нашего поколения уже загадка. А последующие, боюсь, вообще в это не поверят. Тем более, что на это неверие уже вовсю и давно работает вся западная и прозападная пропаганда.

Защитить память и историю Великой Победы наших предков – наш святой долг перед ними…



Константин Одессит