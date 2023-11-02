Российские электромобили обогнали по продажам европейские и американские
Российские электромобили обогнали по продажам европейские и американские
Российские электромобили – ещё пару лет назад такого определения практически не было. Сегодня не только есть, но, что самое важное, российские электромобили начинают завоёвывать рынок.
Согласно предварительным статистическим данным, электромобили, произведённые в стране, на конец сентября берут около 21% рынка электромобилей, обгоняя по показателю доли рынка европейские и американские электромобили, то бишь VW и Tesla, вместе взятые.
Лидерами российского электромобильного рынка, что естественно, являются китайские бренды, берущие более 65% рынка.
Всего, в текущем году парк электромобилей вырастет предположительно до 35 000 электрокаров. Напомню, что на конец 2022 года в России было зарегистрировано 23 726 электрических авто, а годом ранее, в 2021 году их было 14 679 штук. То есть мы явно наблюдаем тенденцию бурного роста спроса на электромобили.
https://greenstartpoint.ru/rossijskie-elektromobili-obognali-po-prodazham-evropejskie-i-amerikanskie/ – цинк
Я так понимаю, существенная часть собираемых в стране электромобилей тоже китайская в виде крупноузловой сборки и по факту доля китайских электромобилей будет еще выше. Но это сейчас общая часть тенденции замещения западного автопрома китайским, который продолжает заполоять прямыми поставками и развертыванием производства внутри страны, что в числе прочего привело к возрождению старых советских марок. Так что тут скорее уместней заголовок, что китайские электромобили обогнали по продажам западные в России.
С другой стороны, благодаря Китаю, РФ достаточо спокойно пережила санкции со стороны Запада в сфере автомобильной промышленности, а ряд стран обеспечивающих серый импорт, позволяют по-прежнему завозить в РФ практически весь ассортимент западных автомобилей (с известными проблемами по срокам доставки комплектующих).
Но хотелось бы видеть развитие сугубо собственных производств, при всех трудностях конкуренции с китайской автомобильной промышленностью.
Комментарий редакции
Выводы из статьи:
- Российский рынок электромобилей стремительно растет – за год количество электрокаров увеличилось почти в 2 раза.
- Основную долю рынка (более 65%) занимают китайские производители. Это позволило России относительно безболезненно пережить уход с рынка европейских и американских брендов.
- Доля российских электромобилей составляет 21% и превышает суммарную долю европейских и американских производителей. Хотя часть из них также собирается из китайских комплектующих.
- Для дальнейшего развития отрасли необходимо:
1) Развивать собственные разработки электромобилей, чтобы снизить зависимость от импорта.
2) Создавать производственные мощности и локализовывать производство комплектующих внутри страны.
3) Развивать инфраструктуру для электромобилей (зарядные станции и т.д.), учитывая большую территорию России.
4) Стимулировать спрос населения на электромобили через субсидирование, льготы и т.п.
Таким образом, несмотря на текущие успехи, есть потенциал для дальнейшего развития полностью импортонезависимого автомобилестроения в России.
если российские -это, как китайский Москвич -то чему радоваться.?Заводы китайцы размещают в Подмосковье не просто так -=значит раб.сила и э/э дешевле ,чем там у себя..Появились в РБ компании, нанимающие белорусов для работы на таких заводах-обещают неплохую з/п для белоруса -работа на конвеере по 11 часов.
Нахрен они не нужны эти электромобили,тем более в России.
очень неудобное средство…если бы они заряжалсиь за пять минут..И при российских морозах..вы будите плеваться
И расстояниях.
КТ ,ты все время исчезаешь,скажи-там в Польше,Германии существует такое понятие ,как оплачиваемая командировка?
Что значит оплачиваемая?
Как положено:безплатный проезд,безплатное проживание,плюс какая-то денежка на питание,ну и зарплата конечно.
Да, Китай создаёт иллюзию хорошей жизни. Своих то производств нет. Нефть в обмен на бусы.
Нефть исчезнет, а бусы будут украшать и побрякивать.
https://www.youtube.com/watch?v=iztIclmD5zc