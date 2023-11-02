Публичную порку устроил главе киевской хунты Зеленскому авторитетный американский еженедельник Time. Причем сделал это ни кто-нибудь, а известный в США журналист Саймон Шустер, который в прошлом году был тем же самым Зеленским награжден украинским орденом «За заслуги». Тот самый Шустер, который издал о нем хвалебную книгу и всего год назад в том же Time опубликовал восторженную статью, в которой на все лады расхваливал «мужество» и «мальчишескую улыбку» Зеленского. А сам еженедельник провозгласил тогда Зеленского «Человеком года».

И теперь, на тебе – публичная порка! Причем порка эта оказалась жесткой. Помимо кавалера украинского ордена, в ней приняла участие и сама редакция Time, что отразилось на обложке издания. На ней – крохотная, словно испуганная фигурка бывшего комика под заголовком «Никто не верит в нашу победу так, как я. НИКТО». При этом слово НИКТО набрано огромным шрифтом, из чего можно заключить, что в нее не верит уже и сама редакция американского еженедельника.

Мистер Шустер приступает к экзекуции, ссылаясь на беседы с людьми из окружения украинского президента, убедительно показывая, что в победу Украины и в самом деле уже никто не верит, что ВСУ деморализованы, страна погрязла в коррупции и надеется на прежнюю поддержку Запада очевидному лузеру, которым в статье представлен Зеленский, рассчитывать уже не приходится.

А начинает Шустер с описания недавней поездки Зеленского в США, которая на этот раз сильно отличалась от его прежних триумфальных вояжей. В конце прошлого года, во время предыдущего визита в Вашингтон, Зеленского встречали как героя. Белый дом тогда направил даже самолет ВВС США, чтобы забрать его в восточной Польше за несколько дней до Рождества и в сопровождении самолета-шпиона НАТО и истребителя F-15 Eagle доставить на объединенную базу Эндрюс недалеко от столицы США. В тот вечер Зеленский появился на совместном заседании Конгресса и заявил, что Украина победила Россию «в битве за умы мира».

Наблюдая за его выступлением с балкона, вспоминает Шустер, он насчитал 13 оваций стоя, прежде чем перестал следить. Один сенатор сказал ему, что за три десятилетия своего пребывания на Капитолийском холме он не мог припомнить случая, когда бы иностранный лидер получал такой восторженный прием…

На этот раз атмосфера изменилась.

Помощь Украине стала камнем преткновения в дебатах по поводу федерального бюджета. Один из советников Зеленского по внешней политике призвал его даже отменить поездку в сентябре, предупредив, что атмосфера слишком напряженная.

Лидеры Конгресса отказались позволить Зеленскому выступить с публичным обращением на Капитолийском холме. Его помощники пытались организовать для него личное выступление на канале Fox News и интервью с Опрой Уинфри. Из этого ничего не вышло.

Становится только сложнее, объясняет журналист причины таких перемен к Зеленскому в США.

Спустя 20 месяцев после начала войны около пятой части территории Украины остается под российской оккупацией. Десятки тысяч солдат и мирных жителей были убиты, и во время своих путешествий Зеленский чувствует, что глобальный интерес к войне ослаб. Равно как и уровень международной поддержки.

«Самое страшное то, что часть мира уже привыкла к войне на Украине», – говорит он. «Усталость от войны накатывает волной. Вы видите это в Соединенных Штатах, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, для них это становится словно шоу: «"Я не могу смотреть этот повтор в 10-й раз"».

«Общественная поддержка помощи Украине, – продолжает Шустер, – уже несколько месяцев снижается в США, и визит Зеленского никак не оживил ее. Согласно опросу Reuters, проведенному вскоре после ухода Зеленского, около 41% американцев хотят, чтобы Конгресс предоставил Киеву больше оружия, по сравнению с 65% в июне, когда Украина начала крупное контрнаступление. Это наступление продолжалось мучительными темпами и с огромными потерями, из-за чего Зеленскому становится все труднее убедить партнеров в том, что победа не за горами. С началом войны в Израиле даже удержание внимания мира на Украине стало серьезной проблемой», – констатирует американский журналист.

Далее Шустер приступает к описанию настроений в Киеве, после того как делегация Зеленского вернулась домой из США. «В свой первый день в Киеве, – пишет он, – я спросил одного из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой».

«Обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживить встречу в военной комнате шутками или непристойными шутками – ничто из этого не сохранилось на второй год тотальной войны», – констатирует Шустер.

«Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит, – говорит один из давних членов его команды. Другой говорит мне, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней.

"Он обманывает себя", – с разочарованием говорит мне один из его ближайших помощников. "У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это".

"Мы не движемся вперед", – говорит один из близких помощников Зеленского. Некоторые командиры на передовой, продолжает он, начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из администрации президента. "Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону, – говорит он. – Но таким образом мы не сможем выиграть войну».

По его словам, в какой-то момент в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало проведения операции по «возвращению» города Горловка, стратегического форпоста на востоке Украины, который русские удерживали и яростно защищали почти десять лет. Ответ пришел в виде вопроса: Чем? «У них нет ни людей, ни оружия», – говорит офицер. «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?»

В некоторых родах войск нехватка кадров стала даже более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского говорит, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, «у нас нет людей, которые могли бы его использовать».

С начала вторжения Украина отказывается публиковать официальные данные о погибших и раненых. Но, по оценкам США и Европы, число жертв уже давно превысило 100 000 человек с каждой стороны войны. Это настолько сильно подорвало ряды украинских вооруженных сил, что призывные пункты были вынуждены призывать на военную службу все более старших сотрудников, в результате чего средний возраст солдата в Украине увеличился примерно до 43 лет.

Признает автор статьи в Time и провал на Украине борьбы с коррупцией, а точнее, имитации этой борьбы. «Несмотря на все давление с целью искоренить коррупцию, я предполагал, возможно, наивно, что чиновники в Украине подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства, – пишет он. – Но когда в начале октября я высказал это мнение главному советнику президента, он попросил меня выключить диктофон, чтобы он мог говорить более свободно. "Саймон, ты ошибаешься", — говорит он. "Люди воруют так, будто завтра не наступит"».

Словом, выпорол своего прежнего кумира Time основательно. И хотя автор статьи и произносит при этом несколько ритуальных фраз о том, что Зеленский «продолжает верить в победу», все равно ясно, что украинского фюрера в США начинают «сливать».

Прежний «кумир» Запада не оправдал его надежд. И первыми это почувствовали в самом Киеве, где публикация в американском издании вызвала в администрации Зеленского приступ ярости.

Так «набором чуши» назвал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов статью в Time. Мало того, он обвинил ее автора в том, что тот вообще «не владеет информацией», а в описании войны на Украине он будто бы «пользуется российскими нарративами». А кроме того тут же заявил, что «соответствующие органы должны выяснить, какие именно люди из окружения Владимира Зеленского не верят в победу Украины в войне».

Но ярится на ведущий американский еженедельник Данилов напрасно. О том, что Украина терпит на поле боя поражение, пишут уже и другие авторитетные западные издания. Так обозреватель британской газеты Telegraph Колин Фриман посетил позиции украинских войск и рассказал об «увязших» немецких танках «Леопард» и американских БМП «Брэдли», состоянии бойцов ВСУ и военных неудачах Киева.

По словам обозревателя, провал украинской армии – это «драма, которая теперь, похоже, становится реальность». На этом фоне неудивительно, что моральных дух бойцов ВСУ упал, добавляет он.

О неизбежном поражении Киева пишут уже и в русофобской Польше, одном из главных доноров военной помощи Украине. Так автор статьи в издании Myśl Polska считает, что Россия под Авдеевкой завоюет победу стратегического уровня, которая окончательно сломит ВСУ.

«Мы являемся свидетелями битвы за авдеевский укрепленный район – 30-тысячный город, превращенный в крепость. С большой долей вероятности мы имеем дело с переломным моментом войны. Таким же поворотным моментом, как была битва за Дебальцево в феврале 2015 года. Захват Авдеевки, как и Дебальцева в 2015 году, может стать концом военных действий и началом дипломатических решений», – отмечает автор.

В конце сентября стало очевидно, что готовившееся большими усилиями, как Украины, так и стран НАТО великое весенне-летнее наступление закончилось фиаско, напоминает он. Поэтому контрудар России был, по его мнению, лишь вопросом времени. И русские добились внезапности и концентрации больших сил в артиллерии, танковом вооружении и пехоте под Авдеевкой, начав двусторонний обходной маневр. Украинская оборона оказалась в кризисе. Русские явно не спешат, они делают ставку на огневую мощь и постоянное давление на украинские войска по образцу битвы при Бахмуте, заключает автор статьи.

«Зеленский, очевидно, понимает, что его могут заменить, и опасается, что российские и украинские военные, так или иначе, договорятся. Возможно, это объясняет, почему СБУ совершила покушение на Олега Царева, бывшего украинского депутата, которого, по словам американской разведки, прочили на смену Зеленскому в прошлом году, когда российские войска осаждали Киев», – пишет на страницах издания Asia Times Стивен Брайен – бывший директор аппарата Ближневосточного подкомитета Сената США и заместитель помощника заместителя министра обороны по политическим вопросам, ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института. – В Царева дважды стреляли, и он был найден без сознания в Ялте».

Сам момент покушения на Царева, считает Брайен, – явно важной мишени, говорит о том, что Зеленский стремится «убрать» потенциальных конкурентов.

Он развернул жесткие репрессии и внутри Украины, заключив под стражу противников вроде миллиардера и банкира Игоря Коломойского (по обвинению в мошенничестве). Если ситуация на поле боя продолжит ухудшаться, а Конгресс США урежет поддержку Украины хотя бы частично, Зеленский окажется в крайне затруднительном положении, и его президентство может подойти к концу.

Словом, на Западе уже сделали вывод, что ставка на Зеленского и на ВСУ, которые, якобы могут «победить Россию», явно проваливается, и потому уже начинают готовить общественное мнение к предстоящему краху киевского режима. Ведь в его победу и в самом деле уже не верит НИКТО.

Специально для «Столетия»

Владимир Малышев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Американский еженедельник Time опубликовал критическую статью о Зеленском, обвинив его в потере поддержки на Западе.

2. В статье говорится, что в победу Украины больше не верит никто, а сам Зеленский представлен как "явный лузер".

3. Приводятся слова помощников Зеленского о том, что Украина не побеждает, армия деморализована, страна погрязла в коррупции.

4. Отмечается резкое падение общественной поддержки помощи Украине в США и на Западе.

5. Украинская армия несет огромные потери, испытывает нехватку людей и вооружения.

6. Другие западные СМИ также начинают писать о неизбежном поражении Украины.

7. На Западе готовят почву для смены власти в Украине, "сливая" Зеленского.

Вывод: статья фактически констатирует провал политики Запада в отношении Украины и неизбежность поражения режима Зеленского. Это свидетельствует о подготовке к смене власти в Киеве на Западе.