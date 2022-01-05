Кто решает, где проходят границы Китая. Дмитрий Перетолчин, Павел Затрускин
Как Туркестан, наследие великой империи Чингисхана, оказался разделен между Россией и Китаем и при чём тут Англия. Почему душманы воевали с советскими войсками в Афганистане оружием китайского производства. Кому на самом деле принадлежит Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение и газопровод «Сила Сибири» и наконец, почему КНР до сих пор не захватила Тайвань. На эти и другие не менее интересные вопросы отвечает, в гостях у Дмитрия Перетолчина, китаист Павел Затрускин.
Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/20ec2665-d6e5-474e-a3d2-60a45d3c4bd6.htm
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