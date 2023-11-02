Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил тревогу по поводу растущего числа детских смертей в секторе Газа на фоне продолжающихся непрекращающихся бомбардировок осажденного палестинского анклава.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сообщил на брифинге ООН в швейцарском городе Женева 26 октября, что дети в секторе Газа умирают не только из-за авиаударов, но и из-за отсутствия необходимой медицинской помощи.

«Поразительно, но это число значительно возрастает с каждым днем», — предупредил Элдер, отметив, что сектор Газа «стал кладбищем детей».

Он предупредил, что более 1 миллиона детей в Газе столкнулись с серьезным водным кризисом, поскольку ежедневная подача воды в Газе составляет 5 процентов от ее производственной мощности.

«Таким образом, детская смертность от обезвоживания, особенно младенческая смертность от обезвоживания, представляет собой растущую угрозу», — сказал он.

Коллега Элдера из ВОЗ Кристиан Линдмайер предупреждает о «неминуемой катастрофе общественного здравоохранения» в этом районе из-за «массового перемещения, перенаселенности (и) повреждения инфраструктуры водоснабжения и канализации».

Израильская блокада сектора также лишила Газу поставок топлива, электричества и воды, а также сократила поставки гуманитарной помощи до небольшого ручейка, неспособного удовлетворить потребности проживающих там более 2 миллионов палестинцев.

По данным ООН, на 31 октября беспощадные нападения унесли жизни более 8500 человек, в том числе почти 3500 детей. Ещё 21 000 палестинцев также получили ранения.

Официальные лица в секторе Газа заявляют, что более 1000 человек все еще числятся пропавшими без вести под обломками зданий, разрушенных в результате атак.

По их словам, с 7 октября Израиль сбросил на сектор Газа более 18 000 тонн взрывчатки.

Палестинцы также обвиняют режим в использовании запрещенных международным сообществом бомб с белым фосфором при нападениях на осажденную территорию.

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Израиль заявил, что 31 октября он нанес удар по боевикам ХАМАС на севере сектора Газа, а представители Министерства здравоохранения Газы заявили, что в результате авиаударов сотни людей погибли и были ранены, а также сравняли с землей часть квартала Джабалия.

Анализ спутниковых снимков и видеороликов в социальных сетях, проведенный Times, показывает, что авиаудар, который, по словам Израиля, был нацелен на высокопоставленного лидера ХАМАС 31 октября, разрушил густонаселенный район в районе Джабалия, где находится крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа.

Директор близлежащей больницы сообщил о сотнях раненых и десятках убитых. Масштаб разрушений вызывает вопросы о том, соразмерны ли потери среди гражданского населения заявленным военным целям Израиля.

На видео и изображениях последствий удара, проверенных The Times, видно, как мирных жителей, в том числе детей, вытаскивают из-под обломков и уносят. Некоторые кажутся безжизненными.

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Оценка ущерба, проведенная The Times, показывает, что несколько крупных зданий разрушены. По состоянию на 2023 год в лагере беженцев, площадь которого составляет всего 1,4 квадратных километра, было зарегистрировано более 116 000 человек.

Лагерь Джабалия находится на севере Газы, в районе, из которого израильские военные отдали приказ об эвакуации. «Предупреждение не освобождает стороны от необходимости защищать гражданское население», — сказал Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине. «Гражданские лица, которые не эвакуируются», добавил он, по-прежнему должны быть защищены.

Марк Гарласко, военный советник PAX Protection of Civilians, голландской программы, связанной с Министерством иностранных дел Нидерландов, рассказал The Times, что воронки на месте происшествия соответствуют ущербу, нанесенному совместными боеприпасами прямого нападения, или JDAM, который используется израильской армией. Эти комплекты боеприпасов превращают неуправляемые бомбы в высокоточное оружие с GPS-наведением.

Эксперты говорят, что бомбардировки Израилем густонаселенных районов вызывают обеспокоенность в соответствии с международным гуманитарным правом. «Международное право запрещает нападения, при которых ожидаемый ущерб гражданскому населению и гражданской собственности непропорционален ожидаемой военной выгоде», — сказал Шакир.