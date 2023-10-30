Зоология. Птицы (1973)
Программа для школьников из цикла "Зоология" рассказывает о строении и образе жизни птиц. Ведет передачу доктор биологических наук, профессор Николай Гладков.
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Комментарий редакции
Основные сюжеты программы:
1. Описание внешнего вида и строения различных птиц – голова, клюв, глаза, уши, шея, ноги, когти, крылья, перья. Рассказывается, как по оперению можно отличить разные виды птиц.
2. Различные способы передвижения птиц – полет, ходьба, бег, плавание, ныряние. Приводятся примеры птиц, использующих каждый способ передвижения.
3. Кормление и добывание пищи. Описываются различные клювы птиц, приспособленные для добывания определенных видов пищи.
4. Голос и пение птиц. Приводятся примеры хорошо поющих птиц, отмечается важность звуковой коммуникации для птиц.
5. Многообразие птиц на Земле. Указывается количество видов птиц и их разнообразие.
Вывод: в программе дается общее представление о многообразии птиц, особенностях их внешнего строения и приспособленности к различным средам обитания и способам добывания пищи. Основная идея в том, что птицы – это очень разнообразный и приспособленный к жизни класс животных.