На алмазной грани, или Почему санкции не страшны
Обсуждаем с доктором геолого-минералогических наук Владимиром Полевановым, опасны ли для нас санкции против российской алмазной промышленности, справится ли Европа без наших алмазов, как устроен мировой алмазно-бриллиантовый рынок, каково соотношение синтетических и натуральных алмазов и какие прогнозы развития мирового алмазного рынка в будущем…
Ведущая – Екатерина Борисова
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие ключевые моменты:
1. Ситуация на мировом рынке алмазов. Отмечается доминирующее положение компаний АЛРОСА (Россия) и De Beers (Ангола, Ботсвана), которые контролируют около 60% мировой добычи алмазов.
2. Перспективы введения санкций против российской алмазной отрасли. Подчеркивается, что серьезного ущерба для России это не нанесет, так как основные покупатели – Индия и Китай – продолжат закупки.
3. Конкуренция со стороны синтетических алмазов. Отмечается тенденция к увеличению доли синтетических алмазов на мировом рынке, что в перспективе может снизить спрос на природные алмазы.
4. Перспективы российской алмазодобывающей промышленности. Подчеркивается значительный ресурсный потенциал России, позволяющий сохранить лидирующие позиции на мировом рынке.
Вывод: несмотря на риски, связанные с геополитической ситуацией и конкуренцией со стороны синтетических алмазов, Россия сохраняет сильные позиции на мировом алмазном рынке благодаря значительным запасам и крупнейшим в мире компаниям-производителям.
Ради чего добываются алмазы в РФ, ради всего населения страны или ради
лидерства на мировом алмазном рынке? Разбазаривание национальных богатств страны – не лучший путь её развития. Касается это так же, например, паладия, никеля,титана и золота.
Не “не лучший путь её развития”, а уголовно наказуемое дело. Поэтому и развития нет – не боятся уголовной ответственности.
Говорить не вагоны разгружать. Он много чего говорил. У нас было всё, чтобы быстро и эффективно завершить СВО, всё. А что мы имеем вместо этого – кучу трупов каждый день и финансовую прорву, и возможность всё, что твориться в стране, списывать на СВО, и зачищать под предлогом СВО. И конца этому не видно. Так только самих себя победить можно, что, на мой взгляд, и происходит. И многие военные, между прочим, также думают. Пример – Вагнер.
Не будите в Кб “лихо” ,-пока оно тихо.
Пусть стишками лучше забавляется.
на седьмое все хохлы и их спонсоры оторвутся и СЕРЫЕ всех мастей..Смешают все в кучу и будут стонать по СССР ,не разделяя народ и верхушку..а так ты прав 0-так долго рисоваться благонамеренным.трудно
п.с. и как им обидно -вчера их пассия согбенная ,через псковскую таможню приперлась незаметно-толпа идет мимо старушки и не замечает ,и нет спецвагона ,останавливающего все движения поездов и спецрейса самолетика..Манят,манят оставленные млрды ,какое там спасение родины,Тора ,там где халява -там и родина..