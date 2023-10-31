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Ответы на вопросы (30.10). Отец Андрей Ткачёв

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00:00 Приветствие: память пророка Осии
07:38 О праздновании Хеллоуина
10:02 Почему Анания и Сапфира получили такое тяжёлое наказание без возможности покаяния? (Деян. 5 : 1-10)
17:51 Почему пророк Елисей проклял детей насмерть и помиловал целое войско?
25:45 Обязательно ли нужно быть частью общины прихода Церкви для спасения?
32:05 Возможно ли, приняв болезнь, спастись вконце жизни?
37:45 Какие "пьяницы и злоречивые" Царства Божия не наследуют? (1Кор. 6 : 10)
46:46 В чём духовная сила земных поклонов?
52:21 Почему Иисус Христос говорил: "кто имеет уши слышать, да слышит" ?
56:18 Почему появилось зло?

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Размышления о значении веры, церкви, молитвы в жизни христианина. Упоминаются пророк Осия, притча о сеятеле, важность смирения и поклонов.

- Обсуждение греха, покаяния, прощения. Приводятся примеры из Писания, обсуждается отношение к алкоголю и сквернословию.

- Размышления о спасении души, вечной жизни. Упоминается пример раскаявшегося разбойника.

- Советы по духовной жизни: молиться, читать Писание, остерегаться гордыни, не поддаваться искушениям, быть верным Христу.

- Основная мысль: человек должен быть ближе к Богу, следовать Его заповедям, избегать греха, раскаиваться и молиться о прощении и спасении души.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c1mr5u6h1ao
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