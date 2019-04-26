Подборка из соцсетей: Опыт учителя, иммунитет к медиа-манипуляциям и «мягкая сила» Google

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет».

Контроль сферы культуры как защита от духовного убийства нации

Министр Чеченской республики Джамбулат Умаров высказывается на одну из самых обсуждаемых в обществе тем и объясняет, чем грозит нашему обществу вседозволенность и безвкусица в кинематографе, на ТВ и в целом в сфере культуры.

Зампред Комитета по образованию о состоянии российского телевидения

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Борис Чернышов считает, что современное телевидение все больше напоминает «ведро с помоями».

От себя добавим, что «ведро с помоями» – это очень мягкое сравнение. «Оружие геноцида», «Инструмент дебилизации и манипуляции», «Дебилизатор» и т.д. – гораздо более точные формулировки, к тому же высвечивающие управляемость этого процесса.

Когда ассенизатор «чище» кинематографистов

Начнём с одной шутки про палача-Берию, прозвучавшей в КВНе:

«Лаврентий Берия вечером, вечером,

Когда ему особо делать было нечего,

Он заходил в какой-то дом, поговорить о том, о сём,

Не открывали – он шептал в дверной проём:

«Пора в путь дорогу…»

То, что Берия пришел после 1938 года и непосредственно в описываемом периоде репрессий не учувствовал; то, что он закончил репрессии, осудив главных их творцов, понесших самое тяжелое наказание; то, что политические реабилитации в принципе начались именно при Берии – это дело двадцатое. Ну а про его заслуги в области ядерной энергетики, где Россия сегодня держит одну из ведущих ролей, можно вообще не упоминать. Кому до этого есть дело?

Как вы считаете, эти люди, смеющиеся изо всех сил, скажем честно – над откровенной ложью, знают о том, что информация, которая подана здесь в виде шутки, искажена и не соответствует действительности? Конечно, знают. Но она, нужно признать, талантливо подана, высмеяна, а значит – имеет ту форму и окраску, с которой она прекрасно уйдет в массы, и тот образ Берии, который сегодня представлен в СМИ как образ главного сталинского пса, будет поддержан и интерпретирован именно в том ракурсе, в котором он должен быть интерпретирован сегодняшними нормами и правилами подачи информации на ТВ.

Тем не менее, это хоть и заметный информационный вброс, но по своему воздействию имеющий довольно кратковременный эффект. А вот ребята из состава Жюри (Эрнст, Лунгин, Бондарчук и прочие), этот вброс оценившие, одобрившие его, являютя тяжеловесами в этой области, у которых милому камызяку, озвучившему шутку, ещё учиться и учиться. Не зря ведь они не на сцене кастинга талантов стоят, а сидят с самым главным, и вместе с ним решают, кому будет открыта дорога на ТНТ, кому в кино, а кому и в коллеги дорогу откроют.

О них-то, в Лице товарища Лунгина, мы сегодня и поговорим. И поговорим не о «рогатке», в виде шуток КВН, а о тяжелой артиллерии, так хорошо ими освоенной, называемой нынче художественный фильм, основанный на реальных событиях. В качестве актуального примера возьмём его новый фильм «Братство» про события в Афганистане, за который ветераны той войны уже назвали автора картины русофобом и предателем.

Источник: Группа ВК «По модулю»

Фильм «Место встречи» (2017): Куда ведут нас наши мечты?

Голливуд приучил нас к тому, что интересное и увлекательное кино должно быть наполнено драками, погонями, спецэффектами и постоянно меняющимися декорациями. За ярким потоком визуальных образов и постоянно прыгающих картинок гораздо легче спрятать полную бессмысленность сюжета, или что ещё хуже – его откровенную аморальность и вредоносность для зрителей. По всей видимости, с этой целью и внедрены в наше общество подобные неоглашаемые, но реально существующие законы современного массового кино.

Но можно ли снять фильм в одном помещении, и чтобы он при этом был не менее напряжённым и увлекательным? Чтобы от экрана было также сложно оторваться, но наше внимание притягивала не визуальная, а смысловая составляющая? Чтобы мышление и фантазия зрителя при просмотре не отключались за ненадобностью, а наоборот – оживлялись и начинали работать на полную, оценивая не только то, что на экране, но и то, что есть внутри нас самих?

Как показывает практика – талант, глубокое понимание жизни и не боязнь нарушать голливудские стандарты позволяют создать такое кино. Речь идёт о фильме «The Place» («Место встречи», 2017 г.) итальянского режиссера Паоло Дженовезе, который до этого снимал разные драматические комедии и получил известность в 2015 году после выхода картины «Идеальные незнакомцы». Фильм «Место встречи» представляет собой пьесу, всё действие которой происходит в одном кафетерии, хотя и действия в кадре как такового здесь тоже нет.

К некоему человеку без имени и истории, сидящему за столиком в заведении под названием «The Place», приходят разные люди, которые хотят исполнения своих желаний (сразу отмечу, что, несмотря на прямо располагающие к этому антураж и сюжет, табак в кадре отсутствует в принципе, а алкоголь проскакивает пару раз в фоновом режиме). За определённую цену он соглашается им помочь. Как правило, незнакомец предлагает совершить нечто, что выглядит либо находящимся за гранью совести и закона, либо и вовсе чудовищным сверх всякой меры, отчего персонажи довольно быстро начинают подозревать в нём князя мира сего. На деле же каждому даётся особенное задание, которое целит в его личный внутренний порок («Ты чудовище» — «Скажем так, я просто подкармливаю чудовищ»). После чего начинается самое интересное, героям предлагается сделать нравственный выбор: задушить свой внутренний голос и получить искомое (а никакого обмана нет, всё исполняется) или отвергнуть искушение, понимая, что их главное желание останется невыполненным.

Не стану описывать истории героев, чтобы было интересно смотреть фильм, однако раскрою главный воспитательный посыл: в каждой сюжетной линии проводится чёткая грань между добром и злом. Если персонаж идёт по пути зла и делает всё, чтобы достичь своей цели, даже если она неправедна – то следует исполнение желания, и неминуемая расплата. Если же герой выбирает в итоге поступить по совести, несмотря на жертвы и потенциально тяжёлые для себя последствия, его жизнь меняется в лучшую сторону, иногда даже таким образом, который он не мог себе представить. Однако изменения к лучшему в жизни каждого из персонажей происходят только в результате осознанного выбора, за которым следует внутреннее преображение. Проявление слабости или безволия в любом случае оставляет человека заложником тех обстоятельств, в которые он сам себя загнал.

Все сюжетные линии сплетены в один пучок, причём некоторые узелки завязаны таким образом, что зритель видит, к чему мог бы привести сделанный или не сделанный другим персонажем выбор, поступи он иначе. И это лучшая иллюстрация того, что мир по-настоящему справедлив по отношению к тем, кто находит в себе силы быть человеком. Идущие же на поводу у собственного эго и упорствующие в своей неправедности получают заслуженное воздаяние, о котором сами зачастую мечтают, утратив понимание того, «что такое хорошо, и что такое плохо».

Картина заканчивается эффектнейшим финалом, в котором наш неизвестный никто загадывает своё собственное желание.

Наркотики: В одной из сцен главному герою предлагают выпить, но он отказывается.

Секс: В фильме отсутствуют какие-либо откровенные кадры, однако в обсуждениях затрагиваются темы флирта и изнасилования, что вполне соответствует заявленной возрастной категории «16+».

Насилие: Эпизодов с насилием не показано, но герои обсуждают в том числе вопросы подготовки и возможного совершения различных преступлений. Всякое неправедное действие в итоге приводит к заслуженному результату, поэтому общий посыл фильма способствует искоренению преступности и бесчестного отношения к окружающим.

Мораль: Фильм чётко ставит не просто вопрос морали, но отношения человека, совести и мироздания, а также связи всех жизненных событий с выбором, который мы совершаем. Он настолько выделяется из всего современного кино мощнейшим нравственным зарядом высшего уровня, обёрнутым в великолепный драматический и философский антураж камерного спектакля, что я настоятельно рекомендую его к просмотру абсолютно всем. Я думаю, это лучшее кино, которое мне когда-либо доводилось смотреть.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Рецензия пользователей КиноЦензора: «Алиса в Стране чудес», 2010 г.

Чему учит (коротко):

Основной посыл фильма – семья для скучных и серых посредственных людей. Настоящие Личности выбирают приключения. Это гимн феминизму, присутствует пропаганда педерастии и прочих извращений, инфантилизма и психических заболеваний как нормы.

Мнение цензора (подробно):

Алиса в стране Чудес – гимн феминизму и безумию. Этот фильм снят в популярном нынче жанре «старая сказка на новый лад». Герои выросли и сильно изменились по характеру.

Сюжет.

19-летняя девушка Алиса едет со своей матерью на званый обед, где её ожидает сюрприз в виде предложения руки и сердца от богатого, но внешне непривлекательного лорда. Девушку совсем не радует перспектива замужества, и она убегает, не дав ответа. В саду Алиса встречает Белого Кролика, бежит за ним и падает в нору. Так она попадает в некую страну, где встречает различных существ, знакомых нам по книгам Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Все эти герои, в том числе и сама девушка, пытаются выяснить «та ли это Алиса» и справится ли она с «великим предназначением». Естественно, всё действие сопровождается опасными приключениями и противостоянием с Красной Королевой. Помогать ей будут Шляпник, Соня, Белая Королева и другие персонажи.

Герои.

Алиса. Думаете, Алиса из фильма похожа на ту по-детски непосредственную, но рассудительную, вежливую и знающую что хорошо и что плохо девочку из книги Льюиса Кэрролла? Ничуть. Здешняя Алиса инфантильна, не хочет взрослеть и принимать на себя ответственность. Она не отличается умом, но зато обладает «свободомыслием». Это слово я не даром взяла в кавычки, потому что свободомыслие заключается только в высокопарных высказываниях.

На деле же Алиса позволяет всем и каждому помыкать собой, спокойно терпит обращение с собой, как с вещью. Она немного возмущается этим в середине фильма, но всё равно идёт на поводу у других героев. В конце концов, она просто примиряется с необходимостью быть той, кем её считают. В завершении фильма Алиса «набирается смелости» сказать то, что она думает на самом деле обо всех окружающих её людях, так сказать, «врезала правду-матку». Она всё время кричит: «Это моя жизнь, и я буду делать с ней, что захочу!», – в этом заключается взросление персонажа. Типичные слова типичного подростка. То есть, за время фильма Алиса «выросла» из дошкольника до подростка, хотя, напомню, по фильму ей 19 лет.

Алиса является откровенно душевно больным человеком. Она отвечает невпопад, вечно где-то витает, не соблюдает принятые в обществе нормы. При этом её болезнь фильм пытается подать как оригинальность и смелость мышления. Все остальные, нормальные, люди из реального мира показаны скучными, приземлёнными, глупыми или некрасивыми.

Алиса по своим взглядам ярая феминистка. Это проявляется в её откровенном отвращении к семейной жизни, к мужчинам с традиционными взглядами, стремлении к карьерному росту. Она не терпит норм поведения, принятых в обществе, отметая их презрительным: «А кто их устанавливает?». Алиса является проводником скрытой пропаганды педерастии и извращений. Она мечтает перевернуть мир с ног на голову, что чётко сформулировано фразой: «Я представила, что все женщины в брюках, а джентльмены в платьях».

Итак, здешняя Алиса не умна, пассивна и душевно больна, она инфантильна и проповедует феминизм, к тому же эгоистична, ни с кем не считается ради достижения своих целей.

Шляпник. Он здесь показан душевно больным, имеет повадки типичного педераста. Использует в речи исковерканные слова. Вероятно, этим авторы фильма хотели показать любовь Льюиса Кэрролла к игре слов, но здесь это, на мой взгляд, бессмысленно.

Соня. Несколько слов хочу сказать об этом персонаже. Это агрессивное, не имеющее ни капли сострадания или жалости существо, склонное к садизму, является положительным персонажем!

Белая Королева. Позиционируется как положительный персонаж. Она подчёркнуто манерна. Сама не совершает насилия: «Ну что ты, как можно навредить живому существу», но при этом одобряет, если его совершают другие. Думаете это добрый персонаж, милосердный? Нет, в конце фильма, обретя власть, она жестоко и хладнокровно осуждает проигравшую сторону к самому страшному для каждого наказанию. При этом подчёркивается, что она вершит справедливость, и не собирается оказывать никакой милости. В целом маниакальная личность. Такой человек будет вас пытать с улыбкой на лице и говорить, как он ненавидит насилие.

Красная Королева. Главный антагонист фильма. Подчёркивается её жестокость и вспыльчивость. Также имеет признаки душевного расстройства, но иногда способна к состраданию. Это персонаж, которому отчаянно не хватает любви, и только поэтому он стал отрицательным. В общем, из двух сестёр королев, больше сочувствия вызывает Красная Королева. Возможно, авторы фильма сделали это специально, чтобы размыть понятия добра и зла.

Хэмиш. Отдельных слов достоин потенциальный жених Алисы. На его примере хорошо видно, как дискредитируются традиционные ценности в сознании молодёжи. Это разумный молодой человек, желающий завести семью. Он, в отличие от инфантильной Алисы, вполне состоявшаяся личность. Говорит разумные вещи. Однако, как это подаётся? Авторы фильма наделили Хэмиша отталкивающей внешностью и манерами, он страдает «некрасивыми» заболеваниями, в частности, запором. Хэмиш находится под излишней опекой матери.

В этом фильме в принципе нет однозначно положительных или отрицательных героев, и возрастное ограничение 12+ явно необходимо повысить до 16+.

Общее впечатление от фильма.

Фильм яркий и захватывающий, талантливо снятый. Показан интересный и необычный мир, яркий грим. Всё это создаёт впечатление необычной сказки. Но на поверку все герои оказываются с гнильцой, и главные, и второстепенные. Они агрессивны, циничны, жестоки, эгоистичны.

Этот фильм тонко дискредитирует понятие традиционной семьи. Пропагандирует феминизм, гомосексуализм, инфантилизм, глупость и эгоизм. Проявление душевных заболеваний призывает считать нормой и просто оригинальностью. Он словно говорит: семья и дети – для скучных и недалёких личностей. Быть сумасшедшим и безответственным – вот признаки сильной личности. К просмотру детям не рекомендую.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Опыт учителя: «Знакомлю класс с материалами проекта Научи хорошему»

Извините за монотонность и частные подробности, но надеюсь, что этот опыт будет интересен и полезен многим. Прошел уже месяц с момента начала работы с моими учениками 8-го класса и видеоматериалами проекта «Научи хорошему». Я обещал редакторам, что расскажу, к чему приведет моя работа с этими материалами в школе.

Существенные изменения происходят не сразу, но работая в школе, я понимаю, что достаточно зажечь небольшую искорку в юных сердцах для того, чтобы потом они освещали путь всем, чьи сердца ещё не раскрылись.

Скажу по правде, классы у меня были трудноватые в плане воспитания. Но сравнивая «До» и «После», результаты сейчас довольно хорошие.

До: каждый раз, приходя на урок, то и дело дети музыку на Бумбоксах включат то Фейса, то Фараона и прочую матерную ерунду.

После: Разговор про влияние музыки и видеообзоры на эту тему, взятые здесь же на канале спустя месяц дали свои плоды. Теперь (не все, но многие) стали выбирать песню, которая ласкает слух, без матов, оскорблений женщин и прочего.

До: Поведение в коридоре, на перемене и зачастую в классе было просто отвратительным, парни собачились с девочками, чуть ли не доходя до оскорбления.

После: тут, наверное, больше пользы принес разговор от сердца к сердцу со всем классом, но не отметить пользу пункта 1 не могу не отметить. Мне кажется, что порой просто люди ведут себя так, как ведут себя их кумиры. А кто кумиры молодежи сейчас, мы с вами знаем.

До: Меня сильно доставал и выводил из себя тот факт, что просьба родителям поговорить со своим ребенком не давала плоды. В конце марта встречались мы на родительском собрании и там многое родители и сами не знали, что им делать с собственными детьми. Не лупить же их? А слышаться они не хотят.

После: Во время просмотра на классном часу ролика про семейные ценности и их разрушение, одна девочка сидела со слезами. Как я узнал позже, до этого она поссорилась с мамой, наорала на нее. Она вышла из класса в слезах и только спустя несколько минут я узнал, что её довело до слез. Её мама воспитывает одна, а она всё время что-то требовала и орала. После классного часа она позвонила и уже в слезах извинялась перед мамой. Характер у девочки был немного скверный, но думаю, что сейчас она понимает всю ценность семьи.

Последнее изменение, которое по крайней мере я заметил для себя, – многие ученики стали не только меняться в поведении (не сразу, конечно, но потихоньку), но и начали делиться с другими учениками, где-то даже с родственниками. Пару ребят даже «подсели» на вашу группу ВК и часто на перемене вижу их в наушниках на вашем канале. Прогуливаясь по их страничкам в соцсетях, начинаю замечать, что как раньше всякую глупость не выкладывают на стену, не делятся матерными и глупыми мемами, а пару ребят даже обновили свои плей-листы.

Хотелось бы конечно, чтобы все ребята приняли и поняли мою мысль, но достучался я пока, наверное, только до нескольких ребят, чуть меньше половины. Но хотя бы поведение начало меняться в лучшую сторону.

Отдельную благодарность за вашу работу, дорогие мои, хочу выразить от всего подрастающего поколения нашей школы.

От редакции:

Многие материалы проекта носят резкий и острый характер, и поэтому не в любом классе будет уместно транслировать ролики, затрагивающие темы по типу «технологии пропаганды наркотиков или пошлости».

Однако если в классе на переменах в качестве нормы ведётся обсуждение сериалов ТНТ, звучит мат или музыка Фейса/Фараона и прочих, то этап «чистоты и невинности», к сожалению, пройден – и пора уже давать информацию проекта Научи хорошему, чтобы бороться с «разрушительными вирусами», уже попавшими в сознание детей. Теоретическую часть желательно брать из цикла лекций: https://whatisgood.ru/tag/lect/

А практическую наполнять теми видеороликами, которые, на ваш взгляд, более уместны в конкретной ситуации: https://whatisgood.ru/tag/videoobzory/

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Пропаганда извращений в WhatsApp

Около недели назад, в начале марта 2019, взял в руки телефон и заметил, что поменялся набор стикеров в WhatsApp. Хорошо, подумал я, но, пролистав чуть ниже, просто не поверил своим глазам. В двух рядах красовались вот такие образы.

Разными техниками манипулируют духовным состоянием и убеждениями людей, преподнося как «норма» абсолютно аморальные вещи (см. «Окно Овертона»). Особенно уязвимы дети, у которых ещё не сформированы твёрдые убеждения, которые берут то, что видят, в убеждения, как приемлемое. Видя, что в клавиатуре это присутствует, что все люди это нормально воспринимают, и никто не порицает, они начинают думать, что так и должно быть.

Это супер реклама, поскольку у WhatsApp более миллиарда скачиваний. Можно только догадываться, как такие стикеры попали в это приложение.

Ограничивайте использование телефона маленькими детьми. Сами знаменитые люди, как Стив Джобс, запрещали своим детям пользоваться телефоном и айпадом, либо ограничивали. Многие разрешают только по 1 часу, и забирают на выходные. Это очень важно, чтобы ребенок получал здоровое развитие, получал здоровое общение с близкими, чувствовал заботу и любовь, учился и осваивался в реальном мире, а не зависал по 4 часа в телефоне, прожигая всё своё детство.

У подростков в свою очередь надо формировать правильные убеждения, что мужчины должны жениться только на женщинах, что женщины только на мужчинах. Что это семья. Ячейка здорового общества. Счастливая семья сделает тебя счастливым в этом мире и счастливым в старости, видя своих любимых детей. На таких примерах демонстрировать, каким образом недоброжелатели пытаются разрушать семьи, пропагандируют отклонения и т.д. Подростков сегодня уже не оградишь от подобной информации, поэтому надо формировать у них критическое мышление. Без этого в современном мире никак.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Иммунитет к медиа-манипуляциям

Все хорошо себе представляют, какую важную роль в здоровье человека играет иммунитет. Ведь как бы мы не стремились создать чистую и безопасную среду, различные болезни и вирусы всегда присутствуют в нашей жизни, и от наличия и совершенства внутренней системы защиты организма зависит очень многое. Поэтому так важно регулярно делать зарядку, заниматься физкультурой и уделять время закаливающим процедурам, чтобы всегда держать себя в тонусе.

Но мир быстро меняется, и современный человек сегодня уже проводит огромную часть времени в информационном пространстве (интернет, кино, телевидение, соцсети и т.д.), которое тоже существует по определённым законам и в котором присутствует много различных вирусов. Для того, чтобы защитить себя от их негативного воздействия – надо понимать принципы распространения информации и обладать крепким иммунитетом ко всевозможным медиа-манипуляциям, т.е. уметь их выявлять, блокировать и при необходимости противостоять им или ограждать себя от их воздействия.

Но где этому учат? Как сформировать иммунитет для защиты своей психики?

В школе про это, к сожалению, не рассказывают. Точнее – вы конечно, узнаете про то, что надо избегать фишинговых сайтов, обновлять антивирус на ПК и не выкладывать свои персональные данные, но это не составляет и 10 процентов от основных медиаугроз. По телевизору бывает тоже проскакивает информация о современных технологиях бесструктурнорго влияния. Но скажем прямо, телевидение сегодня – один из главных манипуляторов массами и распространителей деструктивного контента. Поэтому ждать от него саморазоблачительных историй тоже было бы наивно. Максим покажут что-то увлекательное для отвода глаз.

Быть может, в высших учебных заведениях рассказывают про методы пропаганды и технологии манипулирования массами? Кто-то знает подобные курсы или циклы лекций? Близко к этой сфере находятся специальности по профилю «Маркетинг», но предлагаемые там знания носят узкоориентированный и прикладной характер из серии «как впарить ненужный товар». Что-то более системное, если и появляется (а судя по результатам публикаций отдельных исследований эти темы всегда актуальны), то обычно быстро переходит в сферу военного применения и закрытых разработок. Кстати, будьте уверены, что в своей жизни вы постоянно сталкиваетесь с этими разработками, просто выступая в роли объекта воздействия.

Даже хороших книг по теме пропаганды очень мало, и большинство из них связаны с вопросами истории и большой политики, и потому имеют ограниченный спектр применения в обыденной жизни (хотя читать их всё равно надо, хотя бы такую классику как Э.Бернейс «Пропаганда» или С. Кара-Мурза «Манипуляция сознанием»).

Есть ещё отдельная большая тема – НЛП, которую достаточно сильно дискредитировали в сознании масс, во многом по причине высокой эффективности. Но эта сфера больше относится к узконаправленному воздействию, и её чаще изучают топ-менеджеры для грамотного ведения переговоров и прочего. Во всяком случае, доступная литература освещает преимущественно эту проблематику, связанную с личным общением.

А что касается обычных людей? Не бизнесменов из списка Форбс, не политиков, и не кадровых сотрудников спецслужб? В отношении них не применяются никакие медиа-вирусы и технологии манипуляций? На самом деле, конечно, применяются, и масштабы, поверьте, огромны, но вот найти полезную информацию по этой теме достаточно сложно – в основном она представлена только в интернете на тех ресурсах, которые специализируются на темах влияния СМИ и массовой культуры на общество.

Один из таких проектов – это сайт Научи хорошему, в рамках которого создаются как свои материалы, так и аккумулируются конструктивные материалы из других источников, что позволяет постепенно накапливать и систематизировать большую информационную базу. Знакомиться с материалами и набираться полезного опыта можно на сайте: https://whatisgood.ru или на одноимённом канале YouTube.

Для тех, кто хочет погрузиться в тему более глубоко – есть возможность пройти учебный онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации» от проекта Научи хорошему, в ходе которого за 2 месяца не только освоить базовую теорию, но и закрепить её на практике в коллективной деятельности с другими участниками.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Технологии «мягкой силы» Google

Американские (западные) интернет ресурсы продолжают использование «мягкой силы», невербальной пропаганды против России. Сегодня показываем на примере работы компании «Google». Обязательно проверьте!

Как табачные компании «обходят» закон о рекламе

Табачные компании придумали, как обмануть законы, запрещающие рекламировать их вредный товар. Это показали двухгодичные исследования, проведенные компанией «Будущее без табака» (США) и Netnografica LLC (американская исследовательская и консалтинговая фирма, специализирующаяся на онлайн-исследованиях).

Они выявили, как производители табачных изделий скрытно рекламируют сигареты в социальных сетях. Они оплачивают публикации лидеров общественного мнения, преимущественно молодых людей с большим количеством подписчиков. При этом факт того, что реклама оплачивалась, скрывается.

Эти публикации содержат, в том числе, изображения сигарет и курения. Всего задокументировано более 100 кампаний в социальных сетях, проведенных такими образом транснациональными табачными гигантами более чем в 40 странах.

В частности, выявлено, что лидеров общественного мнения обучают, как продвигать сигаретные бренды, когда публиковать фото для максимального количества просмотров, как делать «естественные фото», которые не будут выглядеть как постановочная реклама. В Италии их проинструктировали, как делать и размещать фото так, чтобы предупредительные надписи о вреде для здоровья не были видны. Также табачные компании организуют вечеринки и конкурсы при спонсорстве сигаретных брендов и поощряют участников публиковать фото с мероприятий в социальных сетях.

Лидеров общественного мнения учат также включать специальный хэштег для продвижения сигарет.

Всего эти кампании в социальных сетях по продвижению табачных изделий набрали более 25 миллиардов просмотров по всему миру, в том числе 8,8 миллиарда – в США.

Россия – не исключение. Здесь тоже «арендуют» влиятельных пользователей социальных сетей, имеющих большое число подписчиков, для продвижения сигарет и публикации фотографий, в том числе с устроенных табачниками вечеринок.

Если табачные компании оплачивают публикации фотографий своих сигаретных брендов в социальных сетях, безусловно, это реклама табака, которая в нашей стране запрещена полностью. Штраф за такое нарушение для юридических лиц составляет от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей. К сожалению, для физических лиц в этом случае санкции слишком малы – от трех тысяч до четырех тысяч рублей, чем могут пользоваться производители табака закладывая возможность оплаты такого штрафа в гонорар людей, имеющих большую аудиторию подписчиков. Увидев рекламу табака в интернете, необходимо обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

По материалам Российской газеты

Главный навык 21 века!

Мы живём в век информации. Это значит, что с каждым годом количество времени, проведённого перед экранами, стабильно увеличивается, а вместе с ним растёт и объём информации, который надо как-то воспринять, проанализировать и обработать.

Взрослые, выросшие на обычных книгах и во времена, когда интернет был роскошью, благодаря сформированному в детстве процессному мышлению ещё как-то способны управлять своими информационными потоками и выстраивать их полезным для себя образом.

Сложнее с детьми. Ведь если ребёнок с детства подсажен на современные мелькающие мультфильмы (по типу сериала «Маша и Медведь», где частота смены планов составляет 1-1,5 секунды), или даже просто телевизионный клиповый формат, то он по мере взросления приучается БЕЗДУМНО смотреть в экран.

В возрасте 3-7 лет ребёнок не в состоянии проанализировать или даже просто осмысленно воспринять сюжеты, в которых доминирует клиповая форма подачи. А спустя несколько лет такого зомбирования он просто привыкает воспринимать информацию с экрана некритически (никак её не анализируя) – по сути, для него медиа-информация чаще всего становится способом развлечения. Он с радостью будет играть в компьютерные игры, смотреть фильмы, сериалы, слушать блогеров на Ютубе, но всякая конструктивная риторика познавательного плана (где надо подумать, а не посмеяться) его будет искренне раздражать. Потому что с детства он привык к другому.

А ведь интернет предоставляет поистине безграничные возможности в плане самообразования и саморазвития. Но для этого необходимо уметь управлять своими информационными потоками и работать с информацией (уметь осознанно воспринимать, анализировать, оценивать, делать правильные выводы и т.д.), а этих навыков людям уже сегодня критически не хватает. А что будет завтра, и в особенности с теми, кто сейчас только идёт в первый класс?

Но как можно изменить ситуацию?

В отношении детей – надо с ранних лет формировать благоприятную информационную среду для их развития. Также как мы обустраиваем дом, чтобы он был уютным и безопасным, аналогичным образом надо заниматься осознанным выбором той информации, которая будет им полезна. Никакого телевизора в детской комнате, для ребёнка младшего возраста – только ограниченное количество времени и за просмотром той продукции, которую вы сами выбрали и скачали. Скачать, к примеру, сборник советских мультфильмов или советские выпуски Радионяни для прослушивания в машине – можно за несколько кликов в сети. Современные мультики тоже можно показывать, но только те, в полезности которых вы уверены.

При этом в детстве важно не только показывать ребёнку правильные образы и сюжеты – самое главное находить время для их совместного обсуждения. Если вы будете беседовать на темы «кто главный герой?», «как он себя ведёт?», «чему учит сюжет?», «как показаны положительные и отрицательные персонажи?», «приятные ли цвета?», «насколько быстрая или плавная анимация?» и т.д. – то тем самым с детства приучите ребёнка оценивать всё, что он видит на экране. Это и будет формировать в нём первичные навыки критического мышления при взаимодействии с медиасредой и в целом с окружающим миром.

Дальше по мере взросления он неизбежно начнёт сталкиваться и с негативными примерами – с музыкой, пропагандирующей гламур или наркотики (поверьте, в той же молодёжной рэп-индустрии пропаганда наркотиков сейчас в каждой второй песне), с пошлыми клипами, с похабными или откровенно дебилизирующими комедиями, жестокими садистскими сериалами, с либеральными блогерами на YouTube – и здесь снова нужна будет ваша поддержка. Уже не столько в том, чтобы просто оградить, а в том, чтобы научить правильно оценивать всю эту информацию, распознавать оглашаемые и неоглашаемые цели, объяснять механизм влияния СМИ и массовой культуры на отдельного человека и в целом на общество.

Здесь не подойдут ответы «не смотри, это вредно». Здесь нужны будут развёрнутые беседы на тему, кто и как создаёт деструктивный контент, кто его продвигает, каким образом всё это попадает на ТВ или получает престижные кинонаграды, какие механизмы влияния используются, как происходит программирование психики и т.д.

Собственно на проработку всех этих вопросов и направлена по большей части деятельность проекта Научи хорошему, в рамках которого подготовлены сотни видеороликов и статей на темы влияния популярного медиа-контента. Знакомиться с материалами и набираться полезного опыта можно на сайте: https://whatisgood.ru или на одноимённом канале YouTube.

Для тех, кто хочет погрузиться в тему более системно – есть возможность пройти учебный онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации», в ходе которого за 2 месяца не только освоить базовую теорию, но и закрепить её на практике в коллективной деятельности с другими участниками.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Достижения Дмитрия Киселёва

Конечно, семья – это достаточно личное дело, но «7 раз женат» – это всё-таки диагноз… Ну один, ну два, ну три раза ошибся. Но СЕМЬ раз!?!???

Страшно, когда люди с такой семейной биографией возглавляют одно из самых крупных информационных агентств России. Если он свою-то личную жизнь только с 7-го раза наладил (и то не факт, может у него ещё в планах пару попыток) – то что он будет транслировать в массы?

PS: 7 браков – это официальная информация с Википедии. Но по данным многих сайтов, Киселёв женат 8-ым, а не 7-ым браком. Как можно верить человеку, который столько раз нарушал клятву верности?

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Юмор со смыслом

Смешное разоблачение Битвы экстрасенсов. Суть передачи за 3 минуты. Кто такие экстрасенсы на ТНТ?

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/5ZnvHEYK2RM/