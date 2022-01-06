Завуалированная реальность или метафизика квантовой физики. Дмитрий Перетолчин
«Тайна не есть нечто негативное, которое должно быть уничтожено. Напротив, это один из основополагающих элементов бытия». Бернар д’Эспанья
Где сегодня проходит граница между физикой и метафизикой, что ученые называют «теневыми фотонами» и «невидимым светом», как связано электромагнитное излучение клеток и королевская способность лечить возложением рук, в каких единицах измеряется мощность биополя и можно ли видеть сквозь непрозрачные предметы. Дмитрий Перетолчин делает широкий информационный обзор на стыке науки и метафизики, приглашая нас в область неведомого.
Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/abd9c681-937c-4ae5-9830-548ad079e5e3.html
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