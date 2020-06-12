Новости Украины и Новороссии 12 июня 2020

На сегодня самой обсуждаемой темой в ДНР стало открытие КПВВ украинской стороной и якобы отказ руководства ЛДНР обсуждать данный вопрос.

Однако всё ли так однозначно, как пытаются это представить на Украине?

В стране эпидемиологический коллапс, почти 1000 умерших от коронавируса украинцев, а они границы открывают, мол, мы хорошие, мы гражданам даём возможность к вам приехать, а вы потом делайте с прибывшими от нас возможными носителями КОВИД-19, что хотите. Стопроцентная манипуляция.

Причём забота о гражданах здесь на сто двадцать пятом месте. Главное для Украины — расшатать на ровном месте проблему с границами. Да ещё с плохо скрытым подтекстом: «Какой “Донбасс — это Россия?”», когда даже нормально въехать — выехать нельзя.

Дальше в планах расклеить листовки «Донбасс — Украина. Пора домой», а потом украсить это все спелой вишенкой — открыть, не имея к этому никаких объективных предпосылок, границы с Республиками Донбасса раньше России, хотя бы на пару недель. И всё с одной целью: показать в Минске свою нарочитую лояльность к народу Донбасса и попытаться выставить руководство Республик эдакими тиранами, совершенно не интересующимися нуждами и чаяниями собственного народа.

Далее подключаются украинские СМИ, чтобы те начали дружно трактовать как геноцид отказ ЛДНР открыть границы в ответ на открытие КПВВ Украиной, а также ограниченный выезд из ЛДНР и обратно.

И плевать, что геноцидом здесь по факту даже не пахнет. Главное — трубить на каждом углу об угнетённых несчастных «донетчанах» (как нас называют заукраинские «журналисты»).

Именно в развитие темы якобы геноцида во флешмобе #Мы_против_блокады_Пушилин_открой_границы делается акцент на том, что люди умирают от голода, не могут выехать в РФ, чтобы заработать на жизнь, а теперь не могут выехать и на Украину.

Итог. Сегодня на пунктах въезда-выезда по обе стороны собрались длинные очереди. Однако пересечь границу так никто и не смог. Кто-то скажет, что в этой проблеме виновато руководство ЛДНР.

Только вот есть в этой всей истории несколько существеннейших «НО», которые стыдливо умалчиваются украинской стороной, но которые стоит озвучить нам, жителям Республик, сделавшим свой выбор шесть лет назад.

Эти «НО» были озвучены сегодня главой ДНР Денисом Пушилиным.

Обратите внимание, Глава Республики говорит о том, что Донбасс уже несколько недель предлагает открыть гуманитарный коридор, мало того, были составлены списки граждан, в которые вошли около 400 человек, но Украина сопротивляется и умышленно обходит этот вопрос стороной на Минских переговорах.

За примером далеко ходить не нужно. На днях в процессе онлайн-переговоров по Минску, сразу же после того, как речь зашла об открытии КПВВ и организации гуманитарных коридоров, связь с украинской стороной неожиданно прервалась, в итоге переговоры были перенесены на 15 июня.

Совпадение? Случайность? Не думаем. Просто Украине нужно еще немного времени для завершения своих политических и информационно- психологических мероприятий по расшатыванию ситуации в Республиках. Они идут по четкому плану, который, правда, уже начинает терять признаки здравого смысла.

Разве есть здравый смысл в том, чтобы договариваться с подставными представителями Донецка и Луганска Казанским, Гармашем и прочими «щирыми патриотами», сбежавшими в Киев, причём задолго до начала войны на Донбассе? Как вы думаете, если Украина с ними о чем-то договорится, пункты на линии разграничения откроются? Сразу скажем — нет, ибо Донбасс этих забавных персонажей никоим образом не уполномочивал что-либо говорить, а тем более решать от его имени.

Это то же самое, как если бы сегодня Брэд Питт приехал к Ким Чен Ыну вести переговоры по проблеме ядерного оружия от имени США. Как вы думаете, какова была бы цена достигнутых с товарищем Питтом договорённостей?

В этой ситуации больше всего жаль простых граждан, ведь проблему можно было решить еще две недели назад, когда Республики Донбасса впервые предложили рассмотреть вопрос об организации гуманитарных коридоров.

Хотя есть в сложившейся ситуации и положительный момент: Донбасс в очередной раз убедится, что есть существенная разница между теми, кто реально болеет его проблемами, и теми, кому эти проблемы нужны только для одной цели — яркой публикации в международных СМИ, пары сотен лайков в соцсетях да одобрительного кивка со стороны ведущего рейтингового ток-шоу.

Читайте также: На Украине большая свара: в Киеве предрекают крах «незалежной»

Юлия Скубаева, специально для «Русской Весны»