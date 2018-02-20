Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2018

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Карьерный рост через люстрацию

«Мусорные баки – спецпроект ФСБ России. Они показывают картинку для российской пропаганды, что в Украине всё ужасно и катастрофично» (с) Владимир Гройсман.

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Киев требует восстановить разрушенные в Польше украинские памятники

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети обнародовал требования Украины к Польше о восстановлении украинских памятников, разрушенных неизвестными вандалами. «На переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит», — написал он. Вятрович сообщает, что с 2014 по 2017 год в Польше было совершено 15 актов вандализма против украинских памятников, в том числе на могилах. Его возмущает, что правоохранительные органы Польши «не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власти не осудили вандализм». Читайте также: У Порошенко прокомментировали нападение на Россотрудничество

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Эрдоган пообещал в «ближайшие дни» окружить Африн

Турецкие войска планируют в ближайшие дни окружить сирийский город Африн, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «Таким образом будет пресечена поддержка извне (курдских сил — прим. ред.) Тогда никто не сможет вести никакого торга. Мы покажем тем, кто хочет создать террористический коридор у южных границ Турции, что это не так легко сделать», — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития. Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные назвали дезинформацией. Операция в Африне Анкара с 20 января проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящих из курдско-арабских отрядов. На стороне Турции выступают боевики «Сирийской свободной армии». По словам Эрдогана, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков. Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии. Читайте также: Грядёт бойня: Т-90, «Смерчи» и «Тигры» готовы к мощнейшему удару под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

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Оксана Сыроид: украинским детям с яслей нужно внушать, что Россия — враг

Украинские дети с детства должны быть готовыми защищать свою страну от «российской агрессии», для чего им с детства нужно внушать, что Россия — враг.

Об этом заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в эфире программы «Досье» на телеканале Еспресо. TV.

«Как мы можем выжить? Это если мы будем от рождения учить детей тому, что у нас есть сосед, который наш враг, и мы должны быть готовы от нашего рождения до нашей смерти, сколько бы мы не прожили, тем способом, которым каждый может, различными способами, это государство защитить», — подчеркнула она.

По ее словам, «только таким образом мы можем выжить».Поэтому она не понимает тех родителей и те учебные заведения, которые решают не рассказывать о войне своим детям:

«А у меня вопрос: а когда они этим детям будут говорить о войне? Тогда, когда этих детей повестками в окопы позовут и они вдруг — ни с того, ни с сего — выяснят, что у них есть враг? .И они будут переживать эти ломки сознания? Надо быть честными. И надо жить с этим», — заявила вице-спикер.

Она также напомнила, что протяженность границы с Россией на сегодня достигает 6 тыс. км, учитывая Беларусь, где «расположены российские базы», а также Черное море.

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К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Десять разоренных гигантов украинской промышленности

Со временем на Украине будет «добит» весь военно-промышленный комплекс, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он уверен, что Запад целенаправленно приводит в упадок ведущие украинские предприятия, доставшиеся ей после распада СССР. Суслов напомнил слова бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта, который в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве лишь «аграрную сверхдержаву».«До свидания, украинцы. Ваша задача – пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины», – заявил Суслов в эфире телеканала NewsOne.Наглядной иллюстрацией к этому тезису служит список десяти наиболее известных и крупных украинских предприятий в разных сферах промышленности, которые либо исчезли, либо близки к полному разорению в результате политики, проводимой сегодня киевскими властями.После 2014 года гигантское ракетно-космическое предприятие, работавшее в теснейшей кооперации с Россией, оказалось на грани исчезновения. Ведь кроме России ее продукция – а это главным образом ракетная техника – мало кому нужна. Спрос в мире может быть разве что на старую (еще советского времени) интеллектуальную собственность украинской корпорации.Неудивительно, что в СМИ стали появляться слухи о воровстве (продаже) украинских (старых советских) технологий в третьи страны. В прошлом году разгорелся скандал: некий бывший советский специалист по ракетам сделал исследование и опубликовал его в лондонском International Institute for Strategic Studies. В нем говорится, что ракетные двигатели, используемые Пхеньяном, основаны на разработках, к которым имеют отношение лишь несколько бывших советских заводов. Газета New York Times опубликовала исследования о том, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет.Как бы то ни было, без российских заказов на ракету «Зенит» «Южмаш» оказался в запустении. Еще в августе 2017 года журналистка Reuters Алесандра Прентис, побывав на заводе «Южмаш», описала удручающую картину:Единственный луч света – это реанимация частной российской компанией S7 проекта стартов с плавучего космодрома «Морской старт». Под него S7 готов заказать 12 «Зенитов», это продлило бы жизнь заводу как минимум до 2023 года. Однако у проекта изначально столько проблем, что вероятность коммерческого успеха не слишком высока.Это единственное на Украине предприятие полного цикла создания самолета. Сегодня мало кто помнит, что ОКБ под руководством Олега Антонова было изначально создано в Новосибирске сразу после Великой Отечественной, и только в 1952 году бюро перевели в Киев.До 2014 года концерн «Антонов» был по всем показателям лучшим в украинском авиапроме – как раз благодаря российским заказам. В 2011 году «Антонов» выпустил девять самолетов против четырех в 2010 году – пять Ан-148, один Ан-158 и три Ан-32 – и все это на российские деньги. В те годы «Антонов» с каждым годом наращивал прибыль и расширял производство. Прежний руководитель концерна «Антонов» Дмитрий Кива считал Россию главным стратегическим партнером – ведь потребности российского рынка в Ан-148 и Ан-178 исчислялись 400–600 самолетами. Однако после 2014 года Киву уволили.После прекращения Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой на украинском предприятии закончился запас российских комплектующих, а в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины. Завод выживал только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники. Предприятия пыталось заманить новых инвесторов и заказчиков, говорило о желании строить самолеты в кооперации с американцами, китайцами, да с кем угодно. Но китайцам нужны были только чертежи и интеллектуальная собственность, а американцы и вовсе оказались к заводу равнодушны.Единственное, что «Антонову» удалось сделать без России, – вместе с саудовцами запустить летом 2017 года самолет-демонстратор Ан-132D с иностранными комплектующими. Но это лишь спасло от самого худшего.Правительство Украины окончательно ликвидировало легендарный концерн «Антонов» – формально в связи с переходом его в состав «Укроборонпрома». Однако не исключено, что это лишь позволит спрятать неминуемую кончину завода. По крайней мере, пассажирские самолеты Украина производить вряд ли когда-либо уже будет.На этом знаменитом заводе когда-то был создан флагман Черноморского флота ВМФ России – ракетный крейсер «Москва». Но далеко не только он – многие другие крупнейшие корабли советского времени.После СССР на Украине остался целый судостроительный кластер из 11 современных заводов мирового класса, которые могли строить новейшие суда всех типов. Украина обладала 15% мировых мощностей судостроения, сейчас производит 0,5% мировой продукции этой отрасли. За годы украинской независимости эти заводы переходили из рук в руки. Многое разворовали, другое сдали на металлолом.После госпереворота в 2014 году ко дну пошел и последний из могикан. Уволенный не так давно глава «Укроборонпрома» (куда входит Николаевский судостроительный завод) Роман Романов ранее без прикрас объяснил причину огромных долгов по зарплате на заводе: это отсутствие заказов уже более десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера. Речь идет о ракетном крейсере-долгострое «Украина», который стоит на заводе, съедает последние заводские деньги и ржавеет.Раньше завод способен был спускать на воду по десятке крупнотоннажных судов и кораблей в год. Сегодня он может производить разве что несколько катеров, и то теоретически. Смешно, но вместо крейсеров и фрегатов на Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено производство печек-буржуек для ВС Украины. Финансовые проблемы привели к тому, что в октябре 2017 года завод остановил работу из-за прекращения финансирования.Металлургическая отрасль ранее приносила Украине треть валютных поступлений, теперь скатилась до уровня двадцатилетней давности. Потому что денег нет: на обновление вагонов и локомотивов требуется 10 млрд долларов, на обновление железнодорожных путей – еще 13 млрд. Этого бы хватило, чтобы возродить металлургические заводы в стране. Но заказов нет, и предприятия не выживают.Кременчугский сталелитейный – в числе первых, кто остановил работу. Причина остановки завода проста. Треть продукции выпускалась для продажи на рынках СНГ. Однако этого рынка с 2014 года не стало, и производство в тот год сразу упало почти в шесть раз, а затем объявили и о банкротстве. Одновременно с внешним резко упал и внутренний спрос: главный заказчик «Украинские железные дороги» сам переживает серьезный кризис. На заводе хотели бы вернуться на рынок стран СНГ, однако Украина отказалась от Таможенного союза, который теперь не дает украинцам сертификат на продажу кременчугской стали.Один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины – «Азовмаш», включающий Мариупольский завод тяжелого машиностроения, «Азовэлектросталь», Мариупольский термический завод, «Полтавхиммаш», – после 2014 года начал просто таять на глазах. А ведь это известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования. Однако потеря главных рынков сбыта – в странах СНГ – привела к существенному спаду уровня продаж и объема производства.Если в один из самых успешных годов – 2012-й – производство компании достигало почти 10 млрд гривен, а выпуск вагонов превышал 16 тыс. штук, то в 2014 году было выпущено всего 623 вагона. В 2014–2016 годах финансовое состояние холдинга значительно ухудшилось. Долги по зарплате росли, кредиторы требовали возврата займов, а платить было нечем. В итоге в холдинге начали происходить странные вещи: самые закредитованные компании банкротятся, а в рамках реструктуризации долгов начинаются долгие судебные процессы, чтобы не платить.Еще один автозавод, на котором собиралось ежегодно около 10 тыс. автомобилей российских брендов ГАЗ, ВАЗ и УАЗ, а также иностранные машины (SsangYong и другие), прекратил работу еще летом 2014 года. И такая судьба ждет все автоконцерны Украины.Украинский автопром в целом скорее мертв, чем жив. Эта отрасль почувствовала последствия дезинтеграции с СНГ, наверное, одной из первых. Потому что основной рынок сбыта – российский. Однако, разорвав зону о свободной торговле в рамках СНГ, украинские автомобили стали сразу облагаться утилизационным сбором, как и другие импортные машины, поступающие в Россию. Российский рынок для украинских автозаводов фактически закрылся, ибо украинские машины стали абсолютно неконкурентоспособными. Понятно, что в ЕС продукция украинского автопрома никому не нужна.Легендарный и крупнейший производитель легковых автомобилей ЗАЗ уже в 2018 году может не выпустить ни одного автомобиля и стать банкротом, говорил СМИ владелец завода.В самом удачном для себя 2007 году ЗАЗ выпустил 280 тыс. автомобилей. Но уже в 2008 году объемы выпуска упали до 40–50 тыс. штук в год. Но оказалось, и это далеко не предел: в 2014 году на заводе было выпущено 13 тыс. машин, а в 2015-м – меньше 4 тыс. штук. Для предприятия мощностью 150 тыс. авто в год это означает многомиллионные убытки. В 2017 году завод собрал всего 1,6 тыс. машин. Долги по кредитам растут, а продажи и производство падают.Это одно из крупнейших и современных предприятий химической промышленности Украины. Его основное дело – перегрузка химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. В частности, оно занимается приемом, охлаждением и перегрузкой аммиака.Однако его судьба оказалась на волоске от гибели. Завод постоянно окружают странные истории. В 2015 году на нем разгорелся коррупционный скандал, который спровоцировал Михаил Саакашвили. На заводе прошли даже обыски. Затем холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа стал требовать от завода возврата 300 млн долларов за поставки в 2013 году газа. Государство тем временем два раза пыталось продать свою долю в заводе в 2016 году, однако претендентов не находилось.Завод то останавливается, то восстанавливает работу, а скоро может стать и вовсе металлоломом, так как оказался не в состоянии в октябре-ноябре 2017 года нормально возобновить работу из-за технических и экономических проблем. Так, 1 ноября из строя вышел ключевой компрессор на агрегате по производству аммиака. Это заставило остановить все производственные мощности. За 20 дней производство пытались перезапустить трижды. Но неисправность повторялась, и в четвертый раз запускать не стали.Казалось бы, расцвет аграрного производства на Украине должен спровоцировать спрос на местную сельхозтехнику. Однако без дотаций государства производители такой техники не выживают. «Львовсельмаш», который производит, в частности, машины для обработки почвы, опрыскиватели, культиваторы, грабли и машины для картофелеводства, признан банкротом.Это один из крупнейших и старейших на Украине производителей безалкогольных напитков, который находится в Виннице. Завод признали банкротом и начали процесс ликвидации еще в 2016 году из-за претензий кредиторов. Инициатором банкротства выступила компания, которая занимается выпуском тары из пластмассы и заодно владеет компанией Nemiroff.

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Киев: Белорусских миротворцев на Донбассе не будет, пока там не будет НАТО

В министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что о присутствии белорусских военнослужащих на Донбассе не может быть речи, если в зону конфликта не отправят в составе миротворцев контингент из стран НАТО. При этом во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что выступают исключительно за вариант размещения миротворцев на границе с Россией. Напомним, что Россия готова поддержать размещение миротворцев ООН вдоль линии соприкосновения сторон, чему фактически не противоречат Минские соглашения.



Ранее глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей отметил, что РБ готова направить своих миротворцев на Донбасс, если параметры миротворческой миссии будут согласованы Советом безопасности ООН, и если такую отправку поддержит президент страны Александр Лукашенко.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что белорусские военнослужащие «не смогут» войти в состав миротворческой миссии, «если в ней не будет военнослужащих стран НАТО», так как «Белоруссия на данный момент не вышла из состава ОДКБ».



УНИАН цитирует г-жу Зеркаль:”Это понятно не только нам, но и нашим западным партнёрам. Также понятно и то, что миссия должна разворачиваться поэтапно – сначала вдоль границы с Россией”.

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Теперь и Швеция: министр обороны раздумывает об отправке войск в Донбасс

Швеция рассматривает возможность ввода войск в регион военных действий в Донбассе для содействия ООН. Об этом заявил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью «Шведскому радио» — речь шла о Мюнхенской конференции и её результатах в этом году. Когда был задан вопрос, не боится ли Швеция находиться так близко от российской границы, Хультквист сказал, что пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция, поэтому он «не хочет строить догадки». Как сообщала «Русская Весна», 18 февраля президент РБ Александр Лукашенко также высказался за отправку белорусского миротворческого контингента в Донбасс на условиях полной непредвзятости. А в НАТО посоветовали присмотреться к возможности формирования миротворцев из европейских стран, которые не являются членами альянса: Финляндии, Австрии и проч. Это предложение выдвинул бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Напомним, предложение президента России Владимира Путина, с которого и началась «миротворческая чехарда», касалось исключительно обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев же видит в этом возможность реконкисты и взятия под контроль границы России и республик. Читайте также: Размещение миротворцев ООН на Донбассе — ситуация зашла в неразрешимый тупик

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На Украине стремительно сокращается поголовье свиней

По состоянию на 1 февраля на Украине насчитывается 5,9 млн голов свиней. По сравнению с аналогичной датой прошлого года сокращение составило 8,2%. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации «Свиноводы Украины». Стремительные сокращения числа свиней наблюдаются в хозяйствах населения. Так, в начале февраля насчитывалось на 10,3% меньше животных, чем годом ранее — 2,6 млн голов. Промышленные свинохозяйства удерживают 3,3 млн голов свиней. «Среди основных причин „проседания” количества свиней — обновление поголовья крупными промышленными игроками. Кроме того, негативный фактор — распространение АЧС (африканская чума свиней — прим. ред.) в приусадебном секторе», — пояснили в ассоциации. Читайте также: Зрада: Пьяный Порошенко в Мюнхене заговорил на русском языке (ВИДЕО)

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Мюнхенская конференция все

Я чувствую себя обманутым…

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В Германии рассказали о «печальном и опасном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене

Обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн рассказал, как, по его мнению, президент Украины Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение из-за своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Автор статьи напомнил, что в Мюнхене украинский лидер выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом никто даже не задал вопрос. Однако на прошлых конференциях Порошенко удавалось собрать больше народа на свое выступление, и даже «на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс». «Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России», — пишет Туманн. «Не очень разумное» выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало «печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы», поскольку теперь ситуацией в Донбассе среди европейцев интересуются только эксперты. Читайте также:Зрада: Пьяный Порошенко в Мюнхене заговорил на русском языке (ВИДЕО)

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Киев прокомментировал идею размещения белорусских миротворцев в Донбассе

Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, потому что страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. «Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ берут участие в этой миссии», — сказала она в интервью украинским СМИ. Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс. Читайте также: Размещение миротворцев ООН на Донбассе — ситуация зашла в неразрешимый тупик

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Размещение миротворцев ООН на Донбассе — ситуация зашла в неразрешимый тупик

Украина не собирается вести никакой диалог с представителями ДНР и ЛНР относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Россия категорически против такой неконструктивной позиции. Ситуация зашла в неразрешимый тупик. Об отказе разговаривать с Донбассом в прямом эфире «Радио Свобода» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, для Украины главное — обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. «Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой операции от Москвы», — отметил официальный представитель УГ (Украинского Государства). «Принимающая сторона — это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, то я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований», — заявил Елисеев. В то же время сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию России — без согласования с Донбассом размещение миротворцев ООН невозможно. «Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога, в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом. Решать такие вопросы, абстрагируясь от представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — заявил он. В итоге можно констатировать наличие непреодолимых противоречий по этому вопросу. И причина тому — срыв Украиной любых попыткок мирного диалога. Читайте также: Зрада: Пьяный Порошенко в Мюнхене заговорил на русском языке (ВИДЕО)

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