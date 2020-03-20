Вина Европы в геноциде русского народа (ч. 4/4)

В Сталинграде и Воронеже, которые фашистам так и не удалось полностью захватить, были такие потери городского населения: в Сталинграде на момент изгнания врага осталось всего 12,2 % жителей, в Воронеже — 19,8 % от предвоенной численности населения.

К сентябрю 1941 года численность населения Ленинграда и его пригородов составляла около 2,9 миллиона человек. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли 3 % людей, остальные 97 % – от голода. По одной из оценок всего жертвами нацистов стали свыше 1 413 000 человек, это 57,6 процента всех ленинградцев (1 053 000 — погибли в городе, 360 000 — в процессе эвакуации).

Перед началом блокады Ленинград был вторым по численности населения среди всех городов СССР, в нем проживало 3,2 миллиона человек. Город давал стране почти четверть от всей продукции тяжелого машиностроения и треть продукции электротехнической промышленности. В этой работе было занято 565 тысяч человек.

Число погибших мирных жителей одного Ленинграда превысило количество жертв Второй мировой войны для США (420 тыс. чел . ) или Великобритании (с потерями колоний 450 тыс. чел.) и Франции (660 тыс., правда, часть из них на Восточном фронте в составе вермахта) – союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Зато "союзный" Париж не сопротивлялся, а процветал в оккупации. Вот только по гитлеровским планам все жители захваченных Москвы и Ленинграда подлежали уничтожению вместе с русскими столицами.

Геноцид мирного населения Ростова-на-Дону фашисты начали с первых дней оккупации. Уже 25 июля 1942 года они расстреляли мальчишек из дома номер 40 на Ульяновской улице – Витю Проценко, Колю Зятина, Игоря Нейгофа и двух их друзей за укрывательство тяжелораненых советских воинов.На следующий день, когда в захваченный врагом город въехали фельдмаршал Лист с послом Японии и командующий 1-й танковой армией вермахта барон Эвальд фон Клейст, немецкие конвоиры положили на дорогу колонну наших военнопленных и немецкий танк «проутюжил» беззащитных людей.

Всего европейцами Гитлера и их шавками на оккупированной территории СССР было уничтожено гражданского населения: более 6, 9 миллиона русских, 6,5 миллиона украинцев, 1, 7 миллиона белорусов и от 2 до 2,5 миллионов евреев. Отчего – то про один холокост говорят, о геноциде же объединенной Гитлером Европой русского народа все дружно «забыли».

При этом "оцените" современные «чудеса» западной пропаганды: президент восточнославянской страны, потерявшей в 1941-1945 годах четверть своего населения, называет это «не нашей войной», а президент другой восточнославянской страны, утратившей в эти годы пятую часть своих жителей, славит и празднует годовщины явных пособников (в званиях всяческих «фюреров») тех, кто рьяно соучаствовал в холокосте не только кровных родственников этого президента, но и в геноциде славянского населения «его» страны.

Чтобы ни вещала современная "вырусь/нерусь", большинство жертв нацистского режима были именно представителями Русского мира: это русские, украинцы и белорусы.







Однако с подачи некоторых европейских и либероидных деятелей всем русским пытаются привить комплексы вины и неполноценности.

Этому способствует то, что одуревшие от русофобии польские руководители, а вместе с ними американские, немецкие дипломаты и прибалтийские шавки громогласно заявляют на весь мир о том, что русские с немцами (Сталин и Гитлер) начали Вторую мировую войну и оттого вместе с немцами именно русские должны нести за нее отвественность.







Пленные румыны

Самым нелепым в этом театре абсурда является то, что Россию обвиняют те, чьи страны либо воевали за Гитлера, либо чьи страны способствовали триумфальному приходу Гитлера к власти в 1933 году, с 1934 года подписывали с ним различные соглашения, а уже в 1938 году сдали ему, а то и делили с ним вместе Чехословакию, сделав именно Мюнхенское соглашение необходимой для Гитлера составной частью Второй мировой войны (предоставившей фюреру для нее оружие), после чего всячески помогали Гитлеру в геноциде русского народа.

При этом, европейские лидеры 30-х годов прекрасно понимали, что любое соглашение или действие в области внешней политики, которое усиливало потенциал Рейха, повышало амбиции Гитлера, оттого увеличивало риски нацистской агрессии. Вот только надеялись направить ее на Восток (явно прочли «Майн кампф»), делали всё, чтобы руками гитлеровской Германии уничтожить ненавистный им Советский Союз и ненавистный им русский народ.



А ради этого было не жалко сдать немцам вонючую «гиену Европы» в лице одуревшей от своей спеси Польши. Как бы ни пыжились «гонористые» поляки – они всегда для Запада были и есть людьми второго сорта: «польскими сантехниками».

Стремясь оправдать своё быстрое и позорное поражение в войне и подлое поведение в предвоенные и военные годы, польский сейм принял резолюцию о противодействии «манипулированию историей». Депутаты заявили, что Москва и Берлин несут равную ответственность за развязывание мировой войны. В своей ущербности, Польша решила «запретить России переписывать историю».

Польских политиков не волнует, что советский народ, пока Армия Крайова стреляла ему в спину (после многолетнего ожидания «с винтовкой у ноги», боясь «чихнуть» против немцев) понёс огромные потери (шестьсот тысяч воинов), освобождая Польшу от Гитлера (и нужно было ей это «освобождение»?), подарил полякам немецкие земли Померании, Силезии и южной части Восточной Пруссии, а после войны вкладывал средства (отрывая от себя, жившего в послевоенной нищете) в восстановление этой страны. Более того: потомки спесивых панов как-то «запамятовали», что в 1939-1944 годах немцы уничтожили 6 миллионов граждан Польши, а полмиллиона поляков воевали рядах вермахта. Не эти ли факты «ляхи» хотят запретить и нам вспоминать?







Не победи Советский Союз Гитлера, через несколько лет исчезли бы не только русские, но и поляки как народ.

Как же эта «благодарная» нация хранит память советских воинов? Кем она их считает – освободителями или захватчиками?

Один пример:

Город Старгард (Штаргард – нем.) –древнейший немецкий город, который после войны был включен в состав Польши. В ходе Восточно-Померанской операции 311-я стрелковая дивизия 1-го Белорусского фронта перешла в наступление в составе ударной группировки фронта 01.03.1945 года, вела тяжёлые бои по прорыву обороны и ликвидации Штеттинской группировки противника, 05.03.1945 приняла участие в освобождении Штаргарда.



При взятии города фашисты оказали ожесточенное сопротивление, поэтому советские войска понесли большие потери. Советских воинов, погибших в боях за Штаргард, похоронили на воинском кладбище. Сейчас там покоятся останки около 5 000 солдат и офицеров Красной Армии, среди них 6 павших при взятии Старгарда Героев Советского Союза.







Старгард, прощание с боевым товарищем

В Польше с начала 90-х годов в рамках «декоммунизации» целенаправленно идет снос памятников советским воинам, оттого была изуродована и Колонна Победы в г. Старгард.

Польская пропаганда (страну ЕС снимает с многолетнего кормления – источника "польского экономического чуда") направлена на то, чтобы принудить Россию покаяться перед Польшей и платить "ясновельможной пани за прошлые обиды". Тогда же «пшеки» запустили в пропаганду лозунги: «Сталин равен Гитлеру», «Два равно преступных тоталитарных режима» (напрочь «забывая», что все межвоенные режимы Восточной и Южной Европы были «тоталитарными»), «Пакт Молотова — Риббентропа — причина Второй мировой войны» («забывая» и о пакте Гитлера – Пилсудского 1934 года про сферы влияния, и о совместном с Германией и Венгрией разделе Чехословакии).







После всего этого возникают вопросы: если Германия была не одна – почему десятилетиями платить должна только ФРГ? Главное – почему платят только евреям?

Почему бы России, как правопреемнице Советского Союза, не выставить счета Германии и всем ее бывшим европейским подельникам за все те беды, которые они принесли жителям СССР, за 27 миллионов погибших (что более чем в четыре раза превышает количество уничтоженных нацистами евреев) – 15 % населения довоенного СССР, за тысячи стертых с лица земли городов и сел, за треть уничтоженных довоенных активов Советского Союза, за геноцид русского народа?

Или советские люди (включая евреев) были хуже польских, венгерских, немецких, румынских, итальянских, французских, голландских и прочих «европейских» евреев?







Несметная армия псевдоучёных, публицистов, блогеров, хейтеров – русофобов и других «лидеров общественного мнения», расплодившихся как на Западе, так и в России, используют выдуманные либо сфальсифицированные «документы», прямую ложь и манипуляцию (пример: упоминание Брестского соглашения и «забвение» более ранних и многочисленных договоров Запада с Гитлером, а также особенностей «странной войны» 1939-1940 годов с ним) для обоснования пропагандистского тезиса о «преступности» Советского Союза.







Очевидно, что таким образом Запад пытается отвлечь внимание от страшных преступлений, совершенных нацистами (не только немецкими) и находившимися на их службе европейскими коллаборационистами на территории Советского Союза, стремится скрыть тот неоспоримый факт, что именно Запад породил и вскормил Гитлера, он же попытался направить его агрессию только на Восток. При этом в современной Европе идёт усиленная реабилитация нацистов, виновных в «русском холокосте». Тем более, что за прошлые преступления против русского народа с Европы так никто и не спросил, хотя такие преступления срока давности не имеют.







Замалчивание геноцида русского народа в прошлом может привести к его геноциду в будущем.

Сейчас убогие «младоевропейцы» и российские либерасты, раздувающиеся от русофобии и собственной безнаказанности, просто («простота хуже воровства») «забыли», кто потушил печи Освенцима, Майданека, Треблинки и Бухенвальда, кто спас от уничтожения не только евреев, но и всех славян.







Видя "без ответие" (в результате безответственности), кто только не тыкал и не продолжает тыкать русским в лицо своими болячками и обидами?

«Галицаи», поляки, венгры, румыны, чехи и словаки, финны и прибалты дружным хором беспрерывно воют в голос о немыслимых потерях "от этих ужасных и кровожадных русских". При этом с замиранием и сильнейшим слюновыделением непрерывно подсчитывают моральный и материальный ущерб, и не устают напоминать о том, что "никто не забыт и ничто не забыто". Даже немцы, чья корова уж точно, мычать не имеет права, и те блеют про "миллионы изнасилованных дикими варварами" гражданок Рейха.

Но самое страшное заключается в том, что наше подрастающее поколение «кнопкодавов», при таком отношении к истории, лет так через несколько может сказать тоже самое.

При этом западные и прозападные «правдолюбцы» настойчиво призывают только русских беспрерывно каяться и быть скромнее, не вспоминать, «не расчёсывать и не разжигать». Так в либеральной Европе и либероидной России воспринимаются любые попытки вспомнить жертвы того ужаса, который творили немцы и их европейские подручные на территории Советского Союза против советского народа.







Как бы совеременным нацистам и глобалистам хотелось, чтобы мы покаялись за "ватных" дедов – прадедов своих, посмевших сломать шею фашистам, в то время как Европа под них легла, расслабилась и удовольствие получала, отрабатывая оное не только на заводах рейха, но и массовым пополнением гитлеровских войск на Восточном фронте. И нужно было ей, удовлетворенной, освобождение от фашистов?

«Правильно» обученных «кацами» внуков – правнуков этих «глупых» солдат, не обеспечивших своим потомкам баварское пиво с сосисками (часть унтерменшей «высшая раса» могла сберечь для сбора зерна и кедровых орехов, пока предки зеленских-гордонов поголовно бы пошли на абажюры), посылают в Берлин каяться за «ватников», не пустивших немцев, венгров, румын, финнов, голландцев, бельгийцев, французов, норвежцев, датчан, чехословаков, поляков, итальянцев, хорватов, испанцев, прибалтов, галицких рогулей и прочих «демократизаторов, войны не желавших», к Волге и далее к нефтеносным Баку с Уренгоями.







"коли с Уренгоя" в рейхстаге/бундестаге

Интересно, а сколько европейцев извинилось за геноцид русских в Думе? Риторика…

Но мы молчать и забывать не будем, не станем предавать наших предков. Тема истории Второй мировой войны постоянно будет выводить всех добросовестных исследователей на историю сотрудничества европейских стран с Третьим рейхом, участия их народов в Холокосте, а их армий – в геноциде восточных славян.

То есть: поляки, прибалты, бандеровцы Украины и прочие наследники гитлеровских пособников, включая тех, кто пять (!) лет с 1939 по 1944 год не воевал с Гитлером, а ждал «с винтовкой у ноги» (как Армия Крайова) или бегал от войны по всему Ближнему Востоку (как армия Андерса) – добьются того, что желая присосаться к русским деньгам, получат «обратку» – запустят процесс «реституции» против самих себя, любимых. И будут, подобно Германии, десятилетиями платить, но уже не только евреям, русским тоже.

Необходимо в качестве урока на будущее спросить по полной с европейских наследников нацистов и их пособников за геноцид русского народа во времена Второй мировой войны.

Потому что уже доказано: в результате общеевропейской агрессии именно русские люди понесли наибольшие потери во Второй мировой войне. Они же, основном, и сломали шею европейскому фашизму: более 4/5 своих потерь Третий рейх с его «шавками» понесли именно на Восточном фронте. Именно там пали наиболее боеспособные, а не тыловые части нацистов (или поспешившие в добровольный плен к западным союзникам).







Венгры радуются, что добежали на сдачу к американцам (в некоторых советских частях их в плен не брали за жестокость по отношению к мирным жителям СССР)

Разумеется, наши враги хотят украсть нашу Победу, мечтают, что у нас вырастут миллионы «коль из уренгоя» и туземных нацистов из различных племен «унтерменшей», которые перегрызутся между собой, облегчая «высшей расе» окончательное решение русского вопроса.







Западная пропаганда принесла к нам не только поп-культуру и секс-революцию (включая все возможные формы извращений и дегенератства). Она же (9/10 мировых масс-медиа) принесла и свое видение истории. Истории, в которой от правды, фактически НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ.







А правда на этом снимке – на нем это именно те, кто сломал шею европейским фашистам и возвращается домой с Великой Победой.

Зато подавляющее большинство жителей Америки и Европы, уверено, что главную роль во Второй мировой войне сыграли США ("Голливуд не врет"), которые, как считают многие, воевали тогда не только с Германией, но и с СССР.



Чему удивляться, если треть (!!!) японских школьников уверены, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз, а многие жители Гамбурга и Дрездена думают, что это советская авиация сровняла их города с землей вместе с сотнями тысяч мирных жителей.







Дрезден после американской бомбардировки

Еще несколько фильмов/мультфильмов/компьютерных игр на эту тему – и во всем этом (при нашем молчании) уверятся и наши подростки. «Кто не помнит свое прошлое – тот потеряет своё будущее». Народ, который забыл свою историю, обречён на гибель и забвение.

Хныкающие и скулящие в немецком парламенте «коли из Уренгоя» множатся в российском инфопространстве. Что уж вспоминать теперь про Украину, чьими официальными «героями» стали абверовец Бандера и эсесовец Шухевич? Но вспоминать необходимо. Это Шухевич писал, что если от населения Украины останется половина то «ничего страшного». Нет, уже осталась половина, и уже страшно для тех, чей мозг пропагандистской «кастрюлей» не закрыт.

Но ведь еще самое страшное впереди – впереди «окончательное решение русского вопроса» (в начале окраинной части русского народа).

Чтобы выжить и обеспечить будущее своих детей всем нам необходимо помнить: именно наши с вами отцы, деды и прадеды положили на алтарь Великой Победы с фашистскими режимами людоедской Европы свои драгоценные жизни. Защитить их память, память об их Великой Победе над фашизмом – наш святой долг.







Но что мы можем противопоставить лживой западной пропаганде? Нашу русскую правду. Правду о Великой войне и Великой Победе, правду о том, как Европа в сороковых годах 20 века соучаствовала в геноциде нашего народа.

Так как наше слово и дело правые – Победа вновь будет за нами!

Константин Одессит