Зоология. Листая Красную книгу (1987)
Ежегодно Красная книга пополняется новыми исчезающими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, птиц и растений. В чем причина сокращения численности и исчезновения отдельных видов, почему необходимо бережно сохранять разнообразие флоры и фауны, в чем опасность необратимых изменений природной среды – размышляют авторы фильма.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1987
Автор сценария – Николай Дроздов
Автор сценария – Алексей Макеев
Режиссер – Светлана Петрова
Оператор – Сергей Урусов
Оператор – Эдис Юргис
Текст читал – Юрий Гусев
#зоология #ЛистаяКраснуюКнигу #животные
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