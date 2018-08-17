Новости Украины и Новороссии 17 августа 2018
- 10:15 На Украине рассказали о пользе прекращения сообщения с Россией (ВИДЕО).
- 09:20 Танкер как добыча: Украина промышляет пиратством (ФОТО).
- 09:00 «Цель — возвращение всей Новороссии — никогда уже не снимется» (ВИДЕО).
- 08:44 Как верить всему остальному?.
- 08:30 Международные эксперты предупреждают о реальной химической угрозе на Донбассе.
- 06:00 Иловайский котёл повторят под Киевом и Черниговом (ФОТО).
- 05:30 Преступления колоссальных масштабов: Кто и как «разводит» украинцев на миллиарды?.
- 00:08 Первая в ЛНР государственная типография открылась в Луганске.
- Вчера 22:41 Украинский боец ММА пригласил всех в Крым на «миротворческий» турнир с участием ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:23 Порошенко позвонил Меркель накануне её встречи с Путиным.
- Вчера 21:23 Мосийчук против обнальщика Янyковичa. Бoкc.
- Вчера 19:48 Ума не купишь, — в ДНР посмеялись над требованиями ВСУ выдать им $4 млрд.
- Вчера 19:45 «ЛНР будет со своим молоком»: Пасечник осмотрел партию нетелей, привезенных из России.
На Украине рассказали о пользе прекращения сообщения с Россией (ВИДЕО)
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией принесет пользу Украине.
«В условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией речи быть не может. Нравится это кому-то или не нравится, но действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, — отмена железнодорожного пассажирского сообщения.
Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию, от возможности быть похищенным или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов Российской Федерации. Мы видим, что эти случаи участились», — заявил министр.
«Во-вторых, и на самом деле это ключевое, если мы воюем — нечего туда ездить», — добавил он.
По словам Омеляна, закрытие авиасообщения с Россией почти три года назад пошло Украине на пользу.
«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации.
Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», — сказал Омелян.
Говоря о планах прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ, министр скептически отозвался о комментариях, «что это очередной удар по российско-украинской дружбе».
«Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства», — заявил он.
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Танкер как добыча: Украина промышляет пиратством (ФОТО)
Уже неделю российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона, экипаж опасается захвата судна силовиками. Киев ищет законные основания, чтобы оставить себе «добычу».
Но захват танкера грозит серьезными последствиями. Ответ России на предыдущий подобный инцидент практически парализовал украинское мореходство в Азовском море.
Танкер как добыча
О претензиях украинской стороны капитану танкера сообщают регулярно: и через таможню, и по линии СБУ. Но информации о конкретных нарушениях по-прежнему нет.
«Все это свидетельствует о мучительном поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна», — подчеркнули в компании-операторе «В.Ф. Танкер». Попытки «проверяющих» подняться на борт расцениваются экипажем как подготовка для нападения.
«Механик Погодин» был блокирован в Херсоне 10 августа. Администрация порта ссылалась на кодекс торгового мореплавания Украины и письмо от пограничников.
Экипажу из 12 россиян не предъявили никаких требований. Задержание объясняли тем, что судовладелец значится в украинских санкционных списках. Очевидно, Киев рассматривает танкер как добычу.
Украинский чиновник Борис Бабин — находящийся в Киеве представитель президента Украины в так называемой Автономной республике Крым — уже успел оценить размер «улова».
«Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость танкера — до семи миллионов условных единиц», — отметил он.
«Ситуация подразумевает изъятие имущества», — раскрыл намерения властей Бабин. А ситуация, по его словам, такая: судно под российским флагом зашло во внутренние воды Украины и вело «скрытую диверсионную деятельность». Представитель Киева также заявил, что дело «Механика Погодина» должно быть передано в суд.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что суд Херсона рассмотрит вопрос об аресте танкера. Однако на данный момент соответствующее ходатайство не поступило.
Это не первый инцидент такого рода. В конце марта украинские силовики остановили сейнер «Норд» в Азовском море и отконвоировали в Бердянск. У экипажа — крымчан — были российские паспорта.
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Но Киев объявил моряков украинцами и на этом основании отказал российским дипломатам в доступе к ним. Капитана судна обвинили в том, что он якобы незаконно покинул территорию Крыма. Двум членам экипажа удалось вернуться домой через Белоруссию, семерых украинские силовики сняли с авиарейса в Минск. На сейнер наложили арест.
Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно «Норд»
В апреле в порту Южный Одесской области украинский суд арестовал судно Sea Breeze, приписанное к порту Туапсе. Киев объяснял, что так заставляет судовладельца возместить ущерб от добычи песка в Черном море с шельфа, который украинское правительство считает своим.
С точки зрения международного права
Для разбирательств с «Нордом» и Sea Breeze были найдены хоть какие-то основания. А по поводу «Механика Погодина» пока ни суд, ни прокуратура, ни органы государственной власти не спешат принимать конкретных решений.
Специалист по морскому праву, управляющий партнер адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Инмарин» Кирилл Маслов объясняет, с какими сложностями столкнулся Киев в этом деле.
«Задержание судна „Норд” было неправомерным с точки зрения международного и российского права. Но для Киева это было связано с ситуацией вокруг Крыма и основывалось на нарушении порядка въезда на так называемую оккупированную — по законодательству Украины — территорию.
А вот оснований для задержания танкера „Механик Погодин” просто невозможно представить. Судно не нарушало украинского запрета на вход в крымские порты, прибыло в Херсон из российского Волгодонска с грузом нефтепродуктов», — объясняет юрист.
«Если вспомнить про санкционные списки, в которых находится владелец судна, то это чистая политика. К сожалению, до сих пор не было информации о положительном разрешении дел с российскими судами, задержанными по инициативе украинских властей. Если же говорить с позиции морского права, то действия соседнего государства все больше напоминают пиратство», — заключает он.
Специалист по морскому праву, ведущий юрист компании «Мадрок» Гаджи Гаджиев также полагает, что Киев ищет основания для ареста российского танкера.
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«Существует единственный документ, регламентирующий арест судов, — это международная конвенция, — подчеркивает он. — Официальное обоснование задержания — наличие судовладельцев в санкционном списке Украины. Насколько это законно, сказать сложно. В любом случае для ареста, согласно конвенции, должно быть исключительно судебное решение. Иное задержание судна невозможно», — уточняет Гаджиев.
Местоположение российского судна «Механик Погодин» в порту Херсона, Украина
«У нашей армии на море есть только дуля»
Нерешительность Киева вполне понятна. Задержание «Норда» имело весьма неприятные последствия для украинского гражданского флота. Российские пограничники последовали примеру коллег из соседнего государства и принялись ревностно проверять украинские суда.
В мае западнее мыса Тарханкут сторожевик «Аметист» задержал украинское рыболовецкое судно из Очакова. Украинцы осуществляли «незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Экипаж доставили в Крым — для участия в процессуальных действиях.
После этого украинские рыбаки из Геническа, Скадовска и Железного Порта боялись выходить в море на лов. Цена на рыбу в прибрежных регионах резко поднялась.
К июлю российские пограничники задержали и досмотрели 148 судов, которые шли в украинские порты или из них. Как признала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, Россия действовала в соответствии с международным законодательством, и ни у судовладельцев, ни у Киева нет оснований на что-то пожаловаться.
«По всем канонам международного морского права военные корабли могут останавливать гражданские суда для досмотра. Для этого не нужны никакие мандаты — ничего», — отметила Зеркаль.
Желание Киева доставить неприятности Москве сдерживает Соглашение о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, подписанное в 2004-м. Согласно этому документу, Азовское море признается внутренними водами двух государств.
Неприятную для Киева правду сформулировал заместитель министра Украины по вопросам «оккупированных» территорий Георгий Тука. «У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете.
Мы не можем противостоять российскому военному флоту», — сказал чиновник. И выступил с предложением: пусть украинские суда в Азовском море сопровождает конвой ООН или НАТО. Иных способов досаждать соседу и оставаться безнаказанным у Киева, видимо, не осталось.
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Антон Лисицын
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«Цель — возвращение всей Новороссии — никогда уже не снимется» (ВИДЕО)
Донбасско-Днепровский промышленный район — самый крупный индустриальный район Европы. Россия заинтересована в промышленных предприятиях Донбасса и в профессионалах, которые сохранились на этой территории.
После включения в состав России Донбасс станет одним из наиболее развитых регионов Федерации и войдёт в число регионов-доноров, вместе с нефтегазовыми регионами, Москвой и Санкт-Петербургом.
Он том, что Русская весна не закончилась и место Новороссии — в составе Российской Федерации, обозреватель «ПолитНавигатора» Валентин Филиппов говорил с историком и политологом Егором Холмогоровым.
Валентин Филиппов: Егор, здравствуйте. Рад Вас видеть.
Егор Холмогоров: Здравствуйте. Взаимно.
Валентин Филиппов: Вы часто бываете в Крыму. Полуостров уже полностью интегрировался в состав Российской Федерации или ещё продолжается переходный период?
Егор Холмогоров: У меня от этого года осталось ощущение, что я нахожусь в нормальном регионе Российской Федерации. Единственное, что необычно, — море, горы, солнце и так далее. Ну, это, я бы так сказал, приятное отличие.
В связи с тем, что наконец-то запущен Крымский мост, снизилась по моим ощущениям инфляция. Потому что, если в предыдущие годы я приезжал в конце мая — начале июня, а уже к моему отъезду все цены, в том числе на овощи и фрукты, довольно сильно вырастали, — в этом году за три недели я такого не почувствовал. Наоборот, было ощущение, что цены немножко снизились.
Валентин Филиппов: Да, было.
Егор Холмогоров: В Крыму идут те же базовые процессы, которые идут в остальной России. На что-то мы можем пожаловаться, но, в целом, они достаточно позитивны.
С одной стороны, такой немножко психологический ажиотаж первых лет спал. Ну, а с другой стороны, скажем, из-за доступности моста в этом году едут гораздо больше.
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Знаете, я вам приведу в качестве примера, свидетельства того, что в Крыму стало всё нормально, как везде. Это то, что нам в этом году приехал из Симферопольского ГАИ штраф по почте. Что где-то там, на каком-то километре шоссе за Симферополем мы что-то там чуть-чуть нарушили. И вот инспектор установил, заплатите-ка 500р. После чего я понял, что таки-да, интеграция стала стопроцентной.
Валентин Филиппов: По сравнению с другими регионами Крым получает огромные деньги на федеральные целевые программы. Думаю, что даже опыта такого нет в других регионах, — чтобы одновременно то, что за 10 лет в другой регион вливается, сейчас вливается в Крым.
Но звучит постоянно критика о том, что Крым и Севастополь, я больше по Севастополю знаю, просто не способен оприходовать эти средства, освоить их.
Какое тут может быть решение?
Егор Холмогоров: У Крыма действительно отчасти происходит немножко переполнение файлов. Потому что я замечаю, что, в самом деле, у чиновников нет никаких внятных идей, что с этим делать. Я думаю, что после такой первичной шоковой интеграции возникнет следующий уровень вопросов. А именно — что мы дальше хотим видеть в Крыму.
Большая часть граждан России в Крыму хочет видеть здравницу, потому что это единственное место у нас в стране, где можно в полной мере продышаться. Причём, не только летом, но и, более или менее, весной и осенью, а в чём-то даже зимой.
С другой стороны действуют какие-то экономические интересы. Регион, который обладает таким количеством солнечных дней в году, было бы глупо в нём не развивать предельно интенсивно сельское хозяйство. Но для этого нужна вода. Поэтому сейчас в связи со всеми безобразными историями, которые устраивает Украина…
Валентин Филиппов: Не думает ли наше высшее руководство о том, что угроза с севера Крыма будет существовать всегда, пока её не погасишь? Она есть, и она никуда не девается, она только нарастает.
Егор Холмогоров: Я думаю, что это отлично понимают, я думаю, что именно поэтому Крым стараются превратить в достаточно крепкий в военном отношении «орешек».
Но, с другой стороны, тоже нужно понимать, что, по всей видимости, без какой-то отмашки со стороны американцев, конечно, украинцы никогда не начнут никакого прямого наступления на Крым. Они тоже, в общем, не самоубийцы. И, наверное, Порошенко тоже хочет жить.
Поэтому, понятное дело, что без прямого приказа со стороны Вашингтона они ни на что не пойдут. А с другой стороны, наличие прямого приказа со стороны Вашингтона… В этом случае будет более общая проблема, которая будет касаться не только Украины, не только Крыма и так далее.
Поэтому Крым приходится обустраивать так, как есть. Хотя, я подчеркну ещё раз, что стратегическая цель возвращения в состав России всей Новороссии — никуда и никогда уже не снимется.
Поэтому всегда, когда, скажем, сторонники Новороссии переживают, что вот забыли эту идею, отбросили и так далее — я говорю, что, ребята, поймите простую истину, что к Севастополю Россия психологически готовилась с 1992 года. Постоянно обсуждалась эта тема. Скажем так, Лужков её поднимал. В фильме «Брат-2» бросали фразу: «Вы нам ещё за Севастополь ответите» и так далее.
Я впервые приехал в Севастополь в 2006 году, и с этого момента эта идея конкретно вошла в моё сознание. До этого я абстрактно знал, что Севастополь наш, Крым наш. А тут это стало такой конкретной совершенно личной человеческой целью, к которой я стремился, стремился, и неожиданно в жизни получилось, что она реализована.
А как-то так получилось, что по инерции советского мышления и советских административных границ внутри СССР, Донбасс, Одесса и так далее, все нерасчленённо воспринималось как Украина.
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И Киев — Украина, и Донецк — Украина , и Одесса — Украина, что это другие регионы, что это наши люди, что это можно как-то по-другому делить, кроме как делить вот этими целыми республиканскими кусками.
Вы родились примерно в одно со мной время. И, я думаю, что вы прекрасно помните, что нам всю нашу жизнь до 1991 года долбили образ 15 республик — 15 сестёр.
Валентин Филиппов: Мы с вами, может быть, в разных республиках Советского Союза жили. Я, поскольку проживал в Одессе, мы никогда себя не считали Украиной.
У нас большинство всяких заводов, вузов — всё это было союзного подчинения. То есть, например, мы подчинялись Министерству морского флота СССР. Были отдельные вузы, которые украинского подчинения были, но это вузы считались второго сорта.
У нас всё напрямую с Москвой было связано. То есть, мы — Одесса, причем тут Украина? Украина — вот там вот… Сел на автобус пригородный, отъехал 200 км от Одессы, — начинается Украина.
Егор Холмогоров: Ну, да. Обнаружив в 1991 году у себя на шее Украину, одесситы, наверное, очень сильно удивились. А вот, к сожалению, москвичи в этом смысле, росли в той психологии, москвичи, петербуржцы и многие другие, что вот нарисовано на карте СССР было: РСФСР розовенькая, Украина зелёненькая. Значит, вот это всё розовенькое наше, а всё зелёненькое — не наше.
И что есть какие-то членения — у 99% населения какие-то робкие подозрения начали закладываться только в 2004–2005 году, когда было обсуждение первого майдана.
Только тогда люди начали что-то подозревать, что, может быть, не всё так просто на Украине, что там есть какие-то различия региональные, что не все хотят быть украинцами и так далее. До этого об этом говорили только единицы.
И только фактически в 2013–2014 годах, уже после второго майдана… для многих эта реальность началась только после того, как началось Донбасское восстание.
Что вообще есть довольно большое количество людей, которые настолько не хотят жить в составе этой Украины, что они предпочитают рисковать жизнью, и что многие из них гибнут, лишь бы больше никакой Украины никогда не было.
То есть, это новая мысль, с которой, на самом деле, нашей политической элите, нашей общественности нужно прожить несколько лет. То есть, они к ней должны привыкнуть. И после того, как они к ней привыкнут, не будет такого шокового эффекта.
Надо учитывать ещё такую вещь. На самом деле, довольно большое количество людей, особенно, что называется, в нашей интеллигентской тусовке, они искренне были уверены, что Новороссия — это какая-то идея, которую придумали политтехнологи. Что вот сейчас она быстро там прокатит, а вот она не прокатила. Соответственно, сейчас о ней все забудут.
Но вот на эту идею люди не плюют. Это тоже для очень-очень значительной части нашей публики совершенно новая мысль, к осознанию которой они сейчас приходят.
Валентин Филиппов: Новороссия двести лет существует. Для меня удивительно, что в Москве… в Петербурге придумали Новороссию больше двухсот лет назад, а до Москвы до сих пор эта новость не дошла.
Егор Холмогоров: Может быть, дошла в какой-то момент. Я, скажем, когда был советским школьником, у меня была такая книга Данилевского — роман «Беглые в Новороссии». Я оттуда впервые узнал это слово.
Валентин Филиппов: Могли бы хотя бы в Одессу ездить и на памятниках читать, что там написано.
Егор Холмогоров: Знаете, беда в том, что вот я, когда СССР распался, мне было столько лет, мне было ни до каких-то там самостоятельных поездок. А потом в итоге я до Одессы так и не добрался.
У меня огромное количество оттуда друзей, знакомых, они едва ли не каждой улице живут. А при этом, я сам так ни разу Одессы и не видел. Зато, у меня теперь есть прекрасная мотивация жить долго и упорно.
Валентин Филиппов: После войны приезжайте ко мне.
Егор Холмогоров: Совершенно верно. С радостью.
Валентин Филиппов: А вот чисто прагматичный такой расчёт. Ну, вот у нас Приднестровье. К нему пробиться-то надо, оно в блокаде.
Егор Холмогоров: Я всегда был сторонником самого жесткого варианта решения вопроса с Украиной. Я считал, что уже в марте–апреле 2014 года, воспользовавшись первым же поводом, необходимо было двинуть российскую армию, выставить её, по крайней мере, по линии Днепра и по линии Днестра, соответственно, на юге.
И, тем самым, приднестровский вопрос решился бы автоматически, никаких несчастий в Одессе не произошло бы, в Донбассе и так далее.
А все выдуманные совершенно теории, что вот, была бы массовая партизанская война бандеровская и так далее — это такая ахинея, это разводка была в пользу бедных. Потому что, ну простите, у нас была партизанская война в Чечне.
Мы с ней справились, потому что это были люди бесконечно более упорные, на бесконечно более далёком расстоянии культурном от России, у них было много мотивации, у них были деньги саудовских шейхов.
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Здесь бы, ну восточней Днепра шелохнулись бы единицы. В этом смысле это было бы самое прагматичное решение, это было самое гуманное решение. Единственное, чем оно было невыгодно, — это тем, что оно сразу же резко нашу политическую, бизнес и прочую элиту превращало в западном мире в положение изгоев. И они, соответственно, надавили и потребовали того, чтобы их в это положение не ставили.
Прошло 4 года. Мы видим прекрасно, как они всё равно поставлены в то же самое положение. Нужно было бросаться в бой, очертя голову, и, между прочим, при этом условии был бы достигнут нужный шоковый эффект, который заставил Запад, может, как-то так отступиться.
Они бы помнили, что здесь действительно у русских больное место, и если на него нажимать, то можно огрести очень большие неприятности.
Так они тоже, всё равно готовы идти на диалог при всей, заметим, русофобии, при всей разнузданности западной прессы нынешней антироссийской. Они отлично осознают, что там Путин Сирию им не сдаст.
И фактически уже на сегодняшний момент мы наблюдаем, как американцы давят Сирию, что практически там остались только единичные только анклавы этой оппозиции и уже, в общем, победе Асада ничто не угрожает.
Если бы мы, в этом смысле, грубо говоря, дрались бы также за Новороссию, то, я думаю, что на сегодняшний момент там американские политологи рассуждали бы так, что: Давайте оставим русским, по крайней мере, пол Украины, и на этом как-то успокоимся и разойдёмся.
Знаете, есть такая талмудическая история. Про то, как два человека шли по дороге и нашли кусок ткани. И вот они приходят к раввину. Один говорит: «Этот кусок ткани нашёл я, он должен принадлежать мне», а другой вежливый, и он говорит:
«Мы нашли это кусок вместе с ним, я претендую только на половину».
Раввин думает, как поступить и отвечает так: «Значит, ту половину, которую согласился её поделить, — мы делим. И, соответственно, три четверти идет тому, кто требовал всё, а одну четверть тому, кто был слишком вежлив».
Валентин Филиппов: Из анекдотов про раввинов больше всего нравится про ночную рубашку. «Наденете ли Вы ночную рубашку в брачную ночь или не наденете, вас всё равно трахнут».
Егор Холмогоров: Совершенно верно. Этот анекдот применительно к санкциям и антироссийской политике Запада — никуда от него не деться.
Валентин Филиппов: Хорошо. Донбасс. Всё-таки идет какая-то экономическая интеграция с Россией? Завод «Стирол» запускают в полную мощь в Горловке заново. Раньше шёл аммиакопровод с Тольятти через Горловку на Одессу. В Одессе всё закрылось.
Построили новый терминал, по-моему, в Тамани. Получается, что, если «Стирол» запускается в Горловке, то единственное направление, куда он может свою продукцию поставлять — это на Тамань.
Егор Холмогоров: Дело в том, что вообще, в принципе, нужно было исходно интегрировать экономику Донбасса в Россию полностью.
Вообще, самое главное, что необходимо понимать о Донбассе, что Новороссия — это самый крупный промышленный район в Европе. Донбасско-Днепровский промышленный район — это был самый крупный промышленный район Европы. Россия в нём заинтересована.
Она и была заинтересована в нём раньше и заинтересована в нём сейчас. И заинтересована была в тех кадрах, которые там всё-таки есть ещё, не все состарились, не у всех ещё руки отвалились, глаза ослепли и так далее.
Соответственно, чем быстрее реинтеграция этих промышленных мощностей в Россию произошла бы, тем, на самом деле, тем больше вырос наш ВВП, тем больше выросли бы наши экономические возможности.
Но, вместо этого опять-таки начали тянуть кота за хвост, а сейчас мы наблюдаем ужасную совершенно картину, что Украина на глазах буквально деиндустриализуется, что вот эти мощности заводов превращаются в металлолом, в объект разграбления. Причём, к сожалению, это и Донбасса коснулось тоже.
С учётом ещё нашего нынешнего отключения от мировой экономической системы, с учётом того, что сама по себе мировая экономическая система, в сущности, начинает разваливаться, потому что протекционистская политика Трампа ориентирована на то, чтобы разделить глобальный либеральный рынок на национальные сегменты. Может быть, рынку в целом от этого будет хуже, но вот нашему конкретно сегменту от этого, скорее всего, будет лучше.
То есть, Трамп думает именно так. Судя по тому, какие цифры сейчас показывает американская экономика, по всей видимости, он прав. То есть, действительно, этот протекционизм на сегодняшний момент в пользу Америки работает.
Точно также у нас есть основания считать, что он будет работать в пользу России. Но для этого что нужно? Нужна собственная, устойчивая, с максимально широким спектром отраслей промышленность. И для этого нужен достаточно приличный внутренний рынок. То есть, опять же, — чем больше российский внутренний рынок, тем лучше для любого конкретного российского производителя.
И, соответственно, то, что мы сделали ошибку и отказались от, по крайней мере, двадцати миллионов человек на этом внутреннем рынке. Меня ничто так не злило в ходе этих разговоров о Донбассе, как такие совершенно лицемерные аргументы: «Мы их не прокормим».
То есть, шёл разговор о регионе, который вообще-то кормил всю Украину, шёл разговор о регионе, который даже по меркам российских регионов обладает наибольшим экономическим потенциалом. Впереди него, наверное, только Москва, Петербург и нефтегазовые регионы.
Нефти здесь нет, газ сланцевый не особо нужен, но уголь неожиданно оказался очень востребованным на энергетическом рынке. Все уже хоронили в своё время уголь, считали, что никому он не будет через 10 лет нужен. А чем дальше, тем больше выясняется, что он нужен в максимальных количествах. Тем более, что все эти разговоры, которые сейчас ведутся на западе.
«Давайте сейчас перейдём с бензина на электромобили и всё такое». Возникает вопрос: «А вы от чего будете заряжать эти электромобили? От электростанций. А электростанции на чём будут работать? Опять же, либо на газе, либо на угле, помимо АЭС».
И вот, в этой ситуации, понятное дело, что прошло бы несколько лет, и не Россия бы кормила Донбасс, Донбасс бы ещё приплачивал России и достаточно серьёзно.
И вся Новороссия — это регионы с огромным экономическим потенциалом, регионы с огромным человеческим потенциалом. То есть, это образованные люди, это люди с потомственными интеллигентными профессиями, инженерными профессиями, рабочими профессиями.
То есть, это действительно люди, которые способны делать что-нибудь, кроме как быть хипстерами, менеджерами, в коворкинге и так далее. У нас настолько просто бы улучшились все показатели в России!
Валентин Филиппов: Я себе просто представляю завтра заголовки в украинских СМИ — «Российский политолог хочет, чтобы оккупированные территории кормили Россию»!
Егор Холмогоров: Знаете, уже, что про меня напишут украинские газеты, мне наплевать. Безусловно, уверен в том, что Донбасс в составе России будет не дотационным регионом, а наоборот, регионом-донором. Быть регионом-донором — это хорошо.
Объективно хорошо, потому что это повышает самооценку, это даёт возможности развиваться. Все регионы-доноры в России живут очень хорошо и очень динамично развиваются.
Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное спасибо. Особенно от одесситов. Егор Холмогоров: Спасибо, Валентин. Если что — ещё обращайтесь.
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Как верить всему остальному?
Сначала выяснилось, что САУ "Богдана" в отличие от того же "Цезаря" не имеет автомата заряжания, само орудие еще не стреляло https://colonelcassad.livejournal.com/4384952.html, потому что производство 155-мм стволов полноценно не освоено и орудия придется брать от польского "Краба".
А вчера и по "ОТРК Сапсан" зрада подкралась. Сотрудник Южмаша Василенко заявил, что никакой "Сапсан" там не разрабатывали и это муляж.
В целом, была задача хоть что-то показать к "дню незалежности". В результате чего появился этот набор пиар-уродцев, из которых самым толковым выглядит модернизация старого-доброго Т-72.
Но раз АП Порошенко дала указание показать перемоги в развитии оборонной промышенности, то приходится крутиться и демонстрировать "самые передовые образцы", которые вызывают недоумение даже на Украине.
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Международные эксперты предупреждают о реальной химической угрозе на Донбассе
Директор Международного центра по химической защите и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей заявил о проблеме химической угрозы на Донбассе.
«Не следует забывать, что восток Украины был одним из центров химического производства в Украине, Украина является одним из крупнейших химических производителей в Европе. В результате конфликта несколько объектов и учреждений пришлось оставить.
Есть места, склады с веществами, химикаты, за которыми никто не ухаживает, они не защищены.
Поэтому существуют реальные угрозы относительно ситуации с „химическим вопросом” на востоке Украины», — заявил он на пресс-конференции в Киеве.
Со своей стороны, координатор проектов ОБСЕ на Украине посол Вайдотас Верба заявил, что организация «пытается донести всем сторонам, что химическая угроза является очень серьезным вопросом».
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Иловайский котёл повторят под Киевом и Черниговом (ФОТО)
Между огромным полем созревших подсолнухов, которые опустили к земле свои головы, и пожелтевшим от полевых цветов лугом бегут сепаратисты с автоматами наперевес.
Чуть дальше минометный расчет — немолодой мужик в военной форме, с георгиевской ленточкой на груди учит пацана стрелять из миномета. Один выстрел, второй, третий.
«Ну все, курс молодого бойца ты прошел», — говорит он. Это все в 30 км от Киева, и никто не беспокоится. Идут съемки фильма «Иловайская история» — о войне на Донбассе и бойне, которая произошла возле Иловайска ровно четыре года назад, рассказывает украинское издание «Вести».
«Когда я выходил из окружения, пришлось очень много идти как раз по таким вот полям с подсолнухами, которым не было видно края», — говорит один из боевиков неонацистского батальона «Донбасс».
А возле самой съемочной площадки, которая на время превратилась в огневую точку, находится коренастый, небольшого роста седой коротко стриженный мужчина в зеленой майке, шортах с автоматом в руках и пристальнее других наблюдает за происходящим. Это бывший командир штурмовой группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук с позывным «Бишут».
«Бишут» не просто консультант, а исполнитель одной из главных ролей. Играет он самого себя. В фильме покажут «правдивую» историю о том, как во время уличного боя за город каратель был ранен вместе со своим подельником Евгением Никитченко с позывным «Никитос». Они спрятались в квартире одной из многоэтажек и провели там целый месяц.
В фильме снимется двадцать карателей из батальона «Донбасс». Они же тренируют актёров, которые будут играть боевиков, — как правильно держать автомат и вести себя во время боя.
Будет в украинском пропагандистском фильме история некоего бывшего ГРУшника, к которому якобы приходит коллега и приглашает ехать на Донбасс воевать. ГРУшник едет, но не воевать, а забрать оттуда своего сына, который пошел в ополчение.
Съемки продлятся до зимы, позже съемочная группа отправится в Чернигов. Там найдено железнодорожное депо, похожее на депо Иловайска, — там будут снимать сцены боёв.
Вы спросите «Почему же кино про Иловайск снимают не в Иловайске?» — да потому что украинская пропаганда вновь делает из грандиозного позора своей так называемой армии перемогу. Из Иловайска «защитники» бежали, оставляя технику и раненых «побратимов». Бежали позорно и быстро. Возможно, торопились на съёмочную площадку подработать консультантами?
Премьера назначена на август будущего года. Министерство обороны предоставит тяжелую военную технику для съемок.
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Преступления колоссальных масштабов: Кто и как «разводит» украинцев на миллиарды?
Каждый год из бюджета Украины «ускользают» миллиарды гривен. Это связано с высоким уровнем коррупции в таможенных и налоговых органах, которые «закрывают глаза» на мошеннические схемы по вывозу леса, неуплату обязательных сборов, контрабанду табака и наркотических средств.
Нарушения усматриваются практически по всем направлениям деятельности ведомств: только за 2017 год государство потеряло не менее 100 миллиардов гривен из-за проблем в экономике, вызванных повышенным уровнем коррупции. Аналогичные данные озвучивает и глава общественной организации «Стоп коррупция» Украины Роман Бочкала: по его мнению, в карманы нечистых на руку чиновников «утекло» от 4 до 5 миллиардов евро.
Цифры, естественно, примерные: взять в расчёт весь «букет» схем и проводок на данный момент времени не представляется возможным.
Ситуация критическая: премьер-министр Украины Владимир Гройсман сетовал на масштабную проблему с коррупцией на таможне в начале лета 2018 года: тогда Кабмину удалось вернуть небольшую толику средств в бюджет, однако «как грибы после дождя» начали зарождаться новые запутанные схемы ввоза-вывоза контрабанды.
«Есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду», — заявил позже Владимир Гройсман, однако дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.
Комплексная проверка выявила ряд схем, активно использующихся на повальном большинстве таможенных пунктов на границе «Незалежной». Среди них — намеренное снижение пошлин на ввозимый и вывозимый товар, игнорирование порядка досмотра грузовых автомобилей за «скромную плату», ввоз автомобилей с целью разбора без учёта, контрабанда наркотических средств и низкопробного табака.
Однако самой грандиозной афёрой таможенной службы Украины стал вывоз карпатского леса, незаконно вырубаемого целыми гектарами и направляемого эшелонами в Европу без всяких на то разрешений и документов.
Проблема достигла столь значительных масштабов, что циники в Верховной Раде удосужились спохватиться: приняли закон о криминализации контрабанды леса-кругляка.
Несмотря на правовое регулирование и угрозу реальными уголовными делами, механизм сбыта древесины в Европейский союз продолжает себя чувствовать комфортно и лишь набирает обороты.
Так, по словам главы ровненской ячейки «Стоп коррупции» Сергея Микитюка, пресловутые «санитарные вырубки» леса на 70–80% фальсифицированы с целью дальнейшего сбыта «за бугор».
Украина упускает из рук важную ресурсную составляющую, способную в среднесрочной перспективе стать полноценным трамплином для экономической стабильности государства.
Но сейчас колоссальные налоговые отчисления и миллиарды гривен для бюджета полностью разворовывается чиновниками «на местах» сообща с мелкими бандами контрабандистов, уже вышедших на международный рынок.
Эксперты, близкие к ситуации, отмечают: для разрешения плачевной ситуации комплексного контроля недостаточно.
Необходимо внедрить так называемый негласный договор власти: ответственные за проблему политические игроки должны самостоятельно отказаться от воровства и наметить курс по чистке своих рядов от коррупционеров и взяточников, махинаторов и пособников контрабандистов.
Возможно ли это? Сомнительно — государственно-частное сотрудничество может принести больше поступлений в бюджет, однако кто сознательно будет отказываться от «барышей» в угоду экономической стабильности упадочного государства?
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Первая в ЛНР государственная типография открылась в Луганске
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Украинский боец ММА пригласил всех в Крым на «миротворческий» турнир с участием ДНР (ВИДЕО)
Киевлянин Егор Ламака, выступающий в смешанных единоборствах, рекламирует состязания в Крыму с участием бойцов из ДНР и ЛНР.
Недавно на своей странице в Instagram Ламака опубликовал видео, в котором призвал всех приезжать в Крым на турнир под название «Крым Rush. Прощай оружие».
«Будет круто, выступят более 11-ти стран. Поэтому буду смотреть турнир, топить за своих. Ааааа! Батя, Батя все видит. Я всем желаю удачи. Присоединяйтесь, бросайте оружие, занимайтесь спортом. Всем любви, счастья», — говорит спортсмен, которого украинские СМИ уже назвали «не отличающимся патриотизмом».
В состязаниях примут участие бойцы из Украины, России, США, ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Молдовы, Узбекистана, Грузии и Афганистана.
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Порошенко позвонил Меркель накануне её встречи с Путиным
Петро Порошенко позвонил бундесканцлеру Ангеле Меркель накануне её встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-служба Порошенко сообщила о телефонном разговоре, заявив, что обсуждалась ситуация на Донбассе и «дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании».
Как утверждается, Порошенко в разговоре затронул вопрос освобождения украинцев, которых Киев упорно называет политзаключёнными, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщала «Русская Весна», 18 августа в Берлине состоится встреча глав России и Германии, в ходе которой украинский вопрос будут обсуждать без Порошенко.
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Мосийчук против обнальщика Янyковичa. Бoкc
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Ума не купишь, — в ДНР посмеялись над требованиями ВСУ выдать им $4 млрд
Увеличение расходов на обеспечение украинской армии не отменит бессмысленных решений военного руководства страны и приведет лишь к очередному разграблению госсредств.
Такое мнение агентству ДАН выразили в оперативном командовании ДНР.
«Увеличение военных расходов на 2019 год, о необходимости которого говорит Муженко (начальник Генштаба Минобороны Украины — прим.ред.), не принесет ВСУ положительных результатов, как и в текущем году, — считают в ДНР. — Украинское военное руководство продолжит принимать бессмысленные решения, которые только разрушают вооруженные силы, а не дают им новый импульс к развитию. На деньги ума не купишь. Плюс дополнительные средства — очередная возможность набить карманы нерадивым чиновникам».
В командовании подчеркнули, что расхищение бюджетных средств на Украине — дело привычное. Причем происходит это на всех уровнях: от Генерального штаба до простых командиров в передовых частях.
«Наша разведка регулярно получает информацию о масштабных хищениях в воинских соединениях ВСУ в зоне карательной операции», — добавил собеседник агентства.
Как сообщала «Русская Весна», начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко заявил о необходимости увеличить расходы Украины на армию минимум до 112 млрд гривен (около четырех миллиардов долларов США). В текущем году военный бюджет составляет примерно 86 млрд.
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«ЛНР будет со своим молоком»: Пасечник осмотрел партию нетелей, привезенных из России
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