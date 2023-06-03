Миграционный водоворот и национальная безопасность. Владимир Овчинский
Мигранты — это та сила, которая в определенных обстоятельствах способна быстро и сильно дестабилизировать ситуацию в стране. В какой степени государство контролирует легальных и нелегальных мигрантов, что происходит в этой среде и какие проблемы нужно решить в первую очередь, рассказывает советник Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Овчинский. С гостем беседует Сергей Харцызов.
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