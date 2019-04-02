Показания скелетов из шкафа Петербурга (1.2)

Протокол допроса № 1. Казанский собор

Они собраны из глыб финского морского гранита рапакиви, но снаружи оштукатурены и покрашены под цвет и рисунок гранита. («По воле разума и чувств. Санкт-Петербург — Хельсинки: два кафедральных православных собора». А. Г. Булах, 2016 г.).

Четыре основных опоры собора, распределяющих главную нагрузку срединной части с куполом, арками и парусами (на схеме обозначены метками красного цвета), в соответствии с имеющейся информацией, являются сборными конструкциями.

…Ну да ладно. Нам важно выяснить другое: что из себя представляют внутренние колонны Казанского собора. Речь здесь пойдёт только о колоннах. О прочих чудесах Казанского собора написано столь много и столь подробно, что нет смысла повторяться. Итак:

По сути, они являются колоннами, поскольку функции у них те же, что и у всех прочих вертикальных силовых элементов здания, однако в архитектуре имеются свои каноны, согласно которых колоннами считаются только определённые виды конструкций:

Поставив себя на место строителей собора, легко представить, что у них был великий соблазн не мудрствовать, а строить все опоры, вне зависимости от классификации, одним и тем же испытанным, опробованным на деле способом. Лично я именно так и поступил бы. Зачем «городить огород», рисковать, тратить время и средства на освоение сложных камнерезных технологий, если уже есть опыт строительства главных опор срединной части? Гораздо выгодней строить по наработанному шаблону, а вид и форму колоннам приделов можно придать какие угодно.

Внутри храма расположены 56 колонн коринфского ордера, из розового финского гранита, с золочёными капителями. Внутренняя часть собора разделена гранитными монолитными колоннами на три коридора — нефа. Центральный неф в четыре раза шире боковых и перекрыт полуцилиндрическим сводом.

Хотя, конечно, нет достаточных оснований утверждать, что всё-таки эти колонны не были изготовлены иным способом, в том числе и с применением токарного станка. Тем более что в Академическом саду Петербурга существует очень похожая колонна, которая считается «запасной», сделанной на случай, если какая-нибудь из тех, что были изготовлены для западного придела Казанского собора, при перевозке или установке окажется повреждённой.

Эта легенда теперь считается истиной, хотя есть основания полагать, что это всего лишь предположение. Как видим, капитель у неё совершенно иная, что, впрочем, не главное. Пропорции отличаются (сужение кверху более заметное), да и цвет тоже иной.

Но давайте оценим качество изготовления основных опор собора с рядом стоящими. Для того чтобы убедиться в том, что они оштукатурены раствором, имитирующим природный гранит, не потребовалось даже лазерной линейки. Естественного освещения оказалось вполне достаточно, чтобы видеть, что качество вертикальной поверхности далеко от идеального.

Природный монолитный гранит, тем более столь качественно отполированный, не может отслаиваться и бугриться такими слоями. Это видно даже на фото с не очень хорошей резкостью. Но неспециалисту такие мелочи в глаза не бросаются. Другое дело — множественные следы ремонта круглых опор, которые дополняют основные.

Вертикальные трещины на дополнительных опорах:

Такие трещины не могут образовываться в монолитном граните. Это не автомобильные стёкла, где трещины на концах засверливаются для предотвращения увеличения трещины. Горные породы магматического происхождения имеют свойство лопаться насквозь. То есть если бы эти колонны были из целиковых кусков гранита, то они не потрескались бы, а лопнули, распавшись на отдельные части. Именно так его и добывают в карьерах: достаточно вызвать трещину в одной части монолита, чтобы она распространится на всю глубину, и отколется весь кусок полностью. Гранит — это вам не металл и не пластмасса, которые трескаются постепенно.

Ну, а завершением исследования стал осмотр «гранитных» колонн прямоугольного сечения, которые также находятся в срединной части собора. Тут без комментариев:

Вывод здесь может быть единственным:

Колонны изготовлены из бетона, соответствующего образцам, обычным для уровня технологий, применявшихся на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, с последующей облицовкой декоративной штукатуркой, имитирующей природный гранит. С колоннами поступили точно так же, как поступили «реставраторы» Спасо-Преображенского собора в Чернигове, только наоборот.

На Украине обложили кирпичом мраморные, подлинно античные колонны, придав им вид «древнекыивсько-руських», в соответствии с господствующей при СССР исторической парадигмой, а строители петербургской псевдоантичности вполне современные для них бетонные и кирпичные колонны одевали в древнегреческий наряд. Всё в полном соответствии с разнарядкой, спущенной сверху.

Главным итогом проведённого допроса первого скелета можно считать совершенно новый, не звучавший ранее вывод:

Тот Казанский собор, который мы имеем сегодня в Санкт-Петербурге, построен вовсе не в 1811 году, как официально считается, а самое раннее — в девяностых годах девятнадцатого века. Ручной труд камнерезов при строительстве использовался крайне ограниченно, только как дополнение к технологиям машинной обработки камня на токарных и фрезеровочных станках, а также бетонирования и оштукатуривания с применением строительного раствора, имитирующего природный камень.

Всё. Допрос скелета окончен. В нижней строке протокола он оставил запись: «С моих слов записано верно. Мною прочитано. Замечаний и дополнений не имею». И подпись: Казанский собор.

От себя дополню протокол допроса двумя любопытными фактами, которые не имеют отношения к Делу, но могут оказаться полезными в будущем.



Как минимум, один из элементов интерьера Казанского собора — на самом деле очень древний и, скорее всего, допотопный. Он выглядит здесь как бельмо на глазу, явно диссонирует с окружающей обстановкой. Выполнен с величайшим искусством, но в плачевном состоянии сохранности. Где-то его откопали и решили, что если встроить его в интерьер, то посетители поверят в то, что и весь собор такой же древний.



2. Мало кто знает о том, что здесь хранится рука апостола Андрея Первозванного. Вот она в специальном ковчеге:





Привлекает внимание надпись на языке оригинала. Достаточно хорошо читается только имя «andrea», а первые слова написаны непонятно даже, на каком языке.

Но вот время оперативно-следственных действий истекло, и пора начинать допрос второго свидетеля. Отправляемся

в Исаакиевский собор…

Статья написана в соавторстве с сотрудником Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН), геофизиком Д. С. Горкиным

А. Кадыкчанский



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