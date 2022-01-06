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Завуалированная реальность или метафизика квантовой физики. Дмитрий Перетолчин

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«Тайна не есть нечто негативное, которое должно быть уничтожено. Напротив, это один из основополагающих элементов бытия». Бернар д’Эспанья

Где сегодня проходит граница между физикой и метафизикой, что ученые называют «теневыми фотонами» и «невидимым светом», как связано электромагнитное излучение клеток и королевская способность лечить возложением рук, в каких единицах измеряется мощность биополя и можно ли видеть сквозь непрозрачные предметы. Дмитрий Перетолчин делает широкий информационный обзор на стыке науки и метафизики, приглашая нас в область неведомого.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/abd9c681-937c-4ae5-9830-548ad079e5e3.html

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xrdlGEQ4qJw
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