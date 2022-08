Проводимый американской правящей элитой в лице демократической партии провокационный курс одновременного поощрения неонацистской идеологии и радикально-фашистских группировок как ударной боевой силы на Украине, Прибалтике, Польше, Канаде и в других странах для продвижения своих политических нарративов и физического противостояния противникам и проведения массированной политики стигматизации, приклеивания ярлыков «фашист», «неонацист», «радикал» внешним и внутренним политическим противникам позволяет путем ужесточения законодательства, задействования скрытых оперативно-тактических механизмов действий спецслужб, манипуляций через подконтрольные СМИ общественным мнением, «продавливать» собственную откровенно фашистскую политику как внутри страны, так и во внешней политике.

Ставка на неонацистские, радикализированные субъекты – неонацистские группы, профашистские движения путем использования и «введения» американскими спецслужбами психически нестабильных радикалов-одиночек и завербованных легендированных агентов, активно действующих в социальных сетях и уличных столкновениях, провокационного стравливания непримиримых политических оппонентов (сторонников демократов и республиканцев, «трампистов») и социальных групп («белых» и «черных», мигрантов и «коренных» американцев, национальных и сексуальных меньшинств), использования военизированных формирований (Антифа) и псевдоправозащитных, по сути деструктивных движений (BLM), неминуемо расшатывает общественно-политическую обстановку, ведет к новых массовым побоищам, внутренним и «внешним» терактам, военным конфликтам, в ходе реализации спецпроектов американских спецслужб как на территории своей страны («BLM», «Антифа», «Штурм Капитолия», «Стрелок Буффало»), так и на территории других стран.

Отмечая усилившийся процесс внешней экспансии, интернационализации американского фашизма вовне, в частности в Украину, Прибалтику, Польшу, подчеркнем: внутренний терроризм в США и украинские, прибалтийские, польские, канадские и иные фашистские структуры – это две стороны одной медали, по сути – это метастазы американского фашизма.

Исторические предпосылки и истоки американского фашизма

Для США фашизм и фашистская идеология – это одновременно глубинная философская константа, духовная Alma mater, глубоко проникшая в социальную ткань государства, и стыдливо замалчиваемая психологическая «детская травма», полученная в ходе эволюции и становления американской государственности, наиболее ярко проявившаяся в начале ХХ века, «не отпускающая» ее в течение всего последующего времени и с новой силой вспыхнувшая в начале ХХI-го века.

Представляется, что на протяжении всей истории развития США эта «темная» [фашистская] сторона американской государственности формировала и поддерживала скрытую интеллектуально-идейную «надстройку», базовые философские и стратегические концепты, особую идеологическую среду, наиболее яркие идейные представители которой составляли ядро так называемого «глубинного» государства, «теневого кабинета» правящей элиты США.

Авторский анализ предпосылок и пространственно-временных рамок зарождения фашизма, исторических, политологических, философских научных и аналитических работ зарубежных и отечественных авторов, специалистов по данной тематике, ломает устоявшееся представление и ассоциативную в общественном сознании связь фашизма с гитлеровским нацизмом и Гитлером, в тени которого скрыты истинные «родоначальники» глобальной фашистской парадигмы – США, стоявшие у истоков фашистской государственной идеологии, масштабом деяний которых в рамках установленных на государственном (!) уровне фашистских методов и инструментов борьбы за «чистоту расы» – сегрегации, селекции, стерилизации, геноцида восхищался и обучался Гитлер, о чем он лично повествовал в своей главной книге «Майн Кампф».

Фашизм для Америки – это не бредово-экспансивные утверждения Гитлера о наивысшей ценности и чистоте «арийской расы» и миллионы жертв, и не философская «доктрина фашизма» Муссолини.

Для США фашизм – это ее собственная история становления американской государственности, хронологически более ранний и длительный (чем для Италии и Германии) исторический этап становления фашистско-государственного аппарата, включающий в себя официальный политический курс правящей элиты, направленный на борьбу за «чистоту нации» внутри нации, государственный аппарат, обеспечивающий механизм реализации этой расовой борьбы (суды, полиция, медицина, специальные комиссии), научная элита, подготовившая в рамках евгенической [селективной] науки не только научное обоснование необходимости, целесообразности и эффективности расовой селекции, но и проводящая медицинские манипуляции (стерилизацию) и другие антигуманные опыты в отношении собственных граждан, которые позднее были взяты на вооружение гитлеровским нацистским режимом в концлагерях, это и ведущие технологические гиганты, обеспечивающие технические возможности реализации фашистских идей, это и щедрая готовность делиться ужасающим «передовым опытом» и сотрудничество с набирающим силу нацистским режимом Германии.

Поэтому малообъяснимая на первый взгляд «толерантность» официальной Америки к фашизму и неонацистам, декларируемая как свобода слова, мнений и волеязъявления – это всего лишь один из отголосков того чудовищного исторического прошлого, через которое прошло само американское государство, и которое сейчас стыдливо замалчивается, это прежде всего фашизм по отношению к американским гражданам, массово подвергшихся сегрегации, стерилизации, в рамках евгенического учения о «чистоте расы».

Гитлера вдохновлял американский расизм конца XIX и начала XX века, пишет в своей книге «Американский пример для Гитлера. США и становление нацистского расового законодательства» профессор права Джеймс Уитман.

Гитлер восхищался Америкой за то, как она «исключила некоторые расы из натурализации». Он видел в Америке образец «единого государства» и надеялся воссоздать такое государство в Германии.



Об этом лидер нацистов написал в своем автобиографическом манифесте «Майн Кампф». В 1928 году Гитлер даже похвалил американцев за то, как они вели охоту на индейцев в ходе континентальной экспансии на запад.

Принудительная стерилизация, расовая сегрегация, запрет на межрасовые браки и даже печально известные газовые камеры – все это делалось в США ради исследований в области евгеники за много лет до того, как то же самое произошло в нацистской Германии. (Этому посвящены книги американского исследователя Эдвина Блэка «IBM и Холокост» (2001 г.) и «Заговор против слабых» (2003 г.), см. более подробно: В. Овчинский Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы. «Завтра», 15. 07. 2022).

Фашисты – исторически апробированный кадровый ресурс спецслужб США

В декабре 2006 года New York Times опубликовал 617-страничный Секретный отчет Министерства юстиции The Office of Special Investigations: Striving for Accountability in the Afermath of the Holocaust, в котором подробно с указанием фамилий, должностей и методов работы американских спецслужб описано, как ЦРУ и ФБР помогали нацистским преступникам избежать наказания, вербовали и вывозили их в США для работы под «прикрытием» против СССР.

«Америка, которая позиционировала себя как безопасный рай для бегущих от преследований, стала безопасным раем и для самих палачей», –

подчеркивалось в докладе, приведены примеры нацистских палачей Третьего рейха, преданность которых американским спецслужбам ЦРУ и ФБР позволила им избежать наказания.

Высокая степень «полезности» и осведомленности для ЦРУ и ФБР бывших нацистских преступников в противостоянии СССР в период холодной войны перевешивала доводы о необходимости привлечения их к ответственности за военные преступления, и лишь после опубликования секретного доклада, некоторые рассекреченные нацистские преступники были переданы для суда в США и других странах.

В этом ранее секретном документе раскрывается и отношение официального Киева к нацистским преступникам.

В аннотации к опубликованному документу отмечено: «Внутренняя история операции правительства Соединенных Штатов по охоте на нацистов предоставляет захватывающие новые доказательства о некоторых из самых известных нацистских дел за последние три десятилетия.



Министерство юстиции держало 600-страничный отчет в секрете в течение последних четырех лет, выпустив сильно отредактированную версию в прошлом месяце частной исследовательской группе, которая подала в суд, чтобы заставить его выпустить».

Современные неонацисты рассматриваются западными «стратегами» как наиболее дееспособные силы в противостоянии России и Китаю.

Современные профашистские движения США

Прежде всего, подчеркнем, что ВСЕ современные американские фашистские движения и группы инфильтрированы агентурой ФБР и других спецслужб. Американское государство манипулирует и белыми и чёрными фашистами для достижения политических целей.



Спецслужбы США в этих целях аккумулируются вокруг так называемой общественной организации – «Южного центра защиты нищеты».

«Южный центр правовой защиты нищеты» (англ. — Southern Poverty Law Center (SPLC) – американская правовая и правозащитная организация, всемирно известная своими образовательными программами толерантности, правовыми победами над организациями белых расистов, американских ополченцев и экстремистов.



В дополнение к бесплатным юридическим услугам жертвам дискриминации и преступлений на почве ненависти, центр ежеквартально издаёт журнал Intelligence Report, посвящённый информированию о тактике и деятельности американских радикальных правых групп ненависти и экстремистов.

Для справки:

Центр базируется в Монтгомери, штат Алабама. Он был основан в 1971 году Моррисом Дисом, Джозефом Дж. Левином-младшим и Джулианом Бондом в качестве юридической организации по защите гражданских прав населения. Позднее Джулиан Бонд стал её президентом.



С 1980 года Центр стал участвовать в процессах по защите гражданских прав включая такие дела, как институциональная расовая сегрегация и дискриминация, жестокие и неконституционные условия в тюрьмах и центрах содержания под стражей, дискриминация по признаку сексуальной ориентации, жестокое обращение с нелегальными иммигрантами и неконституционное слияние церкви и государства.

Южный центр защиты нищеты» (SPLC) сотрудничает с Федеральным бюро расследованием, Министерством внутренней безопасности, полицией и предоставляет спецслужбам и правоохранительным органам информацию о «группах ненависти».

Начиная с 2000-х годов Центр составляет список организаций, признанных группами ненависти в США.



Классификация и списки групп ненависти, составленные SPLC, часто рассматриваются в качестве авторитетных источников, широко признаются и цитируются в научных кругах и СМИ при освещении деятельности таких групп и связанных с ними вопросов.

Южный юридический центр бедности дифференцировал следующий список группировок обозначаемых как группы ненависти (List of organizations designated by the Southern Poverty Law Center as hate groups), тематически дифференцируемые с ведущей идеологией:

1. Ку-клукс-клан

2. Неонацист

3. Белый националист

4. Скинхеды-расисты

5. Крайнее антиправительственное движение

6. Черный сепаратист / националист

7. Нео-конфедерат

8. Христианская идентичность

9. Анти-ЛГБТ

10. Антииммигрантский

11. Отрицание холокоста

12. Мужское превосходство

13. Neo-Völkisch

14. Ненавижу музыку

15. Радикальный традиционный католицизм

16. Антимусульманский

17. Другой

В свою очередь каждая «корневая» (главная) группа ненависти, объединенная вышеуказанной общей идеологией, состоят из многочисленных мелких групп и движений, разбросанных в различных штатах.

Анализ карты групп ненависти на территории США, выпускаемой ежегодно, показало, что в 2021 году официально зарегистрировано 734 группы, в их числе значительная часть (если не превалирующая) составляют расистские группы ненависти, которые широко распространены, имеют многочисленные разветвления и находятся в различных городах/штатах, наиболее распространенные из которых представлены ниже.

Для справки:

Радикальные группы ненависти, (сокращенный список ведущих групп по состоянию на декабрь 2021 г.):

1. «Неонацист», «Расист-скинхед», «Гордые парни»/всеобщая ненависть

2. «Антимусульманский»/ ДЕЙСТВУЙ за Америку»/»Неоконфедераты»,

3. «АКТ для Америки»,

4. Алабамские рыцари Ку-клукс-клана/ «Ку-клукс-клан»

5. «Гордые парни»/всеобщая ненависть

6. «Утвердительные правые/ «Белый националист»/ «Да»

7. «Первый фонд Америки, «Санкт-Петербург»/»Белый националист»,»2021″

8. «Американский пограничный патруль», Да»,»2021″

9. Американские рыцари Ку-клукс-клана Кристиан Дикси,»», «Флорида», «Ку-клукс-клан», «Да», «2021»

10. «Скинхеды американской обороны»/»Расист-скинхед»/ «Да», «2021»

11. «Американский фронт»/ «Расист-скинхед»/ «Да», «2021»

12. «Американский футурист»/ «Неонацист»/ «Да», «2021»

13. «Американский Фонд иммиграционного контроля/Американцы за иммиграционный контроль / «Антииммигрант», «Да»,»2021″

14. «Американская национал-социалистическая партия,»/»Неонацист»/ «Да», «2021»

15. «Американская нацистская партия,/»Неонацисты»/ «Да», «2021»

16. «Американская нацистская партия»/ «Неонацист»/ «Да»,»2021″

17. «Американские патриоты США /»Белый националист»/»Да»,»», «2021»

18. «Американский фронт реформации»/»Всеобщая ненависть» «Да», «2021»

19. Фонд «Американское возрождение/Новый век»/»Американское возрождение»/»Белый националист»/»Да», «», «2021»

20. «American Vision/ «Анти-ЛГБТК»/ «Да», 2021″

21. Американцы за легальную иммиграцию (ALIPAC)/ «Роли»/ «Антииммигрант»/ «Да»,»», «2021»

22. «Комитет по открытым дебатам о Холокосте/ «Антисемитизм», 2021″

23. «Совет консервативных граждан/ «Белый националист», «Да», «2021»

24. Коалиция против джихада, «Санта-Моника», «Калифорния», «Антимусульманская», «Да»,»2021″

25. «Народное служение Завета/, «Брукс», «Джорджия»/»Христианская идентичность», «Да»,»2021″

26. «Культурные войны/»Радикальный традиционный католицизм», «Да», «2021»

27. «Фонд Cursus Honorum/»Белый националист», «Да»,»2021″

28. «Народный фронт/Народное движение сопротивления»/»Неонацисты»/ «Да»,»2021″

29. Общественный защитник Соединенных Штатов/Против ЛГБТК»/Да», «2021»

30. PzG Inc., «Рапид Сити», «Южная Дакота», «Неонацист»,»2021″

31. «Расовая националистическая партия Америки/»Белый националист», «Да»,»2021″

32. Журнал Radix, «Уайтфиш»/»Белый националист», «Да»,»2021″

33. «Красный лед» / «Белый националист», «Да»,»2021″

34. «Патриотический фронт»/ «Белый националист»,2021″

35. «Сикарии 1715/»Всеобщая ненависть», 2021″

36. «Рабы Непорочного Сердца Марии», «Город Ричмонд», «Нью-Гэмпшир», «Радикальный традиционный католицизм», «Да»,»2021″

37. «Sons of Liberty Media» (ранее Вы можете бежать, но вы не можете спрятаться)/ «Всеобщая ненависть», «Да,»2021»

38. «Южный культурный центр/»Неоконфедераты», «Да»,»2021″

39. «Баптистская церковь Стедфаста/»Анти-ЛГБТК», «Да», «2021»

40. «Штормфронт/ «Белый националист», «Да», «2021»

41. «Прямые СМИ/»Неонацист»/ «Да», «2021»

42. «Лига юга Теннесси»/»Неоконфедеративная»/ «Да», «2021»

43. «Техасцы за сокращение иммиграции и правоприменение/»Антииммигрант», «Да»,»2021″

44. «The Barnes Review/онд экономической свободы, Inc.»/»Антисемитизм», «Да», «2021»

45. «База»/»Белый националист»/ «Да», «2021»

46. «Политическая выгребная яма/»Белый националист», «Да», «2021»

47. The Realist Report/»Антисемитизм», «Да»,»2021″

48. «Проект памяти/»Антииммигрант», «Да», «2021»

49. «The Remnant/The Remnant Press, «Форест Лейк», «Миннесота», «Радикальный традиционный католицизм», «Да», «2021»

50. «Правильные вещи/»Белый националист», «Да»,»2021″

Среди многочисленного количества расистских групп ненависти по данным американских аналитиков значительную часть составляют неонацистские профашистские группы.

Значительная часть так называемых групп ненависти представлена неонацистскими группами, поклоняющимися Адольфу Гитлеру, проявляющими ненависть прежде всего к евреям, национальным меньшинствам, геям и лесбиянкам и иногда христианам. Среди них наиболее сплоченные традиционные организованные неонацистские организации, такие как Национал-социалистическое движение, десятилетняя группа с корнями в Американской нацистской партии, продолжила существование несмотря на уход своего лидера в 2019 году.

В настоящее время значительную силу и основной импульс, подпитывающий неонацистское движение в стране создают более децентрализованные группы и онлайн-социальные сети с террористической направленностью.

Американские аналитики констатируют новое поколение неонацистов. Как и другие части движения белой силы, многие из этих молодых неонацистов отбросили традиционную тактику организации в пользу децентрализованных онлайн-сообществ.



Используя такие платформы как Telegram, новое поколение экстремистов освоило более откровенные насильственные сообщения, включая пропаганду или восхваление террористических актов, что продолжается и в 2022 году.

После беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года – американские законодатели настаивали на усилении и дополнении законодательства, регулирующим внутренний терроризм.

Несмотря на объединяющую все неонацистские группы ненависть к евреям и меньшинствам, в то же время эти группы по содержанию несколько отличают.



В то время как одни ограничиваются выражением различных форм ненависти к объектам своей вражды, другие больше сосредоточены на революционном создании фашистского политического государства.

Защищенные Первой поправкой к Конституции американские неонацистские группы публикуют материалы и размещают интернет–сайты, ориентированные на европейскую аудиторию — материалы, которые были бы незаконными в соответствии с европейскими законами о разжигании ненависти.



Точно так же многие европейские группы размещают свои интернет-сайты на американских серверах, чтобы избежать преследования по законам своих родных стран.

На протяжении десятилетий самой заметной неонацистской группой в Соединенных Штатах был Национальный альянс. До своей смерти его возглавлял Уильям Лютер Пирс, печально известный автор романа «Дневники Тернера», книги, которая, как полагают, послужила основой для взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году.

Основные неонацистские группы ненависти США (*звездочка обозначает штаб-квартиру)​:

1. 14 First (Washington*, Kentucky, Texas)

2. Американский футурист (Денвер, CO*, Мичиган)

3. Американская национал-социалистическая партия (Техас)

4. Американская нацистская партия (Джорджия, Нью-Гемпшир)

5. Арийская сеть свободы ( Техас*)

6. Арийские нации – Церковь Иисуса Христа Христианская (Аризона *)

7. AryanFolk.com (Орегон*)

8. Церковь Бена Классена ( Питтсбург, Пенсильвания*, Остин, Техас)

9. Творческий альянс (Иллинойс*)

10. Daily Stormer, The (* Worthington, OH*)

11. Народный фронт/Народное движение сопротивления ( Аризона*, Калифорния, Колорадо, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Небраска, Невада, Теннесси, Техас, Вашингтон)

12. Fuhrernet ( Pennsylvania*)

13. Injekt Division ( Техас*, Калифорния)

14. Железная молодежь (Техаса)

15. Национальный альянс (Маунтин-Сити, Теннесси*, Айова, Пенсильвания)

16. Национальная социалистическая благотворительная коалиция/ Глобальная инициатива меньшинств (Иллинойс)

17. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия ( Линкольн, Нью-Йорк*)

18. National Socialist Movement (Киссимми, Флорида*, Maricopa, AZ, Коннектикут, Пенсильвания, Теннесси, Вашингтон)

19. Национальный социалистический порядок ( Колорадо*)

20. National Social Club (NSC-131) ( Massachusetts*, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont,

21. Новый порядок ( Милуоки, WI*)

22. NS Publications ( Вайандотт, Мичиган)

23. Патриотические книги инакомыслия ( Нью-Джерси*)

24. PzG Inc. ( Рапид-Сити, SD)

25. Straight Arm Media (Теннесси*)

26. Книги Третьего рейха ( Fairbury, NE)

27. Vanguard News Network (Кирксвилл, Миссури*)

Краткая характеристика неонацистских групп

Неонацисты/Neo-Nazis

Неонацисты в первую очередь являются членами Национал-социалистического движения (НСД), выросшего из первой американской нацистской партии, основанной в 1959 году.



НСД поддерживает политику Адольфа Гитлера и Третьего Рейха и считается самой крупной и распространенной неонацистской организацией в стране с отделениями в 40 штатах.



Группа героизирует Третий Рейх и надеется на его реинкарнацию как идеологии и политической силы у себя на родине.



Традиционно униформа, нарукавные нашивки и флажки НСД были выполнены в нацистском духе с использованием свастики в качестве основного символа, однако в прошлом году движение решило изменить свой стиль и избавилось от свастики, чтобы, по словам самих организаторов, обрести популярность у более широких слоев общества.



С 1994 года НСД возглавляетДжефф Шоп. Данная организация допускает перекрестное членство с другими группами.



Она близка с «Ку-клукс-кланом». Шойп и глава Рабочей партии Мэтью Хаймбах сформировали Националистический фронт — альянс белых националистов, цель которого достичь большего единства в ультраправом крыле.

«Ку-клукс-клан»/ Ku Klux Klan/KKK

Экзистенциальное ядро наиболее старой и скандально известной действующей организации в Америке составляют расизм и насилие.



Клан восходит к периоду реконструкции, который последовал за окончанием в США гражданской войны в 1865 году после поражения южных штатов и ликвидации законного рабства. Его участники легко узнаваемы: они носят белые, многослойные плащи или халаты и высокие заостренные капюшоны, которые могут закрывать лицо.



Эта группа известна своим обычаем на собраниях поджигать гигантские христианские кресты, дабы вдохновить членов организации и устрашить тех, кто является объектом их ненависти.



Традиционно главными врагами Клана были освобожденные черные рабы, и тот снискал себе мрачную славу за регулярные убийства и изнасилования афроамериканцев.



Со временем в список его жертв попали евреи, иммигранты, гомосексуалисты и, на какой-то период, католики. Эта организация особенно активно проявляла себя в 1920-е и 1960-е годы, в последние пять лет она стала привлекать новых членов и пытается расширить свои границы, хотя в ней явно перевешивают люди среднего возраста и старше.



Их подача себя и деятельность по-прежнему носит более скрытный характер по сравнению с другими правыми группами.



Одним из самых видных вдохновителей клана является Дэвид Дьюк, который снова оказался на гребне волны с тех пор, как высказался в поддержку кандидатуры Трампа на президентских выборах.



В 1980-е годы, после ухода Дэвида Дьюка, главой «Рыцарей Ку-клукс-клана» сталТомас Робб, он же является пастором движения христианской идентичности из Арканзаса.

Интернет-провокаторы и «харизматы»

В 2018 – 2019 г.г. сайт Daily Stormer завоевал первенство среди онлайн-предводителей крайне правых экстремистов в США, хотя сейчас, после того как GoDaddy и Google отказали ему в основном веб-хостинге и регистрации в связи с событиями в Шарлоттсвилле, его существование оказалось под угрозой. Сайт ушел в Dark Net.



Сразу после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года его основатель, неонацист и интернет-тролль Эндрю Энглин заявил, что такой результат знаменует собой поражение «программы мультикультурализма» в Америке, и призвал своих сторонников кричать на мусульманских женщин на улице, чтобы заставить их почувствовать себя «отвергнутыми… и внушить им страх».



Основная задача армии троллей, состоящей на службе у Stormer, заключается в том, чтобы подвергать преследованиям меньшинства и защитников антифашистов.

Белые националисты/ White nationalists

Эта группа во многом совпадает с другими категориями, особенно с неонацистами, но она менее сосредоточена на навязчивой идее Третьего Рейха.



На сегодняшний день белых националистов характеризует в первую очередь более молодой состав участников, многие их лидеры в свои 20 лет желают во что бы то ни стало оказаться в центре внимания СМИ.



Как правило, они составляют грамотные и доходчивые лозунги, в том числе адресованные белым американцам, которые чувствуют себя в опасности и считают, что их мнением пренебрегают.



В группу входят более мелкие разрозненные группы, сторонники таких идеологий, как естественное превосходство белых, белый сепаратизм и стремление избавить Америку от всех цветных иммигрантов и прекратить дальнейшую иммиграцию.



Наиболее заметной фигурой современного белого националистического движения является Ричард Спенсер, глава органа, который он описывает как независимую исследовательскую и образовательную организацию, деятельность которой «посвящена наследию, идентичности и будущему людей европейского происхождения в Соединенных Штатах и во всем мире».



Он утверждает, что является автором термина «альтернативные правые», любит выбрасывать руку в нацистском приветствии и скандировать «Hail Trump»на митингах и слетах.



Но многие представители этого нового поколения берут пример с лидеров недавнего прошлого, таких как белый нацист и псевдоинтеллектуал Джаред Тейлор, в 1990-е годы создавший расистский журнал «Американский ренессанс».



Группы, относящиеся к категории современных белых националистов, также включают в себя движение идентитариев, особенно организацию Identity Evropa во главе с калифорнийцем Натаном Дамиго, а также Vanguard America, c представителями которой видели Джеймса Филда незадолго до того, как он врезался на своей машине в участников встречного протеста в Шарлоттсвилле, Филду было предъявлено обвинение в убийстве, а также было начато федеральное расследование в области гражданских прав.



В разряд белых националистов также попадает Рабочая партия Мэтью Хаймбаха.

Неоконфедераты/ Neo-Confederates

Неоконфедераты, как и следовало ожидать, укоренены в южных штатах и представлены главным образом базирующимися там группами, некоторые из них носят названия, говорящие сами за себя: «Республика Дикси» и «Свободная Миссиссипи».



Ведущей группой в этой категории является «Лига Юга», члены которой с каждым разом все более воинственным тоном и методами отстаивают выход из состава Соединенных Штатов — именно эта группа была массово представлена на слете в Шарлоттсвилле.



В сравнении с более молодыми, более подкованными в области интернета и социальных сетей ультраправыми группами «Лига» скорее производит впечатление старой школы, но несмотря на это может похвастаться широким кругом сторонников.



Ее стареющий президент Майкл Хилл заканчивает свои выступления, нацеленные на вербовку членов в военизированное отделение под названием «Силы обороны Юга», фразами вроде: «Готов ли ты быть человеком среди людей?».



Так звучал боевой клич выступавших за свою колонию белых националистов из Родезии, которые в 70-е годы сражались против независимости Зимбабве, а также, как известно, именно он вдохновил молодого белого националиста Дилана Руфа на массовое убийство.



Хилл приравнивает рост мультикультурализма в США к «расовому геноциду» против белых.



Схожая группа — Совет консервативных граждан, ее наиболее видный представитель, алабамец Брэд Гриффин, является плодовитым и страстным блогером, пишущий в первую очередь на темы, которые несут в себе расистский посыл и отвечают интересам южных националистов.

Антиправительственные «патриотические» движения / Anti-government “patriot” movements…

Владимир Овчинский,

Юрий Жданов,

Вера Коваленко



***

