Владимир Овчинский: Израиль превратил Газу в кладбище детей
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил тревогу по поводу растущего числа детских смертей в секторе Газа на фоне продолжающихся непрекращающихся бомбардировок осажденного палестинского анклава.
Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сообщил на брифинге ООН в швейцарском городе Женева 26 октября, что дети в секторе Газа умирают не только из-за авиаударов, но и из-за отсутствия необходимой медицинской помощи.
«Поразительно, но это число значительно возрастает с каждым днем», — предупредил Элдер, отметив, что сектор Газа «стал кладбищем детей».
Он предупредил, что более 1 миллиона детей в Газе столкнулись с серьезным водным кризисом, поскольку ежедневная подача воды в Газе составляет 5 процентов от ее производственной мощности.
«Таким образом, детская смертность от обезвоживания, особенно младенческая смертность от обезвоживания, представляет собой растущую угрозу», — сказал он.
Коллега Элдера из ВОЗ Кристиан Линдмайер предупреждает о «неминуемой катастрофе общественного здравоохранения» в этом районе из-за «массового перемещения, перенаселенности (и) повреждения инфраструктуры водоснабжения и канализации».
Израильская блокада сектора также лишила Газу поставок топлива, электричества и воды, а также сократила поставки гуманитарной помощи до небольшого ручейка, неспособного удовлетворить потребности проживающих там более 2 миллионов палестинцев.
По данным ООН, на 31 октября беспощадные нападения унесли жизни более 8500 человек, в том числе почти 3500 детей. Ещё 21 000 палестинцев также получили ранения.
Официальные лица в секторе Газа заявляют, что более 1000 человек все еще числятся пропавшими без вести под обломками зданий, разрушенных в результате атак.
По их словам, с 7 октября Израиль сбросил на сектор Газа более 18 000 тонн взрывчатки.
Палестинцы также обвиняют режим в использовании запрещенных международным сообществом бомб с белым фосфором при нападениях на осажденную территорию.
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Израиль заявил, что 31 октября он нанес удар по боевикам ХАМАС на севере сектора Газа, а представители Министерства здравоохранения Газы заявили, что в результате авиаударов сотни людей погибли и были ранены, а также сравняли с землей часть квартала Джабалия.
Анализ спутниковых снимков и видеороликов в социальных сетях, проведенный Times, показывает, что авиаудар, который, по словам Израиля, был нацелен на высокопоставленного лидера ХАМАС 31 октября, разрушил густонаселенный район в районе Джабалия, где находится крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа.
Директор близлежащей больницы сообщил о сотнях раненых и десятках убитых. Масштаб разрушений вызывает вопросы о том, соразмерны ли потери среди гражданского населения заявленным военным целям Израиля.
На видео и изображениях последствий удара, проверенных The Times, видно, как мирных жителей, в том числе детей, вытаскивают из-под обломков и уносят. Некоторые кажутся безжизненными.
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Оценка ущерба, проведенная The Times, показывает, что несколько крупных зданий разрушены. По состоянию на 2023 год в лагере беженцев, площадь которого составляет всего 1,4 квадратных километра, было зарегистрировано более 116 000 человек.
Лагерь Джабалия находится на севере Газы, в районе, из которого израильские военные отдали приказ об эвакуации. «Предупреждение не освобождает стороны от необходимости защищать гражданское население», — сказал Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине. «Гражданские лица, которые не эвакуируются», добавил он, по-прежнему должны быть защищены.
Марк Гарласко, военный советник PAX Protection of Civilians, голландской программы, связанной с Министерством иностранных дел Нидерландов, рассказал The Times, что воронки на месте происшествия соответствуют ущербу, нанесенному совместными боеприпасами прямого нападения, или JDAM, который используется израильской армией. Эти комплекты боеприпасов превращают неуправляемые бомбы в высокоточное оружие с GPS-наведением.
Эксперты говорят, что бомбардировки Израилем густонаселенных районов вызывают обеспокоенность в соответствии с международным гуманитарным правом. «Международное право запрещает нападения, при которых ожидаемый ущерб гражданскому населению и гражданской собственности непропорционален ожидаемой военной выгоде», — сказал Шакир.
Владимир Овчинский
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Детский фонд ООН предупреждает о растущем числе детских смертей в Газе на фоне израильских бомбардировок. Газа превратилась в "кладбище детей".
2. Более 1 млн детей в Газе столкнулись с серьезным водным кризисом из-за израильской блокады. Растет угроза детской смертности от обезвоживания.
3. По данным ООН, израильские атаки унесли жизни более 8500 человек, в том числе около 3500 детей. 21 000 палестинцев получили ранения.
4. Израиль использовал запрещенные международным правом боеприпасы с белым фосфором.
5. Анализ спутниковых снимков показывает, что израильский авиаудар 31 октября разрушил густонаселенный район лагеря беженцев в Джабалии. Погибли и пострадали сотни мирных жителей.
6. Эксперты говорят, что израильские бомбардировки густонаселенных районов нарушают нормы международного гуманитарного права.
Вывод: статья освещает массовую гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате израильских бомбардировок Газы. Действия Израиля могут рассматриваться как нарушение норм международного права и геноцид палестинского народа.
“более 1 миллиона детей в Газе”?
В Газе всего 2 миллиона населения,как там может быть столько детей?
КАДРЫ РЕШАЮТ ФСЁ..
“andrey_kuprikov 2 ноября 2023, 19:02
НИ ДВА, НИ ПОЛТОРА
С кадрами беда, что в промке, что в школе, что в больничке, что во власти. Вот сегодня Путин создал Национальный центр исторической памяти при себе, распорядился выделить помещение и бюджет. Хороше дело, полезное и нужное. А вот руководить им назначил Елену Малышеву. Сначала подумал, неужели ту самую, придурошную из телевизора ? Но нет, конечно, а совсем малоизвестную тетеньку из Адыгейского университета, что в Майкопе, разумеется доктора исторических наук, профессора кафедры истории, историографии, теории и методологии истории.
Всё бы ничего, но 76 лет и пара нюансов биографии, нехорошо корябнувших впечатление :
1998 г. – с января по август: гость-исследователь по гранту Совета Европы, Шведского Института, профессор Стокгольмского государственного университета (Швеция, г. Стокгольм). Ну самый пик расцвета либерастии в РФ и массового переписывания истории.
Участвовала в проекте издания монографий по истории Великой Отечественной войны в составе авторского коллектива историков США, Франции, Германии и других иностранных государств. Ну мнение пиндосов, френчей и гансов по итогам войны мы уже хорошо знаем и видим сейчас на Донбассе.
В 2022 году была избрана почетным академиком Академии наук Чеченской Республики. Занятно однако, если учесть лютую ненависть Кадырова к Сталину и его методам решения чеченского вопроса.
В общем есть вопросы, есть.
Как в возрасте под 80 руководить серьезнейшим направлением в жизни государства мне неведомо , но очень сомнительно. А потому есть у меня сильное подозрение, что налицо попытка завалить и засрать тему. Если либерде и прочей сволочи не удалось замылить проект в ноль, значит можно устроить саботаж с его работой. А бабушка, так, поставлена для мебели, прикрывать нужную повесточку.
У меня нет вопросов к Путину, он свое дело сделал и протолкнул , думаю лично, создание этого центра. А вот кадрами у него занимаются двое Вайно и Кириенко, без них даже уборщица на работу в Кремле принята не будет. Стало быть их рук дело.
А ведь это не назначение губеров, прокуроров и генералов в регионы, это вопрос общенациональный, поважней СВО будет. А раз так у меня к этим двоим вопрос, почему этот человек и чем он так примечателен ?
Арабские семьи в отличии от европейских очень многочисленны а возраст дожития гораздо меньше чем в Европе. Если брать состав семьи мать отец, дедушка бабушка и пять детей как правило, вот и получится миллион детей на два миллиона взрослых.
А если ещё и прабабку с прадедкой,то буде 1.5.)))))))
Там так долго не живут, это же не Европа с высушенными мумиями.