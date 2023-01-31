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Зоология. Листая Красную книгу (1987)

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Ежегодно Красная книга пополняется новыми исчезающими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, птиц и растений. В чем причина сокращения численности и исчезновения отдельных видов, почему необходимо бережно сохранять разнообразие флоры и фауны, в чем опасность необратимых изменений природной среды – размышляют авторы фильма.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1987
Автор сценария – Николай Дроздов
Автор сценария – Алексей Макеев
Режиссер – Светлана Петрова
Оператор – Сергей Урусов
Оператор – Эдис Юргис
Текст читал – Юрий Гусев

#зоология #ЛистаяКраснуюКнигу #животные

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6zfg3gfEHc8
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