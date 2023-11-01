Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Роль тайных обществ и оккультизма в истории. Говорилось о том, что многие тайные общества, такие как масоны и розенкрейцеры, оказывали влияние на ход исторических событий.

2. "Двухконтурность" науки. Предполагается, что ученые могут знать больше, чем делятся с общественностью, преследуя какие-то цели.

3. Национальные истории как инструмент социального инжиниринга. Упоминалось, что национальные истории создавались в определенных целях.

4. Связь элиты и оккультизма. Высказывалось мнение, что часть элиты может практиковать оккультизм и ритуалы.

5. Обсуждение книги Джима Марса "Наша оккультная история". Эта книга рассматривается как обзор различных оккультных и конспирологических теорий.

В целом беседа затрагивала широкий круг тем, связанных с ролью оккультизма и тайных обществ в истории. Выводы носят дискуссионный характер.