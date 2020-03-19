Трансфер власти Владимира Путина или окно возможностей для России? Часть 2

На протяжении своего правления Путин не дал осуществиться целям окончательного опускания и развала России на множество сувенирных государств. Однако как глава государства он реально не властен — ни над кадровой политикой, ни над системой образования, ни над финансовой и юридической системами. Он осуществляет только функции «разводящего», т.е. обладая полномочиями главы государства, — «разруливает» конфликты главным образом коммерческих интересов различных и отчасти властных «элитарных» кланов, обладающих той или иной реальной властью, прежде всего, в сфере кадровой политики непубличного характера, определяющей допуск претендентов на властные должности в публичной политике.

Нами уже было написано в первой части о характеристиках прошлого и текущего этапов глобализации, различных вариантах глобализации: Западном, Китайском, Японском и Русском. Была показана роль Русской цивилизации в жизни планеты. Была вскрыта сущность концептуальной власти. Разобраны возможные варианты поведения В.В.Путина — человечность, либо благонамеренный демонизм, а скорее всего сочетание и того и другого, потому нельзя носить маску и не пожать последствия её ношения.

В предыдущей статье мы рассмотрели возможные варианты развития событий на глобальном уровне и оценили действия и возможности Владимира Путина . Мы акцентируем внимание на том, что разбираем все возможные сценарии развития событий.



Иначе говоря, именно они продвинули Владимира Путина на должность главы государства, а он до настоящего времени не смог разрешить проблему ликвидации их непубличной власти, однако возможно это нас и ожидает.

Также в предыдущей статье были рассмотрены основные идеологические оболочки Западной концепции:



либерально-буржуазная , которая в силу декларации принципа веротерпимости «крышует» все традиционные так называемые «авраамические» религии («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);

, которая в силу декларации принципа веротерпимости «крышует» все традиционные так называемые «авраамические» религии («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);

марксистская псевдосоциалистическая, революционно-террористическая, интригантская, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д.Бронштейна (Троцкого);

псевдосоциалистическая, революционно-террористическая, интригантская, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д.Бронштейна (Троцкого);

конвергенционистская , предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно-плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях);

, предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно-плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях);

исламский всемирный халифат, назначение которого может быть двояким в зависимости от обстоятельств и успехов в его осуществлении:



— либо решить те же проблемы, что не смогла в XIX — ХХ веке решить марксистская версия, но под покровом иной идеологии и иных ритуалов социальной магии;

— либо создать предпосылки к «всемирной деисламизации — возведению Корана в ранг «мирового зла» и запрету несанкционированного доступа простонародья к его тексту и переводам, аналогично тому, как это имело место после Второй мировой войны в отношении «Майн Кампф»: чтобы люди были лишены информации, необходимой для самостоятельной оценки ими исторического прошлого, а относились к этим и другим явлениям на основе готовых к употреблению мнений, выработанных для них особо доверенными «историками»-профессионалами.

Либерально-буржуазная версия Западной концепции окончательно себя дискредитировала, поскольку не способна ни на что, кроме как плодить нищету, бескультурье и несправедливость.

Если рассмотреть внутрироссийскую ситуацию, то можно выделить три альтернативных варианта либерально-буржуазной идеологии:



Восстановление управления по концепции псевдо-социализма в России с последующим восстановлением СССР и очищения реального социализма от разного рода извращений;

Восстановление управления по концепции монархии;

Восстановление управления в России по концепции национал-вождизма, чаще именуемого «фашизмом» на основании исторического опыта Италии и Германии 1925–45 гг.



В этом абзаце перечислены основные частные концепции самоуправления общества в порядке, обратном их сменяемости в реальной истории России до 1936 г. Поэтому обсуждение их существа и потенциала будем вести в хронологическом порядке их сменяемости.

Вариант национал-вождизма

В современных условиях концепция национал-вождизма выражает стремление осуществить идеалы справедливости в управлении многонациональным государством на принципах, на которых было основано общественное самоуправление в племени во времена первобытнообщинного строя.



Члены одного племени знали лично почти всех своих соплеменников. В такой социальной атмосфере, где ничто не могло утаиться от взгляда соплеменника, формировались шаманско-старейшинские структуры и выдвигался не-наследственный вождь.



При переходе к устойчивым племенным союзам, чья культура простиралась на больших территориях, концепция племенного вождизма с не-наследственными вождями в бесклассовом обществе утрачивала работоспособность, поскольку личное общение каждого члена племени со всеми остальными или подавляющим их большинством становилось невозможным.



Тем более оно невозможно в условиях многомиллионного населения современных, даже моноэтнических государств. Но досягаемость психики каждого средствами массовой информации порождает в обществе иллюзию глобальной «деревни», в которой все, вроде как можно увидеть по телевизору, узнать из прессы, а в перспективе получить любую информацию через компьютерную сеть.



В глобальной «деревне» хозяева и работники СМИ создают образы природных и общественных явлений, включая и образы вождей. И поставляемые средствами массовой информации образы могут сколь угодно отличаться от тех образов, которые возникли бы у аудитории, если бы она соприкоснулась с реальностью, на основе которой сделаны образы, доступные из СМИ. Контроль истинности этой информации возможен только на основе «мистики».

Именно этим и обусловлена разность восприятия Владимира Путина в обществе — одни фанатеют от него, другие ненавидят. Каков же реальный Путин, не знает никто, включая так называемых аналитиков, которые утверждают обратное, и даже на основе достаточной общей теории управления. Судить можно только по результатам управления.

С уходом (или устранением) вождя самоуправление общества по концепции национал-вождизма обречено на потерю устойчивости и переход на иную концепцию. Это лишает концепцию национал-вождизма долговременных исторических перспектив в современных условиях, но переход общественного самоуправления на неё, тем не менее, возможен как кратковременный эпизод, если сторонники иных концепций проявят свою недееспособность.



Лидеры национал-вождизма создают базу из молодёжи, которая понимает, что её будущее изначально съедено сов-партноменклатурой и ростовщиками-либералами. Если им не указать иных перспектив, они пойдут за вождём до конца решительно и беспощадно, как то и было в Германии 1930-х годов; и они деятельно, в отличие от большинства своих оппонентов, готовятся к трудностям неведомого им (в этом главное в национал-вождизме современности) похода, предназначенного им хозяевами «вождя» («вождь» тоже не знает, куда заведёт).

Но поскольку концепция национал-вождизма держится на вожде и после его ухода может обрушиться, то альтернативой является концепция династического, наследственно национал-вождизма.

Вариант православной монархии

Идея монархического правления в России неотделима от исторически реального православия. Исторически реально царизм в России (а не в удельно княжеской Руси) от рождения был библейски-православным.



И в наши дни речь идёт о восстановлении именно православной монархии. Поэтому необходимо видеть существо двух социальных явлений: 1) династического национал-вождизма — института монархии, как такового; и 2) библейского православия, как религии и общественной идеологии.

Мы живём в эпоху после смены соотношения эталонных частот биологического и социального времени. Существо изменения соотношения частот эталонов времени состоит в том, что в древности через культурно и технологически неизменный мир проходило множество поколений; в наши дни на протяжении активной жизни одного поколения успевает смениться несколько поколений промышленной и бытовой техники и технологий. Это изменение информационных условий жизни влечёт за собой и массовые изменения психологии людей, по какой причине формируется новая логика поведения людей в обществе.

Для сторонников концепции монархии, прежде всего прочего, должно ответить себе на вопрос и при этом не ошибиться: насколько новая формирующаяся логика социального поведения вписывается в сословно-монархическую пирамиду холопско-господских внутриобщественных отношений; насколько эта пирамида может быть устойчивой при смене поколений после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени.



С точки зрения теории управления, монарх в общественной системе отношений — профессионал управленец, наивысший в государственном аппарате, являющемся системой профессионального управления делами общества в целом.

Во времена перехода от не-наследственного племенного вождизма к наследственному (династическому) многоплеменному вождизму в формах монархической государственности, в условиях ограниченного производственного потенциала, культурной и технологической, в частности, неизменности мира, наиболее эффективной системой передачи от поколения к поколению профессиональных знаний и навыков было обучение в семье.



Один отец учил сына быть пахарем, другой отец учил сына быть государем. И в смысле учительства между ними не было никакой разницы. Разница была только в общественно необходимом профессионализме, который отождествили с родовым и личностным благородством и достоинством, потому что в культурно и технологически неизменном мире можно было жить всю жизнь на основе единственный раз освоенных в детстве и отрочестве знаний и навыков: они не устаревали.

Но в условиях необходимости работать от зари до зари при низкой энерговооружённости производства, в течение жизни одного поколения невозможно было самостоятельно воспроизвести все необходимые знания и навыки, необходимые для того, чтобы войти в иную сферу деятельности так, чтобы превосходство в профессионализме в ней новичка было общепризнанно.



В наши дни, в условиях многократного обновления технологий, чтобы поддерживать свой общественный статус, человек вынужден постоянно воспроизводить свой профессионализм, а для этого необходимо всю жизнь думать и самообучаться; помогать в этом другим.

В таких условиях нет никаких внутрисоциальных факторов, которые бы гарантировали свойственность наивысшего профессионализма в области государственного правления выходцу из семьи государя; выходец из семьи пахаря может стать на порядок выше в качестве государственника-управленца, чем любой из потомков предшествующего поколения правящей «элиты».



Это означает, что после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени в обществе исчезли условия, в которых управленческое превосходство государя-наследника над прочими людьми — объективная общественная данность. Поэтому в наши дни благородство — обязанность каждого человека, а не наследственная привилегия немногих родов.

Но нет никаких и внесоциальных факторов, предопределяющих профессиональное управленческое превосходство рождённых в царской семье, над всеми прочими людьми: общество людей — не множество пчёл в улье, где специфическое питание предопределяет будущность матки-царицы, а рядовое — рабочей пчелы.

Отрицать сказанное, кроме всего прочего, означает отрицать и Учение о жизни людей на Земле, данное Свыше через Иисуса Христа:

«Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так; а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления (или спасения?) многих» (Матфей, 20:25-28).

Из этих слов ясна неуместность в истинно Христианском обществе титулований, в которых выражается анти-Христианство: ваше величество (к коронованным особам), ваше святейшество (к первоиерархам церквей), превосходительства, степенства и господа (к «прыщам» помельче) и парные им оскорбления низших в иерархии людей: «покорный слуга», «холоп», «раб».

Кроме того, анти-Христианство исторически реальных церквей выражается в том, что в христианской Библии отсутствует текст под названием «Святое благовествование от Иисуса Христа». Исторически реально, что Богом Благая весть была дана для передачи людям Иисусу, которого Он сделал Христом, но не Матфею, не Марку, не Луке, не Иоанну.

Исторически реально, что текст, озаглавленный «Евангелие Мира Иисуса Христа от ученика Иоанна», отвергнут и забыт церквями, но он существует по сию пору, как мало кому известный хранимый апокриф (в Ватикане — на арамейском; в библиотеке Габсбургов в Австрии — на старославянском, что предосудительно для православия).



Отвергнут он потому, что из него явствует, что Иисус учил своих современников по плоти, не верноподданному подчинению царям земным, а не преклонному исполнению в земной жизни воли Царя Небесного и Земного — Бога, Творца и Вседержителя. Также анти-Христианство исторически реальных церквей выражается в том, что в их Символе веры, нет ни единого слова, из переданных евангелистами слов Христа: весь Символ веры — отсебятина «отцов церкви», отвращающая паству от Откровения Свыше:

«С сего времени Царствие Божие благовествуется и каждый усилием входит в него…» — Лука, 16:16.

Исторически реально концепция монархии в России под лозунгом «Москва — Третий Рим» — концепция, обслуживающая Западную концепцию глобального «элитарно»-невольничьего существования под гнётом диктатуры хозяев ростовщиков-невольников.



Пока монарх очередного «Рима» не противится глобальному масонству, «Рим» существует; если же он начинает противиться, то на основе Библии ни он, ни его сподвижники не могут найти средств, чтобы защитить себя и свою страну от той же самой Библии и действующего на её основе масонства.



Это наиболее отчётливо выразилось в деятельности Петра I, заместившего многие мерзости отечественной культуры того времени мерзостями западной культуры под соусом «просвещения»; и в деятельности Николая II, который не смог обеспечить самобытное мирное развитие страны, вследствие чего его правление завершилось управляемой катастрофой государственности в 1917 г.



Народ же дал оценку доктрине «Москва — Третий Рим» предельно краткую; дал оценку с позиций нравственного превосходства над её сторонниками: Трудом праведным — не наживёшь палат каменных.

Поэтому у православного-монархического ренессанса шансов нет.

Вариант псевдо-социализма на базе марксизма

В случае прихода марксистов-псевдокоммунистов к административному полновластию в государстве, они не смогут в короткие сроки восстановить управление народным хозяйством директивно-адресным способом на основе структур ныне отсутствующих Госплана, Госснаба, комитетов партии в регионах и на производствах потому, что прежний авторитет структур в народе и преемственность управления обеспечить невозможно из-за отсутствия кадровой базы; дееспособную кадровую базу на марксистско-ленинском наследии не создать, без того чтобы не ответить на вопросы, на которые нет понятных и содержательных ответов в марксизме.



Но на основе метрологически несостоятельной политэкономии марксизма-ленинизма невозможно организовать и саморегуляцию производства и потребления на основе «товарно-денежных отношений» («рыночным механизмом») в общественно приемлемом режиме, чтобы обеспечить благополучие и социальную защищённость добросовестных тружеников, чьи интересы якобы выражают и намереваются защитить марксисты-ленинцы-троцкисты.

То есть экономикой страны при номинальной власти марксистов управлять будет из-за рубежа Международный валютный фонд (МВФ) методами ростовщического кредитования, что он и делал после 1953 г. вне зависимости от всех перемен декораций режимов в нашей стране.



Будучи государственно-управленчески недееспособными, марксисты-ленинцы-троцкисты вынуждены будут искать тех, на ком они бы смогли разрядить общественное недовольство результатами антинародного правления из-за рубежа, сопутствующего их номинальной власти просто потому, что ничего иного делать не умеют, а отвечать за свою неумелость сама партийная «элита» не пожелает, как не желала отвечать за свою управленческую недееспособность и «троцкистско-ленинская гвардия» после прихода к власти в 1917 г.: многих контрреволюционеров РКП(б) создала сама из числа лучших профессионалов разных отраслей своею управленческой недееспобностью, которой те воспротивились или были попросту оклеветаны; в этом выразилось существо марксистской социологии в её изначальном, не «отягощённом» Сталинскими искажениями марксизма, виде.

Как относился Сталин на деле к марксизму, можно понять из реальной экономической и идеологической жизни СССР в годы после завершения исключительно быстрого (что говорит о высоком качестве управления экономикой страны) восстановления народного хозяйства, разрушенного навязанной СССР Третьей мировой войной (ротшильдовские войны должно считать от Наполеона).



Финансовый механизм страны был настроен таким образом, что личные накопления контролировались, а цены ежегодно снижались.



В этих условиях ростовщичество и прочие нетрудовые доходы не просто бессмысленны, но и опасны для тех, кто ими занимается. «Элитарных» идеологов же от марксизма и псевдо-христианства регулярно обвиняли в разнообразной подрывной деятельности против социализма и Советской власти и нейтрализовывали принятыми в те времена методами, при помощи системы, созданной в соответствии с рекомендациями Троцкого с целью подавления не «элиты», а трудящегося большинства.



Проблема тех лет состояла в том, чтобы «восточный марксизм» — сталинизм — социализм — коммунизм — не обрёл свою лексику и метрологически состоятельную «политэкономию», на основе которых он окончательно размежевался бы с марксизмом и псевдо-христианством.

Сталин указал по существу на эту проблему, хотя и в марксистской фразеологии, за полгода до смерти в «Экономических проблемах социализма в СССР» (стр. 18, 19 отдельного издания этой работы тех лет).

Если это проделать, то выяснится, что латиноязычные «социализм», «коммунизм» по-русски — общинность, соборность. То есть то, к чему всегда стремилась Россия.



Этому же учили Иисус и Мухаммад, а также другие Посланники. Если отрешиться от мифов об истории, постараться узнать историю и понять свойственный ей смысл, в частности этический, то именно в этом направлении и протекает устойчиво процесс разрешения концептуальных неопределённостей в самоуправлении общества в региональной цивилизации, которая остаётся сама собой вне зависимости от того, называется ли она Русь, Российская империя, СССР, Россия…



А все противное этому процессу, либо очищается от извращений и вписывается в него, либо исчезает по причине исторической ненадобности.

Из рассмотренных сценариев Россия не проходила только национал-социализм..



С учётом личности Владимира Путина с разной степенью вероятности могут быть реализованы сценарий национал-вождизма и построения социализма под маской конвергенции, о чём мы писали в первой части статьи. Но в силу Закона Времени и того, что общество прошло через элементы настоящего социализма, реализация варианта построения социализма под видом конвергенции наиболее реалистично.

Конституционные поправки

Рассмотрим основные поправки в Конституцию России:

1. Приоритет Конституции над международным правом на территории страны

Данная поправка направлена на укрепление суверенитета России с одной стороны, с другой стороны вместе с укреплением суверенитета укрепляет своё положение и правящий класс, который становится сложнее привлечь к ответственности за совершенные внутри страны преступления с позиций международного законодательства.

2. Запрет на иностранное гражданство и иностранный вид на жительство для представителей власти.

Данная поправка, с одной стороны, укрепляет безопасность России. Тем не менее встаёт вопрос о правоприменительной практике: кто будет заниматься выявлением нарушителей конституции, будут ли они выявлены и какие меры будут приняты? Ограничения есть и сейчас, но далеко не все и не всегда исполняются. Ну и кроме того, обеспечивается более чёткая корпоративная ответственность для элиты, которая будет обязана служить правящему классу, а не правящим классам иных государств.

3. Изменение статуса и полномочий Госсовета и укрепление позиций губернаторов.

Происходит закрепление института Госсовета и повышение роли губернаторов в управлении федерального уровня. Фактически формируется новый орган, который будет осуществлять реальное управление. Владимир Путин обозначил, что не планирует становиться во главе данного органа, тем не менее в случае с пенсионной реформой известно, что президент может изменить своё решение.



Изменение роли Государственной Думы, наделение полномочиями Совета Федерации.



У Госдумы и Совета Федерации появляются новые возможности по назначению ряда руководящих лиц, которые передаёт им президент. Таким образом президентом на них перекладывается ответственность за назначение ряда чиновников и иных лиц, а президент снимает с себя ответственность за назначение. Процедура ответственности членов Госдумы и Совета Федерации за последствия неадекватных назначений пока не предусмотрена.



Закрепление в Конституции социальных гарантий



Никаких существенных изменений не происходит, потому что реальный (а не фиктивный) прожиточный минимум как не обеспечивался, так и не обеспечивается. То же касается и других мер.



Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.



Поправка о вере в Бога, лоббируемая РПЦ, диверсия против единства России, поскольку далеко не все жители России верят в Бога. Часть граждан является атеистами, а часть верит Богу без каких-либо посредников-нетрудовых элементов. Кроме того, представители других крупных конфессий, например мусульман, высказываются против данной поправки.

О том, какие идеалы передали нам предки — можно обсуждать долго, но далеко не все из них были идеалистическими атеистами, большинство отказались от церкви вполне осознанно, понимая, что Бог и церковь — суть разные явления.

Ну и конечно Бог не нуждается в своей легитимизации с помощью Конституции. Он скорее бы предложил в Конституции прописать запрет эксплуатации человека человеком, но эксплуататорам это нравственно неприемлемо.



Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.



Необходимость прописывания в Конституции уважения защитников говорит о том, что система образования и воспитания в обществе деградировали. Но также встаёт вопрос о том, кто будет определять, что есть историческая правда? Те кто вешают доски с Маннергеймом или оправдывают Колчака?



Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации.



Данная поправка говорит о том, что дети являются имуществом государства, а значит, последнее, а не родители вправе воспитывать своих детей. По сути данная поправка является завуалированным законом о семейно-бытовом насилии, против которого резко выступила общественность. Но поскольку на принятие данного закона были выделены средства ЕС, то власть, соответственно, должна была преклонится перед Западом, потому и появилась такая неоднозначная поправка, которая относится к сфере ювенальной юстиции.

Таким образом, существенных поправок, которые бы затрагивали бы основы господствующего в России либерал-буржуинства, не происходит. В основном поправки направлены на расширение возможностей президента. Также сделаны косметические поправки для привлечения внимания толпы. Сделаны попытки протащить поправки в интересах Запада. Никаких поправок, отменяющих либерально-буржуазный строй нет, и на данном этапе быть не может.

Принципиальных изменений не будет

Для того, чтобы произошли принципиальные улучшения жизни людей, необходимо поменять действующую либерально буржуазную систему. Однако никаких шагов в этом направлении не просматривается. Для реализации данного сценария необходимо:



Массовое внедрение научно-методологического обеспечения построения реального социализма,

Подготовка и переподготовка управленческих кадров на его основе,

Массовое внедрение кадров в системе управления и реализации политики построения общества реального социализма.



К данному моменту кадровой базы руководством страны не подготовлено, соответственно, оно будет опираться на ту кадровую базу, которая имеется. Нужно учесть тот фактор, что те, кто реально готов управлять, как правило к органам управления близко не допускается. На данный момент в стране нет идейно сплочённой, организованной и самоорганизующейся компетентной политической силы, которая бы могла в исторически короткие сроки изменить Конституцию необходимым образом и вывести страну в режим устойчивого и безопасного общественного развития.

В то же время в современном толпо-«элитарном» обществе политика в открытом стиле невозможна, поскольку её проведение разрушительно в отношении самого толпо-«элитаризма»: открытость политики предполагает признание «элитой» своей паразитической и эксплуататорской сущности по отношению к народу, что вызовет явное недовольство в обществе, породит желание перемен и политическую активность соответствующей направленности, в которой будет иметь место как созидательная составляющая, так и деструктивная (вплоть до терроризма).



Если же открытая политика будет направлена на искоренение толпо-«элитаризма», то «элита» с нею не согласится и будет ей противодействовать, начиная с физического персонально адресного подавления и уничтожения неприемлемых для неё политиков и общественных деятелей, нарушивших «элитарно»-корпоративную этику, а в наиболее «тяжёлых случаях» — путём порождения фашистской диктатуры, как последнего инструмента защиты своей вседозволенности и социального статуса (один из двух описанных ранее сценариев).

Вожделения многих, чтобы государственная власть России проводила свою политику в открытом стиле — в условиях медленно текущего в русле психодинамики процесса восстановления суверенитета общества и государства в их полноте — несбыточны, поскольку следование этому стилю будет наносить разнообразный вред развитию страны.

Поэтому:



Представители государственной власти РФ в своих публичных выступлениях по-прежнему обязаны производить как можно больше неопределённостей (умолчаний и многозначностей смыслов публикуемых ими слов), оглашать разного рода пустые декларации о намерениях, чтобы как можно большая доля толпы «одобряла и надеялась» и не встревала в процесс государственного управления со своей некомпетентностью, и чтобы аналитики противников и геополитических конкурентов утонули в этих словесах и не могли делать на их основе никаких достоверных прогнозов.



Те, кто в самой России достоверно предвидит дальнейшие этапы восстановления полноты суверенитета государственности и общества Русской многонациональной цивилизации, не будут оглашать это знание перед толпой — людьми, жаждущими жизни на всём готовом под властью авторитетных мнений и не желающими принимать на себя какую бы то ни было ответственность за что-либо. Они будут заняты другим — содействовать расширению круга концептуально властных людей, поскольку именно они являются реальными носителями суверенитета в его полноте, как способности общества самоуправляться по полной функции.



Публичные выступления аналитиков и комментаторов на темы освещения перспектив в их конкретике, на темы объяснения толпе, как именно следует «правильно понимать» заявления В.В. Путина и других общественных и политических деятелей страны, их управленческие и псевдоуправленческие решения, какой в них скрыт «иносказательный смысл» и каков смысл умолчаний — большей частью не укладываются в русло алгоритмики психодинамики общества, работающей на восстановление суверенитета.



Поэтому психодинамика будет вносить в такого рода аналитику и комментарии свои «шумы», назначение которых — скрыть от противников и геополитических конкурентов всё то, что в действительности происходит, и действительные перспективы дальнейшего управления течением событий. Наряду с этим в СМИ и в интернете будут публиковаться достоверные прогнозы с не оглашённым грифом «для своих» в режиме «кто знает, тот поймёт», что необходимо для координации действий «своих».



Что ждать от нового Правительства РФ?

Новый премьер-министр М.В. Мишустин имеет некие представления о реальном секторе и надо надеяться, что на основе многолетнего опыта работы на разных должностях в налоговом ведомстве знает структуру кредитно-финансовой системы и фактическое течение денежных потоков в ней, которые через прейскуранты и план счетов бухгалтерского учёта напрямую соотносятся с тем, что происходит в макроэкономической системе.



И соответственно, он потенциально способен из либерально-рыночной модели с элементами государственного планирования и регулирования выжать всё, на что она способна, но с оговорками: её системные пороки он не сможет преодолеть, и кадровую политику родоплеменного строя, в которой погрязла «элитарно»-корпоративная государственность РФ, для которой характерна война кланов за должности их представителей в органах государственной власти и советах директоров, он тоже в одиночку изменить не может.



В общем, начался новый этап построения пока что капитализма со слегка очеловеченным «лицом».



Он завершится, когда население протрезвеет от такого капитализма и его приверженцев точно так же, как к настоящему времени оно протрезвело от рыночного либерализма и его приверженцев.



Однако надо понимать, что проект построения в не обладающей финансово-экономическим суверенитетом России капитализма со слегка очеловеченным «лицом» более или менее осуществим только при условии, что «мистер Удав» действительно уже дал санкцию на это, потому что для решения его глобально-политических задач ему нужна более или менее сильная и процветающая Россия, в силу чего местным «зайцам» он позволит иметь может и не по «семь шкур», но по 3-4.

Если же у хозяев «мистера Удава» уже предусмотрены иные планы осуществления глобального управления, то в этом случае государственной власти России придётся либо «лечь» под эти планы в режиме «слияния и поглощения», либо отказаться от либерально-рыночной экономической модели с внедрёнными в неё элементами государственного планирования и регулирования.



И, импровизируя по ходу дела, возрождать интеллектуальный суверенитет и строить полноценно суверенную государственно-плановую экономику, в которой планы экономического развития и экономического обеспечения политики будут осуществляться как посредством структурного государственного управления, так и посредством бесструктурной рыночной саморегуляции продуктообмена, подчинённой государственному плану биосферно-социально-экономического развития посредством целесообразного построения плана счетов бухгалтерского учёта, механизма распределения налогов, дотаций производителям, субсидий потребителям.



А также развитием того, что в советские времена называлось «общественными фондами потребления» (это всё то, что Советское государство находило возможным предоставлять гражданам бесплатно или на основе частичной оплаты).

Поэтому для ускорения процессов приближения общества реального социализма необходимо осваивать научно-методологическое обеспечение государственного строительства и управления, адекватного задачам развития общества, и применять его в практике Жизни.

ИАЦ



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