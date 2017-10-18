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Правда и выдумка про электромобили: Что говорят специалисты?

13:36. 18 октября 2017 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал:

Эксперты РФ развеяли легенды об электромобилях.

Так, по их мнению рекламу электромобилей можно приравнять к славноизвестным БАДам, ибо в реале эти машины используют немало электроэнергии, поэтому экономически невыгодны, хотя экологически и впрямь безвредны, ибо у них нет выбросов. Правда, для их питания электроэнергию тоже необходимо где-то брать, и вот здесь и скрывается наиболее интересное, по мнению экспертов. 

Эксперты обращают внимание на то, что электроэнергию вырабатывают ТЭС, которые как и автомобили на топливе делают вредные выбросы в атмосферу, выходит какой-то замкнутый круг. Вред от авто на топливе, заменяют вредом теплоэлектростанций, к тому же российский авторынок пока не подготовлен и не готов к встрече с электромобилями. И если разобраться, то в РФ ТЭС вырабатывает 68 процентов всей электроэнергии. 

Согласно расчетам – энергопотребление электрических машин намного больше, нежели у нынешних бензиново-дизельных. Поэтому вскоре можно будет не удивляться, когда перспективу электрификации автопарка посчитают обычной аферой, аналогично реализации БАДов. Расчеты на 1 км пути передвижения транспорта демонстрируют, что число затраченной энергии электромобилем – 0,54-0,70 МДж/км, а полезная энергия, используемая для передвижения авто с двигателем внутреннего сгорания – 0,42-0,49 МДж/км, что абсолютно соразмерно с аналогом электромобиля.

По итогам можно утверждать, что при смене транспорта, увеличится нагрузка на электростанции, включая тепловые. Тогда как выброс с транспорта, перераспределится на энергетический, в связи с необходимостью увеличить общий объем электроэнергии. 

Мало того, продолжается борьба за экономичность ДВС, и планируется, что уже к 2040 уменьшится аппетит бензиновых моторов не менее чем в полтора раза из-за роста в развитии машиностроения и масштабов использования турбонаддува, прямого впрыска горючего в цилиндры, рециркуляции отработанных газов, а также использования схемы старт-стоп. Изготовители машин с двигателем внутреннего сгорания серьезно намереваются перейти на выход среднего расхода топлива – четыре литра на сотню километров пробега. А вот перспективы перехода тепловых электростанций на экологический газ, который бы смог прийти на смену углю и мазуту, что-то в скором времени не наблюдается, что только подтверждает, что основательно улучшить экологическую безопасность электромобилей не получится. 

При этом экономия средств при покупке электромобиля и их гибридов, в сравнение с обычными, тоже выглядит под сомнением. Это и высокая цена на этот транспорт, невзирая на госдотации в странах производителях, и отсутствие перспективы возможного удешевления электроэнергии. В среднем, цена энергии на движение электромобиля, в 1,1-1,3 раза дешевле цены горючего, но больше половины цены горючего составляют госакцизы и налоги. Тогда как довольно логично ждать роста тарифов и введения акцизов на электроэнергию и параллельное падение цен на горючее при широком применении электромобилей, ибо государство всегда в поиске возможностей получения дополнительных средств для казны.

Не забывайте и о цене недешевых аккумуляторов – 25-50 процентов от цены электромобиля, а ведь они имеют свои сроки применения (5-7 лет), и это тоже необходимо учитывать. А параллельно возникает вопрос экологичности, ибо аккумуляторам понадобится утилизация, а она пока не вышла на коммерчески-рациональные рейки. Также необходимо заранее учесть, что рост числа электромобилей потянет за собой проблемы с сырьем для аккумуляторов – лития, никеля, кадмия и т.д., соответственно их стоимость непомерно возрастет. 

 Кроме того, необходимо заметить, что у электромобилей есть не только достоинства, но и существенные недостатки. К таким можно отнести неимение нужного комплекса услуг в РФ. Это и зарядка авто и сервис, все пребывает только на начальной стадии. Мало того, надо также учесть, что цена станции для зарядки электромобилей, алогична либо выше цены автозаправочной станции. Причем сменой комплекса одними, только постройками заправочных – не обойтись. При существенном росте авто-элетропарка нагрузка на электросети в городах и на электростанции существенно возрастет. А массовая зарядка нескольких десятков тысяч возможно потянет за собой локальные отключения нынешних, не приспособленных к этому энергетических сетей. Поэтому понадобится постройка новых электростанций, трансформаторных подстанций и прокладывание новых электрических сетей с увеличенной пропускной способностью. 

Кроме всего необходимо учесть еще и малый пробег, а также невысокую скорость. Так ныне запас хода у электромобилей – 200-300 км, и лишь некоторые изготовители такие как Tesla констатируют пробег в 400 км. Но тут надо учитывать, что экспериментальные пробеги проводят на ровной горизонтальной дороге при выключенных фарах и теплой погоде не требующей включения подогрева салона, без включения радиолы и других электроприборов. Но если учесть климатические условия в холодную зиму, и не всегда теплые весну и осень, а также необходимость включения фар и иного оборудования, то пробег без подзарядки вероятней всего существенно снизится. А добавьте сюда еще и бесполезное расходование энергии при стоянии автомобиля в пробке, и снижение емкости аккумулятора в холодную пору.

Поэтому зимой пробег может упасть почти в два раза, а это повлечет к увеличению числа желающих пополнить запас и очередной трате времени. Учтите еще, что заряжаются аккумуляторы немного немало – от 3 до 7 часов, а так называемые ускоренные зарядки приводят к скорому выходу аккумуляторов из строя. Помимо перерасходов в холодную пору, так же необходимо не забывать, что в жару работающий кондиционер в салоне тоже потянет немало энергии. 

Подводя итог, необходимо отметить, что конечно же электромобили безусловно, заполнят свою «нишу» на авторынке, но больший рост увеличения спроса на них мог бы привести изобретенный и освоенный конструктивно новый аккумулятор, с более мощной энергоемкостью и при тех же габаритах. Но пока в этом направлении явных сдвигов незамечено и когда их можно ожидать не ясно.

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Источник: www.kramola.info

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