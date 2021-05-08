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Последний год Третьего рейха. Дмитрий Перетолчин

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В последний год войны, за спиной Советского Союза наши союзники вели сепаратные переговоры о судьбе Германии после её поражения. Силы, которые десятилетием ранее помогли прийти Гитлеру к власти собирались делить послевоенную Европу и не планировали терять вложенные капиталы. О том, что смог противопоставить СССР коварным планам наших недавних друзей, в увлекательном повествовании Дмитрия Перетолчина.
Полная версия в открытом доступе:
https://nday.club/video/dVFKyU7bpK5a1t4TS3ND8p.html

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7mljfnCEPiI
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