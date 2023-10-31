00:00 Приветствие: память пророка Осии

07:38 О праздновании Хеллоуина

10:02 Почему Анания и Сапфира получили такое тяжёлое наказание без возможности покаяния? (Деян. 5 : 1-10)

17:51 Почему пророк Елисей проклял детей насмерть и помиловал целое войско?

25:45 Обязательно ли нужно быть частью общины прихода Церкви для спасения?

32:05 Возможно ли, приняв болезнь, спастись вконце жизни?

37:45 Какие "пьяницы и злоречивые" Царства Божия не наследуют? (1Кор. 6 : 10)

46:46 В чём духовная сила земных поклонов?

52:21 Почему Иисус Христос говорил: "кто имеет уши слышать, да слышит" ?

56:18 Почему появилось зло?

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Размышления о значении веры, церкви, молитвы в жизни христианина. Упоминаются пророк Осия, притча о сеятеле, важность смирения и поклонов.

- Обсуждение греха, покаяния, прощения. Приводятся примеры из Писания, обсуждается отношение к алкоголю и сквернословию.

- Размышления о спасении души, вечной жизни. Упоминается пример раскаявшегося разбойника.

- Советы по духовной жизни: молиться, читать Писание, остерегаться гордыни, не поддаваться искушениям, быть верным Христу.

- Основная мысль: человек должен быть ближе к Богу, следовать Его заповедям, избегать греха, раскаиваться и молиться о прощении и спасении души.