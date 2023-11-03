Издание The Ekonomist опубликовало статью главкома ВСУ Залужного. Украинский многозвездный генерал огласил тот исход прокси-агрессии НАТО против России, который для здравомыслящих военных и политиков на Западе был очевиден давно: Россию победить невозможно. Вменяемые западники поняли это, если и не сразу после начала нашей СВО, то, как минимум, по результатам «Бахмутской мясорубки», когда в сражении с русской армией за г. Артемовск (август 2022 г.- май 2023 г.) ВСУ потеряли больше 50 тыс. убитыми и пропавшими без вести, а также 120 тыс. раненными.

В Бахмуте было уничтожено больше 100 танков, не менее 200 орудий и реактивных систем залпового огня, более 1000 бронетранспортёров и бронеавтомобилей. В общей сложности ВСУ потеряли в Бахмуте три ударных армейских корпуса. Это поражение сопоставимо с падением Мариуполя в мае 2022 г., когда потери ВСУ за один день боев достигали иногда четырех тыс. человек, а в целом составили более 25 тыс. Зеленский клялся отстоять Бахмут, но — не получилось, да и не могло получиться, несмотря на помощь всего НАТО. Выдрессированные альянсом украинские войска столкнулись с русской/советской военной школой и потерпели поражение.

«Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, то четырех месяцев должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно», — констатировал украинский полководец. А вместо этого, отмечает издание, «он наблюдал, как его войска и техника застревали на минных полях на подступах к Бахмуту, как его технику, поставленную с Запада, расстреливала российская артиллерия и беспилотники». Притом что, по словам, Залужного, планировалось, что ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонительные рубежи. В общем, НАТО со всей его военной машиной виновата. При том что численное преимущество украинской стороны над нашей было 7-ми и даже 10-кратное, и против наших войск яростно сражались отборные части ВСУ, подготовленные и оснащенные альянсом. Их бросали в бой как дрова в печку.

Сегодня ситуация изменилась радикально. Главнокомандующий ВСУ Залужный вынужден мобилизовать последние резервы, пишет польское издание Mysl Polska. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

По мнению авторов публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. По данным западных СМИ, в плен русским сдалось более 10 тыс. украинских военнослужащих. Но Залужный пытается нивелировать положение сторон, утверждая, что ситуация на украинских фронтах зашла в тупик, и ни одна из сторон не может добиться существенного прогресса. Ложь, конечно, но раньше он вообще заявлял, что пройдет парадом по Красной площади. Похоже, спеси у него поубавилось. И есть от чего.

В российском экспертном сообществе отмечают, что выбранная нашим военным руководством тактика помогла войскам не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед. «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», — сказал Александр Артамонов, известный военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО. По его словам, «в настоящий момент инициатива в конфликте принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам, прежде всего, просчетам украинского командования, что привело «к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ». Заметим, что при должной подготовке ВС РФ вполне способны начать наступление, которое будет происходить на фоне ослабления ВСУ. Нашего наступления ждут и боятся как в Киеве, так и в натовских столицах.

Но чтобы выглядеть «красивше», Залужный рассказывает о том, какие огромные потери понесли российские ВВС. «Мы уничтожили более 550 их систем ПВО, но они сохраняют значительное превосходство над нами и продолжают строить новые ударные эскадрильи. Это преимущество затрудняет наше продвижение вперед. Российские системы ПВО все чаще мешают полетам наших самолетов», — заявил он. Залужный признал и отличную работу российских БПЛА, которые взяли на себя значительную часть функций пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов. И здесь он сказал почти правду. По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, однако это приводит их лишь к еще большим потерям, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО. Российские войска при этом продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.

Шойгу указал также на эффективную работу сил ПВО, которые уничтожили за месяц более 1400 средств воздушного нападения, включая 37 самолетов и 6 (шесть) оперативно-тактических ракет ATACMS. Потери личного состава ВСУ за период украинского контрнаступления превысили 90 тыс. чел.

Как сообщает корреспондент крайне русофобского издания Bild отпетый русофоб Репке, российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона». Это, в свою очередь, представляет серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, что повлекло за собой провал контрнаступления ВСУ. Что же это за хваленая такая техника, что не сможет ничего преодолеть в бою? Для парадов, что ли? Но важно другое: Репке вынужден был признать, что «контрнаступ» ВСУ потерпел крах.

«Это была моя ошибка», — признался Залужный и тут же перевел стрелки в обратную сторону. «Россия потеряла, по меньшей мере, 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Но не в России, где жизнь стоит дешево и где Путин ориентируется на Первую и Вторую мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей», — говорит главком ВСУ. А это ничего, что потери российской и украинской сторон соотносятся как 1: 7 (8)? Даже по западным лукавым оценкам ВСУ потеряли не менее 500 тыс. чел. А на Первую и Вторую мировые войны ориентируются как раз киевские власти, в том числе военные. На Западе, кстати, тоже.

«Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — сказал Залужный британскому журналу «Экономист», который является одним из главных рупоров антироссийской пропаганды Запада. Из далеких времен и следующее утверждение украинского генерала: «Угроза перехода к позиционной войне — это серьезный вызов для Украины. Затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал».

Впечатление такое, что Залужный хочет идти вперед, но с головой, повернутой назад. Он, например, заявляет о необходимости наращивания людских резервов. И отмечает, что в законодательстве «есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей». При этом признается, что его надежды остановить Россию, обескровив ее войска, не сбылись. И как бы посыпает голову пеплом своих убитых солдат. Правда, о пепле погибших украинских солдат сегодня можно говорить с большой натяжкой. По рекомендации западных спонсоров трупы украинцев закладываются в специальные мешки, которые растворяются в земле, и закапываются в нее в качестве удобрений. Спонсоры, видите ли, оскорбились, что могилы павших солдат (с гробами) засоряют купленные ими украинские черноземы, и предложили такой вот «безотходный» метод захоронения. А начальству и хлопот меньше, и экономия на выплатах семьям, так как утилизационные мешки — безымянные, и все упакованные в них покойники автоматически становятся пропавшими без вести. Удобно и в духе универсальных западных ценностей, насаждаемых командой Ze в украинском обществе.

Проблемы на поле боя усугубляются склоками внутри политического руководства Украины. Издание TIME сообщает, например, что упрямство и убеждения Зеленского мешают его команде разработать новую стратегию в рамках конфликта. Подчеркивается, что Зеленский занимается самообманом, не замечая поражений на фронте.

Самообманом занимается все руководство страны, точнее — очковтирательством, прежде всего, для западных спонсоров, потом для собственного народа, который, по данным соцопросам, на 90% доверяет ВСУ. Это может означать, что все сказанное Залужным украинцы принимают за чистую монету. И массово идут на убой.

В то же время Залужный считает, что только новые, инновационные подходы могут снова превратить эту позиционную войну (для ВСУ!) в войну маневров. Однако, судя по всему, сам он не верит в инновационное переоснащение ВСУ за несколько месяцев. На Украине давно уничтожены все зачатки промышленности, страна практически лишилась интеллектуального потенциала. Очевидно, задача заявлений генерала убедить украинцев в том, что о быстрых победах надо забыть (нет людей, оружия и технологий, а методички НАТО оказались фикцией). При этом ситуация (не без помощи все тех же советников из альянса) катастрофическая: война зашла в тупик, и надеяться на истощение России было ошибкой. А значит, пора готовитбся к заморозке конфликта. Россию при этом как-то забыли спросить: согласится ли она на такой вариант?

Здесь надо отметить, что западные партнеры уже посадили Киев на скудный военный паек и шлют только снаряды, аптечки и прочую мелочь. На все запросы о танках, самолетах, «старлинках», ПВО ответ один: самим не хватает. Нелишне напомнить, что неудачей закончились попытки Зеленского выклянчить ПВО в аренду у некоторых европейских стран. «Нам необходимо наращивать наши локальные поля GPS – использовать наземные антенны, а не только спутники, – чтобы наши высокоточные снаряды были более точными в условиях российских помех. А нашим партнерам необходимо направлять нам более совершенное оборудование для артиллерийской разведки, способное обнаруживать российские орудия»,– указал главком ВСУ, видимо, Илону Маску.

В то же самое время американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, известного своими точными прогнозами. Сакс назвал неоспоримой невозможность «победы» Киева в противостоянии с Россией и призвал к началу переговоров.

«В украинской войне пришло „время Кронкайта“. Теперь, когда истина ясна и неоспорима, прислушаемся ли мы к совету Кронкайта относительно этой войны? Будем ли мы стремиться заключить почетный мир и спасти украинский народ от дальнейших ненужных убийств? Или мы останемся в ловушке бункера „заблуждения“ Зеленского — психологически, если не физически, — ожидая неизбежного конца?» — написал Сакс в соцсети Х. По мнению Сакса, его публикацию можно сравнить с отчетом популярного американского журналиста Уолтера Кронкайта, который в разгар войны во Вьетнаме, посетив эту страну, выступил за прекращение конфликта, из-за чего курс Вашингтона на продолжение войны лишился поддержки американцев. Ответ Маска гласил: «К сожалению, это точный анализ».

Россия выиграет войну, если США прекратят оказывать поддержку Украине, заявил министр обороны Штатов Ллойд Остин в ходе выступления в Сенате. По его словам, нынешние войны, в том числе на Украине, «определят глобальную безопасность в последующие годы», а действия Вашингтона позволят сформировать тот мир, который унаследуют дети и внуки. По его мнению, руководство РФ «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины», и Москва «вскоре одержит верх». А тем временем, пользуясь моментом, Залужный требует у Запада не только РЭБ, беспилотники, авиацию, но и средства для разминирования и далее по списку вооружений, которые Киев желает получить. И вся надежда по-прежнему на т.н. партнеров или союзников в терминологии Киева. Но на равных украинцы не могут разговаривать с ними, так как фактически те взяли по найму украинские ВС в полном составе во главе с командованием. И отношения их — это отношения господ и слуг, ландскнехтов и баронов, где принцип один: я плачу — вы умираете за мои интересы.

Именно потому вопрос финансирования становится краеугольным для продолжения или отказа от дальнейшей поддержки Западом Украины. Как пишет The Washington Post, «за 20 месяцев союзники Киева направили фонтан военной и другой помощи на сумму более 230 млрд долларов. В течение следующих 20 месяцев вероятность того, что Киев получит хоть сколько-нибудь близкую сумму, равна нулю».

Украина без поставок западного оружия сможет продержаться только неделю, сказал президент РФ Владимир Путин в рамках дискуссии на Валдайском форуме. Он обратил внимание на то, что украинская экономика стала полностью зависима от Запада, поскольку каждый месяц осуществляются многомиллиардные вложения.

По словам президента РФ, Запад требует от Киева, чтобы ВСУ переходили в наступление любой ценой, поскольку боеприпасы заканчиваются.

На Западе признают, что продолжать говорить о победе Украины на поле боя объективно сложно, так как война может затянуться на годы. И раз уж переговоры неизбежны, то лучше начать их пораньше, чтобы потом избежать позорного поражения. Залужный именно к этому и подталкивает «союзников», поскольку даже ему уже стало понятно, что победы над Россией не будет. Ситуация, по его же словам, действительно зашла в тупик. Только — не для России. По этой причине и публикация в The Ekonomist получила широкий резонанс в информпространстве.

Специально для «Столетия»

Валерий Панов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Главнокомандующий ВСУ Залужный в интервью The Economist признал, что победить Россию невозможно.

2. Планы быстрого наступления на Крым провалились, вместо этого ВСУ понесли тяжелые потери под Бахмутом.

3. Залужный констатировует, что ситуация на фронтах зашла в тупик и ни одна из сторон не может добиться существенного прогресса.

4. Признана эффективная работа российской авиации и систем ПВО.

5. Отмечены проблемы с мотивацией и дезертирством в ВСУ.

6. Подчеркнута зависимость Украины от военной помощи Запада.

7. Прогнозируется заморозка конфликта и переход к позиционной войне.

Вывод:

В целом статья констатирует провал планов быстрой победы Украины над Россией. Главнокомандующий ВСУ вынужден признать, что ситуация на фронтах зашла в тупик и дальнейшее наступление маловероятно. Это свидетельствует о серьезных проблемах ВСУ и исчерпании наступательного потенциала Украины. Таким образом, по мнению автора, скорее всего конфликт заморозится и перейдет в позиционную фазу.