Скелеты в шкафу Исаакия и Казанского соборов.

Рассудку вопреки и вечности в обиду,

А умницам на смех

Построил, да его забвен не будет грех,

Из пыли пирамиду.



Николай Львов, архитектор и строитель пирамид.





Сегодня, когда известно многое о технологиях прошлого, официальным историкам все тяжелее утаивать от народа правду. Немыслимые умозаключения этих горе-специалистов о строительстве пирамид Гизы с помощью миллионов рабочих, уходят в прошлое. Открытие геополимерного бетона, а точнее его возвращение человечеству, спустя века забвения, абсолютно объясняют всю технологию древних. Все пирамиды построены не волочением и подниманием мегалитов, а в результате метода опалубки. Каждый камень пирамиды, это отлитый из геополимерного бетона блок, прямо на месте его нахождения. В таких случаях ни размер блока, ни его форма ни влияет на технологию исполнения. Кто стоил собственный гараж, или иное сооружение, те знают, что три мужика: отец, зять и сын, выльют фундамент любой формы. И при этом им не придется привлекать соседей, охрану для принуждения к рабскому труду, создавать социальные и санитарные объекты, жилье для рабов. Все просто – замесил растворчик и ведрами, ведрами, ведрами…. Можно применить носилки, мешки из цыновки, в общем: голь на выдумку хитра.

Что такое геополимерный бетон и чем он отличается от обыкновенного бетона? Для получения, привычного нам, промышленного цемента, требуется специальное производство с высокими температурами обжига, чего древние явно не имели. Понятие древние – относительно. Пирамиды Гизы постройки 12-15 веков, а хронология Египта сильно преувеличена.

Для получения геополимерного бетона требуется:

А) соблюдение пропорций раствора

Б) природное явление адгезия

В) растирочные механизмы или приспособления.

Д) наличие 100-200 малоквалифицированных рабочих и десятка руководителей-прорабов.

По сей день, геологи в полевых условиях, получают пыль из камней для своих анализов простым методом. Они просто трут камень о камень и получают порошок. Важно, что бы камни были одинаковой породы или исследуемый образец, был мягче, того которым его растирают. В общем принцип обычной ступки. Конечно, египтяне были умнее современных историков, готовых ухватиться и за эту идею. Некоторые уже сейчас усаживают в бесконечные ряды сотни тысяч рабов трущих камень о камень, для получения обычной пыли.

Зачем? Египтяне действовали иначе. Привезенный камень укладывали на плиту с углублением. Сверху на камень надевали приспособление, похожее на детские качели, где на доске, закрепленной и оборачивающейся в ее середине, катаются наши пацаны, поочередно отталкиваясь от земли. Вниз-вверх, вниз-вверх! Помните, такую детскую заьаву?

Таким образом появляется рычаг, который согласно Архимеду готов перевернуть Землю, не то, что камень.

Египтяне именно катались на качелях, а камень терся о плиту и превращался в нужную пыль. Все это изображено на пирамидах, только качели воспринимаются как рычаги, для подъема блоков, хотя не один из них там не изображен ни в процессе поднимания, ни в процессе его цепляния.

Итак, как получалась пыль вам понятно. А вот зачем она?

В природе есть закон адгезии. Состоит он в обязательном слипании пыли. Вы его можете наблюдать в виде грязи после дождя, когда невозможно вытащить ногу из строительной канавы. Правда там глина, но сути не меняет.

Что происходит с пылью после дождя? Засохшие комки грязи видели? Иные и ломом не возьмешь.

А вот если добавить в пыль ил из Нила, содержащий оксид алюминия, происходит интересная вещь – получается искусственный камень, настолько твердое соединение возникает. Сегодня эту технологию можно встретить на кладбище, в виде памятников из крошки. Хочешь под мрамор, хочешь под гранит, хочешь под диорит. Все зависит от пыли.

Ну а дальше, все как и на строительстве гаража – замесили, в мешки, на спину и потащили к деревянным коробам. Для экономии пыли добавляют песок – его там много.

Читатель спросит, а как же гранитный вид блоков? Уважаемый Фома Неверующий, да сегодня ни одна облицовка уже не делается из натурального камня. А в то время на основу бетонную наносилась шуба, которая позже полировалась. На ней же и выдавливались, заранее подготовленными матрицами изображения, так что никакого алмазного резца там не было, а лазера тем более. Этим и объясняется «математическая точность» резца мастера, о которой толкуют тебе арабские гиды, давно разучившиеся работать руками. Языком молоть ведь легче!

О изображении подводных лодок и вертолетов, на стенах усыпальниц я говорить не буду. Министерство туризма Египта, способно и не на такое, что бы завлечь ротозеев, решивших добровольно встретить Новый Год в пыльной пустыне. Бизнес га геополимерном бетоне процветает. Там даже ворота поставили, открывающие въезд к пирамидам. Ворота есть, забора нет. Все идут и едут через ворота. В 21 час ворота закрыли, народ репу почесал – делать нечего, завтра придем!

Страна, у которой нет ничего, кроме пирамид, построила современные курорты, на деньгах ротозеев и возможно даже одного из них, который сейчас читает эту миниатюру.

Я хочу сообщить, что пирамиды это не усыпальницы и ничего магического ни в них, ни в сфинксе нет. Конечно, кладбище там есть, но оно в стороне от пирамид. А сами пирамиды, это хранилища имперской казны, стоявшее на виду у всех. Причем, открыть его было сложно. Тут и камень отвалить, тут и распечатать нужно вход, да еще охрану перебить. Про подкоп или подрыв и говорить немыслимо. Наполеон вон из пушки залепил пару зарядов сфинксу в лоб, да только нос покурочил, да крест коптский со лба сбил. Все! Это все на что хватило имперской мощи Франции.

Чудак-человек, лучше бы ты на Байкал съездил, на русский Север, тайгу бы проведал, в Волге руки подержал, Алтай увидел, степи Забайкалья.

В горах последнего, я еще пацаном, золотой крупки в ручье намывал чайную ложку за час-полтора. Цена ей у казаков-гуранов не велика – «подумаешь крупка, не самородок ведь» - банчок вонючей китайской ханчи (рисового спирта) и будя с тебя. А вам, мальцы, ханчи не положено. Давай свое золото, на конфет или халвы пол-кило. Вот такая бухгалтерия на Руси. Зарабатываем дома, тратим у чухонцев. Как же! У них бетон лучше – задом прислонился, пользительно при геморрое. А еще бабу свою, если на пирамиду посадить сверху, беременность обеспечена. Сказал бы я тебе, куда жену сажать нужно, детей ради, да боюсь женский род в смущение привести. Запомни, читатель, лучше метода для продолжения рода, чем тот который Бог посоветовал, нет, и еще не придумали.

Возможно, в будущем ты к Стоунхенджу за этим делом, попрешь свои телеса, но лучше в хохлацкий хутор, на меды и сметану, к сеновалу поближе, к тихой пасторали, да вечерам сердечным. Детки, как орехи лесные получаются – крепкие да ядреные.

Эх, ты – турист и гурман «все включено»! Пример бери с египтян. Ставь ворота с видом на Эльбрус. Только успевай снимать пенки да ворота распахивать.

Чудак-человек! Все счастья ищешь в землях иных, а в своем отечестве неги не видишь.

Ладно, будя с тебя, давай дальше поговорим о том, как нас иноземцы на Руси обманывают.

О том, что Ленинград-Петербург город древнее Москвы, я писал ранее. Строил его не Петр, а Георгий Данилович в 14 веке. То самый Георгий Победоносец, канонизированный старообрядческой церковью. Русский князь и хан. И назвал он этот город Орешек. Строил его по византийскому образцу, как Константинов форум, потому, как сам бы родом и ромейской династии византийских императоров. Казанский собор, Исаакий, Петропавловская крепость, вообще все сооружения с колоннадами и даже арка генерального штаба, это постройки 14-17 веков. Наиболее много в этом городе, построил царь Иван Грозный.

Сегодня можно слышать от гидов и прочитать в книгах об каторжном труде русских крестьян по изготовлению колонн питерских соборов. Примеры поражают своей изощренной выдумкой и безудержной фантазией историков.

Продолжая повествование о фальсификации в Петербурге-Орешке, я хочу рассказать, как делались все эти колонны. А вывод сделаем вместе с читателем в самом конце.

Но сначала официальная версия.

Осенью 1801 года во дворце А.С.Строганова состоялась свадьба архитектора Воронихина и чертежницы Мэри Лонд. Сегодня Воронихин, считается архитектором Казанского собора в Санкт-Петербурге. В свадебное путешествие новобрачные направились на Карельский перешеек. Посетив эти места, Воронихин пришел к выводу, что прочный и красивый выборгский гранит станет лучшим материалом для изготовления колонн в интерьере строящегося собора. Выборгский гранит по-фински называется рапакиви, что означает — "гнилой камень". Видимо, он назван так в связи с тем, что выходы его на поверхность земли часто были в болотах, пахнувших гнилью.

Выборгский гранитный массив рапакиви — крупнейший в мире. Ломка гранита близ Выборга началась в 1803 г. На ломках работали люди, присланные комиссией из Петербурга. В основном, это были русские крестьяне из Ярославской, Вологодской и других близлежащих губерний. Численность рабочих на выборгской ломке достигало 350 человек.

Техника выломки гранита в начале XIX в. мало чем отличалась от времен античности: металлические клинья и штанги для бурения, кувалды, вороты, полиспасты, бревенчатые катки. Процесс выломки требовал много времени, опыта и сноровки каменотеса. Сначала снимался верхний слой скалы, подвергавшийся длительному воздействию солнца, мороза, дождей и ветров, обнажая гранит в первозданном виде. Затем в отвесной скале очерчивалась по размерам форма параллелепипеда, предполагаемого к отделению от скалы. Затем шла длительная, кропотливая и опасная обработка. С помощью катков и ваг заготовки колонн погружали на корабли, которые доставляли их в Петербург. Долгий путь заканчивался на берегу Невы у Адмиралтейства. После разгрузки колонны снова при помощи катков перемещали в мастерскую на Конюшенной улице, где в результате обработки они приобретали завершенный вид. Выломка, обработка и доставка одной колонны высотой 10,7 м обходилась в сумму 3 000 рублей. Всего было доставлено и установлено 56 колонн для колоннады Казанского собора.

Скажи, читатель, у тебя не возникает состояние де-жа-вю? Поменяй карельский гранит на ассуанский, корабли на египетские лодки, ярославских крестьян, ставших искусными каменотесами, на феллахов нижнего Нила и картина предстанет известная – баба на пирамиде в ожидании зачатия.

Вообще питерские каменотесы ребята суровые – за какой-то десяток лет освоили миллионы тонн камня и одели Питер в гранит. И все артельно, причем вымирая нещадно. Тут тебе и дворцы, тут тебе и Нева в граните, тут и каналы на Васильевском острове, сначала нарыли, а потом зарыли. И заметьте, все это вручную. Кстати, каналы, а ныне стрелки Васильевского острова зарыли зря. Именно они спасали город от наводнения. Это был такой анти-резонатор морских волн с Маркизовой лужи и Невы. Там все и гасилось - никаких наводнений и бед. Зря засыпали эти ирригационные каналы, ой зря!

Вот, что я тебе скажу читатель. К приходу Романовых на Русь, Орешек стоял во всей красе, известной тебе ныне панорамами современного Питера. Все эти Воронихины возможно и были, но они либо достраивали чего либо к уже построенному, либо им просто приписывалась эта постройка. Возможно, реставрировали.

Их современники, точно так же, как и мы, не понимали, каким образом колонны огромной тяжести попадали в Питер и историки по аналогии с Египтом придумали версию. Потому, что современники строительства, никакого строительства не наблюдали. Вот и писали, что попало, создавая очередные легенды. «умные» историки, стараясь создать «золотой век» просвещенной Екатерине, приписывая ее правлению несуществующие великие дела.

Я еще вернусь в других работах к «гению» Екатерины и поясню, почему с ней произошел неимоверный для Руси, казус: привычка обливать грязью предыдущих правителей, с Като не сработала. Здесь такая заковырка была придумана, что по сей день, многие не понимают, как ее минула чаша сия. Разные сплетни, о ее женских проблемах я рассматривать не буду – баба она была здоровая и нарожала детей, как никакая другая. А моральное ее поведение тоже не предмет обсуждений. Каждый человек, хозяин своей судьбы. Другое дело правление, во времена которого массовая фальсификация коснулась всех аспектов жизни России. Именно екатерининским правителям, принадлежит ложь, обращенная в века. Но то, что Екатерина, всю свою жизнь дрожала от страха за свою жизнь, у меня не вызывает сомнения. Мрачный Пикте, яко бы ее телохранитель, на самом деле был ее страж, готовый убить царицу, за нарушение подписанного ей в Сан-Суси обязательства перед Ватиканом. Этого швейцарца приставили к Като на веки вечные и вся ближняя охрана, происходила с его ведома. Я знаю, кто такой Пикте. Но об этом как ни будь в другой раз.

А пока, к колонам Казанского и прочих соборов.

В соответствии с жесткими канонами культового строительства алтарная часть собора должна располагаться в его восточной стороне, а вход – в западной.

Сегодня существует версия, что Воронихин, яко бы задумал не одну, а две колоннады. Но финансирование подвело. При этом колоннада, задуманная Воронихиным, оказалась бы со стороны Большой Мещанской (ныне Казанской) улицы. Тогда-то у Воронихина и возникла блестящая мысль: соорудить грандиозную четырехрядную колоннаду со стороны северного фасада собора, выходящего на Невский проспект. Историки сожалеют, что полностью проект осуществлен не был. По замыслу Воронихина, еще одна колоннада должна была украсить противоположный, южный, фасад храма.

Все это домыслы, Воронихим возможно и реставрировал некий храм уже стоявший за колоннадой, но собор не строил. А на вторую колонаду не денег не хватило, а умения. Во времена Павла, строительные тайны предков, строивших Орешек, уже были подзабыты. Возможно, пробовали вырубить колоны, как и в Асуане исследователи «древностей» Египта, да поняли всю бессмысленность этих затей.

Недостает собору и другой существенной детали, задуманной Андреем Воронихиным. Колоннаду со стороны Невского проспекта, согласно проекту, должны были украшать две мощные фигуры архангелов, каменные пьедесталы для которых и сегодня можно увидеть. Все это говорит о том, что ранее на колоннаде уже стояли скульптуры, которые были скинуты Романовыми,потому, что изображали то, что изображать не должны и противоречили романовской версии истории города. Эта колоннада и собор только часть духовного форума-комплекса построенного в городе. Колоннада строилась с четким намерением – увековечить имя Богородицы. Очевидно и скульптуры были связаны с этим намерением.

До 1824 года на пьедесталах стояли гипсовые статуи архангелов. На бронзовые, как это предполагал зодчий, их, так и не смогли заменить. В народе родилась легенда о том, что это архангелы сами не хотят занять предложенные им места. И так будет до тех пор, пока, как говорится в легенде, «в России не появится мудрый, правдивый и честный правитель». Народная эха, иногда, доносит реальные события прошлого. Ореховские жители прекрасно помнили, кто стоял там ранее. Видно не архангелам там место, а тем, кому была сооружена эта триумфальная колоннада.

В чертежах утвержденного варианта проекта собора Воронихина перед зданием храма показан обелиск. С одной стороны, он, по мысли архитектора, определял центр всей композиции, с другой, как утверждают некоторые источники, – указывал бы место разобранной церкви Рождества Богородицы. В книге «Казанский собор» А. Аплаксин отметил, что, как ни странно, «в делах построения Казанского собора не имеется дела или упоминания о построении обелиска, и на воронихинских чертежах показан только план его. На полотне Ф. Я. Алексеева «Вид Казанского собора со стороны Невского проспекта», созданном в 1811 году, и на акварели Б. Патерсена с тем же названием и того же времени он присутствует, а на знаменитой «Панораме Невского проспекта» В. С. Садовникова 1830 года его уже нет. Сегодня на его месте фонтан. Кстати на других гравюрах обелиск тоже есть и колоннада присутствует. А вот датированы они ранее начала строительства Казанского собора, то есть стояли там давным-давно.

Что такое обелиск? Сегодня его переводят как вертел, клинок и собственно обелиск. На самом деле это копье Лонгина, не простая пика, а кавалерийское копье, поскольку Лонгин был именно кавалеристом. То есть обелиск это оружие кавалериста.

Как известно, копье стало причиной смерти Исуса, а не распятие. Говоря о том, что Исус умер на кресте, мы так и понимаем это дословно, забывая, что его УБИЛИ на кресте копьем – обелиском.

Я уже писал, что крест на церкви изображается так:

- сам крест

- в центре его звезда с надписью Исус Христос

- ниже по основанию маленький кружок, а в самом основании полумесяц. Я подозреваю, что это не полумесяц, а знак материнского лона. То есть на кресте изображаются этапы жизни Христа: зачатие и рождение – перевернутый полумесяц, малый кружок или косая планка – обелиск Лонгина или смерть, круг или звезда в центре креста – распятие и воскресение (если круг, как у католиков то только распятие, а если круг с лучами, то распятие и воскресение).

Если провести прямую линию от обелиска (фонтана) Казанского собора, то точно попадешь в самый центр Петропавловской крепости, построенной в форме звезды. Шпиль Петропавловского собора, вырывающийся как луч из неба в цент этого сооружения, означает Воскресение Исуса. Таким образом, Казанский собор Богоматери и Петропавловский комплекс это единое целое сооружение и Воронихин тут не причем. Строго говоря это крест лежащий на земле.

Кстати в православии, оконечности креста отмечаются тремя кольцами- два вместе, одно над ними. Это безанты – знаки монет. Сегодня их значение на кресте подзабыто, хотя в гербах они означают удачу, радость богатство. Начнем с того, что сегодня подзабыто и то, сто распятие тоже герб, принадлежащий той или иной христианской церкви. У католиков свой герб-рпспятин, у православных свой, адвентисты и прочие секты, по другому обозначены, старообрядцы распятия вообще не ведают, лишь сам крест. Настоящее значение безантов в ином. Монета является искусственным негеральдическим символом, получившим ограниченной распространение в территориальной и родовой геральдике. Монета олицетворяет богатство, реже - испытание веры. Три монеты с каждой стороны креста это не что иное, как 30 сребреников – или испытание веры.

Сказанное выше, доказывает, что Воронихин не выполнял строительства того, что там давно было построено. А вторую колоннаду он не смог сделать по причине того, что ни доставить колонны, ни их вырубить, ни тем более отшлифовать у крестьян ярославской губернии не получилось. Не знали как это сделать просто.

А каким же образом построена колоннада, спросит недогадливый читатель. Догадливый же, давно уже понял из эпиграфа к этой миниатюре, архитектора Николая Львова. Вот он в отличие от Воронихина, действительно построил в Питере многое, например Главпочтамт. Мало того, что строил, он еще и решал задачу строительства пирамид Египта, массово сооружая их копии в своих поместьях. Причем все руками 5-7 мастеровых с прменением в размерах числа Пи и Золотого сечения. С помощью лекал, созданных на основе этих правил математики, любой крестьянин в состоянии построить идеальную пирамиду, ориентированную по сторонам света.

В подробности углубляться не буду, желающие сами найдут ответ на этот вопрос у Пифагора, в известной теореме: «Пифагоровы штаны, на все стороны равны». Кстати Пифагор, это одно из многочисленных отражений Исуса Христа в мировых событиях, наряду с Буддой, Карлом Великим, Осирисом, Исой, Андреем Боголюбским, Андроником Комниным и т.д. Андроник лицо реальное и прототип Исуса.

Итак, колоны построены из пыли, как и пирамиды.

А строились они так. Сначала отливались части колон. Видели как в греческих и римских состоящих из обрубков поставленных одна на другую? Не понятно вижу? Тогда проще обьясню. У каждого в детстве была пирамидка из разноцветных колец. Надеюсь, помнишь такую – основание, а из него круглая палочка торчит? Когда правильно сложишь кольца, получалась елочка, если не правильно, то балясина. Так, вот мама ее тебе покупала, что бы ты думал, читатель и развивал свое мышление.

Основание колоны делалось заранее. В него вставлялась деревянная палочка, которая контролировалась отвесом. Далее вокруг нее ставились заранее подготовленное лекало, сужающееся к верху. Проектировщику лекала задавались условия: нижний и верхний размер круга. Каким образом? А вот каким! «Запомни тот, кто помнит туго: Пи Эр квадрат, есть площадь круга».

Лекало устанавливалось на палочку и заливалось геополимерным бетоном. Получался первый срез колоны. Дальше он застывал и на него ставили новое лекало. Для русских людей, делавших бочки под капусту, такая работа, раз плюнуть – там сложнее технология. Так происходило до тех пор пока колонна не поднималась на нужный уровень, где ее венчала голова. Поставить с ног на голову как раз и означало свалить колону. Кстати на кладбищах по сей день стоят обрезанные или необрезанные (с головой) колонны. Означают они, что человек не закончил дело своей жизни – у обрезанных или надломленных колон, и увенчанных головами, о том, что ушел из жизни, человек расплатившись со всеми долгами. Например, обрезанная колонна над останками из бальзамированного тела Кутузова, говорит, что умер он в походе и Париж не взял, а сломанная колона говорит о насильственной смерти.

Наконец, колона вытягивалась до нужной высоты. Однако она имела внешний вид набранного изделия, такого, какое мы видим в Афинских сооружениях. Я думаю, что это не развалины, а скорее всего просто недостроенные храмы.

И вот тогда за колонну принимались штукатуры, которые наносили на нее шубу из искусственного камня. Как на кладбище современном. Шлифовки собственно не было, очевидно снова применялись лекала, которые вращались вручную вокруг нанесенного материала. Впрочем, вариантов много, но идеальная подгонка говорит о том, что без приспособлений не обходилось. Я думаю, что если, среди читателей найдутся строители, знакомые с штукатуркой выгнутых или выпуклых поверхностей, то они лучше меня прокомментируют этот процесс. Профессионалам всегда виднее. Я, к сожалению не строитель, хотя кое какой опыт имеется.

Ну а дальше перекрытия на колоны и прочие тонкости мастерства зодчих, которые в отличие от современных строителей совесть и ответственность за свои создания имели. Вот сколько всего построено на века!

Что было связующим в русском геополимерном бетоне, вмсесто оксида алюминия из ила египетского Нила? Я думаю яйца куриные, по причине их массового использования в строительстве. Впрочем, это только версия. Возможно, что то, иное. Анализ покажет. Кстати, то, что это именно штукатурка, известно из многочисленных фото естественных разрушений колон. Именно так отслаивается бетон. Фото на заставке к миниатюре есть.

Я хочу сказать читателю, что геополимерный бетон виден повсюду в мире. Искусственные камни в парках США, огромные монолиты брошенные на пляжах Брайтона в море, библиотека конгресса США, масса сооружений, которые яко бы вывезены миллионерами американцами из Европы, где их разбирали, а потом собирали в США, все это геополимерный бетон. На таких монолитах брошенных в море не растут водоросли. На искусственном камне они и не могут рости – адгезия их выталкиваем. Нет мха по той же причине и в парках США на «древних» камнях. Все это деятельность оставшаяся от наследства Великой империи Славян, Великой Тартарии , Руси, Орды, которая ранее лежала на 4 материках.Российская Федерация жалкие останки некогда огромной империи, общей родины человечества, которую западные сепаратисты, растащили на мелкие кусочки, в угоду своим амбициям. Каждый хлыщ мнит себя князем и стремится обрезать крайнюю плоть, полагая, что это сделает его богоизбранным народом. Еще в 17 веке в Северной и Южной Америке была Русь, которую англо-саксы завоевали в момент падения империи. Не было и государств Европы. Они появятся в результате Тильзитского мира, в ходе войн Реформации. Под этим названием спрятана Великая Смута на Руси. И наконец, на Русь придут Романовы, которые начнут уничтожать саму память об империи, привьют легенды о своих достижениях и успехах и повергнут Русь в состояние растерянности, длящееся и сейчас. Славяне из хозяев мира превратятся в рабов своих прехитрых холопов, забыв, кто они и для чего строились такие сооружения, как Казанский храм, Исаакий, Петропавловка и прочие. Русский Орешек, станет Петербургом, копье Лонгина обелиском, Мария Богородица еврейской девушкой, а сам Христос из императора Византии превратится в сложное сочетание вымыслов и суеверий. Вера предков последует в изгнание, сгорят лучшие книги, протопом Аввакум погибнет в темнице, боярыня Морозова примет муки, раскольники сгорят в своих скитах, а мы потомки великого народа, будем верить басням историков о нашем прошлом. И смотреть, как бараны, на колоннаду Казанского собора, поражаясь мастерству Воронихина, придуманного фаворитом Екатерины Второй, Саней Строгановым. И будем верить, что самозванец на троне империи по имени Исаак, подмененный на Петра Романова, это и есть тот человек, который заложил великий город, Северную Пальмиру империи, ни мало не подозревая, что Медный всадник переделан из памятника Георгию Победоносцу, путем приварки новой руки и новой головы.

Запомни читатель: в 1380 году, русский князь Георгий Данилович, он же канонизированный старообрядческой церковью Георгий Победоносец, он же Великий хан (Чингисхан), он же Александр Македонский, он же брат Ивана Калиты (царя-священника (халифа, а не кошелька) хана Батыя) основал город-пантеон, по прототипу форума Константина Великого в Византии. Все скульптуры соборов и самого Питера исполненные в римском стиле, и даже скульптура Минину и Пожарскому в Москве, это памятники вывезенные русскими царями из Византии. Царями – родственниками Исуса Христа – Андроника Комнина по его матери русской княжны Марии Богородицы.

Форум Константина имел овальную форму: с севера и юга он был окружён двухъярусной полукруглой колоннадой а с запада и востока располагались две большие монументальные арки из белого мрамора, соединявшие площадь с главной улицей города.

На севере форума стояло первое городское здание сената. Если верить описанию то это была ротонда с портиком, опиравшимся на четыре большие колонны. Здесь хранилась знаменитая бронзовая квадрига, которая изначально включала в себя статую Непобедимого Солнца (Sol invictus), управлявшего лошадьми. Во время ежегодных процессий, приуроченных ко дню рождения города (11 мая), квадрига перемещалась на городской ипподром, а всё остальное время года находилась в здании сената. Когда эта церемония была упразднена, квадригу окончательно поместили на ипподром, откуда в 1204 году крестоносцы увезли её в Венецию. Резиденция сената была вскоре перенесена в другое место, а это здание в дальнейшем не использовалось и, вероятно, просуществовало вплоть до большого пожара, уничтожившего форум Константина в 1204 году.

В левом портике форума находилась часовня Пресвятой Богородицы, построенная императором Василием I в первые годы его правления. Рядом с ней торговали церковной утварью.

В центре форума стояла большая порфировая колонна высотой 37 м (ныне 34.8 м). Её увенчивала золотая статуя Аполлона. В 1150 году во время сильной бури статуя и три верхних барабана колонны обрушились, и вскоре император Михаил I Комнин (пр. 1143—1180) водрузил на вершину колонны крест. В ходе разграбления Константинополя крестоносцами колонна была сильно изуродована. В 1453 году, когда город захватили турки-османы, крест незамедлительно сбросили с колонны. В 1779 году, после сильнейшего пожара, почерневшая и растрескавшаяся колонна была укреплена дополнительными железными обручами.

Форум был украшен многочисленными античными статуями: среди них фигуры дельфина, слона и гиппокампа, статуи Палладиума, Фетиды и Артемиды, а также скульптура «Суд Париса». Возможно, имелись статуи Посейдона, Асклепия и Диониса. Однако сегодня практически невозможно определить их внешний вид или точное местоположение. По официальной версии в 1204 году все они были переплавлены захватившими город крестоносцами. Это не так, все они были доставлены в Орешек, а позже выданы за работы некоего Шубина. Посмотри на скульптуры Петербурга, читатель и сам найди все описанное выше. Мне это не составило труда. А точкой отсчета возьми Александрийскую колонну, на Дворцовой площади Питера. Ту самую, что венчал Аполлон.

Русским мастерам не составило труда восстановить сооружения форума, посвященного Христу. А вот скульптуры, привезенные русскими дружинами, духовные ценности они сохранили те же и поставили их на свои места, с точностью выдержав все размеры и пропорции опираясь на известные им Золотое сечение и число Пи. Знаете, почему в русских храмах чувствуешь себя свободно и хорошо? Они построены на живых размерах своих архитекторов. Перед стройкой обмеривали того, кто вел строительство и делали лекало с его сажени, локтя, аршина, шага и прочего. В любом русском строении реальные размеры мастера его создававшего. Потому то и нет двух одинаковых изб в деревне и двух близнецов-домов в городе. Даже Московский Кремль выполнен в локтях. Потому то он так и радует глаз.

А вот размеров Воронихина в Казанском соборе нет. Есть только присвоенное, чужое творчество, не законное по сути действо.

Напоследок, я хочу сказать вот еще что. Vне попалась фотогафия с современной турецкой площади Чемберлиташ.

Там стоит интересное сооружение. Представьте себе некое бетонное углубление из середины которого поднимается колона свитая из толстенных медных или бронзовых стволов. Там этих то ли три, то ли четыре. Похоже на пружину, только очень мощную. Я вот думаю, а не это ли та самая «деревянная» палочка, на которую мы в детстве колечки одевали? Такая палочка и амортизатором будет и выдержит много. Арматуру придумали в наше время, совсем недавно. Однако не следует думать, что предки глупее нас были. Вот бы миноискателем колоны Казанского собора прощупать. Не худо бы было. Возможно открытие, которое перевернет мировые взгляды на стройку. Эй, питерцы! Оторвите попы от кресел и глаза от компьютеров. Прозвоните эти столбики Исаакия и Казанского собора, да напишите автору. Даю слово, назвать ваши честные имена всему миру. Что то, мне подсказывает, что я прав.

То что колонны Исаакиевского собора полые в середине сегодня может проверить каждый, принеся металлическую линейку и засунув ее в многочисленные трещины, появившиеся у этих колон. Я в заставке даю и фото подтверждающее это. Возможно, делались они двумя, темя вариантами, в зависимости от несущей нагрузки. Например, декоративные – просто полые трубы затянутые под гранит или мрамор. Несущие, с пружиной в середине, а вспомогательные просто отливка. В любом случае, мы имеем дело с геополимерным бетоном и ни Монферан, ни Воронихин, просто в глаза не видели, каким образом строились Казанский и Исаакиевский храмы, равно как это не видели и вельможи Екатерины, сочинившие рассказы о многочисленных рабах ворочавших огромные мегалиты. Это обычные лжецы, прикрывавшие преступления Романовых и придумавшие Золотой Век Екатерины. История не наука, а мифология и мы только, что с читателем в этом убедились. Но для закрепления материала, позвольте предложить вам еще одно короткое исследование?

Приписывать Монферану авторство Исаакиевского собора, на мой взгляд, глупо. Вот выдержка из задания по перестройке Исаакиевского собора в “Записках” Вигеля: “На словах Государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исаакиевского собора так, чтобы сохранить все прежнее здание, разве с небольшою прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику.”

Источник: https://www.proza.ru/2016/01/31/1685