Новости Украины и Новороссии 12 июня 2020
- 08:23 Кpымский патриотический пророк Павел Казарин.
- 08:00 Срочное открытие границ Украины с ЛДНР: грязный план Киева (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 Силовой блог Украины, или Кого притащил Киев на переговоры с ЛДНР (ФОТО).
- 01:05 Украинский депутат хочет депортировать африканцев, протестующих против расизма (ФОТО).
- Вчера 22:19 Политика недогосударства.
Кpымский патриотический пророк Павел Казарин
Вспомните его нападки на недостаточно патриотического Дорна, на артистов, чья вина в том, что они выступали в РФ и так далее. Вспомните…
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Срочное открытие границ Украины с ЛДНР: грязный план Киева (ФОТО, ВИДЕО)
На сегодня самой обсуждаемой темой в ДНР стало открытие КПВВ украинской стороной и якобы отказ руководства ЛДНР обсуждать данный вопрос.
Однако всё ли так однозначно, как пытаются это представить на Украине?
В стране эпидемиологический коллапс, почти 1000 умерших от коронавируса украинцев, а они границы открывают, мол, мы хорошие, мы гражданам даём возможность к вам приехать, а вы потом делайте с прибывшими от нас возможными носителями КОВИД-19, что хотите. Стопроцентная манипуляция.
Причём забота о гражданах здесь на сто двадцать пятом месте. Главное для Украины — расшатать на ровном месте проблему с границами. Да ещё с плохо скрытым подтекстом: «Какой “Донбасс — это Россия?”», когда даже нормально въехать — выехать нельзя.
Дальше в планах расклеить листовки «Донбасс — Украина. Пора домой», а потом украсить это все спелой вишенкой — открыть, не имея к этому никаких объективных предпосылок, границы с Республиками Донбасса раньше России, хотя бы на пару недель. И всё с одной целью: показать в Минске свою нарочитую лояльность к народу Донбасса и попытаться выставить руководство Республик эдакими тиранами, совершенно не интересующимися нуждами и чаяниями собственного народа.
Далее подключаются украинские СМИ, чтобы те начали дружно трактовать как геноцид отказ ЛДНР открыть границы в ответ на открытие КПВВ Украиной, а также ограниченный выезд из ЛДНР и обратно.
И плевать, что геноцидом здесь по факту даже не пахнет. Главное — трубить на каждом углу об угнетённых несчастных «донетчанах» (как нас называют заукраинские «журналисты»).
Именно в развитие темы якобы геноцида во флешмобе #Мы_против_блокады_Пушилин_открой_границы делается акцент на том, что люди умирают от голода, не могут выехать в РФ, чтобы заработать на жизнь, а теперь не могут выехать и на Украину.
Итог. Сегодня на пунктах въезда-выезда по обе стороны собрались длинные очереди. Однако пересечь границу так никто и не смог. Кто-то скажет, что в этой проблеме виновато руководство ЛДНР.
Только вот есть в этой всей истории несколько существеннейших «НО», которые стыдливо умалчиваются украинской стороной, но которые стоит озвучить нам, жителям Республик, сделавшим свой выбор шесть лет назад.
Эти «НО» были озвучены сегодня главой ДНР Денисом Пушилиным.
Обратите внимание, Глава Республики говорит о том, что Донбасс уже несколько недель предлагает открыть гуманитарный коридор, мало того, были составлены списки граждан, в которые вошли около 400 человек, но Украина сопротивляется и умышленно обходит этот вопрос стороной на Минских переговорах.
За примером далеко ходить не нужно. На днях в процессе онлайн-переговоров по Минску, сразу же после того, как речь зашла об открытии КПВВ и организации гуманитарных коридоров, связь с украинской стороной неожиданно прервалась, в итоге переговоры были перенесены на 15 июня.
Совпадение? Случайность? Не думаем. Просто Украине нужно еще немного времени для завершения своих политических и информационно- психологических мероприятий по расшатыванию ситуации в Республиках. Они идут по четкому плану, который, правда, уже начинает терять признаки здравого смысла.
Разве есть здравый смысл в том, чтобы договариваться с подставными представителями Донецка и Луганска Казанским, Гармашем и прочими «щирыми патриотами», сбежавшими в Киев, причём задолго до начала войны на Донбассе? Как вы думаете, если Украина с ними о чем-то договорится, пункты на линии разграничения откроются? Сразу скажем — нет, ибо Донбасс этих забавных персонажей никоим образом не уполномочивал что-либо говорить, а тем более решать от его имени.
Это то же самое, как если бы сегодня Брэд Питт приехал к Ким Чен Ыну вести переговоры по проблеме ядерного оружия от имени США. Как вы думаете, какова была бы цена достигнутых с товарищем Питтом договорённостей?
В этой ситуации больше всего жаль простых граждан, ведь проблему можно было решить еще две недели назад, когда Республики Донбасса впервые предложили рассмотреть вопрос об организации гуманитарных коридоров.
Хотя есть в сложившейся ситуации и положительный момент: Донбасс в очередной раз убедится, что есть существенная разница между теми, кто реально болеет его проблемами, и теми, кому эти проблемы нужны только для одной цели — яркой публикации в международных СМИ, пары сотен лайков в соцсетях да одобрительного кивка со стороны ведущего рейтингового ток-шоу.
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Юлия Скубаева, специально для «Русской Весны»
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Силовой блог Украины, или Кого притащил Киев на переговоры с ЛДНР (ФОТО)
Украинская делегация 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) из числа вынужденных переселенцев.
Собственно, Украину можно бы и похвалить — т. к. глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе брифинга 7 мая заявил, что Киев не желает вести переговоры с властями ЛДНР и намерен пригласить для участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переселенцев из Донбасса, проживающих на подконтрольной Украине территории.
Точно также высказывался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — и, конечно же, самый главный по «тарелочкам» (т. е. по переговорчикам) вице-премьер, он же «министр-реинтегратор» Алексей Резников.
К примеру, 18 мая пан Резников, помимо «переселенцев», вознамерился пригласить в ТКГ всех желающих депутатов Верховной Рады Украины — а затем еще и сбежавшего бывшедонецкого мэра Александра Лукьянченко.
Так что 9 июня свершилось чудо: пацан сказал — пацан сделал. В смысле, в кои-то веки Украина наконец-то выполнила своё обещание!
Однако кого же пригласил официальный Киев «на поговорить» в Трехстороннюю контактную группу под видом «переселенцев»?
А т. н. «донецких» в политической группе ТКГ представляли… журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.
А вот почему именно журналистов и кто они на самом деле, давайте разбираться…
Денис Казанский — личность на Донбассе известная.
Выпускник Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского периода президентства Ющенко, молодой, но амбициозный парнишка не смог (или не захотел) встраиваться в экономическую жизнь промышленного региона — и сразу заявил о себе как проукраинский активист. Во времена Ющенко в 2006 г. это было модно.
В этот же период Казанский стал активно публиковать свои блогерские материалы в ЖЖ под ником Frankensstein — и при этом нещадно критиковал Партию регионов и коммунистов.
А уже в 2012 г. блогера Дениса Казанского майданная партия «Удар» выдвинула на пост мэра Енакиево — собственно, этим Денис и «засветился» в политических кругах.
На выборах молодого неотесанного выскочку местные бонзы из Партии регионов, естественно, обломали…
А вот дальше… А вот дальше начинаются прямо-таки чудеса!
14 ноября 2014 г. глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире телевизионного ток-шоу «Черное зеркало» предложил Денису Казанскому… руководящий пост в своем ведомстве!
Стоп-стоп-стоп…. Только вдумайтесь в это — глава спецслужбы предлагает какому-то молодому человеку занять руководящий пост в своем ведомстве. Это означает только одно — этот молодой человек является для СБУ давно проверенным и очень надежным кадром!
Или, по-другому, сексотом — т. е. секретным сотрудником.
Возникает вопрос — а когда же именно Денис Казанский успел связаться с СБУ? Ответ прост — в студенческие годы…
Так кого притащил официальный Киев на переговоры в ТКГ? Сексота СБУ!
Теперь давайте с Сергеем Гармашем разберемся.
Этот персонаж родился также на Донбассе — но вот образование получил уже в Киеве, где окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
И — о чудо! — в 1996–2004 годах Гармаш работал собственным корреспондентом «Радио Свобода» в Донецкой области.
Еще раз — в середине 90-х годов с нищенской средней зарплатой по Украине в 20–50 долларов США местный парнишка работал… в американской компании! С зарплатой, естественно, побольше, нежели средняя по Украине…
А затем Гармашу, как проверенному надежному кадру, с 2004 г. поручили возглавить интернет-издание «ОстроВ», в должности главного редактора которого Сергей Гармаш работает и поныне…
Снова-таки возникает вопрос — а за что же такое неожиданное счастье привалило этому молодому дарованию?
Ответ также прост — да за всё то же, что и с Казанским — за сотрудничество с СБУ…
А если учесть, что Валентин Наливайченко был сам завербован ЦРУ, и этим же разведуправлением из США курируется тот самый международный медиа-ресурс «Радио Свобода», то получаем картинку еще более веселую — выходит, что Казанский и Гармаш не только являются внештатными сотрудниками СБУ, но и агентами ЦРУ.
Как говорится, картина маслом…
И поэтому вполне естественно, что оба эти красавца — Казанский и Гармаш — дёрнули из охваченного народным восстанием Донбасса в Киев еще весной 2014 г.
Потому как четко знали, чем им грозит «разговор по душам» с обозленными русским патриотами, которых они беззастенчиво обливали грязью многие годы.
Так что если вкратце резюмировать, то получим, что на переговоры в Трехстороннюю контактную группу официальный Киев притащил никаких не «переселенцев» с Донбасса — а самых настоящих матерых сотрудников СБУ с умопомрачительной служебной биографией, да еще и по совместительству агентов ЦРУ.
При этом СМИ обоих красавцев почему-то скромно называют то «блогерами», то «журналистами».
Только на поверку выходит, что практически все украинские т. н. «журналисты» давным-давно являются бойцами «невидимого фронта». И примеров тому — масса.
Дмитрий Гордон, так сказать, «надежа и опора» украинской тележурналистики, после скандального интервью с Игорем Стрелковым и угроз со стороны украинских националистов, моментально разверещался на всю Украину, что все его действия… были согласованы с СБУ!
Вот и ответ — кем на самом деле также является Дмитрий Гордон. Тоже сексотом СБУ.
И если взять и слегка — даже просто слегка — перетряхнуть биографии всех ныне известных светил украинской журналистики, на свет Божий вылезут рога и копыта одной из самых мрачных спецслужб современности — СБУ…
Собственно, вывод прост, как пять копеек — никакой так называемой «свободной украинской журналистики» нет и в помине! А есть давно проверенные кадры из внештатных сотрудников СБУ.
Поэтому и День блогера на Украине уже впору отмечать не 14 июня — а перенести его на 20 сентября, когда отмечает свой профессиональный праздник та самая «избушка». По крайней мере, так будет честнее…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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Украинский депутат хочет депортировать африканцев, протестующих против расизма (ФОТО)
Утром 11 июня на улице Черновола в Тернополе прошла акция нескольких чернокожих, которые вышли с антирасистскими плакатами и сделали несколько снимков. На событие агрессивно отреагировал депутат Тернопольского районного совета от неонацистской «Свободы» Владимир Бобко, предложив депортировать протестующих.
«Я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал.
Так или иначе, я требую у полиции Украины и Службы безопасности Украины установить всех лиц, причастных к акции, которая имела место сегодня утром на ул Черновола в г. Тернополе, и депортировать их за пределы Украины», — написал он.
В комментариях к публикации некоторые комментаторы утверждают, что фотосессию проводили для порталов со стоковыми фото, другие возмущаются термину «провокаторы» и напоминают, как украинцы за границей массово выражали свою поддержку согражданам подобным образом, когда в Киеве начался Майдан, а позднее и война.
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Политика недогосударства
Интересно, Зеленский реально думает, что его рейтинг растет?
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