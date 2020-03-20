Вина Европы в геноциде русского народа (ч. 2/4)

Посмотрите на эти фото, вглядитесь в глаза того поколения – глаза людей, положивших свои жизни, здоровье, судьбу для Великой Победы над европейской агрессией фашистов, вторжением предыдущих "евроинтеграторов", несших геноцид нашему народу , глаза тех, кто спас всех нас. "Этот взгляд словно Высший суд…"

…Как при всех этих условиях наши предки смогли выстоять и победить объединенную Гитлером Европу – для нашего поколения уже загадка . А последующие, боюсь, вообще в это не поверят. Тем более, что на это неверие уже вовсю и давно работает вся западная и прозападная пропаганда.





Пограничники заставы Лопатина (командир в центре) – "Бреста" Львовской области, противостоявшей фашистам 11 дней.







Я. Гордиенко

Письмо за 3 дня до казни семнадцатилетнего одесского подпольщика, с августа 1941 г. разведчика партизанского отряда Молодцова (Бадаева), действовшего из катакомб, Я. Гордиенко:

«Дорогие родители! Пишу вам последнюю свою записку. 27-VII- 42 г. исполнилось ровно месяц со дня зачтения приговора. Мой срок истекает, и я, может быть, не доживу до следующей передачи. Помилования я не жду. Эти турки отлично знают, что я из себя представляю (это благодаря провокаторам). На следствии я вел себя спокойно. Я отнекивался. Меня повели бить. Три раза водили и били на протяжении 4–5 часов. В половине четвертого кончили бить.



За это время я три раза терял память и один раз представился, что потерял сознание… Кто вообще был в моей группе, те гуляют на воле. Никакие пытки не вырвали их фамилий. Я водил ребят на дело. Я собирал сведения. Я собирался взорвать дом, где были немцы (рядом с д. Красной Армии, новый дом). Но мне помешал старик. Эта собака меня боялась. Он знал, что у меня не дрогнет рука, поднятая на провокатора.



От моей руки уже погиб один провокатор. Жаль, что я не успел развернуться…Я рассчитывал на побег. Но здесь пару дней тому назад уголовные собирались сделать побег, и их зашухерили. Они только нагадили. Сейчас нет возможности бежать, а времени осталось очень мало.



Вы не унывайте. Саша Хорошенко поклялся мне, что, если будет на воле, он вас не оставит в беде. Можете быть уверены, что он будет на свободе. У него есть время, и он подберет нужный момент улизнуть из тюрьмы. Наше дело все равно победит. Советы этой зимой стряхнут с нашей земли немцев и «освободителей» – мамалыжников. За кровь партизан, расстрелянных турками, они ответят в тысячу раз больше. Мне только больно, что в такую минуту я не могу помочь моим друзьям по духу… Но мы все очутились в разных концах. Я приговорен к расстрелу, Вова, Миша и Абраша эвакуировались.



Эх! Славные были ребята! Может быть, кого-нибудь встретите. Прощайте, дорогие. Пусть батька выздоравливает. Это я хочу. Прошу только не забыть про нас и отомстить провокаторам. Передайте привет Лене. Целую вас всех крепко, крепко. Не падайте духом. Крепитесь. Привет всем родным. Победа будет за нами! 27.VII. 42 года. Яша»

Тогда нацисты убили семнадцатилетнего одесского комсомольца Яшу Гордиенко, 2 мая 2014 года – семнадцатилетнего одесского комсомольца Вадима Папуру. Что изменилось?







Прадед убитого "куликовца" В.Папуры







Танкист Н.Смирнов







Комбат Утвенко, 20 армия, июль 1941 г.







Весельчак-артиллерист







Герои Советского Союза брат и сестра Космодемьянские: Зою казнили в 1941 под Москвой, Александр пал менее чем за месяц до Победы в Восточной Пруссии







Балтийский старшина морской пехоты Грановский, фото 31.08.1941 г., погиб 02.02. 1944 г.





Актриса Софья Аверичева, доброволец, разведчик, после ранения – автоматчик







В.П.Пономарев





Танкист Суминов с невестой Анастасией перед отправкой на фронт





Мл. сержант Солдатенко Василий, Севастополь 21.03.1942



Н. Карабулин за месяц до гибели (1943 год)





Девятнадцатилетний Виктор Голубков, погиб в 1944 г.





Василий Мартехов. Родился в русской эмигрантской семье в США. На фронтах ВОВ с июля 1941 года, участник Сталинградской битвы, погиб на Курской дуге в неравном бою с несколькими танками противника. Его экипаж уничтожил 14 танков, несколько самолетов (после прорыва на аэродром станции Морозовка), 22 орудия, 19 минометов, 16 автомобилей, 7 пулеметных точек, более 800 солдат и офицеров вермахта.





Разведчик Алексей Фролченко







Фронтовые бомбардировщики на Пе-2





Комбат А.В. Рогозин, чей танковый батальон с минимальными потерями взял сильно укрепленный берлинский вокзал





Дважды герой Советского Союза в 23 года Мыхлик В.И.





Таежный охотник эвенк Номоконов, ликвидировавший 367 нацистов, включая генерала





Танкисты Александра и Иван Бойко





Дважды герой Советского Союза А.Родимцев, воевал в Испании, прошел всю ВОВ, командир легендарной 87 (13 гвардейской) дивизии, спасшей Сталинград







Мирошниченко А.Д.







Старшие сержанты – противотанковые артиллеристы







Асы







Семнадцатилетний Иван Кузнецов







"Ночные ведьмы"







Связист Иван Рулев







Пехотинец Мельник Г.П.







Обычная, но редкая (миллионы семей были убиты, разрушены или не встретились) послевоенная семья

Пока мы помним историю и цену Великой Победы – напомним «забывшим»: на стороне Германии в войне против СССР воевали войска: Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии, Словакии, Хорватии. Кроме того, за вермахт против СССР сражались добровольческие подразделения: испанцев, бельгийцев, голландцев, французов, датчан, норвежцев, шведов, поляков, словаков, даже цыган и евреев (последние два народа уничтожались в первую очередь, но погибать за Рейх на фронте их выродкам не запрещалось).

А что с «гордыми ляхами»? Из них около полумиллиона (!!!) сражалось за Германию.

Это были добровольцы, из которых лично Гиммлер разрешил даже формировать польские подразделения СС. Подобные украинским, прибалтийским, французским и всем прочим. Какие там планы польш-украин под немцами рисовались в «кастрюлях унтерменшей», как они там между собой в галициях-волынях «разбирались», Гиммлера и прочих немецких нацистов до победы над СССР мало интересовало, а вот после триумфа Рейха немцы бы «жизненное пространство» от всего этого «биомусора» для себя мигом «очистили». И это не предположение, а доказанная тысячами документов и свидетельств правда.

Текст присяги польских эсесовцев гласил: «Клянусь перед Богом этой священной клятвой, что в борьбе за будущее Европы в рядах немецкого вермахта я буду абсолютно послушным верховному командующему Адольфу Гитлеру, и как смелый солдат я готов в любое время посвятить силы для выполнения этой присяги…».







Поэтому можно считать, что у 2-3 миллионов человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте. Они и сейчас ненавидят русских, сломавших планы их прямых и духовных предков.

Истеря о «пакте Молотова-Риббентропа», поляки напрочь «забывают» и о на пятилетку более раннем пакте «Гитлера-Пилсудского», и о соучастии поляков в гитлеровском разделе Чехословакии, и о своем рьяном соучастии в холокосте (им тут конкуренты лишь бандеровцы и прочие украинские «галицаи»), и об этом польском полумиллионе на Восточном фронте. Пока «Армия крайова» пять лет (!!!) с 1939 по 1944 год ждала «с винтовкой у ноги» чья возьмет, а «Армия Сандерса» все это время бегала от войны по всему Ближнему Востоку, эти «пшеки» как раз воевали. Вот только на чьей стороне – Варшава молчит «аки рыба об лед».







Так что тогда, как и сейчас, Европа была объединена в «Дранг нах Остен».

На нашу Отчизну, помимо вермахта, шли армии с ресурсами всех стран континентальной Европы, включая легионы и десятки тысяч добровольцев – эсэсовцев «оккупированной» Франции, у Гудериана же каждый второй водитель танка был наш «славянский брат» – чех, Дания с Испанией послали своих «освободителей» даже без объявления войны Советскому Союзу, тысячи «активистов» из «нейтральной» Швейцарии маршировали с гитлеровцами на Восток.

Хотя доля немцев в вермахте была выше доли французов в наполеоновской армаде предыдущих «евроинтеграторов», в армии Гитлера на Восточном фронте воевали 1 800 000 тысяч человек со всей Европы. Лишь элитные войска гитлеровской Германии, войска СС, приняли в свои ряды 400 тысяч добровольцев из других стран.

Немцы сформировали из европейских добровольцев 59 дивизий, 23 бригады и несколько национальных полков и легионов. Это такие дивизии как «Валония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денемарк», «Гембез», «Лангемарк», «Нордланд», «Нидерланды», «Шарлемань». Европейцы служили добровольцами не только в своих национальных, но и в немецких дивизиях.

В целом, вся континентальная Европа, почти все европейцы шли против «лапотной» России, только-только восстановившейся после Гражданской войны.

Несмотря на явное преимущество европейских «цивилизаторов – евроинтеграторов» три четверти века назад наши предки Западу «весь кайф обломали» в гитлеровской «постели». И нет там (как и в западных колониях, чьи «герои» –бандеры/шухевичи и прочие гитлеровские «шестерки») Дня Победы – есть день скорби (по уничтоженным нашими предками нацистам) и примирения (с нацистами сегодняшними).







Огромные потери народов СССР в войне с гитлеровской Европой связаны не только с тем, что им – «ватникам», фактически сражавшимся три года в одиночку с целым Европейским континентом, противостояла куда более «развитая цивилизация». Огромные потери, две три которых – гражданское население оккупированных предыдущими (по отношению к Евромайдану) «евроцивилизаторами» славянских/русских республик, – связаны в основном с политикой геноцида русских.

Геноцида, проводившегося в первой половине сороковых годов гитлеровской Европой при помощи местных «галицаев», бандеровцев, власовцев и прочих коллаборционистов и который продолжен сейчас на постмайданной Украине. Только главная форма геноцида сменилась – теперь не физическое уничтожение, а создание невыносимых жизненных условий, вынуждающих миллионы «заробитчан» (гастарбайтеров = остарбайтеров) покидать Родину и тем «освобождать жизненное пространство».

А тогда гитлеровские европейцы проводили в оккупированных советских областях политику «выжженной земли», активно уничтожая «русских недочеловеков».

Не только военнопленных, коммунистов, комиссаров, но и в массовом порядке гражданское население. В том числе вывозя на работу в Германию. С Родины было угнано тогда более 5 миллионов человек (сейчас только украинcких гастарбайтеров = остарбайтеров в Европе больше).

На Западе и среди либеральных выродков России давно, методично и планомерно распространяется миф, что фашистская Германия совершила нападение на СССР для того, чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы со стороны Советского Союза. В 1941 году нацистская пропаганда рассказывала европейцам про «освободительную операцию сил вермахта с союзниками, которая должна уничтожить коммунистическую диктатуру и вернуть Россию на "путь развития цивилизованных стран". Тем более, что "Сталин сам замышлял напасть на миролюбивых немцев".







По этой нацистской версии: «надежда на освобождение русского народа с новой силой вспыхнула 22 июня 1941 года, когда немецкие войска, не объявляя войны, перешли границу Советского Союза, и принесли на Русскую землю свободу от "жидовско-большевистского порабощения".

Но геббельсовская агитация не договаривала (жидобандерчик Борька Филатов с его "обещайте мразям что угодно, а вешать мы их будем потом" знал у кого учиться), что «освобождать» Россию будут не только от коммунистического режима, но и от любой другой власти, независимой от Третьего Рейха. А главное – от значительной части населения, потому что 190 миллионов рабов Германии были не нужны.

Рейху хватило бы и десятой части, лишних он планировал заморить голодом или убить, в том числе реально (а не фигурально) «пустить на мыло, сжечь в печах для получения удобрения».

В реалиях оказалось, что немцы и их «шестерки» вместо обещанной свободы с упоением истребляли советских (в большинстве русских) людей. За европейскими «цивилизаторами» на нашей земле оставались только качающиеся на виселицах трупы, разрушенные дотла города и селения, а так же рвы, заваленные трупами.

























Поистине людоедским документом нацистской Германии стал генеральный план «Ост», план порабощения и уничтожения народов СССР, на завоеванных рейхом (объединенной Гитлером Европой) территориях.







Согласно фашистским планам после разгрома СССР предусматривалось в течение 25–30 лет уничтожить и депортировать 80–85% населения из России, 85% из Литвы, 65% из Украины (там предполагалось оставить большое количество сельскохозяйственных батраков), 75% из Белоруссии и по 50% жителей из Латвии и Эстонии.







На пространстве, подлежащем немецкой колонизации, должно было проживать по их подсчётам 45 миллиона человек в качестве рабов. Не менее 31 миллиона из них, кто останется живой, предполагалось выселить в Сибирь на дальнейшую «утилизацию». «Генеральный план Ост» представлял собой тщательно спланированный план геноцида рас и народов, в первую очередь – русского народа (всех восточных славян) и евреев. В европейском плане речь шла о повсеместном изгнании и умерщвлении местного населения и заселении немецким крестьянством территорий европейской части СССР.







Среди тех, кто подходил для «онемечивания» или расового «обновления» в соответствии с критериями «нордического типа», были литовцы, эстонцы и латыши. Представители этих народов нужны были для того, чтобы с их помощью осуществлять управление обширными территориями на Востоке. Прибалтийцы подходили на эту роль как никто, потому что они «воспитывались в европейском духе и усвоили по меньшей мере основные понятия европейской культуры». Немцы представляли черты характера прибалтов как преданных и педантичных исполнителей самой грязной работы по уничтожению «излишков» русского населения и исполнения «охранных функций» на Востоке.

В предвоенные годы педантичные немцы, собираясь "освобождать русских от власти жидовствующих большевиков", подготовили несколько уникальных в своём роде проектов геноцида, не имеющих прецедентов в истории человечества. Проектов, которые предусматривали особо изощрённые способы порабощения и уничтожения десятков миллионов жителей европейской части СССР.







Новоград-Волынский, женщины перед расстрелом

Если «Генеральный план Ост» определял границы конкретных областей колонизации на территории бывшего Советского Союза, то в плане «der Backe-Plan» ( Герберта Эрнста Бакке, статс секретаря имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, уроженца города Батуми Российской империи) предусматривалось истребление русского населения голодом.

Важным дополнением плана голода является протокол заседания государственных секретарей. В этом документе, который отражает намерения ряда высокопоставленных должностных лиц и старших офицеров вермахта, в частности говорится: «Война может быть продолжена, только если вермахт на третьем году войны будет полностью обеспечиваться продовольствием из России… При этом, безусловно, десятки миллионов людей умрут с голода, если мы заберём из страны всё для нас необходимое» .

Из двенадцати приказов статс-секретаря Герберта Бакке по поведению немцев на Востоке от 1 июня 1941 года, следовало, что «лучше ошибочное решение, чем отсутствие решения» со стороны солдат вермахта в их действиях в России. Бакке спроектировал радикальную «стратегию» голода, направленную против гражданского населения на оккупированных советских территориях.







Этот план был одобрен и утверждён политическим и военным руководством Третьего рейха. Согласно нему предполагалась большая смертность среди населения Советского Союза, в количестве десятков миллионов смертей уже в течение первого года немецкой оккупации. Осуществление в жизнь немцами плана Бакке привёло к массовой гибели гражданского населения и советских военнопленных на территории СССР, которые почти не получали питания.

Всего в результате реализации геноцидного плана на оккупированной территории погибло от голода 4,2 миллиона советских граждан.

Способы осуществления Европой геноцида русских в первой половине 40-х годов 20 века.

1) Военные потери советского народа (состоявшего почти на 80% по переписи 1939 года из восточных славян, то есть из русских) на фронтах и в плену.





























Пограничники одной из застав под Брестом перед расстрелом. 23 июня 1941 года.













Расстрелы, нечеловеческие условия содержания советских военнопленных, лишение их питания и непосильные каторжные работы приводили к массовой гибели.







Два выживших в бою красноармейца перед расстрелом (Кольский полуостров)







Арийские мародеры

В то время как большинство немецких военнопленных вернулось в «фатерлянд» (несмотря на извинения современных «коль с уренгоя»), подавляющее большинство советских было уничтожено («колям» и прочим либероидным выродкам до них дела нет). Над советскими/русскими нацисты массово издевались в лагерях для военнопленных, которые превратились в настоящие «фабрики смерти» для миллионов людей.

Советским военнопленным в 1941 году была установлена норма питания около 900 ккал в сутки, что составляло почти вдвое меньше необходимой для выживания нормы. Это приводило к необратимой дистрофии и гибели человека от голода в течение нескольких месяцев. Таким образом, лагеря для советских военнопленных на территории Советского Союза в первую половину войны были такими же лагерями уничтожения как и лагеря для евреев.

Всего в немецких лагерях погибло, в первую очередь от голода, более трёх миллионов советских военнопленных.

А в это же время сытая Европа штамповала за заработную плату боеприпасы и военную технику для войны против СССР, чтобы истребленных советских людей (в основном русских) стало еще больше.





Трупы замученных европейцами пленных красноармейцев







Красноармейцы, распятые на ограде фашистского лагеря для военнопленных. Август 1941-го года.

Вопреки либероидному мифу про «завалили трупами», потери на фронтах народов СССР и Третьего рейха с его сателлитами сопоставимы: примерно по 8, 5 – 9 млн. у СССР и у рейха с союзниками (у последних без учета потерь полицаев и коллаборантов оккупированных советских территорий, «народного» немецкого ополчения и прочих вспомогательных нацистских формирований Европы).













Вот интересно: если бы Красная Армия действовала по принципу "око за око" и вела себя в Европе так же, как европейцы в СССР, к примеру, казня по 100 заложников за каждого убитого солдата – "либерастня" бы тоже заявляла, что немцы "воевать не умели и завалили сввоими трупами" Советский Союз? Вот только наши предки фашистами не были, им до европейцев далеко было…





Константин Одессит