Последний год Третьего рейха. Дмитрий Перетолчин
В последний год войны, за спиной Советского Союза наши союзники вели сепаратные переговоры о судьбе Германии после её поражения. Силы, которые десятилетием ранее помогли прийти Гитлеру к власти собирались делить послевоенную Европу и не планировали терять вложенные капиталы. О том, что смог противопоставить СССР коварным планам наших недавних друзей, в увлекательном повествовании Дмитрия Перетолчина.
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