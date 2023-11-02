Комментарий редакции

Обсуждаем с доктором геолого-минералогических наук Владимиром Полевановым, опасны ли для нас санкции против российской алмазной промышленности, справится ли Европа без наших алмазов, как устроен мировой алмазно-бриллиантовый рынок, каково соотношение синтетических и натуральных алмазов и какие прогнозы развития мирового алмазного рынка в будущем…Ведущая – Екатерина Борисова

В данной беседе обсуждались следующие ключевые моменты:

1. Ситуация на мировом рынке алмазов. Отмечается доминирующее положение компаний АЛРОСА (Россия) и De Beers (Ангола, Ботсвана), которые контролируют около 60% мировой добычи алмазов.

2. Перспективы введения санкций против российской алмазной отрасли. Подчеркивается, что серьезного ущерба для России это не нанесет, так как основные покупатели – Индия и Китай – продолжат закупки.

3. Конкуренция со стороны синтетических алмазов. Отмечается тенденция к увеличению доли синтетических алмазов на мировом рынке, что в перспективе может снизить спрос на природные алмазы.

4. Перспективы российской алмазодобывающей промышленности. Подчеркивается значительный ресурсный потенциал России, позволяющий сохранить лидирующие позиции на мировом рынке.

Вывод: несмотря на риски, связанные с геополитической ситуацией и конкуренцией со стороны синтетических алмазов, Россия сохраняет сильные позиции на мировом алмазном рынке благодаря значительным запасам и крупнейшим в мире компаниям-производителям.