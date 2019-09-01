Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2019

Знакомьтесь — новый министр образования Украины.

Знакомьтесь — наш новый министр образования, пишет Новосад родилась 28 июля 1990 года. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Могилянке (известный рассадник заразы).В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта (Нидерланды). Является стипендиатом Фонда Открытого Общества. (Структура Сороса). Можем, кстати, поговорить, что такое «открытое общество». Участник украийинско-канадийской парламентской программы.А вы говорите, что майдауны остались за бортом… они будут учить ваших детей с новым вдохновением. Безусловно девочка в 29 лет – это человек с грандиозным опытом в деле образования и поэтому украинские школы станут лучшими в мире.

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Государственные законы Квартала 95

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Зеленский рассказал, когда начнутся обещанные посадки (ВИДЕО)

Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам рассказал, что обещанные посадки коррупционеров начнутся, как только заработает Антикоррупционный суд и появится новый генеральный прокурор. В интервью телепроекту «100 дней президента Украины», которое, очевидно, записывалось ещё до назначения Руслана Рябошапки и увольнения Юрия Луценко, президент «незалежной» ответил на этот и ряд других вопросов. «Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (уже назначен Руслан Рябошапка — прим. РВ). Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров — прим. ред.)», — заявил Зеленский. Читайте также: Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента за 100 дней (ВИДЕО)

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Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента за 100 дней (ВИДЕО)

Владимир Зеленский в эфире украинского телевидения рассказал, какой момент на посту президента стал для него самым сложным за минувшие 100 дней в этой должности. Напомним, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая — 30 августа он пробыл на посту главы государства символические сто дней. «Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России», — поделился он. Разговор о гибели четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия состоялся 7 августа. Зеленский утверждает, что обратился к Владимиру Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей», а также коснулся вопроса обмена заключенными. Напомним, первый телефонный разговор с Кремлём был также инициирован Киевом, он состоялся 11 июля. Разумеется, гибель первого мирного жителя на Донбассе после того, как Зеленский уже стал главнокомандующим, не возглавила список самых тяжёлых моментов. Читайте также: «Очень опасно»: Зеленский рассказал об угрожающих ему таинственных врагах На видео с 50:11

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«Мир устал от Украины!» — почему в Европе и США заговорили о снятии санкций с России (ВИДЕО)

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему в Европе и США заговорили о снятии санкций с России. По его словам, для этого есть несколько причин. «Первое — мир устал от Украины, это надо признать, — сказал Гордон. — Потому что мир вводит санкции, а украинская коррупция зашкаливает. Зашкаливала во всяком случае при правлении Порошенко. Украина просит: “Дайте оружие!”, а сама крадет на вооружении, на откатах огромное количество денег. Чиновники крадут!». Гордон добавил, что «мир не знает, что делать с украинско-российской войной» и с тем влиянием, которое Россия оказывает на европейских и американских чиновников. «Второе — “путинские” деньги. Они работают! Огромное количество политиков в Европе, в Соединенных Штатах наверняка подсели на нефтегазовую иглу российскую», — подчеркнул он. Тем не менее, по его словам, он «понимает Путина». «Когда имеешь деньги — покупай политиков, они легко покупаются!» — резюмировал украинский журналист. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп заявили о возвращении Российской Федерации в G8, в связи с чем санкции против нее могут быть частично или полностью сняты. Читайте также: «Двухсотый» без уха, трое пленных и пытки: кровавая эпитафия братанию на «России 24» На видео с 00:30:47

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Аваков против Зеленского: политолог прогнозирует вооружённый переворот

На Украине сформировался самый рабский парламент в истории страны. Такое мнение высказал политолог Григорий Трофимчук. «Извиняюсь за выражение, но та биомасса, которая там в значительном количестве в конституционном большинстве собралась, — практически ни один из них не боролся за власть», — заявил эксперт. По словам Трофимчука, нынешняя Рада даже не будет подчиняться президенту, как это было в бытность Порошенко. Теперь депутаты вообще подчиняются «непонятно, каким людям». В итоге самым сильным и полновластным человеком на Украине стал Арсен Аваков. Под его управлением находится частная армия, которая вооружается и тренируется уже более 5 лет. Недаром сейчас Зеленский хочет найти лазейки, чтобы частично переподчинить силовиков Авакова. Некоторые депутаты Рады объясняют непотопляемость Авакова необходимостью защиты Зеленского от угрозы госпереворота. Однако именно Аваков и является сейчас на Украине единственной силой, которая сможет поменять власть с помощью «штыков». Трофимчук уверен, что Аваков окажется главным заговорщиком, кто воткнёт кинжал в спину действующему президенту. В общем, на Украине продолжается бесконечный передел власти. На первый план выходит соперничество Зеленского и Авакова. Рада же становится чисто представительским органом. Обязательные стажировки в США и подсчёт голосов с помощью искусственного интеллекта «Большой брат» сделают своё дело. Читайте также: «Плевок в душу каждому украинцу» — Мосийчук негодует из-за приглашения Зеленского в Москву Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Правда об Одессе

Сможет ли Одесса стать «туристической Меккой» Восточной Европы. Об этом рассуждает украинский журналист Юрий Ткачев. «Посещение любого действительно развитого туристического региона, вроде той же Каталонии, напрочь развеивает популярное заблуждение о том, что Одесса должна развиваться как туристический центр. Нет, ну вот серьёзно, что может предложить Одесса туристу? Море/пляжи? Ну, ребята, это несерьёзно. В туристическом плане наше море не выдерживает никакой критики, причём по совершенно объективным, не зависящим ни от кого причинам. Ну не можем мы ничего сделать с тем, что в окрестностях Одессы в Чёрное море впадают несколько больших (в том числе очень больших) рек, из-за чего вода у нас пресноватая и грязноватая — чисто в оптическом смысле, уж не говоря о химическом и бактериологическом. Пляжи — в общем туда же. Я бесконечно люблю наши привольные причерноморские степи, но, друзья, давайте смотреть правде в глаза: взгляду туриста в них напрочь нечему зацепиться, яркими видами они не балуют. Культурное наследие? Да, но всё, опять же, познаётся в сравнении. Оперный театр, Белгород-Днестровская крепость — это, конечно, здорово. Но в той же Каталонии ты, остановившись на обед в крошечной забытой богом деревушке, можешь соврешенно случайно наткнуться на действующий храм 10 века. Уж не говоря о культивируемых памятниках, входящих в списки наследия Юнеско. Сервис? Да. Хороший туристический сервис можно создать где угодно, наверное, даже на Северном полюсе. Но даже если это нам удастся сделать (что ещё не факт), то всё равно в той же Каталонии почти совершенный туристический сервис уже создан, так что здесь мы в лучшем случае сможем с ними сравняться — проигрывая при этом по всем прочим параметрам. Есть ещё, конечно, «одесский миф». Но с ним тоже всё непросто. И дело даже не в том, что граждане страны, где проживает большая часть людей, знакомых с этим мифом, в Украине считаются нежелательными гостями, о чём им регулярно напоминают. Дело здесь в том, что люди, предлагающие эксплуатировать этот миф ради превращения Одессы в туристический город, стреляют этому самому мифу в затылок. Костя, которого обожают Молдаванка и Пересыпь, был моряком, а не официантом или экскурсоводом. Рыбачка Соня не стояла за прилавком магазина сувениров. Герой известной песни Утёсова покидал возлюбленную для того, чтобы бить китов у кромки льдов, а не водить туристический автобус. А знаменитое семейство Маразли нажило свои капиталы не на содержании гостиниц, а на морской торговле. Особенно смешно на фоне той же Каталонии звучат мнения о том, что вот, мол, надо убрать из города порт, застроить освободившуюся площадку гостиницами — и всё пойдёт на лад. При этом в Барселоне, являющейся уже здесь и сейчас одной из туристических столиц мира, весьма внушительных размеров порт никому, кажется, особенно не мешает, и убирать его вроде как никто не планирует. Не в порте дело. Невозможно представить себе аргументы, которые заставят жителя какого-нибудь Эйндховена или Страсбурга отправиться летом к морю в Одессу и/или Одесскую область вместо Каталонии, юга Франции или, скажем, Греции. Единственное, на что мы в теории можем рассчитывать — это жители Украины и приграничных восточноевропейских стран, которым это будет тупо дешевле. Но и в этом случае мы загоняем себя в классическую ловушку бедности: чтобы привлечь малоплатежеспособного туриста, нам нужно строить туристические сервисы эконом-класса, которые будут только ухудшать туристический потенциал. Одесса — не туристический город, туристическим городом никогда не была, и к этой роли не предназначена и не приспособлена. Одесса — город рабочих и моряков, бизнесменов и учёных, художников и бандитов. И всё то, на что фантасты от экономики хотят заманивать туристов, на самом деле предназначено для того, чтобы создать максимально комфортную среду для обитания самих одесситов. Мы не против разделить её с некоторым количеством гостей, которые могут испытать понятное нам желание пожить немного в этом лучшем городе на Земле. Но пытаться зарабатывать на этом не более разумно и, что главное, не более прибыльно, чем пытаться сдать кому-то в аренду своё ношеное нижнее бельё». Читайте также: Горы трупов и деньги: Всплыла грязная правда про «Иловайский котёл» и Порошенко (ФОТО)

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«Ни чести, ни достоинства, ни совести»: Луценко подложил жирную свинью управлению спецрасследований

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины заявило о ряде неожиданных для него решений, принятых Юрием Луценко в последние часы на должности генпрокурора. «Вчера в Верховной Раде уже бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, уверял общественность, что ему не стыдно за свою работу в прокуратуре. И это может быть правдой, поскольку, как говорят: ни чести, ни достоинства, никакой совести. Уже 30 августа, когда следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР для доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности», — заявляют в управлении. В УСР выяснили, что 29 августа уже после окончания рабочего дня, в период с 18 до 19 часов Луценко внес в реестр новые данные по 20 уголовным производствам — изменив орган досудебного расследования, то есть забрав их у следователей УСР. По каждому из 20 производств основанием для этого стала ч.5 ст.36 Уголовного процессуального кодекса, то есть неэффективное осуществление досудебного расследования. «И это в то время, когда по нескольким производствам следователями готовились подозрения, а материалы этих производств, по привычке, Луценко не изучал. Более того, в уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за „диктаторские законы“ 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетнику И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях», — заявляют прокуроры. Кроме того, отмечается, что «вишенкой на торте» стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30 августа, которым главный военный прокурор Анатолий Матиос «при наличии у него реального конфликта интересов определен курирующим заместителем по работе УСР, чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, которые еще остались в следователей». В свою очередь, пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что производство в отношении бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника закрыто на законных основаниях, а 20 дел переданы от управления спецрасследований Генпрокуратуры в другие органы по подследственности. «Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику, — давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования через отсутствие состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела», — написала Сарган. Она подчеркнула, что «дело закрыли на законных основаниях». Касательно изменения подсудности 20 уголовных производств заявляет, что они переданы в Госбюро расследований, Национальную полицию, Службу безопасности по подследственности. «Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к бывшим высокопоставленным чиновникам. Это, например, дела кражи сахара, застроек в Киеве и т. п.», — пояснила она. При этом Сарган не пояснила приказ Луценко, которым главного военного прокурора Анатолия Матиоса, при наличии у него конфликта интересов, определили курирующим заместителем по работе управления спецрасследований. Читайте также: Экс-главу Нацбанка Украины сбил автомобиль (ВИДЕО)

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«Очень плохо закончится»: Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии Медведчука

Против партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнется расследование, которое может для них «плохо кончиться», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя вопрос про свою антироссийскую риторику и действия, Зеленский сказал, что не боится потерять поддержку в «определенных регионах». «Я ничего не боюсь, меня не интересует политический рейтинг. Меня это больше не интересует. Не интересовало и во время избирательной кампании. Я спокойно к этому отношусь, потому что понимаю, что у меня будут ошибки. Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих словах говорю только об Украине», — рассказал гарант. Далее он резко негативно отозвался о партии «Оппозиционная платформа За жизнь». «Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука… Там еще есть большие вопросы откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», — сообщил Зеленский. Напомним, что «Оппозиционная платформа За жизнь» заняла второе место на выборах в Раду, набрав более 13% голосов. Ее лидерами являются Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Заявление Зеленского не первый «звоночек» об угрозах для партии от власти. Читайте также: Протестующим в Гонконге показали фильм о Майдане (ФОТО)

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«В МИД очень не хотели этого допустить»: Зеленский рассказал о разговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как у него проходили два разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, бывшее руководство МИД Украины пыталось не допустить его разговора с Путиным. «В МИД очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческое. Для них, не дай Бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их… не хочу говорить мое отношение», — сказал Зеленский. По его словам, первый разговор с Путиным 11 июля продлился 30 минут. «Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор 30 минут. У нас был предметный разговор. Мы решили, как и в какой срок мы должны вернуть наших ребят», — сказал он. Зеленский отметил, что «вторая беседа — обмен информацией, о которой я не могу говорить, не имею права. И о шагах для возвращения ребят и не только моряков». Читайте также: Изгнанный Зеленским чиновник устроил драку с луганчанами (ВИДЕО)

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Луганское побоище

Луганское побоище

О том как на Украине при Кучме давили протесты шахтеров в Луганске.24 августа 1998 года Банковая бросила спецназ против доведенных до отчаяния голодных шахтеров.Об этой истории не любили вспоминать никогда: ни при Януковиче, ни при Ющенко, ни при Леониде Кучме — когда она, собственно, и произошла. Сегодня об этом тем более не расскажет ни одно статусное украинское издание. Ведь речь идет о достаточно неудобной теме: двадцать лет назад, на фоне празднования Дня независимости, украинские власти впервые применили силу для разгона социальных протестов, которые вспыхнули тогда в центре Луганска.Причиной этой акции стала длительная трагическая борьба Независимого профсоюза горняков краснодонской шахты имени Баракова, которые требовали погасить многолетнюю задолженность по зарплате. Начиная с 1996 года работники угледобывающих предприятий Краснодона и Молодогвардейска практически не получали денег за свой труд. В лучшем случае, им выплачивали по 10-25% от ежемесячной зарплаты — несмотря на то, что люди продолжали спускаться в забой.Местные рабочие поселки целиком зависели от получки занятых на шахтах рабочих, и в этом регионе разразилась настоящая катастрофа. Люди старались спасаться за счет огородов и массово воровали металл, сдавая его на пункты металлолома. Причем, дошло до того, что на местных кладбищах ставили кресты из бетона и камня, чтобы они не стали добычей охотников за металлом. На каком-то этапе кризиса в небольшом Молодогвардейске начало не хватать денежной массы. Местные жители перешли к натуральному обмену, меняя картошку на сало, или предлагая отремонтировать за еду старый автомобиль. А в местных кафе можно было обменять два ведра абрикос на пачку плохих сигарет.В этой отчаянной ситуации шахтеры перешли к акциям протеста — в надежде, что Киев все-таки вернет им зарплату, хотя бы в канун праздника независимости. Колонна горняков прибыла в Луганск и разбила лагерь у здания местной облгосадминистрации. Поначалу рабочие рассчитывали получить ко Дню независимости хотя бы небольшую часть своих денег — но ближе к дате стало понятно, что правительство предпочитает потратить их на праздничные мероприятия в украинской столице. Это вызвало возмущение горняков, которые подали заявку на собственные праздничные мероприятия — причем, факельное шествие, которое должно было закончится символическим сжиганием чучела «паразита-чиновника».В результате власти приняли решение провести силовую зачистку шахтерского лагеря — мотивируя это тем, что протесты рабочих мешают праздничным акциям в центре города. В центре Луганска, куда стянули усиленные подразделения милиции, спецназа, и даже солдат — развернулась настоящая спецоперация, которая долгие годы не имела аналогов в истории всей Украины.«Под видом охраны порядка во время массовых гуляний в сквере, где стояли шахтеры, собралось необычно много милиции. Они собирались группами и поодиночке, в формах и спортивных костюмах — хотя что-то неуловимое выдавало в них милиционеров. Шахтеры обошли все дворы вокруг площади, где также оказалось видимо-невидимо милиции (об этом их предупредили местные жители). И, насчитав там до двух тысяч милиционеров и солдат-срочников, сбились со счета», — вспоминали об этом участники этих событий. — Около 15.00 в сквере появились омоновцы. В темных пятнистых спецформах, как воронье, они стояли на противоположном конце сквера. Но и тогда шахтеры — люди, видевшие смерть в глаза, знавшие цену жизни, — не могли представить, что в Украине будет отброшена вся цивилизованность, что блюстители порядка на глазах у десятков тысяч людей растопчут конституцию и рабочий класс. И что управлять этим будут бывшие комсомольские работники, бывшие депутаты. Будут бить шахтеров за то, что их обворовали начальство и государство, а они все равно хотят быть людьми, а не быдлом — как это пытаются им внушить».Шахтеры готовились к маршу в центре. Вместе с ними находились их жены, дети, множество празднично одетых людей, которые гуляли по центру Луганска. Отряды силовиков постепенно окружали ничего не подозревающих горняков — а затем по команде начали избивать их дубинками и металлическими щитами, одновременно применяя нервно-паралитический газ «Терен-2». Били всех — даже тех, кто поднимал руки, или садился, демонстрируя, что он не будет оказывать никакого сопротивления.«Раздались крики. Дубинки мелькали в воздухе, молотили по головам, по плечам. Людей сбивали с ног. Все слилось в страшный, многосотенный, мужской крик, в громадную темно-синюю свалку с эпицентром, где над каждым сбитым на асфальт шахтером нависали по 6-7 «беркутовцев». Люди сели на асфальт, зная правило: сидячих не бьют. Но это правило было написано не для преступников в погонах. Били сидячих, били лежачих. Били тех, кто был без сознания после газа «Терена». Били тех, кто вообще оставался в стороне — как, например, инвалида 2-й группы, депутата Краснодонского городского Совета Александра Гордуса, которого избивали дубинками и ногами. С сотрясением головного мозга, нагноившимися ушибленными ранами лица, Гордус еще долго лечился в различных больницах.Удивительно, но шахтерам удалось отбить эту атаку. Стоявшие возле входа в облгосадминистрацию горняки начали разливать вокруг себя заготовленный для факелов керосин, размахивая зажженной паклей. Напуганные нарастающим накалом насилия офицеры приказали «Беркуту» отступить — что означало символическую победу шахтеров, которые все-таки начали свой марш, скандируя: «убийцы!», «преступники!», «палачи!».Тем временем, скорые увозили из центра города раненых людей. «Всего пострадало около пятидесяти человек, а за скорой помощью обратилось 22 человека (списки всех обратившихся имеются). Немедленно госпитализированы девять пострадавших: четырех забрали в областную больницу, трех — в 6-ю больницу, одного — во 2-ю, и еще одного — в Юбилейнинскую больницу. О запуганности медработников свидетельствует врач Л. Заливная, которая проведывала по больницам госпитализированных шахтеров и видела людей в штатском, также занимавшихся этими больными. При их виде медицинские работники переставали говорить вообще», — рассказывал об этом один из профактивистов.Как вспоминали участники акции, масштаб событий испугал киевскую власть до такой степени, что видеосюжет о столкновениях был срочно снят с эфира после того, как его всего один раз показали на телеканале 1+1. Президент Кучма быстро понял, что кровавые события в Луганске могут, в прямом смысле, испортить ему праздник независимости. Ведь украинцы всех регионов прекрасно осознавали, что шахтеры вели борьбу за свои зарплаты — протестуя против того, чтобы их потратили на показушный праздничный фейерверк.Лагерь горняков оставили в покое — но деньги так и не выплатили, а столичные СМИ сходу начали масштабную информационную компанию по дискредитации участников акции. Журналисты вдумчиво говорили о том, что у государства нет возможности содержать добытчиков никому не нужного угля, а устаревшие шахты давно пора закрыть и пустить на лом — то есть, озвучивали те же самые тезисы, которые так поспособствовали демонизации жителей Донбасса накануне трагических событий 2014 года.Александр Михалевич«Великий пикет» — как вошла в истории эта акция — закончился только в декабре 1998 года, посла самоубийства горняка Александра Михалевича. Отец троих детей совершил самосожжение перед все тем же зданием Луганской ОГА, оставив предсмертную записку:17 декабря власти полностью погасили задолженность перед шахтерами. А события 24 августа 1998 года вошли в историю Украины под названием «Луганское побоище», став предвестником грянувшей спустя много лет катастрофы.Андрей Манчук https://prometej.info/luganskoe-poboishe/ – цинк

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Всемирно известная пианистка Валентина Лисица приняла участие в дне памяти Александра Захарченко

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Это фейк!

Сегодня утром украинские СМИ буквально взорвались чередой сообщений о том, что граждане Украины, ранее удерживаемые Россией, уже вернулись на родину в рамках договоренностей об обмене, достигнутых между Москвой и Киевом. Данный факт меня слегка удивил, так как ничего подобного не появилось в российской прессе, которая с большим удовольствием освещает мероприятия такого формата.

«Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», – данная информация подавалась в виде фактов свершившихся, которые некорректно подвергать сомнениям.

“Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой”, – говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которое в ночь на пятницу распространил Рябошапка, к слову, новый генеральный прокурор Украины.

В общем, сообщений были десятки, если не сотни, и практически каждый автор подобного материала писал, что чуть ли не лично видел прилетевших в Киев украинских моряков и режиссера-террориста Олега Сенцова. При этом, никто из них даже не удосужился сделать фото освобожденных «политзаключенных», которое бы напрочь развеяло все сомнения в объективности данной информации.

Момент истины наступил позже, когда в аэропорт начали съезжаться родители украинских моряков, которых якобы уже обменяли и доставили в Украину. Они тоже читают украинскую прессу и так же наивно верят всему написанному журналистами. Однако, приехав в аэропорт, своих сыновей они там не увидели.

«Нас никто сюда не приглашал. Мы приехали по зову родительского предчувствия, что надо ехать. Но, к сожалению, это все оказалось фейком, что парни уже в Украине. Пока нам эту информацию не подтвердили. Нам никто ничего не говорит», — рассказал журналистам отец украинского пленного моряка Василия Сороки.

Фейк. Фейк, распространенный сотрудниками Верховной рады, подхваченный украинскими журналистами и подтвержденный генеральным прокурором. Какой в этом смысл? Зачем лгать так дешево и бездарно? Ради сиюминутного хайпа? Ради лайков под своими записями? Мне крайне сложно понять мотивы людей, которые разметили информацию, проверка которой не составляет большого труда. Бессмысленно, глупо и чревато для репутации. Тем более вопрос по обмену еще не закрыт, и скорее всего, уже в ближайшие дни граждане Украины, ранее совершившие преступления на территории РФ, все же вернутся домой по-настоящему.

Анализируя мотивы, которыми, возможно, руководствовались авторы данного вброса, я пришел к выводу, что банально трачу свое время зря. Нельзя анализировать то, в чем полностью отсутствует какая-либо логика. Украина, с ее политиками и журналистами, уже давно превратилась в некую «фабрику фейков», которая веселит как население Украины, так и население России ежедневными «сенсациями», «откровениями», «разоблачениями» и «экспертными мнениями». Именно таким нехитрым способом «патриоты Украины» привлекают внимание к себе и к своей стране, которая попросту не способна создать другие, более достойные информационные поводы. Именно поэтому мы практически ежедневно читаем об «успехах Украины», «крахе России», «разгроме пророссийских сепаратистов и российских наёмников» и о том, как Зеленских лично разрушил «коварные планы Путина».

Даже согласившись с тем фактом, что украинские граждане, которых уже вроде как встретили в киевском аэропорту «Жуляны», все еще не покидали территорию России, журналисты не стали акцентировать внимание на своих неточностях и тут же стали искать тех, по чьей вине вроде как уже состоявшийся обмен не состоялся. Разумеется, во всем виноват Путин. Нет, ну это логично, по-другому и быть не может. Кто если не Путин?

Оказывается, все дело в том, что Путин пытается «выторговать» Владимира Цемаха — «командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели «боинга» МН-17». Более того, Цемаха якобы выпрашивают у Киева Нидерланды, которые видят его главным свидетелем обвинения на суде по делу об атаке на пассажирский авиалайнер, который запланирован на 2020 год. Так что Путину край как нужен Цемах, если он сам не хочет оказаться на скамье подсудимых. Ну а Киев, стремящийся любой ценой вернуть украинских моряков, не спешит соглашаться на уговоры Путина, так как дорожит своими отношениями с Нидерландами, руководство которых явно не обрадует факт утраты «ключевого свидетеля».

Звучит красиво, складно, но как сказал сегодня утром отец украинского пленного моряка Василия Сороки – это фейк. Все дело в том, что Цемаху не в чем признаваться, так как он ни в чем не участвовал. По этой же причине он не может быть главным свидетелем обвинения. Если бы Цемах знал что-либо о причинах крушения малазийского Боинга, он, за время нахождения в украинском СИЗО, уже наверняка в чем-нибудь да и признался бы. Но Цемах молчит, ибо признаваться ему не в чем, и, более того, даже находясь под постоянным прессом украинских силовиков, он не идет на самооговор. Ну а это о чем-то и говорит.

Ну а в то время как украинские СМИ спорят по поводу обмена, не понимая, состоялся он или нет, в Москву прибыли депутаты Верховной рады Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Они побывали в СИЗО «Лефортово», на территории которого посетили украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха. Но украинские СМИ не спешат освещать данный факт, свидетельствующий о том, что процедура обмена все еще находится в стадии проработки. Почему? Может быть потому, что это не фейк?

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«Мы не глупее любой Америки!» — Зеленский сделал неожиданное заявление о США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стоять с протянутой рукой перед США. «Мы не будем стоять с протянутой рукой (перед США — ред.), мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги», — сказал он в интервью по поводу 100 дней президентства. «Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать», — заверил Зеленский. «Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: „Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать“ — нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки», — заявил украинский президент. Читайте также: Изгнанный Зеленским чиновник устроил драку с луганчанами (ВИДЕО)

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«Это удивительная победа»: В США заявили о грядущей независимости Украины от России

Подписанный Польшей, Украиной и США меморандум о сотрудничестве в целях укрепления региональной безопасности поставок природного газа направлен на то, чтобы помочь Украине обеспечить поставки газа. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве. «Это удивительная победа для энергетической безопасности, а также для национальной безопасности наших трех стран. Мы помогаем Польше обеспечить безопасность поставок газа и стать центром, из которого экспортируется газ в соседние страны, а также мы помогаем Украине обеспечить поставки газа», — отметил министр энергетики США. В свою очередь, как сообщается, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что «зависимость от российского газа имеет не только экономические, но и политические последствия». «Единственный способ — диверсифицировать поставки. Мы не покупаем газ напрямую у „Газпрома“, следующим шагом является импорт СПГ», — сказал он. В соглашении, цель которого — помочь Украине стать независимой от поставок газа из России, как отмечается, стороны обязались: — Польша и США будут участвовать в работе с правительством Украины в процессе реализации реформ в секторе природного газа;

— стороны будут стремиться к укреплению газового соединения между Польшей и Украиной посредством инвестиций, направленных на увеличение существующих мощностей или строительство новых соединительных звеньев и улучшение трансграничной торговли, в том числе посредством реверсной пропускной способности;

— они будут продолжать сотрудничать в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземного хранения в Украине и связанным с ней соединениям, с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы;

— стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей по диверсификации источников и направлений доставки природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, если это необходимо. Читайте также: СРОЧНО: Юг ДНР в огне, враг наносит удар за ударом

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Протестующим в Гонконге показали фильм о Майдане (ФОТО)

В Гонконге участникам бессрочной антиправительственной акции показали на больших экранах фильм о событиях 2014 года на Майдане в Киеве. Об этом рассказал журналист Остап Ярыш. «Протестующие смотрят фильм „Зима в огне” о Революции достоинства. Под открытым небом, в разных районах города. Казалось бы, где Гонконг, а где Украина? Но иногда некоторые вещи значительно ближе, чем кажутся», — отмечает журналист Ярыш. По информации организаторов, «Зиму в огне» показали по всему Гонконгу на 40 площадках. При этом спустя несколько часов после акции были задержаны трое активистов. Участники протестов сообщают, что «Революция достоинства» на Украине очень вдохновила их народ. А вот в Сети интересуются — рассказали ли в Гонконге, чем закончилась революционная волна в Украине. Читайте также: Спасибо дронам и волонтёрам: умерший каратель «Хорват» угробил ещё двоих «ВСУшников»

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Банда Зелёного

В Киеве и окрестностях в годы советской власти была широко известна история о гибели в селе Триполье (недалеко от Киева) отряда комсомольцев, уничтоженных бандой Зелёного. Историю эту рассказывали в школах, и даже улица героев Триполья в Киеве была (ныне она называется Спасская).

Атаман Зелёный (Даниил Ильич Терпило) был исключительно колоритной личностью. Родился в упомянутом Триполье, образование кой-какое (а для того места и времени неплохое) получил. Окончил начальную школу, а потом двухклассное училище школьных учителей (естественно, не для гимназий или реальных училищ, а для таких же сельских начальных школ). В общем, читать и писать умел. В результате Первую мировую войну прослужил писарем при штабе, а под её занавес даже успел закончить школу прапорщиков и получить первое офицерское звание.

До войны, как большинство амбициозных недоучек всех времён и народов, ходил в революцию (эсерствовал). Вернувшись домой после развала армии, занялся любимым занятием — политикой. В то время в России это означало практически неизбежное участие в Гражданской войне. Он и участвовал. Вначале воевал за Петлюру (Директорию) против гетмана Скоропадского. Целой дивизией командовал (правда, повстанческой). Едва прогнали гетмана, как он с Петлюрой поссорился и предложил свои услуги красным (та же дивизия стала именоваться 1-й советской). С красными у него тоже не срослось. Через полтора месяца службы он и на них обиделся, поднял в своём родном Триполье (где и квартировала дивизия) восстание, перебил коммунистов и продотряд (тех самых комсомольцев, о которых помнит история). Повоевал против красных, затем немного — против деникинцев, в бою с которыми и погиб. Вся «героическая» история Зелёного уложилась в один год (с ноября 1918 по ноябрь 1919 года). Два месяца он служил Петлюре, полтора месяца — большевикам, полгода бандитствовал сам по себе.

Фамилия нового украинского лидера Зеленского до боли похожа на кличку атамана. Много общего и в биографиях. Провинциальный парнишка, больше игравший в КВН, чем учившийся, двинулся вначале в околополитический бизнес (“95-й квартал” всегда шутил на политические темы), а затем и в политику — стал президентом примерно такого же качества, как Зелёный был атаманом.

Давеча Зеленский собрал в Раде банду таких же полуобразованных проходимцев. Большая часть его депутатов закончили какие-то украинские вузы, а некоторые даже успели поучиться в иностранных (есть такие, что и не в одном), но если послушать их выступления, то сразу становится понятно, что ни знания, ни интеллект к диплому автоматически не прилагаются. Тем более, что эта молодая поросль украинской независимости училась уже в пореформенной украинской школе, понимание безальтернативности евроинтеграции для Украины всосала вместе с детским питанием, а промышляла всю жизнь либо грантоедством, либо аферами в околоолигархическом бизнесе. То есть жизненный опыт имеет весьма специфический, примерно такой же, как у писаря Зелёного был военный.

Всем этим матёрым, хоть и молодым, грантоедам и аферистам Зеленский с трибуны Рады сообщил, что если за год они не сумеют удовлетворить население, то он будет ими недоволен, и намекнул на возможность роспуска.

Что характерно, так же, как в Гражданскую войну, никто не смел пикнуть против произвола пана-атамана, пока он в авторитете, рейтингового Зеленского его «слуги» слушали как мыши. Порошенко Рада так в лучшие времена не слушала. Никто не сказал президенту, что нехорошо совмещать государственную должность с работой клоуна. Никто не обратил его внимание на тот простой факт, что Раду нельзя распустить потому, что главе государства показалось, что она не удовлетворяет народ. Есть строгие, оговоренные Конституцией причины для роспуска парламента (отсутствие коалиции, неспособность приступить к работе в течение месяца, неспособность утвердить правительство). В 2007 году Ющенко с Тимошенко придумали ещё один способ — обнуление партийных списков, сложение большинством депутатов их полномочий, лишение парламента кворума, а значит и дееспособности. Но способ этот крайне громоздок, а главное, предполагает добровольное сложение полномочий большинством депутатов, что возможно, только если они рассчитывают переизбраться или если их держат под прицелом.

Таким образом, идея Зеленского с роспуском парламента через год (теоретически позволяющая президенту переложить ответственность за политические и экономические провалы на представительский орган и продлить на несколько месяцев агонию своей власти) не работает. Не работает она потому, что для реализации любого доступного варианта роспуска парламента (включая его силовой разгон) президент должен пользоваться поддержкой существенной части избирателей (хотя бы процентов сорока). Но рейтинги президента и парламента, большинство в котором принадлежит президентской партии, абсолютно взаимосвязаны. Их рейтинги ведут себя как уровень воды в сообщающихся сосудах: синхронно растут и синхронно падают. Следовательно, в гипотетической ситуации поиска крайнего рейтинг Зеленского просто не позволит ему раскачивать лодку и рисковать конфронтацией с парламентом, а значит, год испытательного срока отведён им скорее самому себе, чем депутатам. В ситуации разочарования народ будет скорее настаивать на досрочных выборах президента. А депутаты Зеленского спокойно его сдадут.

Напомню, кстати, что ровно год продлилась карьера революционера Зелёного. Опять совпадение.

Может быть, Зеленский сможет опереться на правительство? Не думаю. Там один политик, и тот, правду сказать, Аваков. К нему мы ещё вернёмся. Он единственный человек, представляющий интерес в этой комбинации. Остальные из той же банды грантоедов, а в большинстве своём, несмотря на молодость, ещё и убеждённые предатели, успевшие поработать кто с Порошенко, а кто ещё и Януковича успел застать. Самые же матёрые начали делать карьеру ещё при Кучме. Президенты менялись, а люди, составившие зеленское правительство, лишь кочевали из госструктур в бизнес и обратно, не забывая аккуратно подсиживать своих начальников.

Это правительство, как и парламентская фракция, будет хранить верность Зеленскому, пока он в силе, но как только рейтинг пойдёт вниз и пройдёт критическую отметку в 35-40% с тенденцией к дальнейшему быстрому понижению, они его предадут, предадут так быстро, что никто не успеет понять, что произошло, а они уже будут работать на «альтернативу преступному режиму». Выбор всегда бывает прост: или сохранить верность уходящей власти и уйти вместе с ней, скорее всего, навсегда забыв дорогу обратно, или перебежать на сторону победителя и сохранить позицию и шансы на дальнейший рост. Ребята, ставшие у Зеленского премьером и министрами, всегда выбирали последнее. Поэтому я их не рассматриваю по отдельности. Для оценки событий второго года Гражданской войны нет нужды досконально выяснять биографии всех бойцов банды Зелёного (в отдельные месяцы их число доходило до тридцати тысяч).

Единственное исключение — Аваков. Это не просто единственный министр, оставшийся от предыдущего правительства. Это ещё и едва ли не единственный министр, уцелевший при Порошенко от первых назначений победившего Майдана. Это также потомственный предатель, последовательно предавший Ющенко, Тимошенко и Порошенко. Только Януковичу он не служил — не взяли из-за острого конфликта с группой Добкина—Кернеса в Харькове. Но это и тот человек, благодаря которому Зеленский стал президентом. Он блокировал не только порошенковские фальсификации, но и применение силового ресурса. Аваков не дал Порошенко опереться на уличные банды нацистов. Аваков, находясь за сценой, не позволил Порошенко продавить парламент и заставить его ввести военное положение на два месяца, что автоматически отменило бы выборы.

Это не значит, что Зеленский должен быть благодарен Авакову. Министр внутренних дел действовал в своих интересах и в своих интересах будет действовать в правление Зеленского/Коломойского. Интерес Авакова заключается в сохранении за собой МВД, как единственного силового ресурса, позволяющего полностью контролировать страну, участвовать практически во всех доходных схемах и работать самостоятельным центром силы.

Итак, Зеленский — плод компромисса между американцами (санкционировавшими выступление Авакова против Порошенко под предлогом обеспечения демократичности и прозрачности выборов), Коломойским, который обеспечил выдвижение Зеленского, а когда у него появились шансы на победу (поначалу призрачные), при помощи серии грамотных закулисных переговоров (в ходе которых умудрился обмануть и Тимошенко и Порошенко) довёл дело до блестящего результата, и Аваковым, который пытается при новых фигурах на доске сохранить ту же схему взаимодействия с властью, что обеспечила ему при Порошенко полную независимость от президента и влияние не меньшее, чем у премьера.

Именно эти три силы на паях контролируют и Зеленского, и парламентское большинство, и правительство. Именно эти три силы принимают стратегические решения, которые куклы из банды Зеленского потом озвучивают в качестве президентских инициатив, постановлений правительства или законопроектов, инициируемых депутатами. Но эти же три силы движутся к неизбежному столкновению.

Во-первых, США не едины, демократы и республиканцы ведут холодную гражданскую войну (которая уже два раза едва не переросла в горячую), и на Украине каждая из сторон внутриамериканского конфликта решает свои проблемы. Каждая принуждает украинскую власть к поддержке своей позиции. Но на Украине все помнят чем кончился для Порошенко неудачный выбор стороны в американском конфликте и хотели бы от Вашингтона железных гарантий, что им ничего не будет за их выбор (который рано или поздно всё равно окажется неправильным). Вашингтон таких гарантий не даёт, приходится лавировать, чтобы удовлетворить всех. В результате и республиканцы и демократы, что-то имеют, но всем недовольны.

Пока это недовольство выливается в неявные попытки оттеснить от Зеленского Коломойского, который не только договариваться умеет слишком хорошо, но и легко и доходчиво объясняет, почему он прав, хоть не выполнил свои обязательства, в то время как партнёры свои — выполнили. Часть окружения Зеленского готова вступить в союз с американцами. Эти дети искренне считают, что без олигарха у них будет больше возможностей для политического роста и личного обогащения. Они даже не представляют себе, что над ними будет просто поставлен другой олигарх (Пинчук или Ахметов, Порошенко пока вряд ли вернут — слишком токсичен), который в отличие от Коломойского будет американцам беспрекословно подчиняться, а не торговаться с ними. А значит, и диапазон самостоятельности украинского правительства существенно уменьшится. Ему просто будет спускаться по вертикали команда, которую невозможно не выполнить. И доходность должностей снизится — олигархат будет за их счёт добирать недобранное из-за американцев.

Но как бы там ни складывались обстоятельства, рано или поздно Зеленскому предстоит выбрать, с кем он — с «цивилизованным миром», представленным эталонной демократией планеты, или с опекающим его олигархом. Любой выбор опасен. Коломойский в перспективе должен всё равно проиграть американцам, но до этого он вполне успеет расправиться с Зеленским.

Аваков в этой схеме союзник Коломойского лишь до тех пор, пока противоречия между США и олигархом не вылились в открытое противостояние. До сих пор Аваков всегда играл на стороне США против украинских президентов. Нет оснований считать, что он не сыграет на стороне Вашингтона и против украинского олигарха, контролирующего президента. Но это знает и Коломойский. Значит, он попытается убрать Авакова до того, как его собственный конфликт с Америкой перейдёт в активную фазу. Хоть и не немедленно. Сейчас Аваков нужен для укрепления позиций новой власти.

Кстати, массированный слив информации о том, что именно Аваков будет переназначен министром внутренних дел и что это очень плохо, выступления под Радой и Администрацией президента против Авакова, неуклюжая попытка списать и само назначение и протесты против него на Порошенко, который якобы готовит путч, защитить от коего может лишь Аваков и, наконец, более чем часовой тайм-аут (при первоначально объявленном перерыве на 15 минут) показывают, что позиционные бои по составу Кабмина шли до последнего и что Авакова пытались кинуть, убедив, что все за него, а затем тихонечко сорвав голосование. Для этого всего лишь надо было голосовать по министрам не спискам, а по каждому отдельно.

Думаю, что все вышеперечисленные странности являлись составными частями провокации против Авакова, имеющей целью убедить его, что сопротивление его утверждению подавлено, отвлечь внимание на якобы пропорошенковских радикалов, митингующих в правительственном квартале, после чего под благовидным предлогом проголосовать каждого министра отдельно и провалить кандидатуру Авакова. Поскольку выступала против Авакова ориентирующаяся на Зеленского фракция в «Слуге народа», а также ближайшее окружение Зеленского, не исключено, что и сам президент был вовлечён в интригу, хоть и в пассивном качестве. Ему предстояло сделать вид, что он очень огорчён, но мирится с неизбежным, и внести другую кандидатуру на пост министра.

Если бы интрига увенчалась успехом, не факт, что правительство Зеленского/Гончарука просуществовало бы больше суток. Аваков не собирался добровольно уходить при Порошенко, вряд ли бы согласился на мирный уход и сейчас. Это понимает Коломойский, понимают американцы, как понимают они и то, что на данном этапе только Аваков может гарантировать украинскому режиму относительную стабильность. Поэтому после краткой торговли в кулуарах, Рада всё же утвердила правительство списком. Аваков был переназначен министром внутренних дел, а Зеленский не стал самостоятельным центром силы.

Теперь, когда фигуры расставлены на позиции, начинается первый раунд игры на выбытие. Как в детской игре, в которой всегда на один стул меньше, чем число играющих, какая-то из трёх точек опоры нынешнего режима должна пасть первой. Это не могут быть американцы, без них режим нежизнеспособен, значит, это должен быть либо Аваков, либо Коломойский. Без третьей точки опоры система теряет устойчивость, для восстановления баланса надо убрать и вторую. После этого, меняя президентов по своему произволу, США могут длить агонию режима достаточно долго. Но нет гарантии, что, оставшись один на один с Америкой, Коломойский или Аваков обязательно уступят. Коломойский давно играет против всех, уверен, что может выиграть, явно не планирует сдаваться и в конечном итоге, если ему повезёт, может заставить США уступить перед угрозой нанесения им на Украине неприемлемого политического ущерба (хотя бы путём разглашения конфиденциальных сведений, относящихся к 2014 году).

Что касается Авакова, то ему просто некуда отступать. Должность является гарантией его неприкосновенности, а заодно и главным обеспечением его бизнеса. Поэтому он тоже может пойти до конца.

Как видим, каждый центр силы, обеспечивающий устойчивость власти Зеленского, находится в перманентном конфликте с остальными. При этом они произвольно могут вступать в союзы в любой конфигурации. Более того, в окружении Зеленского пытается прорасти четвёртый центр силы (друзья и соратники, занявшие высшие бюрократические посты и претендующие на вступление в ряды олигархов путём ускоренного перераспределения собственности в свою пользу). Первую попытку с интригой против Авакова они провалили, но, несомненно, будут пытаться заявить свои права в дальнейшем.

Теоретически правительство и парламентская фракция, объединившись, могли бы сыграть на противоречиях между действующими центрами силы и перехватить у них власть. Но туда потому и отобрали грантоедов и аферистов, неспособных к самой простой интриге и живших исключительно щедротами американских фондов и/или украинских олигархов. Они могут лишь работать статистами на чужом празднике жизни. Банда Зеленского, как банда Зеленого, промышлявшая в тех же местах сто лет назад, может воевать хоть за красных, хоть за Петлюру, но любая попытка уйти в самостоятельное плавание ведёт к её разгрому Вооружёнными cилами Юга России (Добровольческой армией) и исчезновению.

Ростислав Ищенко

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