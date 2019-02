Подборка из соцсетей: Суд против ТНТ, приложение TikTok и безопасность детей

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет». В ней представлены только новые материалы наших читателей или соратников из дружественных сообществ и проектов. Материалы публикуются с сохранением авторского стиля, орфографии и пунктуации.

От наших соратников: «Друзья, здравствуйте. В данный момент совместно с внуком генерала Карбышева готовим заявление в суд против ТНТ. В одном из выпусков передачи Comedy Woman участницы шоу откровенно поиздевались над зверски убитым героем СССР генералом Дмитрием Карбышевым. В своём номере юмористы представили героическую смерть от холодных струй воды как что-то смешное и глупое – отрывок представлен на видео:

Однако обращение в суд будет носить более широкий характер, и затрагивать и ряд других тем, которые постоянно присутствуют в шоу Comedy Woman. Поэтому просим Вас помочь со сбором доказательной базы.

Для этого нужно посмотреть любой выпуск этого шоу (их на YouTube более 400, выбирайте любой – https://vk.cc/7bm3Yx) и прислать данные в форме:

Время у нас есть до 15 февраля. Прошу всех выделить хотя бы час-два на просмотр, чтобы мы общими усилиями могли собрать хорошую доказательную базу.

Директор фонда «Наследие Крыма» Анастасия Иванова.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Не поливайте «цветы жизни» «отравленной водой»

«Хочешь победить врага – воспитай его детей» (восточная мудрость)

Дети – это будущее. Им предстоит создавать мир для себя и последующих поколений. Взрослого, устоявшегося во взглядах и мнениях человека изменить возможно, но довольно трудно. А ребёнок словно чистый лист, его сознание открыто для всего нового, нужно только вложить туда правильные вещи.

Сейчас за сердца и умы людей, в первую очередь, подрастающего поколения ведется ожесточённая борьба. Избыток информации просто оглушает, без должной подготовки из этого «океана» не выплыть. Поэтому на плечах родителей лежит большая ответственность: быть «фильтром» информации, окружающей ребёнка. Но это невозможно, в первую очередь, без повышения собственного уровня понимания происходящего. Не зря говорится: «Не воспитывайте своих детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя».

Ошибочно считать детей глупыми. Они чего-то не понимают в силу возраста, и это нормально. Многое из того, что взрослый человек воспринимает через сознание, ребёнок улавливает на интуитивном уровне. Поэтому так важно общаться с ребёнком, рассказывать ему, что хорошо, а что плохо и почему это так.

Например, некоторые родители никак не объясняют свои запреты на какие-то слова или поступки ребёнка: «нельзя» и всё. Но это не совсем верно. Необходимо в доступной форме объяснять детям, почему тот или иной поступок, действие вредны и что нужно сделать, чтобы всё было правильно и хорошо. Лучше всего читать с ребёнком детскую литературу и вместе разбирать действия героев и ситуации, в которые они попадают. Это поможет развить осознанность ребёнка, позволит ему самостоятельно выстраивать логические цепочки и в дальнейшем создавать причинно-следственные связи для более сложных событий и явлений.

Детские песни и стихи – ещё один вариант подачи информации детям в игровой форме.

Можно также смотреть детские фильмы или мультипликацию, но к их выбору нужно отнестись со всей строгостью. У детей не сформировано критическое мышление, они легко отождествляют себя с персонажами, которых видят на экране, копируют их поведение. Но где гарантия, что эти персонажи – достойные образцы для подражания? По этой причине недопустимо просто оставлять своё чадо перед экраном телевизора или компьютера, включив ему детский канал, предварительно не оценив транслируемый контент. Нужно твёрдо помнить, что в современном мире делается всё, чтобы превратить Человека Разумного в «человека служебного», «человека-потребителя». Поэтому, если вы не уделяете достаточно времени своему ребёнку, то его с радостью воспитают чужие «дяди» и «тёти» с экрана. Но результат такого «воспитания» будет плачевным.

Сейчас, благодаря развитию альтернативных информационных ресурсов, более детально раскрываются цели и задачи глобального управления, методы его воздействия на общество. Среди молодёжи наблюдается положительная тенденция вовлечения в эту негласную борьбу против нашего расчеловечивания. Поэтому есть все предпосылки, что мы очнёмся от дурмана, станем лучше и передадим весь накопленный опыт нашим детям, которые будут ещё лучше нас.

Алексей Бирюков

Давайте помечтаем и заглянем немного в будущее… Говорят, мечты моделируют реальность. В 2029 году прошла реформа российского образования. Помимо того, что отменили ЕГЭ, школа не стала тотально электронной, и следовательно общество не вступило на путь выведения Homo Digital (Человек цифровой) и учитель на заменён тьютором. А главное – во всех российских общеобразовательных школах на фоне использования здоровьесберегающих технологий ввели наконец-то новый учебный предмет «ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ». На таких уроках все школьники узнают, что Человек – это творение. Творение не столько Бога, сколько самого Человека. Что с рождения человеческая жизнь представляет собой чистую книгу и, что будет написано в этой книге, зависит только от него самого, ПОТОМУ ЧТО НАЙТИ СЕБЯ НЕВОЗМОЖНО – СЕБЯ МОЖНО ТОЛЬКО СОЗДАТЬ. На уроках «ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ» ученики понимают, что необходимо быть ответственным в мыслях и действиях за будущее, потому что Человек – это воля, движимая совестью. Школьники хорошо понимают, что они сами должны осознавать свои ошибки и учиться на них, а отговорку о несправедливой жизни, вине правительства или вмешательстве Америки можно услышать лишь от слабых духом людей. Но таких в новом обществе всё меньше.

Также новый учебный предмет знакомит ребят с типами строя психики человека, и все юнцы могут с лёгкостью перечислить признаки Человечного типа строя психики. А далее – учатся ЖИТЬ ОСОЗНАННО: ставят перед собой жизненные цели, составляют план самовоспитания и саморазвития, определяют этапы, приближающие их к заветным целям, потому что осознанность – это жизнь не одним днём и одним моментом. Осознанность – это и есть настоящая нравственность. Поэтому школьники будущего уже в средних классах отчётливо понимают, что нужно брать от жизни не всё, а только лучшее, что по-настоящему свободен лишь тот, что свободен от множества потребностей, и сильный человек – это не тот, кто может многое себе позволить, а тот, кто может от многого отказаться.

На уроках «ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ» в недалёком будущем школьники внимательно изучают все произведения Ивана Антоновича Ефремова и знают, что «чем сложнее общество, тем большая в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная, воспитание и образование должны длится всю жизнь. Вот отчего ограничено «я так хочу» и заменено на «так необходимо».

Основной раздел нового школьного предмета называется «Осознанное восприятие информации». И юные граждане, живущие в эпоху интернета, телевидения, СМИ, понимают, что людьми можно при помощи информации БЕССТРУКТУРНО управлять. Поэтому жизненно необходимо в таких условиях владеть методами осознанного восприятия любых поступающих сведений, выработать критическое и аналитическое мышление и так называемые фильтры. Постоянно задаваться вопросами: Чему это учит и на какие цели работает? Потому что любое ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ведёт за собой и ИСКАЖЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ Человека и всего его внутреннего мира. Чем правильнее Человек будет воспринимать Мир, тем правильнее будут его поступки, тем более он будет осознан. Тем здоровее будет наше общество.

И уже в 2029 году телевидение, чтобы существовать, вынуждено кардинально поменять содержание своих программ и фильмов. Спрос рождает предложение. А спроса на разрушающую Человека информацию в Новом обществе нет.

На уроках ученики не скрывают удивления, когда узнают, что совсем недавно было много людей с животным типом строя психики, с типом биоробот- зомби, которые употребляли алкогольные и табачные яды, вели аморальный образ жизни, проводили много времени за телевизором и деструктивным контентом интернета, делали себе татуировки, горстями глотали таблетки вместо того, чтобы правильно питаться, заниматься спортом, закаляться. Современные девчонки и мальчишки понимают, что те люди, пострадавшие на невидимом поле боя, БЫЛИ ЖЕРТВАМИ той недавней ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ против Человека Разумного, Человека Творца, а снарядами этой войны была именно ИНФОРМАЦИЯ. Потому что в эпоху ТОЙ глобализации контроль над средствами информации получили различные античеловеческие корпорации, которые поставили цель – расчеловечить, то есть обезличить и отупить наше общество. Именно для этого они и затеяли эту гибридную войну за свою тотальную власть, формируя для этого Homo Digital – своего послушного раба.

И самое главное, что все они – Лена, Павел, Виктория, Вадим, Игорь, Сергей – смогут в будущем правильно воспитать своих детей и научить их жить разумно, осознанно и нравственно, а ещё – на протяжении всей своей жизни они будут рассказывать ПРАВДУ об этом другим людям.

И каждый из современных школьников и студентов, будущих взрослых граждан великой страны, будет чётко понимать, что, следуя по своей дороге жизни, в течение всего пути БУДЕТ СДАВАТЬ СВОЙ ЭКЗАМЕН на звание Человека на Земле. Потому что «Человек – это звучит гордо»,– писал когда-то русский классик. Но только тот, кто способен не просто сохранить в себе способность интеллектуально и творчески мыслить, но и остаться духовно богатым, осознанным, может претендовать на это высокое, гордое звание – Человек!

Юлия Бриг

Пришлось узнать. Оказывается, недавно появилось ещё одно популярное приложение в интернете. Оно схоже с Инстаграмом, но вместо фотографий пользователи загружают туда свои видео, смотрят подобный контент других активных и мегакрутых пользователей, комментируют его и таким образом проводят там всё своё свободное время. В новостной ленте «Вконтакте» частенько встречается реклама этого нечто.

Итак, TikTok – социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

Запущенная в сентябре 2016 года социальная сеть на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений. В данный момент приложение достигло более 500 миллионов(!) пользователей из 150 стран. В основном аудиторией этой социальной сети являются подростки.

«Ты можешь создать видео и стать популярным за несколько месяцев, если ты креативный, то публика это оценит, и ты будешь в топе, можешь за короткое время собрать аудиторию своих фанатов. У тебя есть 15 секунд, чтобы выразиться! Это бомбовое приложение: за ним часто следят и его часто обновляют. Там проводятся конкурсы, в которых ты можешь выиграть смартфон. Ты будешь получать массу удовольствия, и будет тебе счастье, будет тебе успех! Гоу в Тик Ток!», – зазывает на сайте этого приложения молодой парень – рекламный агент.

Исходя из содержания, все видеошедевры разделены на темы, в каждой теме по несколько миллионов(!) видео. Каждый зарегистрированный пользователь может загружать своё 15-секундное видео, подбирать к нему музыку, либо свою, либо из коллекции «хитов», предоставленных приложением. Одно видео может набрать до 150 тысяч лайков и такое же количество комментариев, состоящих от двух слов или максимум из двух предложений, междометий, смайлов. Секрет такого количества отметок «мне нравится» состоит в том, что видео по желанию автора переправляются ещё и в инстаграм, что значительно расширяет круг счастливых зрителей.

Что представляют из себя эти 15-секундные апогеи мысли, креатива и творчества. А вот что: они не содержат никакой познавательной информации, это кривляния под музыку с открыванием рта, исполнения каких-то фокусов с применением всевозможных триггеров и спецэффектов, кувырки в снег, прыжки со скамеек, просто кувырки и какие-то прыжки дома, кормление бездомных животных на камеру: «Гляньте, какой(ая) я молодец!», выдавливание пены для бритья себе на лицо, корченье каких- то гримас, и множество всевозможных глупостей, не поддающихся описанию. Многие пользователи мужского пола как-то странно похожи на девушек: у них отросшие и уложенные волосы, манерные, жеманные мимика и телодвижения. В теме «Тиктошечка» вы можете просмотреть несколько миллионов видео с разукрашиванием под человеческое лицо картошки, киви, яйца и других предметов и фруктов округлой формы. Все ролики с претензией на юмор и эпатаж.

– Популярное приложение TikTok, рассчитанное на молодёжную аудиторию, пропагандирует глупость, пошлость, отклонения от половой принадлежности, направлено на формирование у подростков нарциссизма (самолюбования), инфантилизма: видеоконтент часто демонстрирует обезьяньи кривляния молодёжи 20-ти и более лет.

– Социальная сеть рассчитана на привитие пользователям иллюзии успешности: счастлив и успешен тот, у кого много подписчиков и кто набрал больше лайков под своим мимолётным видосом, который чем глупее и пошлее, тем круче.

– Данное программное обеспечение нацелено на уродование эстетического вкуса молодёжи через восхищение примитивным и пустым контентом, информационным шлаком, рассчитано на формирование клипового мышления, до восприятия видеоряда даже не нескольких минут, а 15-ти секунд (!)

– Приложение направлено на замыкание жизненных целей подростков, сужение круга их интересов и социальных потребностей, чтобы подрастающее поколение было привязано к устройствам, ещё более зависело от них и совсем не отрывалось от гаджетов. Также происходит отвлечение молодёжи от учёбы, саморазвития: чтения книг, занятия спортом, искусствами.

– Также приложение направлено на уничтожение благородства и скромности, на развитие вульгарности и моральной распущенности молодых людей, на утилизацию всего свободного времени школьников и студентов, на их одебиливание и зомбирование.

Любопытно вспомнить, что Тик-Ток (англ. Tik-Tok) – механический человек, персонаж из серии книг Л. Баума о сказочной стране Оз. Литературоведы причисляют его к прототипам робота и одним из первых образов робота в художественной литературе. Тик-Ток – механический человек круглой формы, изготовленный из меди, работает благодаря действию заводных пружин, подобно механической игрушке или механическим часам. У Тик-Тока есть отдельные механизмы для речи и движений, но он не в состоянии самостоятельно завести ни один из них. Когда кончается завод его механизмов, он останавливается или, как в одном из эпизодов «Путешествия в страну Оз», продолжает говорить, но несёт тарабарщину. Когда он говорит, двигаются только его зубы. Как неоднократно упоминается в произведениях с участием Тик-Тока, он не живой и не испытывает никаких эмоций, поэтому не может любить или быть любимым, но как слуга людей он – правдивое и верное существо. Тик-Ток представляет себя как «раб» Дороти Гейл и всюду следует за ней.

Видимо, данный контент рассчитан на выращивание таких вот тиктошек, со всеми признаками социального кретинизма: без чувства достоинства, самосознания и осознанности, без высоких целей и стремлений, равнодушных к социальным проблемам, озабоченных лишь своевременной зарядкой своих гаджетов. Они никогда не будут знать и понимать, что происходит в своей стране и в мире, их легко повести за кем и куда угодно. И надо, чтобы они совершенно не понимали, что их нагло, хитро и весело обкрадывают: с их же согласия у них отбирают самое ценное, что есть у человека – время и генетически обусловленный потенциал, их расчеловечивают.

Юлия Бриг

Для обзора взяла выпуск журнала Vogue (Вог), №2 2019.

Значительный объем двухсотстраничного журнала занимает реклама. Это реклама имиджа: дорогая одежда и обувь, парфюм, сумки и аксессуары, дорогие курорты, все, что может подчеркнуть статус их владельца. Реклама не только прямая, но и контекстная, например, в комментариях к образам моделей – наименование, бренд и цена.

Если посмотреть на моделей, рекламирующих одежду, то они в прямом смысле безлики: женщины похожи на мужчин, а мужчины – на женщин, а временами мужчины снимаются в женской одежде! Даже если одежда на мужчине вроде мужская, то и она роскошная, с украшениями и многоцветием. В журнале есть даже статья о мужском макияже. На фото мужчины часто обнимаются, есть даже устоявшиеся мужские пары фотомоделей. На страницах журнала представлена одежда цветов радуги – символа лгбт-движения.

Таким образом, читателю продвигают идею полового смешения, гендера, педерастии.

В рекламе часто мелькают полураздетые модели. Продвигает реклама и инфантильные образы: чересчур детские, наивные, несерьезные, игрушки у взрослых людей.

Поскольку прямая реклама алкоголя запрещена, она скрытая, с использованием образов посуды для распития алкогольных напитков, либо магазинных стоек с некоторыми напитками.

На страницах 62-63 журнала находим статью «Под знаком Девы», в котором рассказывается о певице Мадонне. В статье Мадонну описывают как эпатажную и экстравагантную. Предлагают оценивать Мадонну не с музыкальной (текст песен, музыка), а с социальной стороны, ведь Мадонна, будучи разведенной и замужней «всегда остается самой смелой, сильной, бесстрашной и независимой женщиной на планете».

В статье предлагают читателю примерить образ Мадонны и под звуки ее песен «стать более уверенной». Это еще раз доказывает, что Мадонна это не певица, а бренд, который продвигают для распространения в обществе деструктивных идей. Подробнее о бренде Мадонны можно узнать в обзоре «Научи хорошему»:

На страницах 68-69 расположилась статья о том, как некий Саша Трувейн стал иконой стиля. Особо примечательно в этой статье то, что свою известность икона стиля получил, когда его фотографировали в грязной дубленке и в рваных кроссовках. Трувейн рассказывает о 90-х, когда все было просто. Трувейн любит фотографироваться на фоне облупившихся гаражей и унылых многоэтажек.

Эта статья также продвигает деструктивные ценности – смешение половых ролей, небрежность и неряшливость. Мужчине не престало уделять такое внимание своей внешности и так сильно заботиться о впечатлении, которое он может произвести на общественность своей внешностью.

Желающие проверить озвученную информацию – могут найти выпуск журнала в Интернете, он есть в свободном доступе.

Кристина Шнайдер

Сегодня все газетные киоски страны завалены современными глянцевыми журналами, такими как «Elle», «Cosmopolitan», «Vogue», «Maxim», «Burda», «Лиза», продвигающими разрушительные человека ценности, и уважающие себя люди такой шлак не возьмут и в руки. Интересно, существуют ли сейчас полезные познавательные и развивающие печатные издания? А помните, многие советские семьи выписывали ежемесячный альманах «Вокруг света», который и сейчас тяжеловесной стопой ещё хранится у некоторых в шкафу – бери, зачитывайся! А вы знаете, что журнал до сих пор издаётся?

Немного об издании: Журнал «Вокруг света» – старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал, был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и издается на протяжении уже полутора веков.

Кроме того, журнал выпускается по лицензии местными издателями на Украине, в Казахстане (на русском языке) и в Болгарии (на болгарском). Тематикой статей являются география, путешествия, этнография, биология, астрономия, медицина, культура, история, биографии, кулинария. «Вокруг света» публикует новые взгляды на известные исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах, информацию о научных и географических открытиях и технических достижениях. Большую часть материалов составляют репортажи, подготовленные специально для журнала.

Но если вы отправитесь по местным киоскам и на почту, чтобы приобрести глянец такого формата, то кроме сканвордов, комиксов, журналов о жизни звёзд шоу-бизнеса и моде, о которых говорилось выше, обычного желтяка ничего не обнаружите. И продавец вам грустно констатирует, что познавательной периодики не имеется.

Ситуацию спасает интернет, где можно «полистать» и скачать любой выпуск журнала. Полистаем последний.

И вот вы открываете научно- познавательное издание…

И ваше познание начинается с красочной информации, размещённой на нескольких первых страницах, об увлажняющем креме, супермаркете «Мироторг», предлагающем только вызревшую говядину, средстве от стресса на травах, о средстве для повышения потенции у мужчин и лечения простатита, об украшениях из золота и бриллиантов, о средстве по уходу за кожей, о вине со слоганом «Цени настоящее выбирай итальянское», о телеканалах «Моя планета», «Живая планета», «Discovery Channel», о парфюме от HUGO BOSS.

Оказывается, до развала Советского Союза журнал выпускало государственное издательство «Молодая гвардия», а с 1994 года – ООО «Издательство «Вокруг света». То есть сейчас и уже давно данное печатное издание выпускается не за счёт государственного финансирования, а живёт исключительно за счёт средств от рекламы, дешёвой, средней и дорогой, и таким образом служит мировым брендам и работает на продвижение идеологии потребительства.

Листаем дальше. Вас ждут страницы с яркими цветными фотографиями, картинками и маленькими заметочками на их фоне, основанными на обязательном трэше, наподобие постов в социальных сетях. Типа «Эмигранты, стремящиеся в Европу, ищут новые пути…Каждый пятый тонет», «Бивни слона не только его оружие, но и главная проблема…В рамках борьбы с браконьерами в заповеднике развели костёр из бивней 8000 слонов, общая стоимость которых составляет около 150 мил. долларов», «В островном племени Фиджи готовую к браку девушку узнают по татуировке, которая набивается при обряде инициации – когда человека начинают считать взрослым».

И далее вы погрузитесь в большое количество самой разнообразной информации, поданной какими-то кусками и фрагментами. О языческих традициях островных племён, о странах мира с самыми высокими военными расходами, и индексами военной мощи, о том, как Арктика теряет запасы льда, а значит запасы пресной воды, история жизни Ивана Поддубного, о том, что 90 лет назад вручили первый «Оскар». Репортажи-путешествия на двух страничках с картинками по Памиру в Таджикистане, по Монголии, по острову Сардиния, о восьми невероятных скульптурах, о ежегодном карнавале в Испании, когда «облачённые в перья, стразы и смачный грим даже пожилые женщины не стесняются своих форм и возраста, несут себя как воплощённую радость и оптимизм»…

В разделе «Зоология» прочитаете неплохую статью для семейного чтения о жизни белого медведя. В разделе «Исторический детектив» увидите художественный текст неизвестного автора про жизнь и смерть А.С.Грибоедова в Персии. И не ясно, то ли правда перед нами, то ли имеет место художественный вымысел.

В последнее время в газетной журналистике появился специальный термин «нарезка». Это такое требование, чтобы никаких серьёзных объёмных статей, а чтобы всего было по чуть-чуть и всё в одной куче. Якобы люди разучились воспринимать объёмные и серьёзные материалы. Это для чего?! Чтобы у читателей вообще осталось только кратковременное внимание и они не могли выстроить простейшую логическую цепочку?

И если вы продолжите листать журнал до конца, то с нескольких последних страниц ваш познавательный интерес окончательно добьёт информация о чае, креме для рук, об обуви итальянского бренда, о комедии «Шутки в сторону: миссия в Майами», выходящий в прокат в феврале, о краске для волос, об авикомпании, о винной марке, о жевательном мармеладе, о антиперперанте, об электрической зубной щётке, об итальянском ресторане, об автомобильных шинах, о каком-то смартфоне, о подмосковном экоотеле.

Материалы о сексе и феминизме, к счастью, в данной периодике не встречаются.

Видимо, чтобы существовать, и такие периодические издания должны вписаться в финансовую систему капитализма и служить золотому тельцу, то есть работать не на повышение интеллектуального и культурного развития читателей, а на формирование идеального потребителя с калейдоскопическим идиотизмом и на продвижение товаров и услуг.

Ознакомиться с журналом: ссылка

Юлия Бриг

Обыкновенный парень, потомственный донской казак Игорь Растеряев стал популярным благодаря простым пользователям интернета, а не искусственной раскрутке, политической воле и денежному капиталу. Он – автор стихов, музыки и исполнитель своих собственных до глубины души проникновенных песен, которые исполняет от первого лица, эмоционально широко, искренне, под аккомпанемент двухрядной гармони.

Его самобытные, глубокие по смыслу песни, то энергичные и плясовые, то лирические и мелодичные баллады-монологи попадают в самое сердце, всегда задевают за живое.

Многие песни Игоря Растеряева по-настоящему патриотические, наполненные искренней любовью к Родине, к простым, но духовно и физически сильным людям: «Ростов», «Казачья», «Богатыри» и другие. Внимание этого исполнителя как неравнодушного поэта-гражданина всегда направлено на социальные проблемы, его национальное чувство уязвлено беспорядком в стране, беззащитностью обычных людей. Поэтому он пишет песни, прославляющие честный добросовестный труд богатых духом простых людей. Если в раннем музыкальном творчестве исполнителя и присутствует несколько песен с нецензурной лексикой, писавшиеся не для широкого круга, а для дворовой компании друзей, то сейчас такие песни на концертах он больше не поёт. Также он всегда в своём творчестве выступает за традиционные семейные ценности.

Игорь Растеряев пятнадцать лет совсем не употребляет алкоголь, может потому, что много его друзей погибло именно от зелёного змия, и он не может оставаться спокойным после таких потрясений, понимая, что люди, пострадавшие от этого – жертвы геноцида и необъявленной войны против народа. Об этом его животрепещущие, заставляющие задуматься песни: «Кореш», «Ромашки» и другие.

Много у Игоря и военных песен, в которых народ всегда предстаёт мужественным, стойким, непреклонным, который всегда выходит из всех трудных ситуаций и побеждает, благодаря своей смелости, выдержке и чести: «Русская Дорога», «Георгиевская ленточка», «Песня про Юру Прищепного», «Ермак», «Бой» и другие.

Исполнитель всегда против военных конфликтов, разрушающих веками накопленные ценности, губящих простой трудолюбивый народ, он всегда за Мир и Справедливость.

Игорь Растеряев – истинный мастер авторской песни, народный любимец, его песни доступны для понимания людей абсолютно всех возрастов. Его приглашают для живых выступлений в концертные залы, на радиостанции. За плечами Игоря несколько ролей в театре и кино, но верен он остался только музыкально-поэтическому творчеству, которым как бы напоминает нам, что думать нужно не только о себе, о своей «хате с краю», но чувствовать личную заинтересованность за всё, что происходит вокруг.

Именно такое искусство: живое, народное, тёплое, напитанное жизненной правдой – наполняет сердце и душу, воспитывает, исцеляет, заряжает силой и напоминает о наших общих истинных ценностях, которые делают нас разумным и сильным обществом. Если есть и будут такие музыканты в нашей стране, которые горят сами, зажигают сердца и умеют повести за собой, как горьковский Данко, который смог вывести людей из окружившего их мрака, то у нашей страны есть будущее!

Помню, помню время, когда из каждого утюга звучала прилипчивая, как банный лист, песня про «имя любимое моё» под названием «Имя 505». Не успел мозг отдохнуть от надоедливого мотива, как подоспел новый хит: «Песня 404», которая «мне теперь одной не справиться, ты нравишься мне». И всё, этот поток было уже не остановить: «Ритм 122», «Опасно 220»…

Видимо, пришло, наконец, время разобраться, кто такие эти любители цифр и что они из себя представляют.

Украинская группа «Время и стекло» появилась в 2010 г., основатель – Алексей Потапенко, более известный как Потап. Тот самый, который признавался в любви российской публике, а потом не знал, как откреститься от своего заявления. Который ещё со спущенными брюками благодарил Россию, что принимает украинских артистов. В общем, вы помните.

Участники коллектива: Алексей Загородний (Позитив) и Надежда Дорофеева (Додо). Стильные молодые ребята. И какое же творчество несёт нам это «племя младое, незнакомое»?

Вот и вся песня, по сути. А остальные 34 строки повторяется про то самое «имя любимое моё».

Будтo ктo-тo пpиcaдил мeня, и пpимoтaл кo мнe Эту пecню o тeбe, пocтoяннo в гoлoвe. Mнe тeпepь oднoй нe cпpaвитьcя, ты нpaвишьcя мнe! Mы нaпиcaли этoт тpeк для вcex кpутыx диcкoтeк; Для пoлуoткpытыx губ и пoлупpикpытыx вeк. I’m so crazу! Дaвaй c тoбoй будeм вмecтe. Ecли вмecтe, тo нe oтпуcтит этa пecня.

Но это всё хиты уже давно минувших лет, давайте послушаем что-то поновее, может быть, ситуация как-то изменилась.

«Е, бой», 2018 г.:

Eenie mieenie money more,

больше денег on the floor

Я стою втыкаю, протыкая каблуками пол.

Eenie mieenie money more,

больше денег on the floor.

Я вообще сюда случайно подошел, ага!

Это или ты или фотошоп?

Как мне это всё – надо ехать

Как мне это всё – надо ехать, ага.

Как мне это всё – надо ехать.

Как мне это всё – надо ехать домой, ага.

Как мне это всё – надо ехать.

Как мне это всё – надо ехать.

А когда приедешь ты домой,

Будешь думать обо мне;

Е, бой! Е, бой!

Пальцами сжимаю платье в темноте, в темноте.

Буду ночью на кровати о тебе, о тебе

Думать, представлять твой запах.

Прикоснись рукой! Е, бой!

Не любой тебе подарит любовь.

Рядом с тобой не могу быть собой!

Е, бой! Е, бой!

Е, бой! Е, бой!

Money more и mieenie eenie,

По Мартини — и мы в машине.

Кто-то заплатил за счёт,

А кого это е…?.

Уле-уле-тай-тай по ночному городу.

Отрывай нам головы всем, пока мы молоды.

Разноси нас по углам громким смехом.

Как мне это все — надо ехать!

Как мне это всё – надо ехать.

Как мне это всё – надо ехать, ага.

Как мне это всё – надо ехать.

Как мне это всё – надо ехать домой, ага.

Как мне это всё – надо ехать. Как мне это всё – надо ехать.

А когда приедешь ты домой,

Будешь думать обо мне;

Е, бой! Е, бой!

Пальцами сжимаю платье в темноте, в темноте.

Буду ночью на кровати о тебе, о тебе

Думать, представлять твой запах.

Прикоснись рукой!

Е, бой!

Не любой тебе подарит любовь.

Рядом с тобой не могу быть собой!

Е, бой! Е, бой!

«Песня про лицо», ноябрь 2018г.:

Элс, дэлз, дабл, трабл.

Мчится красный, в нем два хулигана.

Одна длинноногая икона стиля.

А другой — икона музыки, в машине шпилит.

Оу!

Время и Стекло,

Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит группа — Время и Стекло.

Главное, чтобы свое лицо ты нашел.

Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что…

Каждый сам себе свое что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!

Мама-ма-мастер, наколи мне масив.

Что бы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тут укольчик, коло-колокольчик.

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я накрою бардаки новым модным шмотом.

Быстро прыгай она в ноги, джоржаны в полете. …

Фиар, фиар.

А у меня, сука, не маленький.

Фиар, фиар.

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что…

Каждый сам себе свое что то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что то знаешь, ой всё!

Та-та-та-танцуй… ой…

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что то знаешь, ой всё!