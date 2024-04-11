Показываем совершенно новую российскую автомобильную платформу «Войт», которая станет основой для целого семейства машин. Показываем новейшие российские 3D-принтеры, печатающие сложные изделия из металлопорошковых композиций. Показываем существующие и строящиеся плавучие атомные электростанции, реактор РИТМ-200, автономный грузовик Evocargo и другие российские технологические решения. Это проект «Время – вперёд!» и вы смотрите репортаж с главной атомной выставки мира «Атомэкспо 2024»!

00:00 Вступление

01:30 Автономный Evocargo

03:40 Электромобиль Evolute

04:50 Платформа Войт

12:05 Универсальная батарея

12:53 3D-принтер

16:28 Атомные проекты

Комментарий редакции

Темы выпуска:

1. Развитие электромобилей в России:

– Представление российского электромобиля Evolute, разработанного на универсальной платформе Росатома.

– Использование компонентов и технологий Росатома в электромобилях, включая литий-ионные аккумуляторы.

– Совместная работа Росатома и производителей электромобилей над развитием данной отрасли в России.

2. Аддитивные технологии в Росатоме:

– Демонстрация 3D-принтеров для выращивания металлических изделий, разработанных Росатомом.

– Преимущества 3D-печати по сравнению с традиционными технологиями, такими как литье.

– Примеры деталей, изготовленных на 3D-принтерах Росатома.

3. Развитие новых направлений Росатома:

– Расширение деятельности Росатома за пределы атомной энергетики, включая композитные материалы, медицинские технологии и другие сферы.

– Представление новых проектов в области малой атомной энергетики, включая наземные и плавучие атомные электростанции.

Вывод: Росатом демонстрирует свой прогресс в различных направлениях, выходящих за рамки традиционной атомной энергетики. Компания активно развивает новые технологии, такие как электромобили и аддитивное производство, а также реализует инновационные проекты в области малой атомной энергетики. Это подчеркивает, что Росатом становится многопрофильной корпорацией, формирующей образ будущего для России и мира.