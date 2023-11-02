Российские электромобили обогнали по продажам европейские и американские



Российские электромобили – ещё пару лет назад такого определения практически не было. Сегодня не только есть, но, что самое важное, российские электромобили начинают завоёвывать рынок.

Согласно предварительным статистическим данным, электромобили, произведённые в стране, на конец сентября берут около 21% рынка электромобилей, обгоняя по показателю доли рынка европейские и американские электромобили, то бишь VW и Tesla, вместе взятые.

Лидерами российского электромобильного рынка, что естественно, являются китайские бренды, берущие более 65% рынка.

Всего, в текущем году парк электромобилей вырастет предположительно до 35 000 электрокаров. Напомню, что на конец 2022 года в России было зарегистрировано 23 726 электрических авто, а годом ранее, в 2021 году их было 14 679 штук. То есть мы явно наблюдаем тенденцию бурного роста спроса на электромобили.

https://greenstartpoint.ru/rossijskie-elektromobili-obognali-po-prodazham-evropejskie-i-amerikanskie/ – цинк

Я так понимаю, существенная часть собираемых в стране электромобилей тоже китайская в виде крупноузловой сборки и по факту доля китайских электромобилей будет еще выше. Но это сейчас общая часть тенденции замещения западного автопрома китайским, который продолжает заполоять прямыми поставками и развертыванием производства внутри страны, что в числе прочего привело к возрождению старых советских марок. Так что тут скорее уместней заголовок, что китайские электромобили обогнали по продажам западные в России.

С другой стороны, благодаря Китаю, РФ достаточо спокойно пережила санкции со стороны Запада в сфере автомобильной промышленности, а ряд стран обеспечивающих серый импорт, позволяют по-прежнему завозить в РФ практически весь ассортимент западных автомобилей (с известными проблемами по срокам доставки комплектующих).

Но хотелось бы видеть развитие сугубо собственных производств, при всех трудностях конкуренции с китайской автомобильной промышленностью.



Комментарий редакции

Выводы из статьи:

- Российский рынок электромобилей стремительно растет – за год количество электрокаров увеличилось почти в 2 раза.

- Основную долю рынка (более 65%) занимают китайские производители. Это позволило России относительно безболезненно пережить уход с рынка европейских и американских брендов.

- Доля российских электромобилей составляет 21% и превышает суммарную долю европейских и американских производителей. Хотя часть из них также собирается из китайских комплектующих.

- Для дальнейшего развития отрасли необходимо:

1) Развивать собственные разработки электромобилей, чтобы снизить зависимость от импорта.

2) Создавать производственные мощности и локализовывать производство комплектующих внутри страны.

3) Развивать инфраструктуру для электромобилей (зарядные станции и т.д.), учитывая большую территорию России.

4) Стимулировать спрос населения на электромобили через субсидирование, льготы и т.п.

Таким образом, несмотря на текущие успехи, есть потенциал для дальнейшего развития полностью импортонезависимого автомобилестроения в России.