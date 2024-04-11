Российский автомобиль «ВОЙТ», плавучие АЭС и другие новинки «АТОМЭКСПО 2024»
Показываем совершенно новую российскую автомобильную платформу «Войт», которая станет основой для целого семейства машин. Показываем новейшие российские 3D-принтеры, печатающие сложные изделия из металлопорошковых композиций. Показываем существующие и строящиеся плавучие атомные электростанции, реактор РИТМ-200, автономный грузовик Evocargo и другие российские технологические решения. Это проект «Время – вперёд!» и вы смотрите репортаж с главной атомной выставки мира «Атомэкспо 2024»!
00:00 Вступление
01:30 Автономный Evocargo
03:40 Электромобиль Evolute
04:50 Платформа Войт
12:05 Универсальная батарея
12:53 3D-принтер
16:28 Атомные проекты
Комментарий редакции
Темы выпуска:
1. Развитие электромобилей в России:
– Представление российского электромобиля Evolute, разработанного на универсальной платформе Росатома.
– Использование компонентов и технологий Росатома в электромобилях, включая литий-ионные аккумуляторы.
– Совместная работа Росатома и производителей электромобилей над развитием данной отрасли в России.
2. Аддитивные технологии в Росатоме:
– Демонстрация 3D-принтеров для выращивания металлических изделий, разработанных Росатомом.
– Преимущества 3D-печати по сравнению с традиционными технологиями, такими как литье.
– Примеры деталей, изготовленных на 3D-принтерах Росатома.
3. Развитие новых направлений Росатома:
– Расширение деятельности Росатома за пределы атомной энергетики, включая композитные материалы, медицинские технологии и другие сферы.
– Представление новых проектов в области малой атомной энергетики, включая наземные и плавучие атомные электростанции.
Вывод: Росатом демонстрирует свой прогресс в различных направлениях, выходящих за рамки традиционной атомной энергетики. Компания активно развивает новые технологии, такие как электромобили и аддитивное производство, а также реализует инновационные проекты в области малой атомной энергетики. Это подчеркивает, что Росатом становится многопрофильной корпорацией, формирующей образ будущего для России и мира.