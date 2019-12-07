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Новый мировой Фарбен-порядок. Дмитрий Перетолчин

09:06. 7 декабря 2019 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Дмитрий Перетолчин представляет свою новую книгу “Новый мировой Фарбен-порядок”. Книга посвящена мало упоминаемой в наше время главной монополии Третьего рейха. На её примере описывается процесс становления корпораций как субъектов истории ХХ — ХХ вв. Феномен IG Farben интересен тем, что все международные компании, оформившись как игроки рынка, те. как субъекты экономической деятельности, продолжили свои. конкурентные стратегии и в научно-технической сфере. Немецкий же концерн сделал противостояние компаний тотальным, сформировав собственную политическую и даже социальную субьектность, Несмотря на поражение Третьего рейха, а следовательно, и IG Farben, корпоративизм определил многие послевоенные тенденции, развитие которых мы наблюдаем и в современном мире.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v91SSAa3CCg

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