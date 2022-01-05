Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Кто решает, где проходят границы Китая. Дмитрий Перетолчин, Павел Затрускин

93 0

Как Туркестан, наследие великой империи Чингисхана, оказался разделен между Россией и Китаем и при чём тут Англия. Почему душманы воевали с советскими войсками в Афганистане оружием китайского производства. Кому на самом деле принадлежит Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение и газопровод «Сила Сибири» и наконец, почему КНР до сих пор не захватила Тайвань. На эти и другие не менее интересные вопросы отвечает, в гостях у Дмитрия Перетолчина, китаист Павел Затрускин.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/20ec2665-d6e5-474e-a3d2-60a45d3c4bd6.htm

Все ролики, выходящие в новогодние праздники(01-09 января 2022), в день публикации (с 10:00 до 24:00 по Москве), будут доступны бесплатно на нашем сайте всем зарегистрированным пользователям! С Новым годом!
https://nday.club/marathon_2022/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iitQF52_Rag
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Курс благополучия» – как вывести Россию из кризиса
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru